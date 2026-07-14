Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il permet à l’organisation du tournoi de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur la compétition.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane restent en course.

À l’approche de la finale qui opposera l’Espagne à l’Argentine, le cercle des prétendants s’est considérablement resserré. Voici, selon GOAL, le classement des principaux candidats au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.