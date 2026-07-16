Classement du Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi et Lamine Yamal restent en lice à l’approche de la finale de la Coupe du monde, tandis que les espoirs d’Harry Kane en prennent un coup

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu’après la fin du tournoi qui se déroulera cet été en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où un vainqueur pourra être couronné. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Ismael Saibari et Bukayo Saka.