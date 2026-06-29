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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi se dirige-t-il vers un neuvième sacre ? Son départ canon à la Coupe du monde le propulse en tête de la course, tandis qu’Harry Kane, Kylian Mbappé et les autres prétendants maintiennent la pression

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Coupe du monde
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Premier League
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Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’hégémonie Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent désormais chaque saison avec la conviction de pouvoir briguer la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter une carrière ponctuée de blessures et de irrégularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, figure à nouveau dans ce peloton très dense en 2026.

Dembélé doit principalement son sacre à ses performances décisives lors du premier sacre européen du Paris Saint-Germain, et la Ligue des champions s’annonce encore comme un facteur clé dans la course au Ballon d’Or cette saison. Toutefois, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être révélé qu’après l’épreuve estivale nord-américaine.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller au sein de leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève après le sacre du PSG à Budapest et à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde, le classement GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 11 juin 2026. Joueurs sortis : Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    En raison d’un manque de forme et de condition physique, la saison n’a pas été des plus brillantes pour Bukayo Saka. Elle s’est toutefois avérée mémorable pour l’ailier d’Arsenal, les Gunners ayant remporté le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a permis aux Gunners de signer leur meilleure performance depuis des semaines contre Fulham début mai, leur permettant de reprendre les commandes du championnat, avant que l’international anglais ne scelle la qualification londonienne pour la finale de la Ligue des champions. Les blessures l’ont également accompagné jusqu’à la Coupe du monde, mais il s’est tout de même imposé chez les Three Lions et devrait jouer un rôle clé dans les phases à élimination directe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de l'Eredivisie et du Johan Cruyff Schaal.

    Si la saison éclatante d’Ismael Saibari au PSV est restée relativement discrète hors des Pays-Bas, le Joueur de l’année de l’Eredivisie a néanmoins suffisamment impressionné pour attirer le Bayern Munich, et l’attaquant doit s’engager avec le club bavarois dans les prochains jours.

    Avant cela, l’attaquant s’est concentré sur l’objectif d’aider le Maroc à réaliser un nouveau parcours remarquable en Coupe du monde. Il a d’ailleurs marqué lors de chacun des matchs disputés jusqu’ici par les Lions de l’Atlas, juste avant leur rencontre en seizièmes de finale contre le pays qu’il considère comme le sien depuis six ans : les Pays-Bas.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelone) ⬇️

    En 2025-2026 : 21 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Pour certains observateurs, le fait que Raphinha ait terminé cinquième du Ballon d’Or 2025 constituait une injustice, au regard de ses statistiques offensives tout simplement incroyables sous le maillot du Barça. L’argument tenait la route : le Brésilien semblait déterminé à se replacer parmi les prétendants après avoir soigné un problème récurrent aux ischio-jambiers qui avait freiné sa progression durant les premiers mois de la saison.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et contre Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui s'est avérée coûteuse pour les espoirs européens du Barça. Les problèmes physiques ont continué de le tourmenter lors de la Coupe du monde, même s'il garde l'espoir de faire son retour lors des huitièmes de finale, alors que la Seleção est en quête de son sixième titre.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    En 2025-2026 : 28 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni l’image du club, l’Inter a néanmoins connu une saison couronnée de succès, les Nerazzurri ayant d’abord conquis le Scudetto avant de s’imposer en finale de la Coppa Italia.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance et a depuis ouvert son compteur en inscrivant son premier but en Coupe du monde avec l’Argentine. Favorisé par un tirage au sort plutôt clément pour les tenants du titre, Lautaro devrait encore voir son total s’alourdir avant la fin de l’été.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    En 2025-2026 : 37 buts, 6 passes décisives. Titre en Saudi Pro League.

    Un seul joueur, Sir Stanley Matthews, a remporté le Ballon d’Or à 40 ans ou plus, et l’entrée de Cristiano Ronaldo dans ce club très fermé peut sembler peu probable aux yeux des observateurs focalisés sur le football européen. Cependant, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a poursuivi sa série de buts en Arabie saoudite au cours de la saison écoulée et a enfin décroché son premier titre au Moyen-Orient : après un léger passage à vide en milieu de saison, Al-Nassr a été sacré champion de Saudi Pro League.

