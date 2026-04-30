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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Luis Díaz et Declan Rice font figure de sérieux prétendants après leurs brillantes prestations en Ligue des champions, mais Harry Kane demeure le favori à battre

Power rankings
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FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se disant qu’ils ont leur chance. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait partie d’un groupe de prétendants très fourni un an plus tard.

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et il est important de rappeler que Dembélé n’a émergé comme prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que la saison européenne aborde sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants…

Dernière mise à jour : 16 avril 2026. Sortant : Fede Valverde.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Pedri, tout juste âgé de 23 ans, demeure l’un des milieux de terrain les plus doués du moment, et le FC Barcelone ne tourne à plein régime que lorsque son maestro est sur le terrain. Les blessures l’ont à nouveau handicapé cette saison, mais, quand il a été opérationnel, peu de joueurs ont fait mieux que lui en Liga.

    L’équipe de Hansi Flick est bien partie pour conserver son titre national, mais ses rêves de Ligue des champions se sont brisés en quarts de finale contre l’Atlético de Madrid. Pedri restera un maillon essentiel de la sélection espagnole en quête de gloire mondiale, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or sont désormais quasi nulles.

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    En 2025-2026 : 24 buts, 6 passes décisives.

    Bien qu’ils aient subi une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, les Nerazzurri sont en voie d’achever une saison solide : ils comptent sept points d’avance en tête de la Serie A et sont qualifiés pour la finale de la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le moteur de cette réussite.

    Large leader du classement des buteurs en Serie A, il figurera aussi parmi les cadres de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde estivale. Après avoir évacué la pression des grands rendez-vous en étincelant à la Copa América 2024, l’heure pourrait bien être venue pour ce joueur de 28 ans de briller sur la scène internationale.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Rayan Cherki (Manchester City) 🆕

    Saison 2025-2026 : 10 buts, 13 passes décisives. Vainqueur de la Carabao Cup.

    L’une des recrues les plus rentables de ces dernières années, Rayan Cherki s’est révélé décisif pour Manchester City depuis son arrivée en provenance de Lyon l’été dernier, pour 34 millions de livres sterling. Si, par le passé, un tel talent individuel aurait pu voir ses ailes rognées par Pep Guardiola, le manager des Citizens a cette fois choisi de lui laisser la liberté d’exprimer son jeu, avec des résultats qui se passent de commentaires.

    Le joueur de 22 ans a été central dans le redressement de la saison des Citizens, qui se rapprochent désormais d’un triplé national. Reste à savoir si Didier Deschamps lui confiera un rôle similaire en équipe de France cet été, mais Cherki pourrait bien briller lors de la Coupe du monde s’il maintient son niveau de performance actuel.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ L’attaquant brésilien de 22 ans, Vinicius Junior, est actuellement sous le feu des projecteurs au Real Madrid.

    Saison 2025-2026 : 20 buts, 14 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, ce qui a compromis sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Malgré ce regain de forme, l’ancien crack de Flamengo n’a pas suffi pour offrir de nouveaux trophées au Bernabéu, et son bilan mitigé avec la Seleção doit encore s’améliorer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pour l’heure, une nouvelle nomination au Ballon d’Or représente donc son principal objectif.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice au regard de ses statistiques offensives stratosphériques sous le maillot blaugrana. Ils n’avaient pas tort, et le Brésilien semblait bien décidé à se replacer dans la course après avoir soigné un problème persistant aux ischio-jambiers qui avait freiné sa progression en début de saison.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener le Brésil lors de la Coupe du monde, la Seleção ayant affiché des progrès sous la houlette de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 11 buts, 23 passes décisives.

    Avec le record de passes décisives en une saison de Premier League en ligne de mire, les appels en faveur de sa nomination au titre de Joueur de l’année se multiplient. Une nouvelle fois, Bruno Fernandes se révèle indispensable à Manchester United. S’il maintient ce niveau jusqu’à la fin de la saison et brille lors de la Coupe du monde avec le Portugal, une place parmi les candidats au Ballon d’Or lui tendra les bras.

    Remporter le Ballon d’Or serait toutefois une autre paire de manches : privé d’Europe avec United et dépourvu de trophée, le Portugais aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour briguer le sacre individuel suprême. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore franchi ce cap.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    En 2025-2026 : 32 buts, 6 passes décisives.

