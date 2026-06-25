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Classement du Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 : après des débuts fulgurants de l’Argentine et de la France, Lionel Messi devance Kylian Mbappé et Michael Olise

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et les équipes encore en lice s’affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l’objectif principal de tous les concurrents, certains s’imposent déjà comme les meilleurs joueurs du tournoi. Lionel Messi est actuellement le favori, avec les cinq buts marqués par l’Argentine, mais Kylian Mbappé et Michael Olise le talonnent de près.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence se démarquent durant la compétition.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane nourrissent aussi des ambitions.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier grand exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent porter le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la compétition est homogène et laisse place à l’émergence d’un candidat surprise.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de poules bat son plein au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Pays-Bas

    Cody Gakpo a peut-être connu une saison difficile avec Liverpool, mais il s'est révélé être le maillon le plus fiable de l'attaque de Ronald Koeman. Lors du premier match de Coupe du monde, conclu par un nul contre le Japon, Gakpo a fourni une performance pleine d’énergie malgré l’absence de but. Il a ensuite été le fer de lance de la victoire convaincante des Oranje face à la Suède : passe décisive pour Brian Brobbey dès la cinquième minute, puis deux réalisations dès l’entame de la seconde période pour sceller les trois points.

    • Publicité
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | Espagne

    Malgré ses multiples tentatives, Mikel Oyarzabal n’a pas réussi à percer le mur défensif érigé par Vozinha, et n’a donc pas pu empêcher l’Espagne de débuter la Coupe du monde par un résultat surprenant face au Cap-Vert. Ses cinq tentatives, dont quatre de la tête depuis l’intérieur de la surface, attestent toutefois de sa dangerosité et de sa détermination. Face à l’Arabie saoudite, il a retrouvé son efficacité : d’abord en adressant un tir croisé devant le but pour servir Lamine Yamal, auteur de l’ouverture du score de la Roja dans ce tournoi ; puis en exploitant rapidement une erreur défensive pour doubler la mise, avant d’inscrire un troisième but seulement trois minutes plus tard.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont prouvé que la Suède possède un duo offensif redoutable. Isak a été décisif : il a ouvert le score à la 30e minute contre la Tunisie, puis a offert deux passes décisives lors de la victoire 5-1. Les Suédois ont ensuite connu un net revers, s’inclinant sur le même score face aux Pays-Bas, mais c’est encore une passe millimétrée d’Isak qui a permis à Anthony Elanga d’inscrire le but de l’honneur.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, s’apprête à faire trembler toutes les défenses de la compétition.

    Souvent critiqué pour ses performances en sélection anglaise dans les grands rendez-vous, il a pourtant répondu présent dès l’entrée en matière en inscrivant un doublé face à la Croatie. Très dangereux et capable de créer des occasions, il a rappelé son poids dans le système de Thomas Tuchel. Reste toutefois un bémol : face au Ghana, il a manqué une occasion en or en envoyant le ballon au-dessus de la barre sur la dernière action du match, un raté qui a alimenté les débats.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Allemagne

    Après être entré en cours de jeu pour délivrer deux passes décisives et marquer un but en un peu plus de 20 minutes contre Curaçao, Deniz Undav a eu un impact encore plus grand lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, qui a permis à l’Allemagne de terminer en tête de son groupe. Huit minutes après son entrée en jeu, il a permis à l’Allemagne d’égaliser avant de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar approche de sa pleine forme et que Raphinha est forfait en raison d’une grave blessure, le Brésil compte sur Vinicius Junior pour prendre les rênes et guider la Seleção dans sa quête de mettre fin à 24 ans d’attente sans titre mondial. L’attaquant du Real Madrid a été élu « homme du match » lors des trois rencontres de la phase de groupes, inscrivant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l’Écosse.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L’attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d’envoi du match d’ouverture de son équipe contre l’Irak, puis s’est illustré à nouveau en redonnant l’avantage à son équipe juste avant la mi-temps, lors d’un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    Les Scandinaves l’ont emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son flair pour le but s’est de nouveau manifesté face au Sénégal, où il a signé un doublé lors d’une victoire 3-2, préparant ainsi un affrontement décisif avec Kylian Mbappé et la France pour la première place du groupe.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Harry Kane a été le grand artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est bien Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa remarquable capacité de finition, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a lancé Mbappé pour l’ouverture du score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1. Lors de la rencontre suivante, il a à nouveau servi Mbappé pour l’ouverture du score contre l’Irak, puis a offert à Ousmane Dembélé une passe décisive pour le troisième but des Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent. Avec 12 buts en 14 matchs, il égalait même le total de l’icône Pelé avant le coup d’envoi de la compétition.

    Il a d’ailleurs pris les devants dès son premier match aux États-Unis, inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de l’emporter 3-1 et lui a permis de dépasser l’icône brésilienne.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une complicité télépathique avec Olise, avant de signer un doublé lors de la victoire 3-0 contre l’Irak.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Il n’est pas rassasié. Lionel Messi a déjà tout gagné au cours de sa carrière – souvent en multipliant les sacres – et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans pendant la Coupe du monde, sa présence une nouvelle fois parmi les favoris atteste de sa longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Avec ce triplé, il rejoint les 16 buts de Pelé et devient co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avant de prendre seul la tête du classement grâce à son doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée.