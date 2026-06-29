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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi se dirige-t-il vers un neuvième sacre ? Son départ canon à la Coupe du monde le propulse en tête de la course, tandis qu’Harry Kane, Kylian Mbappé et les autres candidats maintiennent la pression

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Coupe du monde
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Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’hégémonie Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis près de vingt ans : de nombreux joueurs abordent désormais chaque saison avec la conviction de pouvoir briguer la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, figure à nouveau parmi la foule de prétendants en 2026.

Dembélé doit principalement son sacre à ses performances décisives lors du premier triomphe européen du Paris Saint-Germain, et la Ligue des champions s’annonce encore comme un facteur clé dans la course au Ballon d’Or. Toutefois, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être révélé qu’après l’épreuve estivale nord-américaine.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève après la défense du titre européen du PSG à Budapest et à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les prétendants avant la cérémonie londonienne du 26 octobre…

Dernière mise à jour : 11 juin 2026. Joueurs sortis : Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    En raison d’un manque de forme et de condition physique, cette saison n’a pas été la meilleure de Bukayo Saka. Elle s’est toutefois avérée mémorable pour l’ailier d’Arsenal, puisque les Gunners ont remporté le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a permis aux Gunners de signer leur meilleure performance depuis des semaines contre Fulham début mai, puis de reprendre les commandes du championnat. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions. Les blessures l’ont ensuite accompagné jusqu’à la Coupe du monde, mais il s’est tout de même imposé chez les Three Lions et devrait jouer un rôle clé dans les phases à élimination directe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de l'Eredivisie et du Johan Cruyff Schaal.

    Si la saison éclatante d’Ismael Saibari au PSV est restée relativement discrète hors des Pays-Bas, le Joueur de l’année de l’Eredivisie a néanmoins fait assez d’effet pour attirer le Bayern Munich, et l’attaquant doit s’engager avec le club bavarois dans les prochains jours.

    Avant cela, l’attaquant s’est concentré sur l’objectif d’aider le Maroc à réaliser un nouveau parcours remarquable en Coupe du monde. Il a d’ailleurs marqué lors de chacun des matchs disputés jusqu’à présent par les Lions de l’Atlas, juste avant leur rencontre en seizièmes de finale contre le pays qu’il considère comme le sien depuis six ans : les Pays-Bas.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelone) ⬇️

    En 2025-2026 : 21 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Pour certains observateurs, le fait que Raphinha ait terminé cinquième du Ballon d’Or 2025 constituait une injustice, au regard de ses statistiques offensives tout simplement exceptionnelles sous le maillot blaugrana. L’argument tenait la route : le Brésilien semblait déterminé à se hisser de nouveau parmi les prétendants après avoir soigné un problème récurrent aux ischio-jambiers qui avait freiné sa progression durant les premiers mois de la saison.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et contre Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui s'est avérée coûteuse pour les espoirs européens du Barça. Les problèmes physiques ont continué de le tourmenter lors de la Coupe du monde, même s'il garde l'espoir de faire son retour lors des huitièmes de finale, alors que la Seleção est en quête de son sixième titre.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martínez (Inter) ↔️

    En 2025-2026 : 28 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination prématurée en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni l’image du club, l’Inter a néanmoins conclu l’exercice avec deux trophées, s’adjugeant d’abord le Scudetto puis la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le fer de lance de cette double réussite.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance et a depuis ouvert son compteur en inscrivant son premier but en Coupe du monde avec l’Argentine. Favorisé par un tirage au sort plutôt clément, l’attaquant aura encore de nombreuses occasions d’alourdir son total avant la fin de l’été.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    En 2025-2026 : 37 buts, 6 passes décisives. Titre en Saudi Pro League.

    Un seul joueur, Sir Stanley Matthews, a obtenu le Ballon d’Or à 40 ans ou plus, et l’entrée de Cristiano Ronaldo dans ce club très fermé peut sembler peu probable aux yeux des observateurs focalisés sur le football européen. Le quintuple lauréat a poursuivi sa série de buts en Arabie saoudite la saison passée et a enfin soulevé son premier trophée au Moyen-Orient : malgré un léger passage à vide en milieu de saison, Al-Nassr a remporté la Saudi Pro League.

