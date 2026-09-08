Dembele a en grande partie décroché cette récompense grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait, une fois encore, peser lourd dans la course au Ballon d'Or cette fois-ci. Cependant, c'était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l'été en Amérique du Nord aient une influence majeure sur le résultat final.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement avoir brillé avec leurs clubs, mais aussi impressionné lors de deux grandes compétitions au cours de la saison.

La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde n'a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la bataille pour le Ballon d'Or, sans que personne ne puisse en faire davantage pour faire valoir sa candidature. Le Power Ranking du Ballon d'Or de GOAL suit les candidats les plus probables au Ballon d'Or 2026 depuis les neuf derniers mois, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur le podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre...