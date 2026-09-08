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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane, Lamine Yamal et Lionel Messi mènent la bataille royale pour le Ballon d’Or

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo vraisemblablement en train de disparaître dans le rétroviseur, la bataille pour le Ballon d'Or n'a sans doute jamais semblé aussi ouverte depuis près de 20 ans, d'innombrables joueurs abordant désormais chaque campagne en croyant avoir une chance de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d'une carrière minée par les blessures et l'irrégularité pour remporter le Ballon d'Or en 2025, et il figure de nouveau parmi un champ très dense de prétendants en 2026.

Dembele a en grande partie décroché cette récompense grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait, une fois encore, peser lourd dans la course au Ballon d'Or cette fois-ci. Cependant, c'était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l'été en Amérique du Nord aient une influence majeure sur le résultat final.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement avoir brillé avec leurs clubs, mais aussi impressionné lors de deux grandes compétitions au cours de la saison.

La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde n'a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la bataille pour le Ballon d'Or, sans que personne ne puisse en faire davantage pour faire valoir sa candidature. Le Power Ranking du Ballon d'Or de GOAL suit les candidats les plus probables au Ballon d'Or 2026 depuis les neuf derniers mois, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur le podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, sept passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Il ne fait aucun doute que Ferran Torres a inscrit le but le plus important de toute la saison 2025-2026 lorsqu’il a marqué l’unique but de la finale de la Coupe du monde pendant la prolongation dans le New Jersey, et il est juste de dire que cette réalisation pèse lourd dans sa nomination au Ballon d’Or, d’autant plus que son tournoi avec l’Espagne jusque-là avait été plutôt décevant.

    Cela dit, il a aussi contribué avec de nombreux buts pour Barcelone, qui a réussi à conserver son titre en Liga, tandis que son début de vie rapide au PSG devrait l’aider dans ses chances de récolter quelques votes.

    • Publicité
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-2026 : Quatre buts, six passes décisives, 31 clean sheets. Vainqueur de la Premier League.

    Peu de joueurs incarnent peut-être autant l’Arsenal moderne que Gabriel Magalhaes. L’international brésilien s’est imposé comme l’une des armes les plus dangereuses de Premier League sur coups de pied arrêtés, tandis que son style défensif très physique a rarement été aussi en vogue au cours des deux dernières décennies qu’il ne l’est aujourd’hui.

    Si William Saliba reste toujours aussi élégant, Gabriel peut désormais être considéré comme le plus influent du duo de défenseurs centraux d’Arsenal. Cependant, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions comptera sans aucun doute contre lui dans le vote du Ballon d’Or, tout comme l’élimination relativement précoce du Brésil de la Coupe du monde.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    En 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. A remporté la Serie A et la Coupe d’Italie.

    Bien qu’il ait été éliminé de manière embarrassante de la Ligue des champions par Bodo/Glimt, l’Inter a tout de même réalisé une saison réussie, puisque les Nerazzuri ont bouclé le titre en Serie A avant de triompher en finale de la Coupe d’Italie. Comme lors des années précédentes, Lautaro Martinez a été le grand artisan de ce succès.

    Il a terminé meilleur buteur de l’élite italienne avec trois buts d’avance, et a prolongé cette forme jusqu’à la Coupe du monde, où il a inscrit des buts cruciaux pour l’Argentine, dont celui de la victoire lors de leur succès en demi-finale contre l’Angleterre. Malheureusement, Lautaro n’a pas quitté le banc en finale, l’Albiceleste ayant privilégié la solidité défensive, ce qui l’a empêché de rééditer le but victorieux qu’il avait inscrit en finale de la Copa América 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Quatre buts, 18 passes décisives, 21 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore réalisé une excellente saison avec le PSG, et il est revenu de blessure juste à temps pour jouer pleinement son rôle dans leur triomphe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l'instant, il peut aussi se dire champion d'Afrique après la décision de la CAF d'annuler le résultat de la controversée finale de la Coupe d'Afrique des Nations, même si l'appel du Sénégal pourrait encore inverser cette décision. Quoi qu'il en soit, le Maroc s'est une nouvelle fois montré comme la référence du continent lors de la Coupe du monde, avec un Hakimi décisif pendant son parcours jusqu'aux quarts de finale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 15 buts, six passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient anéanties après une saison très décevante au Real Madrid, marquée à deux reprises par des passages sur la touche pendant sa convalescence après blessure. Cependant, ce que Bellingham a produit à la Coupe du monde avec l’Angleterre lui a valu une place dans la liste finale.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales, avec un total de sept buts, dont des doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège lors de la phase à élimination directe. Et même si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham ont probablement laissé un souvenir durable aux votants du Ballon d’Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    En 2025-26 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a vécu une année 2025 misérable en ce qui concerne ses performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga sur l'ensemble de l'année civile, alors que sa tournée de revanche pour le Ballon d'Or a tourné court. Cependant, comme le dit le vieil adage, « la forme est temporaire, la classe est permanente », et Vini a montré qu'il pouvait encore se montrer décisif lors d'une série faste pour lancer 2026, qui l'a vu inscrire quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Le retour à son meilleur niveau de l'ancien talent de Flamengo n'a pas suffi à ramener un trophée à Bernabeu, mais il est tout de même parvenu à mettre fin à son bilan abyssal avec le Brésil en montrant l'exemple avec quatre buts pendant la Coupe du monde, même s'il n'a pas pu porter le Brésil au-delà des huitièmes de finale et que l'attente d'une sixième étoile se poursuit.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-2026 : huit buts, 15 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s'est affirmé comme l'un des milieux de terrain d'élite au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants d'Arsenal dans la conquête du titre en Premier League, tout en jouant aussi un grand rôle dans le parcours qui a mené le club jusqu'en finale de la Ligue des champions.