    L’attaquant a maintenu une moyenne proche d’un but par match pour les nouveaux champions saoudiens, même s’il n’a pas encore tout à fait réussi à transposer cette forme en Coupe du monde avec le Portugal. Des interrogations subsistent sur son impact, positif ou négatif, au sein de l’équipe de Roberto Martínez, et Ronaldo devra répondre sans équivoque à ses détracteurs si la Seleção veut se frayer un chemin dans ce qui s’annonce comme un parcours très difficile en phase à élimination directe.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 17 passes décisives, 20 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Reconnu comme l’un des meilleurs arrières droits mondiaux, Achraf Hakimi a livré une nouvelle saison de haut niveau avec le PSG et est revenu de blessure à point nommé pour jouer un rôle clé dans le sacre européen du club.

    Pour l’instant, il peut également se targuer d’être champion d’Afrique suite à la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore renverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois imposé comme la référence du continent à la Coupe du monde jusqu’à présent, Hakimi s’étant illustré dans les zones offensives lors de la victoire contre Haïti en phase de poules.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 26 passes décisives.

    Après avoir battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League et remporté à la fois les titres de « Footballeur de l’année » décerné par la FWA et de « Joueur de l’année de la Premier League », Bruno Fernandes a une nouvelle fois prouvé qu’il était le moteur de Manchester United. Il a également laissé entrevoir des éclairs de cette forme lors de la Coupe du monde jusqu’à présent, même si lui et le reste de la sélection portugaise devront réaliser de bien meilleures performances lors des phases à élimination directe s’ils veulent aller jusqu’au bout.

    Remporter le Ballon d’Or risque néanmoins de rester hors de portée. Privé de compétitions européennes avec un Manchester United bredouille en termes de trophées, Fernandes aurait dû livrer une saison exceptionnelle pour prétendre au sacre individuel. Aussi brillant soit-il, il n’a pas atteint ce niveau.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 31 matchs sans encaisser de but. Champion de la Premier League.

    Aucun joueur n’incarne mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus redoutables de la Premier League, tandis que son style de défense physique, rarement aussi en vogue au cours des deux dernières décennies, fait désormais référence.

    Si William Saliba demeure tout aussi brillant, Gabriel est désormais considéré comme le pilier de la charnière centrale des Gunners. Toutefois, son penalty manqué en finale de Ligue des champions devrait lui porter préjudice au moment du vote du Ballon d’Or, même s’il continue de briller avec la Seleção lors de la Coupe du monde.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 7 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, son travail défensif et ses coups de pied arrêtés le rendent omniprésent, même si une récidive aux ischio-jambiers pourrait réduire son influence lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre. Si le milieu de terrain se remet rapidement, il pourrait conclure la saison en apothéose alors que les Three Lions visent un sacre planétaire.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga sur l’ensemble de l’année civile, tandis que sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or tournait court. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est passagère mais la classe est éternelle : Vini l’a prouvé en retrouvant son meilleur niveau début 2026, avec notamment quatre buts marqués en six matchs à élimination directe de Ligue des champions.

    Si ce renouveau n’a pas permis au Bernabéu d’ajouter un trophée à sa vitrine, il a toutefois permis à l’ancien joyau de Flamengo de tourner la page de ses déconvenues avec le Brésil : auteur de quatre buts lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, il se positionne comme un sérieux prétendant au Soulier d’or.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n’aurait pas été plus fructueuse si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances sensationnelles en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, son équipe créant la surprise en terminant en tête de son groupe devant le Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a six ans jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, et le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant l’essentiel de la saison, augmentant même son total de buts et de passes décisives, tandis que l’équipe de Luis Enrique réalisait de nouveau le doublé Ligue 1-Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et continue d’imposer son tempo avec le Portugal en Coupe du monde, même si la Seleção peine encore à trouver son rythme de croisière malgré le vivier de talents dont dispose Roberto Martínez en Amérique du Nord.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 55 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » dès le début de l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à retrouver le devant de la scène. Une période de disette au début de l’année 2026 a menacé de ruiner à la fois ses chances de Ballon d’Or et les espoirs de titre de City, éliminé de la Ligue des champions, mais l’équipe a rebondi en conquérant la FA Cup et la Carabao Cup tout en poussant Arsenal dans ses retranchements pour le titre de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature a été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, l’attaquant vedette y inscrivant quatre buts lors de la phase de groupes et confirmant son statut d’outsider scandinave.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait couronner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se démarquerait nettement de tous ses concurrents. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs en phases à élimination directe, avec notamment quelques buts spectaculaires à son actif, alors que les tenants du titre se frayaient un chemin vers un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste qu’« Kvaradona » a encore une chance de monter sur le podium, et il n’aurait guère pu faire davantage pour s’en approcher.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 42 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Certains doutaient encore, n’est-ce pas ? On pensait l’époque des nominations de Lionel Messi au Ballon d’Or révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup puis éclaboussé les débuts de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, le huit fois lauréat a de réelles chances de revenir dans la course au trophée d’ici la fin de l’été.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Ce brillant palmarès en club pèsera dans la balance si l’Argentin parvient à guider l’Albiceleste vers une nouvelle couronne mondiale en Amérique du Nord. Il a d’ailleurs entamé le tournoi en fanfare, inscrivant six fois lors des trois premières sorties de la sélection et battant ainsi le record historique de buts en Coupe du monde. Et comme son parcours vers les phases finales s’annonce, sur le papier, parmi les plus faciles parmi les favoris présumés, Messi devrait avoir de nombreuses autres occasions de renforcer son dossier pour le Ballon d’Or.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or avant même le coup d’envoi de la saison, Lamine Yamal est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le trophée – et il n’aura même pas besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont imposé aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au scrutin en attestant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du nombre de matchs déjà disputés à un si jeune âge, craignant que cette charge ne favorise les blessures. Ce fut finalement le cas : une blessure a écourté sa saison et l’a contraint à débuter la Coupe du monde sur le banc. De retour sur les terrains, le jeune joueur de 18 ans a ouvert le score contre l’Arabie saoudite et aborde les huitièmes de finale avec l’intention de confirmer son éclosion, alors qu’il approche enfin de sa pleine forme.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 52 buts, 12 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il a fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu en faire davantage pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente : Mbappé a porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou, blessure dont il a eu du mal à se remettre complètement, tandis que les espoirs des « Blancos » de terminer la saison avec un trophée s’éloignaient peu à peu. Mais Mbappé a l’habitude de se sublimer en Coupe du monde : ses quatre buts et ses trois passes décisives le ramènent dans la course au Ballon d’Or.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 37 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui doutaient de sa capacité à franchir l’écart entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier a enchaîné deux saisons d’exception sous les couleurs du champion d’Allemagne. Aussi à l’aise pour conclure que pour créer, l’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus redoutables du continent, laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale face au Real Madrid : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il figure parmi les stars de la campagne des Bleus en Coupe du monde, et sa créativité ainsi que son sens de la passe permettent régulièrement à l’une des favorites du tournoi de déjouer les défenses adverses.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 13 passes décisives. Titres remportés : Ligue des champions, Ligue 1, Trophée des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première partie de la saison parisienne, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. De retour à son meilleur niveau, il s’est toutefois imposé à nouveau grâce à des performances décisives contre Liverpool puis le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de trouver à nouveau le chemin des filets en finale face à Arsenal.

    Il lui restait toutefois à briller en Coupe du monde pour consolider son dossier. Après avoirouvert son compteur face à l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes, il a éclaboussé la compétition d’un superbe triplé contre la Norvège, se propulsant ainsi dans la course au Soulier d’or du tournoi.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 69 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, désormais libéré du « fardeau des trophées » qu’on lui imputait depuis des années, semble animé par une mission : obtenir enfin une reconnaissance individuelle tout en maintenant un rythme de buts effréné.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étalé son talent avec une efficacité redoutable chez le champion d’Allemagne et a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises lors des trois premiers matchs de l’Angleterre en Coupe du monde. S’il parvient à maintenir ce rythme tout en guidant les Three Lions vers la gloire en Amérique du Nord, les autres prétendants au Ballon d’Or pourraient bien faire leurs valises et rentrer chez eux.