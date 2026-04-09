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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal sort du trio de tête tandis qu’Harry Kane poursuit sa course vers son premier Ballon d’Or

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Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se disant qu’ils ont leur chance. Ousmane Dembélé, dont la carrière a connu des hauts et des bas, a ainsi décroché le Ballon d’Or 2025 et figure déjà parmi la foule de prétendants au départ de l’édition 2026.

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et Dembélé ne s’est imposé comme un prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que l’exercice européen entre désormais dans sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants…

Dernière mise à jour : 20 mars 2026.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Lautaro Martinez (Inter) 🆕

    En 2025-2026 : 24 buts, 6 passes décisives.

    Bien que l’équipe ait subi une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, l’Inter se dirige vers une saison solide : les Nerazzurri comptent sept points d’avance en tête de la Serie A et sont en demi-finales de la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martinez est le moteur de ce succès.

    Large leader du classement des buteurs en Serie A, il figurera aussi parmi les cadres de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde estivale. Après avoir évacué la pression des grands rendez-vous en brillant à la Copa América 2024, l’heure pourrait bien être venue pour ce joueur de 28 ans de briller sur la scène mondiale.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pedri, tout juste âgé de 23 ans, demeure l’un des milieux de terrain les plus doués du moment, et le FC Barcelone ne tourne à plein régime que lorsqu’il est sur le terrain. Les blessures l’ont à nouveau handicapé cette saison, mais, quand il a été opérationnel, peu de joueurs ont fait mieux que lui en Liga.

    L’équipe de Hansi Flick est bien partie pour conserver son titre national, mais ses espoirs en Ligue des champions ont subi un coup d’arrêt après la défaite de mercredi face à l’Atlético Madrid au Camp Nou. Pedri restera un maillon essentiel de la sélection espagnole en quête de gloire mondiale, mais si le Barça est éliminé plus tôt que prévu de la scène européenne, ses propres rêves de Ballon d’Or s’envoleront probablement avec lui.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    18Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    En 2025-2026 : 29 buts, 6 passes décisives.

    Seul Sir Stanley Matthews a obtenu le Ballon d’Or à 40 ans ou plus, et l’idée de voir Ronaldo imiter cet exploit peut paraître audacieuse pour les puristes attachés au seul football européen. Pourtant, l’attaquant portugais continue d’aligner les buts en Arabie saoudite. Il pourrait enfin soulever un premier trophée au Moyen-Orient cette saison : après un bref passage à vide en milieu de championnat, Al-Nassr a repris la première place de la Pro League.

    Avec une moyenne d’un but par match sous le maillot du leader du championnat, il pourrait enfin soulever un premier trophée dans la péninsule Arabique. Par ailleurs, la FIFA a accordé un sursis au quintuple lauréat pour qu’il participe à la Coupe du monde dès le coup d’envoi. En sélection, il sera donc à nouveau la pièce maîtresse d’un Portugal ambitieux, vainqueur de la Ligue des Nations l’an passé. Si des succès s’accumulent sur les deux tableaux d’ici quelques mois, il sera difficile de lui refuser un sixième Ballon d’Or.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 9 buts, 12 passes décisives.

    Briller sous les yeux du monde entier ravive souvent les espoirs des prétendants au Ballon d’Or, et c’est exactement ce qui pourrait arriver à Fede Valverde après son superbe triplé contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Si le milieu de terrain brillait déjà avant cette rencontre, les votants du Ballon d’Or ne scrutaient pas encore chacune de ses performances ; il a fallu ce one-man-show au Bernabéu début mars pour que la lumière se fasse.

    Pour grimper davantage dans ce classement, le milieu de terrain devra multiplier les actions décisives et aider le club à défier les pronostics en conquérant la Ligue des champions et la Liga. Une Coupe du monde réussie avec une sélection uruguayenne actuellement en difficulté pourrait aussi peser en sa faveur.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 11 buts, 20 passes décisives.

    Avec le record de passes décisives en une saison de Premier League en ligne de mire, les appels en faveur de sa nomination au titre de Joueur de l’année se multiplient. Une nouvelle fois, Bruno Fernandes se révèle indispensable à la machine mancunienne. Si le Portugais parvient à maintenir ce niveau jusqu’à la fin de la saison et à briller lors de la Coupe du monde avec la Seleção, une place parmi les candidats au Ballon d’Or pourrait lui échoir.

