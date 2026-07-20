Classement du Ballon d’Or 2026 : Lamine Yamal remporte la Coupe du monde, mais la jeune pépite espagnole a-t-elle fait assez pour détrôner Harry Kane dans la course au Ballon d’Or ?

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que les performances réalisées cet été en Amérique du Nord aient une influence considérable sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la possibilité de briller aussi bien en club qu’au cours de deux compétitions internationales majeures au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde a non seulement conclu la saison, mais aussi figé la course au Ballon d’Or, aucun joueur ne pouvant désormais faire davantage pour revendiquer le titre. Le classement du Ballon d’Or de GOAL a suivi, au cours des neuf derniers mois, les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026, et voici celui qui, selon nous, a le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 16 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Bruno Fernandes et Gabriel Magalhaes.