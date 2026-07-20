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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal remporte la Coupe du monde, mais la jeune pépite espagnole a-t-elle fait assez pour détrôner Harry Kane dans la course au Ballon d’Or ?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
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E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
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Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis près de vingt ans : de nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se croyant capables de conquérir la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité, a ainsi remporté le Ballon d’Or en 2025 avant de figurer de nouveau parmi la foule de prétendants en 2026.

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que les performances réalisées cet été en Amérique du Nord aient une influence considérable sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la possibilité de briller aussi bien en club qu’au cours de deux compétitions internationales majeures au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde a non seulement conclu la saison, mais aussi figé la course au Ballon d’Or, aucun joueur ne pouvant désormais faire davantage pour revendiquer le titre. Le classement du Ballon d’Or de GOAL a suivi, au cours des neuf derniers mois, les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026, et voici celui qui, selon nous, a le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 16 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Bruno Fernandes et Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 15 buts, 6 passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient compromises à l’issue d’une saison très décevante au Real Madrid, ponctuée à deux reprises par des périodes d’indisponibilité dues à des blessures. Cependant, les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre pourraient encore lui valoir une place sur la liste finale des nominés.

    Le milieu de terrain a été le moteur de la progression des Three Lions jusqu’en demi-finales, avec un total de sept buts, dont deux doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. Et même si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène internationale, les performances de Bellingham resteront sans doute longtemps gravées dans la mémoire des votants du Ballon d’Or.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni l’image du club, l’Inter a néanmoins conclu l’exercice avec deux trophées, s’adjugeant d’abord le Scudetto puis la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le fer de lance de cette réussite.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance sur son dauphin et a confirmé son éclatant état de forme lors de la Coupe du monde, où il a inscrit des buts décisifs pour l’Argentine, notamment celui de la victoire en demi-finale contre l’Angleterre. Malheureusement, Lautaro est resté sur le banc lors de la finale, l’Albiceleste ayant privilégié la solidité défensive, ce qui l’a empêché de réitérer le but victorieux qu’il avait marqué lors de la finale de la Copa América 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    En 2025-2026 : 29 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe du monde et de la Premier League.

    Il y a toujours de la place sur la liste des nominés au Ballon d'Or pour un ou deux gardiens de but, et David Raya est le candidat par excellence en 2026 après avoir réalisé une nouvelle saison exceptionnelle avec Arsenal. Raya a remporté le Gant d'or de la Premier League pour la troisième saison consécutive, alors que les Gunners ont enfin franchi le cap et triomphé dans l'élite anglaise. Il n'a en outre encaissé que cinq buts lors du parcours d'Arsenal jusqu'à la finale de la Ligue des champions.

    Il a par ailleurs conclu l’exercice avec une médaille de champion du monde, même si, surprise, il est resté remplaçant d’Unai Simon en sélection espagnole et n’a donc pas joué la moindre minute en Amérique du Nord avec la « Roja ».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    En 2025-2026 : trois buts, six passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a certes manqué une bonne partie de la saison en raison d’une blessure, mais en tant que joueur le plus titré de l’exercice 2025-2026, il devrait tout de même figurer parmi les finalistes du Ballon d’Or. Le milieu du PSG a néanmoins apporté des contributions décisives aux succès de son club en France et en Europe, formant une nouvelle fois l’un des meilleurs trios de milieu de terrain de la planète.

    Avec l’Espagne, il s’est ensuite illustré lors du parcours triomphal en Coupe du monde, intégrant le onze de départ dès les phases à élimination directe. L’ex-Napolitain reste invaincu en 50 sélections avec la « Roja » et a désormais ajouté un titre mondial au sacre européen conquis en 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-2026 : 4 buts, 18 passes décisives, 21 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore une fois réalisé une excellente saison avec le PSG, et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’instant, il peut également se targuer d’être champion d’Afrique suite à la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore renverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois imposé comme la référence du continent lors de la Coupe du monde, Hakimi s’étant illustré tout au long du parcours de son équipe jusqu’aux quarts de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    En 2025-2026 : 32 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde et de la Copa del Rey.

