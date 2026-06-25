Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence se démarquent durant la compétition.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane nourrissent aussi des ambitions.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent porter le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la compétition est homogène et laisse place à l’émergence d’un candidat surprise.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de poules bat son plein au Canada, aux États-Unis et au Mexique.