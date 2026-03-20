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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d'Or 2026 : les espoirs d'Erling Haaland s'amenuisent tandis qu'Harry Kane continue de s'imposer

Alors que le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo semble désormais appartenir au passé, la course au Ballon d'Or n'a jamais semblé aussi ouverte depuis près de vingt ans, de nombreux joueurs abordant désormais chaque saison avec la conviction qu'ils ont une chance de remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football. Ousmane Dembélé est sorti d'une carrière marquée par des hauts et des bas pour remporter le Ballon d'Or en 2025, et il figurait parmi un peloton très fourni de prétendants au moment où la course de 2026 a démarré.

C'est en grande partie grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d'Europe, que Dembélé s'est assuré ce titre, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d'Or cette année. Cependant, comme c'est une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu'à l'été, en Amérique du Nord.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d'Or est un marathon, pas un sprint, et il convient de garder à l'esprit que Dembélé ne s'est imposé comme un vainqueur potentiel qu'à mi-parcours de la saison 2024-25. Cependant, alors que la saison européenne entre désormais dans sa dernière ligne droite, le classement duBallon d'Or de GOAL continue de suivre les favoris pour le Ballon d'Or...

Dernière mise à jour : 27 février 2026. Joueurs sortants : Martin Zubimendi et Cristiano Ronaldo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) 🆕

    Saison 2025-2026 : 10 buts, 18 passes décisives.

    Avec le record de passes décisives en une saison de Premier League bien en ligne de mire, ce qui renforce les appels en faveur de sa nomination au titre de Joueur de l'année de l'élite anglaise, Bruno Fernandes s'impose une nouvelle fois comme l'homme qui fait tourner Manchester United. Et s'il parvient à maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison et à réaliser une bonne Coupe du monde avec le Portugal, une nomination au Ballon d'Or devrait lui être acquise.

    Remporter le Ballon d'Or serait toutefois une tout autre affaire. Avec un United absent des compétitions européennes et sans trophée à la clé, Fernandes aurait dû réaliser une saison véritablement remarquable pour se hisser parmi les véritables prétendants. Aussi bon qu'il ait été, il n'a pas atteint ce niveau.

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  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelone) ↔️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pedri reste l'un des milieux de terrain les plus talentueux du football, bien qu'il vienne tout juste d'avoir 23 ans, et le FC Barcelone ne fonctionne vraiment à plein régime que lorsque son maestro au milieu de terrain est disponible. Cela n'a pas toujours été le cas cette saison, les blessures ayant de nouveau commencé à tourmenter Pedri, mais lorsqu'il a été en forme, peu de joueurs ont fait mieux que lui en Liga.

    L'équipe de Hansi Flick est actuellement en passe de défendre son titre national tout en restant parmi les prétendants à la Ligue des champions, et Pedri sera également un élément clé de la sélection espagnole dans sa quête de gloire en Coupe du monde. Tant qu'il reste à l'écart de l'infirmerie, une nouvelle nomination au Ballon d'Or devrait déjà être assurée.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 22 clean sheets.

    Peut-être aucun joueur n'incarne mieux l'Arsenal d'aujourd'hui que Gabriel Magalhães. L'international brésilien s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux sur coups de pied arrêtés de la Premier League, tandis que son style de défense physique n'a jamais été aussi en vogue ces deux dernières décennies qu'il ne l'est actuellement.

    Bien que William Saliba reste aussi classe que jamais, Gabriel devrait désormais être considéré comme le plus important du duo de défenseurs centraux d'Arsenal. S'il parvient à continuer de marquer des buts décisifs en fin de saison tout en empêchant l'adversaire de marquer, une bonne Coupe du monde avec la Seleção devrait suffire à lui assurer une place parmi les nominés au Ballon d'Or.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12Fede Valverde (Real Madrid) 🆕

    Saison 2025-2026 : sept buts, douze passes décisives.

    Briller sous les yeux du monde entier a tendance à raviver les espoirs de certains prétendants au Ballon d'Or, et c'est exactement ce qui risque d'arriver à Fede Valverde après son superbe triplé contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions du Real Madrid. Cela ne veut pas dire que le milieu de terrain ne réalisait pas déjà une excellente saison auparavant, mais les votants du Ballon d'Or ne prêtaient probablement pas une attention particulière à chacune des performances de Valverde avant son one-man-show au Bernabéu début mars.

