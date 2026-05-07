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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : les buts d’Harry Kane lui permettent de rester en tête, mais son élimination en Ligue des champions offre une chance à Ousmane Dembélé, Declan Rice et aux autres prétendants

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Ligue des Champions
Coupe du monde
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans : chaque saison, plusieurs joueurs abordent la compétition avec la ferme intention de briguer le plus prestigieux titre individuel du football. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait partie d’un groupe très fourni de prétendants un an plus tard.

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et il est important de rappeler que Dembélé n’a émergé comme prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que l’exercice européen aborde sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants…

Dernière mise à jour : 30 avril 2026. Sorti du classement : Rayan Cherki.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    20Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 10 passes décisives.

    La saison d’Julian Álvarez a été en dents de scie. Bien lancé avec l’Atlético Madrid, dont un doublé décisif lors du derby face au Real en septembre, l’attaquant n’a ensuite marqué que deux fois en Liga, voir ses chances de Ballon d’Or s’éloigner.

    Tout a basculé lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions : l’Argentin a inscrit six buts en huit matchs, propulsant l’Atlético jusqu’aux demi-finales et rappelant au monde son talent pur, notamment via un superbe coup franc au Camp Nou face au FC Barcelone. La non-qualification pour la finale, ainsi que la défaite en finale de la Copa del Rey, ont porté un coup dur aux espoirs d’Alvarez de prétendre au Ballon d’Or, même s’il mènera à nouveau l’attaque de l’Argentine lors de la Coupe du monde cet été.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelone) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Malgré son jeune âge (23 ans), Pedri demeure l’un des milieux de terrain les plus doués du moment, et le FC Barcelone ne tourne à plein régime que lorsqu’il est sur le terrain. Les blessures l’ont à nouveau handicapé cette saison, mais, quand il a été opérationnel, peu de joueurs ont fait mieux que lui en Liga.

    L’équipe de Hansi Flick est bien partie pour conserver son titre national, mais son aventure en Ligue des champions s’est arrêtée en quarts de finale, face à l’Atlético de Madrid. Pedri restera un maillon essentiel de la Roja lors de sa quête de gloire en Coupe du monde, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or sont désormais quasi nulles.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 24 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Serie A.

    Bien que l’équipe ait subi une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, l’Inter se dirige vers une saison solide, les Nerazzurri ayant déjà conquis le Scudetto avant leur finale de Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le moteur de ce succès.

    Large leader du classement des buteurs en Serie A, Lautaro sera aussi de la partie avec l’Argentine pour défendre son titre mondial cet été. Après avoir évacué la pression des grands tournois en brillant lors de la Copa América 2024, l’heure pourrait bien être venue pour ce joueur de 28 ans de confirmer sur la scène internationale.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    17Bukayo Saka (Arsenal) 🆕

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 9 passes décisives.

    En raison d’un manque de forme et de condition physique, cette saison n’a pas été des plus brillantes pour Bukayo Saka. Cependant, l’ailier d’Arsenal a encore l’occasion de conclure l’exercice de la plus belle des manières : les Gunners n’étant plus qu’à quatre matchs du doublé Premier League-Ligue des champions.

    Son retour a coïncidé avec la meilleure performance d’Arsenal depuis des semaines, contre Fulham, permettant aux Gunners de reprendre les commandes du championnat. Puis, l’international anglais a inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai à Budapest. Titulaire annoncé des Three Lions pour la Coupe du monde estivale, Saka pourrait ainsi voir sa candidature au Ballon d’Or prendre un nouveau tournant.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 22 buts, 14 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, ce qui a compromis sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Malgré ce regain, l’ancien crack de Flamengo peine à ramener des trophées au Bernabéu, et son bilan mitigé avec la Seleção doit encore s’améliorer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pour l’instant, une nouvelle nomination au Ballon d’Or représente donc son principal horizon.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Raphinha (Barcelone) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice, tant ses statistiques offensives avec le Barça sont impressionnantes. Le Brésilien, libéré d’un problème récurrent aux ischio-jambiers qui avait entravé son début de saison, semblait même décidé à se replacer dans la course au trophée.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener la Seleção lors de la Coupe du monde, le Brésil ayant affiché des progrès sous la direction de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 11 buts, 23 passes décisives.