    L’attaquant a maintenu une moyenne proche d’un but par match pour les nouveaux champions saoudiens, même s’il n’a pas encore réussi à transposer cette forme en Coupe du monde avec le Portugal. Des interrogations subsistent sur son rôle, atout ou frein, au sein de la sélection de Roberto Martínez, et Ronaldo devra répondre sans équivoque à ses détracteurs si la Seleção veut se frayer un chemin dans ce qui s’annonce comme un parcours très difficile en phase à élimination directe.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 17 passes décisives, 20 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore une fois réalisé une excellente saison avec le PSG, et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’instant, il peut également se targuer d’être champion d’Afrique suite à la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore renverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois imposé comme la référence du continent lors de cette Coupe du monde, Hakimi s’étant particulièrement illustré dans les zones offensives lors de la victoire contre Haïti en phase de poules.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 26 passes décisives.

    Après avoir battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League et remporté à la fois le titre de Footballeur de l’année de la FWA et celui de Joueur de l’année de la Premier League, Bruno Fernandes a une nouvelle fois prouvé qu’il était le moteur de Manchester United. Il a également laissé entrevoir cette forme lors de la Coupe du monde jusqu’à présent, même si lui et le reste de l’équipe du Portugal devront réaliser de bien meilleures performances lors des phases à élimination directe s’ils veulent aller jusqu’au bout.

    Remporter le Ballon d’Or risque néanmoins de rester hors de portée. Privé de compétitions européennes avec un Manchester United resté bredouille en termes de trophées, Fernandes aurait dû livrer une saison tout à fait exceptionnelle pour prétendre au sacre individuel suprême. Aussi brillant soit-il, il n’a pas atteint ce niveau.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 31 matchs sans encaisser de but. Champion de la Premier League.

    Aucun joueur ne symbolise mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus redoutables de la Premier League, tandis que son style de défense physique, rare ces deux dernières décennies, est aujourd’hui très en vogue.

    Si William Saliba demeure toujours aussi brillant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon le plus influent de la charnière centrale londonienne. Toutefois, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions devrait jouer en sa défaveur lors du vote du Ballon d’Or, même s’il continue de briller avec la Seleção lors de la Coupe du monde.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 7 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, son travail défensif et ses coups de pied arrêtés le rendent omniprésent, même si une récidive aux ischio-jambiers pourrait réduire son influence lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre. Guéri, il pourrait alors conclure la saison en apothéose, alors que les Three Lions visent un sacre planétaire.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga, tandis que sa quête de revanche pour le Ballon d’Or s’enlisait. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est passagère mais la classe est éternelle : Vini l’a prouvé en retrouvant son meilleur niveau en début d’année 2026, avec notamment quatre buts marqués en six matchs à élimination directe de Ligue des champions.

