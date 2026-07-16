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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi et Lamine Yamal restent en lice à l’approche de la finale de la Coupe du monde, tandis que les espoirs d’Harry Kane en prennent un coup

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec la fin de l’hégémonie Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis deux décennies : de nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se considérant comme de sérieux prétendants à la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, figure à nouveau parmi la foule de prétendants en 2026.

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu’après la fin du tournoi qui se déroulera cet été en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations sera prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où un vainqueur pourra être couronné. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Ismael Saibari et Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 14 buts, 6 passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient compromises à l’issue d’une saison très décevante au Real Madrid, ponctuée à deux reprises par des périodes d’indisponibilité dues à des blessures. Cependant, les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre pourraient encore lui valoir une place sur la liste finale des nominés.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours des Three Lions jusqu’en demi-finales, avec un total de six buts, dont deux doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. Et même si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham resteront sans doute longtemps gravées dans la mémoire des votants du Ballon d’Or.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    En 2025-2026 : 29 matchs sans encaisser de but. Champion de Premier League.

    Il y a toujours de la place sur la liste des nominés au Ballon d’Or pour un ou deux gardiens de but, et David Raya est le candidat par excellence en 2026 après avoir réalisé une nouvelle saison exceptionnelle avec Arsenal. Raya a remporté le Gant d’or de la Premier League pour la troisième saison consécutive, alors que les Gunners ont enfin franchi le cap et triomphé dans l’élite anglaise, tout en n’encaissant que cinq buts lors du parcours d’Arsenal jusqu’à la finale de la Ligue des champions.

    Il pourrait même ajouter une médaille de champion du monde à son palmarès, même s’il est, assez surprenant, remplaçant d’Unai Simon en sélection espagnole et n’a donc pas encore joué en Amérique du Nord avec la « Roja ».

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 26 passes décisives.

    Après avoir battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League et remporté à la fois les trophées de Footballeur de l’année de la FWA et de Joueur de l’année de la Premier League, Bruno Fernandes s’est une nouvelle fois imposé comme le moteur de Manchester United, même s’il n’a pas réussi à reproduire cette forme lors de la Coupe du monde, le Portugal ayant été éliminé en huitièmes de finale.

    Le Ballon d’Or restait toutefois hors de portée : privé d’Europe avec Manchester United et de tout trophée, Fernandes aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour prétendre au titre. Aussi brillant fut-il, il n’a pas atteint ce niveau.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, six passes décisives, 31 matchs sans encaisser de but. Champion de la Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’une des armes les plus redoutables sur coups de pied arrêtés de la Premier League, tandis que son style de défense physique, rarement aussi en vogue au cours des deux dernières décennies, fait désormais référence.

    Si William Saliba demeure tout aussi brillant, Gabriel est désormais considéré comme le pilier de la charnière centrale des Gunners. Toutefois, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions et l’élimination prématurée du Brésil en Coupe du monde joueront sans doute en sa défaveur lors du vote pour le Ballon d’Or.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 18 passes décisives, 21 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Reconnu comme le meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a livré une nouvelle saison d’exception avec le PSG et est revenu de blessure à point nommé pour jouer un rôle déterminant en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’instant, il peut également se targuer d’être champion d’Afrique suite à la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore renverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois imposé comme la référence du continent lors de la Coupe du monde, Hakimi s’étant illustré tout au long du parcours de son équipe jusqu’aux quarts de finale.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    Saison 2025-2026 : deux buts. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    De retour après une rupture du ligament croisé antérieur qui l’avait privé de la défense de son Ballon d’Or 2024, Rodri n’a pas toujours affiché son niveau habituel durant l’exercice 2025-2026, souvent gêné par des pépins physiques et parfois en retrait.

    Cependant, ces difficultés ont été effacées lors de la Coupe du monde, où Rodri s’est révélé l’un des meilleurs joueurs de l’Espagne durant son parcours jusqu’en finale. S’il guide la Roja vers le sacre face à l’Argentine, le milieu de terrain pourrait de nouveau intégrer le top 10 du Ballon d’Or au moment du décompte final des votes.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ Contexte : L’attaquant brésilien Vinicius Junior, pensionnaire du Real Madrid, est actuellement en perte de vitesse.

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga, tandis que sa « tournée de la revanche » pour le Ballon d’Or s’enlisait. Cependant, comme le rappelle le vieil adage, « la forme est temporaire, mais la classe est permanente », et Vini a prouvé qu’il pouvait encore se montrer décisif lors d’une série de performances convaincantes en début d’année 2026, au cours de laquelle il a inscrit quatre buts en six matchs à élimination directe de la Ligue des champions.

    Si ce retour au premier plan n’a pas permis au Bernabéu d’accueillir un nouveau trophée, il a au moins mis fin à sa série noire en sélection : auteur de quatre buts lors de la Coupe du monde, il a porté l’attaque brésilienne sans toutefois pouvoir éviter l’élimination en huitièmes, laissant la Seleção attendre toujours sa sixième étoile.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : sept buts, 14 passes décisives. Champion de Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, ses interventions défensives et ses coups de pied arrêtés l’ont rendu omniprésent. Il a ensuite maintenu son niveau d’impact lors de la Coupe du monde, guidant l’Angleterre jusqu’en demi-finale malgré des pépins physiques sur le sol nord-américain.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a laissé un goût d’amertume, l’Inter a néanmoins conclu l’exercice avec deux trophées, s’adjugeant d’abord la Serie A puis la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le fer de lance de cette réussite.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance sur son dauphin et a maintenu ce niveau de performance lors de la Coupe du monde, où ses réalisations ont été décisives pour l’Argentine, notamment en demi-finale face à l’Angleterre. Même s’il n’est pas toujours titulaire chez les champions du monde en titre, Lautaro continue d’apporter sa pierre à l’édifice alors que l’Albiceleste vise de devenir la troisième sélection seulement à remporter deux éditions consécutives du tournoi.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    En 2025-2026 : 32 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey.