    Avec le record de passes décisives en une saison de Premier League en ligne de mire, les appels en faveur de sa nomination au titre de Joueur de l’année se multiplient. Une nouvelle fois, Bruno Fernandes se révèle indispensable à Manchester United. S’il maintient ce niveau jusqu’à la fin de la saison et brille lors de la Coupe du monde avec le Portugal, une convocation pour le Ballon d’Or semble dans ses cordes.

    Remporter le Ballon d’Or serait toutefois une autre paire de manches : privé de compétitions européennes et de trophée avec United, Fernandes aurait dû réaliser une saison hors norme pour prétendre au sacre. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore atteint ce niveau.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 32 buts, 6 passes décisives.

    Seul Sir Stanley Matthews a jusqu’ici soulevé le Ballon d’Or à 40 ans ou plus. L’hypothèse d’un Cristiano Ronaldo imitant cette performance peut paraître audacieuse aux observateurs attachés au seul théâtre européen. Quintuple lauréat du Ballon d’Or, il continue d’enchaîner les buts en Arabie saoudite et pourrait enfin soulever un premier trophée au Moyen-Orient cette saison : après un bref passage à vide en milieu de parcours, Al-Nassr a repris la tête de la Pro League et atteint la finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 (l’équivalent asiatique de la Ligue Europa).

    Avec une moyenne proche d’un but par match sous les couleurs du leader du championnat, et après le report de sa suspension par la FIFA, il sera à nouveau la pièce maîtresse du Portugal, champion en titre de la Ligue des nations de l’UEFA. Si succès il y a, tant en club qu’en sélection, il sera difficile de lui refuser un nouveau Ballon d’Or.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 32 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’ère des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Cependant, après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir dans la course au trophée individuel cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS grâce à six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs. Un palmarès qui comptera si, en 2026, il aide l’Argentine à conserver son titre mondial en Amérique du Nord. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, et tout succès sur le sol qu’il considère désormais comme sa patrie lui sera largement attribué.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 27 clean sheets.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de Premier League, tandis que son style de défense physique, très en vogue ces deux dernières décennies, reste plus que jamais efficace.

    Si William Saliba reste élégant et efficace, Gabriel apparaît aujourd’hui comme le maillon indispensable de la charnière centrale des Gunners. Pour peu qu’il poursuive sa série de buts importants en fin de saison, voire en finale de Ligue des champions, tout en préservant l’invincibilité défensive, une Coupe du monde réussie avec la Seleção pourrait alors lui ouvrir les portes d’une nomination au Ballon d’Or.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 23 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    On peut comprendre que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison aurait été plus fructueuse si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le titre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, développant une entente remarquable avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Ses coups d’éclat en Bundesliga et ses performances européennes de haut niveau ont forcément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a encore buté sur la dernière marche continentale. Ajoutons qu’il prendra part cet été à sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider, et l’on comprend que Diaz possède tous les atouts pour créer la surprise et briguer le prestigieux trophée individuel.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui avait connu un prêt mitigé à Wolverhampton cinq ans auparavant, a confirmé sa progression jusqu’à intégrer le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant une grande partie de la saison, augmentant encore son total de buts et de passes décisives, tandis que l’équipe de Luis Enrique se qualifiait une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions.

    Il figurera aussi dans la sélection portugaise cet été, qui, fraîche lauréate de la Ligue des Nations 2025, aborde la Coupe du monde avec de réelles ambitions. Si le scénario se concrétise, le stratège lusitanien aura alors joué un rôle déterminant.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 49 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le début de l’exercice en cours, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands trophées. Une baisse de régime début 2026 a toutefois temporairement compromis ses espoirs de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Le club a depuis rebondi : il a conquis la Carabao Cup, réduit l’écart avec Arsenal en tête de la Premier League et atteint la finale de la FA Cup.

    Sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant star l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Si les Scandinaves restent des outsiders pour le titre en Amérique du Nord, Haaland pourra tout de même s’appuyer sur cette exposition mondiale pour rappeler aux votants son immense talent.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 10 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est mis en évidence. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à offrir une passe décisive lors de sept matches consécutifs en phase à élimination directe, inscrivant au passage plusieurs buts spectaculaires alors que les tenants du titre se frayaient un chemin vers une nouvelle finale.

    Sa courbe de forme a toutefois connu des hauts et des bas sur l’ensemble de la saison, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner ses ambitions dans la course au Ballon d’Or. Reste que « Kvaradona » a encore une chance d’intégrer le podium, et il a déjà fait une grande partie du nécessaire pour y parvenir.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 47 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or ? Dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du prestigieux trophée. Mais, à 27 ans, il attend toujours son heure sur la plus haute marche du podium dans sa ville natale, Paris.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances : il a porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à retrouver son meilleur niveau, tandis que les espoirs des Merengues de conclure l’exercice avec un trophée s’évaporaient peu à peu. Mais Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, et l’on peut donc s’attendre à ce que le capitaine des Bleus reste en lice pour le Ballon d’Or, même si la saison de son club s’achève sur une note mitigée.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 22 buts, 32 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    Ceux qui craignaient que Michael Olise ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau au service des champions d’Allemagne. Doué pour marquer comme pour créer des occasions, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en brillant en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale contre le Real Madrid, où il a dominé par moments au Bernabéu avant de sceller la qualification d’une réalisation en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence féroce. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 6 buts, 13 passes décisives.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice est désormais l’un des joueurs les plus importants des Gunners, qui visent non seulement le titre de Premier League, mais aussi leur tout premier sacre en Ligue des champions, deux trophées désormais à leur portée après une semaine mémorable dans le nord de Londres.

    Ses percées, son impact défensif et sa précision sur coups de pied arrêtés en font un élément moteur à chaque rencontre. Titulaire incontournable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin offrir à l’Angleterre un premier sacre mondial depuis 1966.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    3Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 11 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Des blessures ont limité son impact lors de la première partie de saison, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. Mais, depuis son retour à la pleine forme, il a retrouvé son meilleur niveau, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    L’équipe de Luis Enrique n’est plus qu’à une victoire de rééditer son triomphe en Ligue des champions, tandis que Dembélé s’apprête à jouer un rôle central au sein d’une équipe de France en pleine progression à l’approche de la Coupe du monde. Même si ses performances n’ont pas toujours atteint les sommets de la saison 2024-2025, il pourrait donc figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or lors de la cérémonie de mi-juillet.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Déjà donné favori chez les bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, le jeune Barcelonais est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura même pas besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place au vote, juste derrière Dembélé, en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent de l’accumulation de matchs à un si jeune âge, laquelle a déjà entraîné des blessures et contraint le joueur à terminer la saison en avance. Yamal devrait néanmoins retrouver la sélection espagnole pour la Coupe du monde ; si le prodige barcelonais brille à nouveau lors d’un grand tournoi international cet été, il pourrait bien décrocher le Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 59 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais libéré du poids des critiques, l’attaquant du Bayern Munich semble animé par une mission : récolter enfin une reconnaissance individuelle en poursuivant sa série de buts impressionnante.

    Outre ses nombreux buts, l’Anglais a étincelé par son jeu complet et dévastateur, et s’il maintient ce niveau, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès avant la fin de l’été. Les supporters anglais espèrent que leur capitaine conservera son souffle jusqu’à la Coupe du monde, car Kane détient les clés des espoirs des Three Lions, qui guettent depuis six décennies un titre majeur.