    Si ce regain n’a pas permis au club de soulever un nouveau trophée, il a en tout cas effacé les doutes sur son niveau international : auteur de quatre buts lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, Vinicius a enfin tourné la page de ses précédentes sorties décevantes avec le Brésil et se positionne comme un candidat crédible au Soulier d’or.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n’aurait pas été plus fructueuse si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses nouveaux coéquipiers. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances sensationnelles en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, son équipe créant la surprise en terminant en tête de son groupe devant le Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a six ans jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, et le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant l’essentiel de la saison, augmentant même son total de buts et de passes décisives tandis que l’équipe de Luis Enrique réalisait de nouveau le doublé Ligue 1-Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et continue d’imposer son tempo avec le Portugal en Coupe du monde, même si la Seleção peine encore à trouver son rythme de croisière malgré le talent à la disposition de Roberto Martínez en Amérique du Nord.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 55 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » dès le début de l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à retrouver le devant de la scène. Une période de disette en début d’année 2026 a toutefois menacé ses espoirs de Ballon d’Or et ceux de City, éliminé de la Ligue des champions. Le Norvégien a alors rebondi en conquérant la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal dans ses retranchements jusqu’à la dernière journée de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature a été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, l’attaquant vedette y inscrivant quatre buts lors de la phase de groupes sous les couleurs de cette équipe scandinave considérée comme un outsider.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait couronner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se démarquerait nettement de tous ses concurrents. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs en phases à élimination directe, avec notamment quelques buts spectaculaires à son actif, alors que les tenants du titre se frayaient un chemin vers un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste qu’il a presque tout fait pour au moins monter sur le podium.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 42 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Certains doutaient encore, n’est-ce pas ? On pensait l’époque des nominations de Lionel Messi au Ballon d’Or révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers sa première MLS Cup puis éclaboussé les débuts de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, le huit fois lauréat a de réelles chances de figurer à nouveau parmi les prétendants au trophée d’ici la fin de l’été.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives lors des seuls play-offs de Miami. Ce brillant parcours en club sera indéniablement pris en compte si l’Argentin parvient à défendre avec succès le titre mondial de l’Albiceleste en Amérique du Nord. Il a d’ailleurs entamé la compétition en fanfare, inscrivant six fois lors des trois premières sorties de la sélection et battant ainsi le record historique de buts en Coupe du monde. De plus, le parcours supposé favorable de l’Albiceleste jusqu’en phase à élimination directe lui offrira d’autres occasions d’alourdir son dossier en vue du Ballon d’Or.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or avant même le coup d’envoi de la saison, Lamine Yamal est en orbite pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever ce trophée, et il n’aurait même pas besoin de l’emporter dès 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont fait apparaître aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au scrutin en attestant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du nombre de matchs déjà disputés à un si jeune âge, craignant que cette charge ne favorise les blessures. Ce fut finalement le cas : une blessure a écourté sa saison et l’a contraint à débuter la Coupe du monde sur le banc. De retour sur les terrains, il a ouvert le score face à l’Arabie saoudite et aborde les huitièmes de finale avec l’ambition de confirmer son éclosion, alors qu’il approche de sa pleine forme.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 52 buts, 12 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il a fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente : Mbappé a porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou, blessure dont il a eu du mal à se remettre complètement, tandis que les espoirs des « Blancos » de terminer la saison avec un trophée s’éloignaient peu à peu. Mais Mbappé a l’habitude de se transcender en Coupe du monde : ses quatre buts et ses trois passes décisives le ramènent dans la course au Ballon d’Or.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 37 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Ceux qui craignaient que Michael Olise ne parvienne pas à s’adapter au passage de Crystal Palace au Bayern Munich se sont trompés : l’ailier a enchaîné deux saisons d’un niveau exceptionnel sous les couleurs du champion d’Allemagne. Polyvalent, capable de conclure ou de servir ses partenaires, l’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus redoutables du continent et a laissé son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale face au Real Madrid : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il figure parmi les stars de la campagne des Bleus en Coupe du monde, et sa créativité ainsi que son sens de la passe permettent régulièrement à l’une des favorites du tournoi de déjouer les défenses adverses.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 13 passes décisives. Titres remportés : Ligue des champions, Ligue 1, Trophée des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première partie de la saison parisienne, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. De retour à son meilleur niveau, il s’est toutefois imposé à nouveau grâce à des performances décisives contre Liverpool puis le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de trouver à nouveau le chemin des filets lors de la victoire en finale face à Arsenal.

    Il lui restait toutefois à briller en Coupe du monde pour consolider son dossier. Après avoirouvert son compteur buts contre l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes, il a éclaboussé la compétition d’un superbe triplé face à la Norvège, se propulsant ainsi dans la course au Soulier d’or du tournoi.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 70 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, désormais libéré de la « malédiction des trophées » qui lui collait à la peau, semble animé par une mission : prouver qu’il mérite enfin une distinction individuelle tout en maintenant un rythme de buts impressionnant.

    Outre ses statistiques impressionnantes, l’Anglais a étalé son talent avec une efficacité redoutable pour le champion d’Allemagne et a également trouvé le chemin des filets à trois reprises lors des trois premiers matchs de l’Angleterre en Coupe du monde. S’il parvient à maintenir ce rythme tout en guidant les Three Lions vers la gloire en Amérique du Nord, les autres prétendants au Ballon d’Or pourront déjà préparer leur retour.