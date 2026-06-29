Classement du Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi se dirige-t-il vers un neuvième sacre ? Son départ canon à la Coupe du monde le propulse en tête de la course, tandis qu’Harry Kane, Kylian Mbappé et les autres candidats maintiennent la pression

Dembélé doit principalement son sacre à ses performances décisives lors du premier triomphe européen du Paris Saint-Germain, et la Ligue des champions s’annonce encore comme un facteur clé dans la course au Ballon d’Or. Toutefois, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être révélé qu’après l’épreuve estivale nord-américaine.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève après la défense du titre européen du PSG à Budapest et à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les prétendants avant la cérémonie londonienne du 26 octobre…

Dernière mise à jour : 11 juin 2026. Joueurs sortis : Pedri.