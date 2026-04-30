Classement du Ballon d’Or 2026 : Luis Díaz et Declan Rice font figure de sérieux prétendants après leurs brillantes prestations en Ligue des champions, mais Harry Kane demeure le favori à battre

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et il est important de rappeler que Dembélé n’a émergé comme prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que la saison européenne aborde sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants…

Dernière mise à jour : 16 avril 2026. Sortant : Fede Valverde.