    Remporter le Ballon d’Or serait toutefois une autre paire de manches : privé de compétitions européennes et de trophée avec United, le Portugais aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour briguer le sacre individuel suprême. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore franchi ce cap.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    15Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) 🆕

    Saison 2025-2026 : 14 buts, 9 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Coursé par les blessures, l’attaquant du PSG a vu son influence limitée, ce qui compromet quasi définitivement sa tentative de conserver le Ballon d’Or. Il peut néanmoins intégrer le top 10 final grâce à ses éclats de classe, surtout en Ligue 1 où le champion en titre vise un nouveau sacre.

    L’équipe de Luis Enrique peut encore rééditer son triomphe en Ligue des champions, tandis que Dembélé, élément clé d’une équipe de France en plein essor à l’approche de la Coupe du monde, pourrait voir ses succès collectifs le propulser à nouveau dans la course au Ballon d’Or.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    14Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-2026 : 29 buts, 19 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Mais après avoir mené l’Inter Miami à sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure toujours parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir en lice pour le prestigieux trophée cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS grâce à six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-off. Un palmarès club qui comptera si, en 2026, il aide l’Argentine à défendre son titre mondial en Amérique du Nord. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, si bien qu’un nouveau triomphe sur le sol qu’il considère désormais comme le sien lui sera très probablement attribué, une fois encore.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    13Khvicha Kvaratskhelia rejoint le Paris Saint-Germain 🆕

    En 2025-2026 : 16 buts, 8 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions ? Khvicha Kvaratskhelia est incontestablement dans la course. L’ailier du PSG a marqué cinq buts en autant de matches à élimination directe pour le champion en titre, dont plusieurs véritables chefs-d’œuvre.

    Sa courbe de forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas toujours atteint ce niveau d’excellence, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner ses ambitions au classement du Ballon d’Or. Néanmoins, si celui que l’on surnomme « Kvaradona » poursuit sa série de performances de haut rang sur la scène européenne, une place dans letop 10 du trophée France Football est à sa portée.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 23 clean sheets.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de la Premier League, tandis que son style défensif, physique et moderne, n’a jamais été aussi en vogue depuis deux décennies.

    Si William Saliba reste élégant, Gabriel apparaît aujourd’hui comme le maillon indispensable de la charnière centrale des Gunners. Pour peu qu’il poursuive ses apports offensifs en fin de saison tout en préservant l’invulnérabilité défensive, une Coupe du monde réussie avec la Seleção pourrait alors lui ouvrir les portes d’une nomination au Ballon d’Or.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    11Raphinha (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice au regard de ses statistiques offensives éclatantes sous le maillot blaugrana. Le Brésilien, libéré d’un problème récurrent aux ischio-jambiers qui avait entravé son début de saison, semblait même décidé à se replacer dans la course au trophée.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui pourrait coûter cher aux ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener la Seleção lors de la Coupe du monde, le Brésil ayant affiché des progrès sous la houlette de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    10Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ L’attaquant brésilien de 22 ans, Vinicius Junior, est actuellement sous le maillot du Real Madrid.

    En 2025-2026 : 18 buts, 13 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, ce qui a compromis sa quête de revanche pour le Ballon d’Or. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente, et le Brésilien l’a prouvé en se montrant décisif dès le début de l’année 2026 : quatre buts marqués en cinq rencontres à élimination directe de Ligue des champions.

    L’ancien talent de Flamengo devra toutefois rester au sommet de son art pour aider le Real à remporter des trophées après une série de résultats décevants, et son bilan mitigé avec le Brésil doit s’améliorer d’ici la Coupe du monde. Si ces objectifs sont atteints, Vinicius pourrait de nouveau prétendre au Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui avait connu un prêt mitigé à Wolverhampton cinq ans auparavant, a poursuivi sa progression fulgurante jusqu’à intégrer le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant une grande partie de la saison, enrichissant son jeu de buts et de passes décisives supplémentaires, comme l’a illustré son triplé contre Tottenham en Ligue des champions en novembre.

    Il figurera aussi dans la sélection portugaise l’été prochain ; auréolée de sa victoire en Ligue des Nations, elle vise désormais un triomphe en Coupe du monde. Si cet objectif est atteint, Vitinha aura sans doute tenu un rôle déterminant.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : six buts, 13 passes décisives.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Pivot indispensable des Gunners, il les accompagne dans leur quête du titre en Premier League et d’un premier sacre en Ligue des champions. Son but somptueux face au Bayer Leverkusen en huitièmes de finale a rappelé, au meilleur moment, l’étendue de son talent.