    Pour remonter dans ce classement, Valverde devra continuer à offrir des moments décisifs pour Madrid, alors que le club tente de défier les pronostics et de remporter à la fois la Ligue des champions et la Liga. Une bonne Coupe du monde avec une équipe d'Uruguay actuellement en pleine déroute ne ferait pas de mal non plus.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-2026 : 26 buts, 19 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Il n'y est pas parvenu, n'est-ce pas ?! On pensait que l'époque où Lionel Messi était même nominé pour le Ballon d'Or était révolue, mais après avoir mené l'Inter Miami à sa toute première MLS Cup et alors que l'Argentine reste parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde, il y a une réelle chance que le huit fois vainqueur se retrouve à nouveau en lice pour le Ballon d'Or cet été.

    Messi s'est montré d'une classe à part en remportant son deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives rien que lors des six matchs de play-offs de Miami. Ce succès en club sera certainement pris en compte s'il aide l'Argentine à défendre son titre mondial en Amérique du Nord en 2026. Malgré tout le talent qui l'entoure, Messi reste au cœur de la formation de l'Albiceleste, et tout triomphe dans le pays qu'il considère désormais comme sa patrie lui sera donc probablement attribué en grande partie, une fois de plus.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a cinq ans pour finir sur le podium du Ballon d'Or en 2025, et le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a en effet joué à ce niveau pendant une grande partie de la saison, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu, comme l'a mis en évidence son triplé contre Tottenham en Ligue des champions en novembre.

    Il fera également partie de la sélection portugaise l'été prochain qui, après avoir remporté la Ligue des Nations, croit sincèrement pouvoir triompher à la Coupe du monde. Si tel est le cas, Vitinha y aura sans doute joué un rôle déterminant.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Saison 2025-2026 : six buts, 13 passes décisives.

    Declan Rice s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice est désormais l'un des joueurs les plus importants des Gunners, qui visent non seulement le titre de Premier League, mais aussi leur tout premier sacre en Ligue des champions, son superbe but contre le Bayer Leverkusen venant rappeler à point nommé ses qualités.

    Grâce à ses percées, ses contributions défensives et ses coups de pied arrêtés, Rice est rarement en retrait lors des matchs. Il est également un titulaire indiscutable de l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel, qui semble plus que capable de mettre fin à 60 ans de souffrance en remportant la Coupe du monde 2026.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Saison 2025-2026 : 16 buts, 12 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 désastreuse sur le plan des performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga au cours de l'année, alors que sa campagne de revanche pour le Ballon d'Or tournait au vinaigre. Cependant, comme le dit le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente, et Vini a démontré qu’il pouvait encore se montrer décisif lors d’une série de victoires en ce début d’année 2026, au cours de laquelle il a déjà inscrit quatre buts en quatre matchs à élimination directe de la Ligue des champions.

    L'ancien talent de Flamengo devra rester au sommet de son art pour aider le Bernabéu à remporter des trophées, tandis que son bilan catastrophique avec le Brésil doit absolument s'améliorer d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde. Mais s'il parvient à atteindre ces objectifs, Vinicius pourrait bien se replacer d'un coup dans la course au Ballon d'Or.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Raphinha (Barcelone) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Pour certains, le fait que Raphinha ait terminé cinquième du Ballon d'Or 2025 était une honte, compte tenu des statistiques offensives franchement impressionnantes qu'il a affichées avec Barcelone. Ils n'avaient pas tort, et il semble que le Brésilien soit déterminé à se replacer parmi les prétendants après s'être débarrassé d'un problème persistant aux ischio-jambiers qui avait freiné sa progression au cours des premiers mois de la saison.

    Il a déjà livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et contre Newcastle en Ligue des champions, laissant présager qu'il ne fera preuve d'aucune pitié face aux défenses espagnoles ou européennes au cours des derniers mois de la saison. Il sera également l'un des leaders du Brésil lors de la Coupe du monde, la Seleção ayant montré des progrès sous la houlette de Carlo Ancelotti à l'approche du tournoi.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 43 buts, 9 passes décisives.

    Après une saison décevante au regard de ses propres standards élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour débuter la campagne actuelle, devenant un véritable bélier à lui seul pour Manchester City, alors que le club cherchait à se repositionner comme prétendant à la Premier League et à la Ligue des champions. Les défenses se sont montrées impuissantes face au joueur de 25 ans, mais une période de disette en ce début d'année 2026 menace de ruiner à la fois les chances de Haaland de remporter le Ballon d'Or et les espoirs de City de décrocher un titre, le club étant déjà éliminé des compétitions européennes et se trouvant de plus en plus distancé par Arsenal au niveau national.