    Il n’est pas exagéré de dire que Mikel Oyarzabal a connu la saison de sa vie. L’homme qui a inscrit le but de la victoire en finale de l’Euro 2024 a réalisé la meilleure saison offensive de sa carrière en club tout en aidant la Real Sociedad à remporter la Copa del Rey, et il a conservé cette efficacité redoutable sur la scène internationale.

    Avec l’Espagne, il a maintenu une moyenne proche d’un but par match durant les qualifications à la Coupe du monde, avant de confirmer son efficacité en inscrivant cinq réalisations lors du tournoi nord-américain et d’offrir ainsi à la Roja son premier titre mondial.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga, tandis que sa quête de revanche pour le Ballon d’Or s’enlisait. Cependant, comme le rappelle le vieil adage, « la forme est temporaire, la classe est permanente », et Vini a prouvé qu’il pouvait encore se montrer décisif lors d’une série de performances convaincantes en début d’année 2026, inscrivant notamment quatre buts en six matchs à élimination directe de la Ligue des champions.

    La renaissance de l’ancien joyau de Flamengo n’a pas permis au Bernabéu d’ajouter un nouveau trophée à sa vitrine. Toutefois, elle a suffi à effacer son bilan brésilien jusque-là famélique : auteur de quatre buts en Coupe du monde, il a enfin endossé son rôle de leader offensif, même si la Seleção a une nouvelle fois buté en huitièmes de finale, repoussant encore l’espoir d’une sixième étoile.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Saison 2025-2026 : 8 buts, 15 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, ses interventions défensives et ses coups de pied arrêtés l’ont rendu omniprésent, et il a maintenu un apport décisif durant le parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde, malgré des blessures et des problèmes de santé en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves en 2021 jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a en effet livré des performances de haut vol pendant la majeure partie de la saison, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu alors que l'équipe de Luis Enrique remportait à nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et a ensuite imposé son tempo avec le Portugal à la Coupe du monde, même si la Seleção, globalement décevante, a été éliminée en huitièmes par l’Espagne.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n’aurait pas été plus fructueuse si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances sensationnelles en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si son équipe a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelone) 🆕

    En 2025-2026 : un but, deux passes décisives, 26 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal alors que l’Espagne se préparait pour la Coupe du monde, mais le jeune Barcelonais a finalement été éclipsé par un autre adolescent du FC Barcelone, Pau Cubarsi. Le défenseur de 19 ans a enchaîné une nouvelle saison couronnée de titres avec les Blaugrana en s’imposant véritablement sur la scène internationale, au point d’être considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du tournoi nord-américain.

    Le défenseur a été désigné Meilleur Jeune Joueur après la finale remportée par l’Espagne, ayant joué un rôle clé dans le fait que la Roja n’ait concédé que 10 tirs cadrés et un seul but tout au long de son parcours vers le trophée.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait désigner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se détacherait nettement du lot. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs dans ces phases, avec notamment des buts spectaculaires, alors que les tenants du titre luttaient pour un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension dans le classement final du Ballon d’Or. Reste qu’« Kvaradona » a encore une chance d’atteindre le podium, et il n’aurait guère pu faire davantage pour s’y installer.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Saison 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour entamer l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, alors que le club cherchait à se replacer parmi les prétendants aux plus grands titres. Une période de disette en début d’année 2026 a toutefois menacé ses espoirs de Ballon d’Or et ceux de City, éliminé de la Ligue des champions. Le Norvégien et son équipe ont alors rebondi, conquérant la FA Cup et la Carabao Cup tout en poussant Arsenal dans ses derniers retranchements en Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature au Ballon d’Or a été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, au cours de laquelle il a inscrit sept buts, propulsant son pays jusqu’en quarts de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première moitié de saison du PSG, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. Une fois sa pleine forme retrouvée, il a toutefois retrouvé son meilleur niveau, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de marquer lors de la victoire en finale face à Arsenal.

