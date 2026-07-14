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Classement du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi conserve la première place à la veille de la finale, profitant de l’élimination de Kylian Mbappé et Harry Kane

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Espagne
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Maroc
L. Yamal
I. Saibari
Ousmane Dembélé
M. Oyarzabal

La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase finale : seules quatre équipes restent en course pour soulever le trophée tant convoité. Si le titre collectif demeure l’objectif suprême, plusieurs joueurs émergent comme les meilleurs du tournoi. À l’aube de la finale, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont les principaux prétendants au titre de meilleur joueur.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il permet à l’organisation du tournoi de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur la compétition.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane restent en course.

À l’approche de la finale qui opposera l’Espagne à l’Argentine, le cercle des prétendants s’est considérablement resserré. Voici, selon GOAL, le classement des principaux candidats au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.

  • dembele(C)Getty Images

    10Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d’un parcours jusque-là vierge en Coupe du monde, l’attaquant polyvalent du PSG a enfin ouvert son compteur lors d’une victoire 3-0 contre l’Irak. Il a ensuite reçu le ballon du match face à la Norvège, où un triplé en première période a propulsé les Bleus en seizièmes de finale, avant de servir Mbappé pour son premier but contre la Suède.

    Très actif lors de la victoire face au Paraguay, il a constamment cherché des espaces dans la surface avant de faire à nouveau la différence en quarts de finale. L’ancien Blaugrana a ensuite inscrit un solo éclatant pour sceller la victoire 2-0 contre le Maroc, démarrant sa course depuis le rond central avant d’enrouler une frappe précise dans la lucarne opposée. Il n’a toutefois cadré que deux tentatives timides face à l’Espagne, sans réussir à percer la solide défense de la Roja, et les Bleus ont été éliminés en demi-finale.

    • Publicité
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Pedro Porro | Espagne

    Pedro Porro ne s’est pas contenté de marquer deux buts décisifs : il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la sélection espagnole. À chaque entrée en jeu, il a brillé, combinant menace offensive et solidité défensive. Il a conclu ses prestations de manière éclatante en inscrivant des réalisations cruciales en phase à élimination directe face à l’Autriche et la France.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a réalisé des débuts époustouflants en Coupe du monde. Le point d’orgue a été son intervention spectaculaire lors de la victoire 2-1 de la Norvège face au Brésil, qui a permis à son équipe de créer la surprise en huitièmes de finale. Le puissant attaquant a parfaitement su saisir l’occasion : il s’est élevé pour marquer de la tête le premier but en fin de deuxième mi-temps, avant de se créer une occasion de nulle part et d’envoyer le ballon dans la lucarne, rendant ainsi inutile le penalty transformé in extremis par Neymar.

    Dès l’entame du tournoi, Haaland s’est montré décisif. Il a ouvert son compteur dès la 30e minute du match d’ouverture contre l’Irak, puis a remis son équipe devant juste avant la mi-temps d’une rencontre âprement disputée face à la sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son sens du but s’est de nouveau manifesté lors du succès 3-2 face au Sénégal, où il a signé un doublé. Il a ensuite frappé une nouvelle fois en huitièmes, offrant à la Norvège sa qualification aux dépens de la Côte d’Ivoire (2-1). Bien que son équipe ait finalement été stoppée par l’Angleterre en quarts, Haaland a fait plus qu’assez pour figurer parmi les prétendants au Ballon d’or.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    7Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand réalisateur de la saison éclatante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Vif, technique et efficace, le lauréat du titre de joueur de l’année en Bundesliga a signé 20 buts et délivré 25 passes décisives en championnat et en Ligue des champions, où le club bavarois a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé Joueur du match par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    L’ancien meneur de jeu de Crystal Palace totalise désormais cinq passes décisives, le meilleur total du tournoi, après avoir servi Mbappé à deux reprises ainsi qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola une fois chacun. L’Espagne a toutefois réussi à le contenir, mettant ainsi un terme à sa campagne fulgurante.

  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | Espagne

    Il est juste de constater que Yamal n’a pas répondu aux attentes lors de cette Coupe du monde. Mais c’est uniquement parce que ces attentes étaient totalement irréalistes. Le jeune prodige du FC Barcelone vient tout juste d’avoir 19 ans cette semaine, et il a abordé le tournoi alors qu’il souffrait encore d’une blessure qui avait écourté sa saison en club.

    Le simple fait qu’il soit déjà considéré comme une pièce maîtresse, aussi bien en club qu’en sélection, atteste de son parcours exceptionnel pour un joueur de son âge. Yamal, souvent présenté comme l’un des plus grands adolescents ayant jamais foulé les terrains, compte déjà trois titres de Liga, une médaille de champion d’Europe et une finale du Ballon d’Or à son palmarès. Même s’il a mis quelques matchs à trouver son rythme cet été, l’Espagne a pu s’appuyer sur sa technique pour perturber les défenses adverses.

    Il a brillé lors de la deuxième journée, en ouvrant le score et en mettant les défenseurs en difficulté à chaque prise de balle, lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite. Il est ensuite resté muet lors des quatre rencontres suivantes, mais son influence dans le dernier tiers est restée constante, comme en témoigne sa performance autoritaire en quart de finale face à la Belgique : 80 touches de balle, quatre dribbles réussis, six tirs et neuf duels au sol remportés.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, a semé la terreur dans toutes les défenses qu’il a affrontées en Amérique du Nord.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a cette fois répondu présent durant cette Coupe du monde. Son doublé face à la Croatie a permis la victoire 4-2 des siens, puis il a assuré le succès contre le Panama avant de sauver les Three Lions d’une élimination en seizièmes de finale face à la RD Congo grâce à un fantastique doublé inscrit dans les 15 dernières minutes.