    Seul Sir Stanley Matthews a, à ce jour, remporté le Ballon d’Or à 40 ans ou plus. L’idée que Cristiano Ronaldo imite cette performance peut paraître audacieuse pour les observateurs attachés au seul football européen. Quintuple lauréat du Ballon d’Or, il continue d’enchaîner les buts en Arabie saoudite et pourrait enfin soulever un premier trophée au Moyen-Orient cette saison : après un passage à vide en milieu de parcours, Al-Nassr est revenu en tête de la Pro League et s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 (l’équivalent asiatique de la Ligue Europa).

    Avec une moyenne proche d’un but par match sous les couleurs du leader du championnat, il pourrait enfin soulever un premier trophée collectif au Moyen-Orient. De plus, la FIFA lui a accordé un report de suspension lui permettant de prendre part à la Coupe du monde dès le coup d’envoi. En sélection, il mènera donc à nouveau l’attaque d’un Portugal ambitieux, porté par son succès dans la Ligue des Nations de l’UEFA l’an passé. Si Ronaldo brille sur les deux tableaux d’ici les prochains mois, il sera difficile de lui refuser un nouveau Ballon d’Or.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    13Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 31 buts, 19 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Cependant, après avoir mené l’Inter Miami à sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir en lice pour le prestigieux trophée cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS grâce à six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs. Un palmarès club qui comptera si, en 2026, il aide l’Argentine à défendre son titre mondial en Amérique du Nord. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, et tout succès sur le sol qu’il considère désormais comme sa patrie lui sera largement attribué.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️ Le défenseur central brésilien Gabriel Magalhaes, qui évolue à Arsenal, est en pleine ascension.

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 25 clean sheets.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de la Premier League, tandis que son style de défense physique, très en vogue ces deux dernières décennies, reste plus que jamais efficace.

    Si William Saliba reste élégant et efficace, Gabriel apparaît aujourd’hui comme le maillon indispensable de la charnière centrale des Gunners. Pourvu qu’il poursuive sa série de buts importants en fin de saison tout en maintenant son impérialité défensive, une bonne Coupe du monde avec la Seleção pourrait lui ouvrir les portes d’une nomination au Ballon d’Or.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    11Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui avait connu un prêt mitigé à Wolverhampton cinq ans auparavant, a poursuivi sa progression fulgurante jusqu’à intégrer le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence une grande partie de la saison, enrichissant son jeu de buts et de passes décisives supplémentaires, comme l’a illustré son triplé contre Tottenham en Ligue des champions en novembre.

    Il sera également présent cet été avec la sélection portugaise, qui, après son triomphe en Ligue des Nations 2025, aborde la Coupe du monde avec de réelles ambitions. Si le scénario se concrétise, Vitinha aura sans doute tenu un rôle déterminant.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    10Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 10 passes décisives.

    La saison d’Julian Álvarez a connu des hauts et des bas. L’attaquant argentin avait brillé dès ses débuts à l’Atlético Madrid, notamment grâce à un doublé lors du derby face au Real en septembre. Mais il n’a inscrit que deux buts en Liga depuis, ce qui semblait écarter toute prétention au Ballon d’Or.

    Tout a basculé lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions : son penalty contre Arsenal en demi-finale aller, son sixième but en sept matches européens, a propulsé l’équipe de Diego Simeone vers une finale à portée de main. Si la défaite en finale de la Copa del Rey a temporairement refroidi ses ambitions de Ballon d’Or, Alvarez aura de nouveau l’occasion de briller avec l’Argentine lors de la Coupe du monde et de consolider ses arguments.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 9 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait désigner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions à ce stade, Khvicha Kvaratskhelia figurerait incontestablement parmi les principaux prétendants. L’ailier du PSG a inscrit sept buts en autant de matches européens pour le champion en titre, dont plusieurs véritables chefs-d’œuvre.

