Dembélé doit principalement son sacre à ses performances décisives lors du premier sacre européen du Paris Saint-Germain, et la Ligue des champions s’annonce encore comme un facteur clé dans la course au Ballon d’Or cette saison. Toutefois, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être révélé qu’après l’épreuve estivale nord-américaine.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller au sein de leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève après le sacre du PSG à Budapest et à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde, le classement GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 11 juin 2026. Joueurs sortis : Pedri.