    En huitièmes de finale, l’Angleterre a dû composer avec l’altitude et le bruit assourdissant du public de l’Azteca face au Mexique, et Kane s’est encore montré indispensable. Il a d’abord servi Jude Bellingham pour le deuxième but de son doublé éclair, puis a donné l’avantage 3-1 à l’équipe de Tuchel sur penalty. Malgré son impact, il n’a pas pu empêcher l’élimination des siens, battus par l’Argentine.


  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    4Mikel Oyarzabal | Espagne

    Mikel Oyarzabal s'est révélé être le héros inattendu de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, menant la charge de son équipe vers la gloire avec quatre buts lors de ses six premières apparitions. Le joueur vedette de la Real Sociedad a fait preuve d'un excellent sens du timing dans ses incursions dans la surface, et son efficacité devant le but s'est avérée particulièrement décisive en seizièmes de finale, où il a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la victoire 3-0 contre l'Autriche.

    Si sa forme éclatante peut surprendre certains observateurs extérieurs, elle n’étonne guère les supporters de la Roja et les habitués de la Liga. Il a déjà inscrit six buts lors des qualifications pour la Coupe du monde, et il avait trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 34 matchs de première division avec la Real Sociedad la saison passée, des performances qui lui ont valu d’être courtisé par le FC Barcelone.

    Il est resté muet lors des succès contre le Portugal et la Belgique en phase à élimination directe, mais il a maintenu une menace constante et transformé un penalty lors de la victoire 2-0 face à la France, confirmant son statut d’arme fatale de Luis de la Fuente, juste derrière Yamal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham avait lancé son célèbre « qui d’autre ? » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024, et le milieu de terrain du Real Madrid a prouvé cet été qu’il restait l’homme des grands rendez-vous, faisant taire de manière catégorique les détracteurs qui affirmaient qu’il ne méritait pas sa place de titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel.

    Il a redonné l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, avant d’ouvrir le score face au Panama dans le New Jersey pour aider son équipe à s’assurer la première place du groupe L. C’est toutefois face au Mexique, en huitièmes de finale, que son influence s’est véritablement manifestée : le milieu de terrain a en effet puni les coorganisateurs du tournoi en inscrivant deux buts consécutifs, permettant ainsi à l’Angleterre de prendre le dessus et, au final, de s’imposer 3-2.

    Il a même surpassé cette performance en signant un nouveau doublé lors d’une victoire étouffante 2-1 en quart de finale contre la Norvège, ce qui a poussé Gary Lineker à affirmer que ce joueur de 23 ans pourrait devenir le plus grand footballeur de l’histoire de l’Angleterre. Il n’a toutefois pas pu empêcher le déclin des siens en seconde période face à l’Argentine, son équipe s’inclinant 2-1 contre l’Albiceleste en demi-finale.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que la légende brésilienne Pelé à l’aube du tournoi. Son statut de star de la Coupe du monde était donc déjà acquis.

    Mais le natif de Bondy semble bien parti pour devenir le meilleur joueur de tous les temps sur cette scène, puisqu’il a dépassé l’icône brésilienne dès son premier match aux États-Unis, en marquant deux buts qui ont permis aux Bleus de s’imposer 3-1. Il a enchaîné avec un nouveau doublé contre l’Irak, puis s’est transformé en passeur décisif avec deux passes clés contre la Norvège, permettant ainsi à la France de terminer en tête de son groupe.

    Les Bleus ont ensuite affronté la Suède en seizièmes de finale, et c’est Mbappé qui a débloqué la situation. Après un premier but refusé en début de match, il a inscrit l’ouverture du score puis le troisième but, avant d’éliminer le Paraguay en huitièmes grâce à un penalty décisif. En quarts, il a ouvert le score d’une sublime frappe enroulée pour lancer la victoire 2-0 contre le Maroc. Le parcours de l’attaquant et celui des Bleus se sont néanmoins arrêtés en demi-finales : l’Espagne l’a muselé et s’est imposé 2-0.

  • Lionel MessiGetty Images

    1Lionel Messi | Argentine

    Tout simplement phénoménal. La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce titre il y a quatre ans et qui a fêté ses 49 ans pendant la compétition, a été le moteur et l’âme de la marche de son pays vers une deuxième finale consécutive. Il a débuté la compétition par un triplé contre l’Algérie, permettant à l’Argentine de s’imposer 3-0 lors de son premier match.

    Ce triplé lui a permis de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 réalisations, avant de battre un nouveau record en inscrivant un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. La légende sud-américaine est ensuite entrée en jeu pour transformer un coup franc face à la Jordanie et devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde.

    Après avoir arraché une victoire 3-2 en prolongation face au Cap-Vert – avec un nouveau but de Messi – lors de l’un des plus grands matchs de l’histoire du tournoi, l’Argentine a rappelé au monde que son génie est aussi de chair et de sang : Messi a manqué un penalty contre l’Égypte en huitièmes de finale. Les Africains menaient 2-0, mais la Pulga a égalisé avant que les siens ne frappent dans le temps additionnel.

    Il a ensuite joué un rôle clé contre la Suisse en offrant l’ouverture du score, puis il a orchestré la remontée victorieuse face à l’Angleterre en servant Enzo Fernández et Lautaro Martínez pour leurs buts tardifs.