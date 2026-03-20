Classement du Ballon d'Or 2026 : les espoirs d'Erling Haaland s'amenuisent tandis qu'Harry Kane continue de s'imposer

C'est en grande partie grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d'Europe, que Dembélé s'est assuré ce titre, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d'Or cette année. Cependant, comme c'est une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu'à l'été, en Amérique du Nord.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d'Or est un marathon, pas un sprint, et il convient de garder à l'esprit que Dembélé ne s'est imposé comme un vainqueur potentiel qu'à mi-parcours de la saison 2024-25. Cependant, alors que la saison européenne entre désormais dans sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d'Or de GOAL continue de suivre les favoris pour le Ballon d'Or...

Dernière mise à jour : 27 février 2026. Joueurs sortants : Martin Zubimendi et Cristiano Ronaldo.