    Pour consolider son dossier, il devait encore briller en Coupe du monde : il y a finalement ouvert son compteur buts, avec un triplé retentissant contre la Norvège lors d’une campagne conclue à six réalisations. Toutefois, éclipsé par certains coéquipiers en Amérique du Nord, il voit désormais un deuxième Ballon d’Or consécutif lui échapper avec quasi certitude.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    En 2025-2026 : deux buts. Vainqueur de la Coupe du monde, de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    De retour après une rupture du ligament croisé antérieur qui l’avait privé de la défense de son Ballon d’Or 2024, Rodri n’a pas retrouvé son niveau habituel durant une large partie de l’exercice 2025-2026. Si l’Espagnol a brillé par intermittence sous le maillot de Manchester City, doublement couronné, il a souffert de pépins physiques et est apparu en retrait.

    Ces difficultés ont toutefois été effacées lors de la Coupe du monde, où Rodri s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’Espagne, sacrée pour la deuxième fois. Désigné joueur du tournoi, il se retrouve soudain de nouveau en lice pour un nouveau Ballon d’Or que beaucoup estimaient hors de portée.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il a fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu en faire davantage pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente : Mbappé a en effet porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à s’en remettre complètement. Pendant cette période, les espoirs des « Blancos » de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappé a toutefois tendance à élever son niveau de jeu en Coupe du monde : pour la troisième édition consécutive, il a figuré parmi les joueurs les plus brillants et ses 10 buts lui ont valu un deuxième Soulier d’or historique.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 41 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les sceptiques, qui estimaient que Michael Olise peinerait à digérer son passage de Crystal Palace au Bayern Munich, ont été démentis : l’ailier a enchaîné deux exercices d’une efficacité remarquable sous les couleurs du champion d’Allemagne. Polyvalent, capable de conclure ou de servir ses coéquipiers, ce joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du continent, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il a été l’un des hommes forts des Bleus en Coupe du monde, distillant un record personnel de sept passes décisives grâce à sa créativité et sa vision du jeu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On pensait l’époque des nominations de Lionel Messi au Ballon d’Or révolue, mais après avoir mené l’Inter Miami à sa toute première MLS Cup puis brillé en Coupe du monde avec l’Argentine, le huit fois lauréat a encore de réelles chances d’ajouter un nouveau Ballon d’Or à sa collection.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Ce palmarès en club devrait peser dans les esprits des votants du Ballon d’Or au moment de déposer leurs bulletins.

    Il a ensuite inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde magistrale ; même s’il n’a pas pu mener l’Argentine au bout cette fois-ci, il a fait assez pour démontrer, à 39 ans, qu’il reste l’un des meilleurs, voire le meilleur footballeur de la planète.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Donné favori des bookmakers pour le Ballon d’Or avant même le coup d’envoi de la saison, le prodige barcelonais est en orbite pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le trophée, sans même devoir attendre 2026. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont imposé aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au scrutin en attestant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge et à son nombre déjà élevé de matchs, ce qui a écourté sa saison en club et limité son temps de jeu avec l’Espagne au Mondial. Il a tout de même exhibé son dynamisme unique durant le parcours de la Roja en Amérique du Nord, mais son incapacité à imposer sa griffe sur le tournoi pourrait encore le priver du Ballon d’Or.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 73 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains observateurs continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, désormais libéré de la « malédiction des trophées », semble animé par une mission : obtenir enfin une reconnaissance individuelle en inscrivant ses buts à un rythme effréné.

    Outre sa moisson de buts, l’Anglais a étalé son talent avec une efficacité redoutable pour le champion d’Allemagne, tout en trouvant le chemin des filets à six reprises sous le maillot de l’Angleterre durant sa campagne jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Son parcours nord-américain ayant été stoppé en demi-finale, d’autres prétendants lui ont finalement ravi le Ballon d’Or. Pourtant, au regard des critères habituels de ce trophée – récompenser la meilleure saison individuelle –, il paraît difficile de le voir absent du podium.