    Si son niveau de forme sur l’ensemble de la saison n’a pas toujours été aussi élevé et si l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner ses ambitions au Ballon d’Or, le surnommé « Kvaradona » a encore le temps, en cas de performances maintenues sur la scène européenne, de postuler à une place dans letop 10 de France Football.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : six buts, treize passes décisives.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Pivot indispensable des Gunners, il vise avec son club le titre en Premier League et un premier sacre en Ligue des champions. Sa performance majeure sur la pelouse de l’Atlético Madrid lors de la demi-finale aller a rappelé, au meilleur moment, l’ampleur de son talent.

    Grâce à ses percées, ses interventions défensives et sa maîtrise des coups de pied arrêtés, il se montre rarement en retrait. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin offrir à l’Angleterre un premier titre mondial depuis 1966.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 18 buts, 11 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Gêné par les blessures lors de la première partie de saison, l’attaquant a vu ses chances de conserver son Ballon d’Or s’amenuiser. Mais, depuis son retour à la compétition, il a retrouvé son meilleur niveau, comme en attestent ses doublés contre Liverpool et le Bayern Munich en Ligue des champions.

    L’équipe de Luis Enrique peut encore rééditer son triomphe en Ligue des champions, tandis que Dembélé s’annonce comme un maillon essentiel d’une équipe de France en plein essor à l’approche de la Coupe du monde. Même si ses performances n’ont pas toujours atteint les sommets de la saison 2024-2025, il pourrait donc revenir dans la course d’ici la mi-juillet.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-2026 : 47 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il vient de fêter son 27^e anniversaire, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium dans sa ville natale, Paris.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances : il a porté à bout de bras un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à s’en remettre complètement. Les espoirs des Blancos de terminer la saison avec un trophée s’estompent peu à peu. Mais Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, et l’on peut donc s’attendre à ce que le capitaine des Bleus aille au bout de sa course vers le Ballon d’Or, même si la saison de son club s’achève sur une note décevante.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 48 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Carabao Cup.

    Après une saison 2025-2026 jugée décevante au regard de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le coup d’envoi de l’exercice suivant, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands trophées. Une période de disette en début d’année 2026 a toutefois menacé ses espoirs de Ballon d’Or et ceux de City, éliminé de la Ligue des champions. Mais le Norvégien a rebondi : il a contribué à la victoire en Carabao Cup et garde le club en course pour le doublé Premier League-FA Cup, son but décisif contre Arsenal pouvant s’avérer crucial dans la course au titre.

    Sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant vedette l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Si les Scandinaves restent des outsiders pour le titre en Amérique du Nord, Haaland pourra tout de même s’appuyer sur cette exposition mondiale pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

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    4Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 23 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison aurait été plus fructueuse si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le titre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné : il a rapidement trouvé des automatismes avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Ses réalisations en Bundesliga ont souvent été spectaculaires, et sa performance lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions contre le PSG, malgré la défaite de son équipe, a retenu l’attention des votants du Ballon d’Or. Ajoutons qu’il a aussi frappé lors des deux matchs des quarts de finale gagnés face au Real Madrid et qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider, et l’on comprend que le natif de Barranquilla possède tous les atouts pour briguer le Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, il est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura pas nécessairement besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place au vote, juste derrière Dembélé, en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent de l’accumulation de matchs à un si jeune âge, pointant un risque accru de blessures qui a finalement écourté sa saison. Yamal devrait retrouver la sélection espagnole pour la Coupe du monde, et si sa performance brille lors d’un nouveau grand tournoi international cet été, il pourrait encore prétendre au Ballon d’Or.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 31 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui craignaient que Michael Olise ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau au service des champions d’Allemagne. Aussi à l’aise pour conclure que pour servir ses partenaires, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale contre le Real Madrid, qu’il a mis à rude épreuve au Bernabéu avant de sceller la qualification d’une réalisation en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 58 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours des sceptiques, mais libéré du poids des critiques, l’attaquant du Bayern Munich semble désormais animé d’une mission : récolter enfin une reconnaissance individuelle en poursuivant sa série d’une efficacité remarquable.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étincelé par son jeu complet et dévastateur, et si ce niveau se confirme, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès en fin de saison. Les supporters anglais, eux, espèrent que leur capitaine conservera son souffle jusqu’en été : il est la pièce maîtresse des Three Lions, qui rêvent de mettre fin à six décennies d’attente d’un titre majeur.