    Les courses balle au pied de Rice, son travail défensif et la qualité de ses coups de pied arrêtés faisaient qu'il pesait presque toujours sur les matches, et il a continué à apporter des contributions décisives pendant le parcours de l'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde, malgré des blessures et la maladie en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Sept buts, 10 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru beaucoup de chemin depuis son prêt peu convaincant à Wolverhampton en 2021 jusqu'à sa place sur le podium du Ballon d'Or en 2025, et le maître à jouer du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a assurément évolué à ce niveau pendant une grande partie de la saison dernière, en ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu, tandis que l'équipe de Luis Enrique remportait de nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Vitinha a été désigné homme du match lors de la finale de cette dernière compétition, et il a continué à dicter le tempo avec le Portugal à la Coupe du monde, même si la sélection portugaise dans son ensemble a énormément déçu en s'inclinant contre l'Espagne en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : trois buts, six passes décisives. A remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a en réalité manqué une bonne partie de la saison en raison d’une blessure, mais en tant que joueur le plus titré de la saison 2025-2026, il a tout de même trouvé sa place sur la liste restreinte du Ballon d’Or. Le joueur du PSG a su apporter des contributions importantes au succès de son équipe sur la scène nationale et européenne, en formant une nouvelle fois un tiers du meilleur milieu de terrain de la planète.

    Ruiz a ensuite répondu présent avec l’Espagne lors de son parcours triomphal en Coupe du monde, après avoir intégré le onze de départ pendant les phases à élimination directe. L’ancien joueur de Naples n’a toujours pas connu la défaite en 50 apparitions avec la Roja, ce porte-bonheur ayant désormais ajouté un titre mondial au titre européen qu’il avait aidé à remporter en 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

    Les supporters de Liverpool peuvent légitimement se demander si la saison 2025-2026 n'aurait pas été bien plus réussie si Luis Diaz n'avait pas été vendu l'été dernier. L'attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le sacre de Liverpool en 2024-2025, mais son désir de relever un nouveau défi a conduit le club à accepter une offre de 75 M€ (65,5 M£/88 M$) du Bayern Munich pour l'international colombien.

    Diaz ne s'est pas retourné depuis, ayant développé une très belle entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers au Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été splendides, tandis que ses performances enthousiasmantes en Ligue des champions auront assurément attiré l'attention des votants du Ballon d'Or, même si le Bayern a une nouvelle fois échoué en Europe au final. Il a aussi offert quelques moments de magie avec la Colombie à la Coupe du monde, même si elle a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelone)

    En 2025-2026 : Un but, deux passes décisives, 26 clean sheets. A remporté la Coupe du monde, la Liga et la Supercoupe d’Espagne.

    Tous les regards étaient tournés vers Lamine Yamal lorsque l’Espagne s’est présentée à la Coupe du monde, mais il a finalement été éclipsé par un autre adolescent de Barcelone en la personne de Pau Cubarsi. Le joueur de 19 ans a confirmé une nouvelle saison couronnée par un titre avec le Barça en se révélant véritablement sur la scène mondiale, Cubarsi étant considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du tournoi en Amérique du Nord.