    Il n’est pas exagéré de dire que Mikel Oyarzabal vit la meilleure saison de sa carrière. L’homme qui a inscrit le but de la victoire en finale de l’Euro 2024 a réalisé sa meilleure saison offensive en club tout en aidant la Real Sociedad à remporter la Copa del Rey, et il a conservé cette efficacité redoutable sur la scène internationale.

    Avec l’Espagne, il affiche une moyenne proche d’un but par match depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre, confirmant son efficacité tout au long de la compétition alors que la Roja vise un sacre mondial pour accompagner celui obtenu en Allemagne il y a deux ans.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves en 2021 jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a en effet livré des performances de haut vol pendant la majeure partie de la saison, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu, tandis que l'équipe de Luis Enrique remportait à nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et a ensuite imposé son tempo avec le Portugal à la Coupe du monde, même si la Seleção, globalement décevante, a été éliminée en huitièmes par l’Espagne.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n’aurait pas été plus fructueuse si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses nouveaux coéquipiers. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances sensationnelles en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si son équipe a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour entamer l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, qui cherchait à retrouver le devant de la scène. Une période de disette en début d’année 2026 a failli compromettre ses espoirs de Ballon d’Or et ceux de City, éliminé de la Ligue des champions, mais le Norvégien et son équipe ont rebondi pour conquérir la FA Cup et la Carabao Cup tout en poussant Arsenal dans ses retranchements en Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature au Ballon d’Or a été confortée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, au cours de laquelle il a inscrit sept buts, propulsant son pays jusqu’en quarts de finale.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait couronner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se démarquerait nettement de tous ses concurrents. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs en phases à élimination directe, avec notamment quelques buts spectaculaires à son actif, alors que les tenants du titre se frayaient un chemin vers un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste qu’« Kvaradona » a presque tout fait pour au moins intégrer le podium.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 24 buts, 14 passes décisives. Titres remportés : Ligue des champions, Ligue 1, Trophée des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première partie de la saison parisienne, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. De retour à son meilleur niveau, il s’est toutefois imposé à nouveau, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de marquer lors de la victoire en finale face à Arsenal.

    Pour consolider ses chances, Dembélé devait encore briller en Coupe du monde. Après avoir enfin ouvert son compteur contre l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes, il a éclaboussé la compétition d’un superbe triplé face à la Norvège. Toutefois, éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, il voit désormais un deuxième Ballon d’Or consécutif lui échapper avec quasi certitude.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-2026 : 56 buts, 13 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco, alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu en faire davantage pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente : Mbappé a en effet porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à s’en remettre complètement. Pendant cette période, les espoirs des « Blancos » de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappé a toutefois tendance à réserver ses meilleures performances pour les Coupes du monde, et pour la troisième édition consécutive, il figure parmi les joueurs les plus en vue : avec ses huit buts, il a de réelles chances de devenir le premier joueur à remporter deux fois le Soulier d’or s’il parvient à alourdir son total lors du match pour la troisième place.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 39 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui estimaient que Michael Olise peinerait à franchir l’écart entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier a enchaîné deux saisons d’excellence sous les couleurs du champion d’Allemagne. Polyvalent, capable de conclure ou de créer, l’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus redoutables du continent et a laissé son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale face au Real Madrid : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il a été l’un des hommes forts des Bleus lors de la Coupe du monde, sa créativité et son sens de la passe permettant régulièrement aux demi-finalistes malheureux de déjouer les défenses adverses.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or avant même le coup d’envoi de la saison, Lamine Yamal est en orbite pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever ce trophée, et il n’aura pas nécessairement à l’obtenir dès 2026 pour marquer l’histoire. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont fait apparaître aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au scrutin en attestant.

    Certains estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du nombre de matchs déjà disputés à un si jeune âge, craignant que cette charge ne favorise les blessures. Ces pépins physiques ont d’ailleurs écourté sa saison en club et limité son temps de jeu avec l’Espagne lors de la Coupe du monde jusqu’ici. Néanmoins, il ne serait pas surprenant de le voir se révéler décisif pour la Roja en finale dimanche. Si tel est le cas et que l’Espagne l’emporte, il aura une vraie chance de terminer en tête du classement lorsque les votes du Ballon d’Or seront dépouillés en octobre.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, qui aurait cru le revoir en lice pour le Ballon d’Or ? Après avoir guidé l’Inter Miami vers sa première MLS Cup puis brillé avec l’Argentine en Coupe du monde, l’octuple lauréat a de réelles chances d’ajouter un nouveau trophée à sa vitrine.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Ce palmarès en club pèsera dans la balance si l’Argentine parvient à conserver son titre mondial en Amérique du Nord.

    En grande forme, il a déjà inscrit huit buts en sept matchs, battant le record historique de réalisations en Coupe du monde et prenant la tête du classement du Soulier d’or. Si Messi conduit l’Albiceleste au bout, il sera difficile de lui contester le Ballon d’Or 2026.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 73 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, désormais libéré de la « malédiction des trophées » qui servait à le critiquer, semble animé d’une mission : prouver qu’il mérite aussi une distinction individuelle, et il le fait à un rythme de buteur impressionnant.

    Outre ses statistiques impressionnantes, l’Anglais a étalé son talent avec une efficacité redoutable pour le champion d’Allemagne et a également trouvé le chemin des filets à six reprises sous le maillot de l’Angleterre durant sa route jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Son parcours nord-américain inachevé a toutefois permis à d’autres prétendants de surgir pour le Ballon d’Or, mais le dossier que Kane présente aux juges reste difficile à ignorer.