    Grâce à ses percées, ses interventions défensives et sa précision sur coups de pied arrêtés, il se montre rarement en retrait. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin offrir à l’Angleterre un premier titre mondial en 2026.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    7Julian Álvarez (Atlético de Madrid) 🆕

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 10 passes décisives.

    La saison de Julian Álvarez a connu des hauts et des bas. L’Argentin avait pourtant brillé dès son arrivée à l’Atlético Madrid, notamment grâce à un doublé lors du derby remporté face au Real en septembre. En Liga, il n’a cependant marqué que deux fois depuis cette rencontre, ce qui semblait écarter ses chances de remporter le Ballon d’Or.

    Tout a basculé lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions : son coup franc somptueux face à Barcelone, mercredi, était son cinquième but en autant de sorties européennes, et avec l’Atlético désormais en lice pour les demi-finales, l’ancien Citizen devrait encore se mettre en évidence sur la scène continentale. Ajoutons à cela la finale de la Copa del Rey et une Coupe du monde où il mènera de nouveau l’attaque argentin, et « l’Araignée » pourrait bien se mêler à nouveau à la course au Ballon d’Or.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Saison 2025-2026 : 46 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le début de l’exercice suivant, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands trophées. Les défenses semblaient impuissantes face au joueur de 25 ans, mais une période de disette en début 2026 a menacé de ruiner à la fois ses chances de Ballon d’Or et les espoirs de City de décrocher un titre, avant leur élimination en Ligue des champions. Les Citizens ont toutefois rebondi en conquérant la Carabao Cup, puis Haaland a inscrit un triplé pour maintenir leurs espoirs en FA Cup, tout en restant dans le sillage d’Arsenal en Premier League.

    Sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant star l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Si les Scandinaves restent des outsiders pour le titre nord-américain, Haaland pourra tout de même s’appuyer sur cette vitrine mondiale pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    5Luis Díaz (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    On peut comprendre que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison serait aussi chaotique si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le titre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné : il a rapidement trouvé des automatismes avec Harry Kane et le reste du groupe bavarois. Ses exploits en Bundesliga ont ébloui les observateurs, et son doublé face au PSG en Ligue des champions, malgré un carton rouge, a rappelé qu’il sait briller sur la scène européenne au moment où les votants du Ballon d’Or affûtent leurs bulletins. Ajoutons que le Colombien, qui prendra part à sa première Coupe du monde cet été avec une sélection vue comme un outsider, possède désormais toutes les qualités pour briguer le Ballon d’Or.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    4Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    En 2025-2026 : 22 buts, 18 passes décisives. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, il est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura pas nécessairement besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place au vote, juste derrière Dembélé, en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge et à son nombre déjà élevé de matchs. Le Barça, lui, aura du mal à remporter la Ligue des champions ; Yamal pourrait donc devoir s’appuyer sur ses performances avec l’Espagne lors de la Coupe du monde pour espérer soulever le Ballon d’Or.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 17 buts, 31 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui craignaient que Michael Olise ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier enchaîne depuis près d’un an des performances de haut niveau pour le champion d’Allemagne. Aussi à l’aise pour conclure que pour servir ses partenaires, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment mardi au Bernabéu où il a mis le Real Madrid sous pression pendant de longues périodes.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il a su s’imposer malgré une concurrence féroce. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 45 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or ? Dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais, à 27 ans, il attend toujours son tour sur la plus haute marche du podium à Paris.

    Jusqu’ici, il a fait tout ce qu’il pouvait pour mettre toutes les chances de son côté : il a porté un Real Madrid en difficulté durant toute la première partie de saison, au risque de se blesser au genou. De retour sur les terrains, il n’empêche que les espoirs des Merengues de conclure l’exercice avec un trophée s’amenuisent peu à peu. Mais Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, et l’on peut parier que le capitaine des Bleus ira au bout de sa course, même si la saison de son club s’achève sur une note mitigée.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 54 buts, 5 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Certains sceptiques persistent, mais libéré du poids des trophées qui l’a longtemps freiné, l’attaquant du Bayern Munich semble désormais animé d’une mission : prouver qu’il mérite aussi une distinction personnelle tout en poursuivant sa cadence de buteur record.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a fait valoir ses qualités de joueur complet, avec un impact dévastateur sur les défenses de Bundesliga. Si il parvient à maintenir ce niveau de performance, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès en fin de saison. Les supporters anglais, eux, espèrent que leur capitaine conservera son souffle jusqu’en été, car Kane est l’atout majeur des Three Lions, déterminés à mettre fin à leur longue attente d’un titre international.