    Il a encore le temps de se racheter, notamment grâce à la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, qui offre à son attaquant vedette la chance de participer à un grand tournoi pour la première fois. Les Scandinaves ne sont que des outsiders pour remporter le titre en Amérique du Nord, mais Haaland pourrait encore profiter de cette scène mondiale pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 24 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    On pourrait pardonner aux supporters de Liverpool de se demander si leur saison ne serait pas aussi chaotique si Luis Diaz n'avait pas été vendu l'été dernier. Cet attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le titre remporté par les Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a conduit le club à accepter une offre de 75 millions d'euros (65,5 millions de livres sterling / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l'international colombien.

    Depuis, Diaz n'a pas regardé en arrière, ayant noué une excellente entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers du Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga ont été époustouflants, tandis que son doublé contre le PSG en Ligue des champions a été le genre de performance décisive qui attire l'attention des votants du Ballon d'Or, même si elle s'est accompagnée d'un carton rouge. Si l'on ajoute à cela le fait que Diaz disputera sa première Coupe du monde cet été avec une équipe colombienne considérée comme l'outsider, il a toutes les qualités requises pour prétendre au Ballon d'Or.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 17 buts, 28 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Ceux qui prédisaient que Michael Olise aurait du mal à passer de Crystal Palace au Bayern Munich se sont lourdement trompés, le milieu offensif ayant enchaîné près d’une année de performances fantastiques pour les champions de Bundesliga. Aussi doué pour marquer que pour créer des occasions pour ses coéquipiers, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de l’élite allemande, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions.

    Les performances d'Olise en club lui ont également permis de s'imposer comme titulaire dans l'équipe de France, malgré une concurrence féroce pour les places. Il pourrait donc être l'une des stars de la prochaine Coupe du monde pour l'une des équipes favorites pour remporter le trophée.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 22 buts, 18 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d'Or à l'aube de la saison, Lamine Yamal est en bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter ce trophée – et il n'aurait même pas besoin de le remporter en 2026 pour y parvenir ! Les performances du jeune Barcelonais lors des dernières phases de la Ligue des champions de la saison dernière l'ont fait apparaître aux yeux de beaucoup comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembélé lors du vote en est la preuve.

    Certains estiment encore que Yamal doit se montrer plus décisif dans les matchs les plus importants, tandis que d'autres s'inquiètent du fait que le nombre de matchs qu'il a disputés à un si jeune âge pourrait entraîner une augmentation des blessures. Le Barça, quant à lui, doit combler ses lacunes défensives s'il veut remporter la Ligue des champions, ce qui signifie que Yamal devra peut-être s'appuyer fortement sur ses performances avec l'Espagne lors de la Coupe du monde s'il veut remporter le Ballon d'Or.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    En 2025-2026 : 43 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce l'année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d'Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu'il était encore adolescent, l'attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d'Or. Mais alors qu'il vient de fêter son 27e anniversaire, Mbappé attend toujours l'occasion de monter sur la plus haute marche du podium à Paris.

    Jusqu'à présent, il n'aurait pas pu faire mieux pour se donner les meilleures chances possibles de mettre fin à cette attente, Mbappé ayant porté un Real Madrid en difficulté tout au long de la première moitié de la saison, au point de se blesser au genou. Ses coéquipiers ont depuis pris le relais pour maintenir en vie son rêve d'un premier titre en Ligue des champions, tandis que lui-même a tendance à réserver ses meilleures performances pour les Coupes du monde. On peut donc s'attendre à ce que le capitaine de la France aille jusqu'au bout dans cette course.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 52 buts, 5 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours des gens qui n'apprécient pas pleinement Harry Kane, mais maintenant qu'il s'est débarrassé du poids des trophées qui lui a tant pesé au fil des ans, l'attaquant du Bayern Munich semble avoir une mission à accomplir, déterminé à prouver qu'il mérite également une reconnaissance individuelle alors qu'il continue de marquer à un rythme record.

    En plus d'enchaîner les buts, Kane a démontré ses qualités de joueur complet avec un effet dévastateur pour les champions de Bundesliga, et s'il parvient à maintenir ce niveau de forme, d'autres trophées l'attendent à la fin de la saison. Les supporters anglais, quant à eux, prient pour que leur capitaine ne s'essouffle pas à nouveau avant l'été, Kane étant la clé des espoirs des Three Lions de mettre fin à leur attente angoissante d'un titre majeur au niveau international.