    Le défenseur a été nommé meilleur jeune joueur après la victoire de l’Espagne en finale, Cubarsi ayant joué un rôle clé pour permettre à l’Espagne de ne concéder que 10 tirs cadrés et un seul but sur la route du trophée.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres standards très élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » au début de l'exercice 2025-2026, devenant à lui seul le bélier de Manchester City dans sa volonté de se réaffirmer comme un prétendant aux plus grands trophées. Une disette au début de l'année 2026 a ensuite menacé de ruiner à la fois les chances de Haaland pour le Ballon d'Or et les espoirs de trophées de City, éliminé de la Ligue des champions, mais lui comme son équipe ont rebondi en remportant la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal dans ses retranchements dans la course au titre en Premier League.

    Ainsi, même si Haaland n'a pas décroché les plus grands trophées à sa portée, sa candidature au Ballon d'Or a incontestablement été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, où son attaquant vedette en a pleinement profité en inscrivant sept buts lors du tout premier parcours de son pays jusqu'en quarts de finale.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité l’impact que Dembele a pu avoir sur la première moitié de saison du PSG, si bien que la défense de son Ballon d’Or semblait hors de portée. Cependant, après son retour en pleine possession de ses moyens, il s’est de nouveau invité dans la course en retrouvant sa meilleure forme, notamment avec des performances décisives contre Liverpool puis le Bayern Munich lors des matches à élimination directe de Ligue des champions, avant de marquer encore lors de la victoire en finale contre Arsenal.

    Dembele devait encore peser sur la Coupe du monde pour renforcer son dossier, et il a enfin inscrit les premiers buts de sa carrière dans le tournoi, avec un triplé contre la Norvège comme moment fort de sa campagne à six buts. Cependant, il a par ailleurs été éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, ce qui signifie que deux Ballons d’Or consécutifs semblent désormais presque certainement hors d’atteinte.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    S’il fallait sacrer le joueur le plus marquant des phases à élimination directe de la Ligue des champions, alors Khvicha Kvaratskhelia serait de loin au-dessus de presque tout le monde. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs, avec notamment plusieurs réalisations splendides, tandis que le champion en titre traçait sa route vers un nouveau sacre européen.

    La forme de Kvaratskhelia sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces mêmes sommets, tandis que l’échec de la Géorgie à se qualifier pour la Coupe du monde menace de plafonner sa position au classement final du Ballon d’Or. Il existe encore une voie menant au moins au podium pour celui qu’on surnomme « Kvaradona », et il pouvait difficilement faire davantage pour y parvenir.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelone)

    En 2025-2026 : Deux buts. A remporté la Coupe du monde, la FA Cup et la Carabao Cup.

    Après son retour de la blessure au ligament croisé antérieur qui avait ruiné ses espoirs de défendre son Ballon d'Or 2024, Rodri n'a pas semblé être le même joueur pendant une grande partie de la campagne 2025-2026. Même s'il a eu ses moments sous le maillot de Manchester City, avec deux trophées à la clé, il a continué à lutter avec des problèmes de forme physique et a parfois semblé en manque de rythme.

    Cependant, tout cela a été oublié lors de la Coupe du monde, où Rodri a été l'un des joueurs les plus remarqués de l'Espagne dans sa conquête d'un deuxième titre. Désigné meilleur joueur du tournoi, Rodri est soudainement revenu en très bonne position dans la course à un autre Ballon d'Or que beaucoup pensaient hors de portée.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé mettra enfin la main sur le Ballon d’Or ? Presque dès le moment où il a émergé à l’adolescence à Monaco, l’attaquant a été présenté comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il a eu 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours son occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu faire davantage pour se donner la meilleure chance possible de mettre fin à cette attente, Mbappé portant un Real Madrid en difficulté, au point de contracter une blessure au genou dont il a eu du mal à se remettre complètement, période durant laquelle les espoirs du Real Madrid de terminer la saison avec un trophée se sont peu à peu envolés. Mbappé a toutefois tendance à livrer ses meilleures performances en Coupe du monde, et pour le troisième tournoi de suite, il a été l’un des joueurs les plus marquants, ses 10 buts lui permettant de remporter un deuxième Soulier d’or historique.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 26 buts, 41 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la DFB-Pokal et la Supercoupe d'Allemagne.

    Quiconque pensait que Michael Olise aurait du mal à franchir le cap entre Crystal Palace et le Bayern Munich s’est lourdement trompé, l’ailier ayant enchaîné deux années de performances fantastiques avec le champion d’Allemagne. Tout aussi capable de marquer que de créer des buts pour les autres, le joueur de 24 ans est devenu l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe, tout en laissant aussi son empreinte en Ligue des champions, notamment contre le Real Madrid en quarts de finale, qu’il a mis au supplice pendant de longues périodes au Bernabeu avant de conclure cette double confrontation par un but au retour, en Bavière.

    Les performances d’Olise en club lui ont également permis de s’installer dans le onze de départ de l’équipe de France malgré une concurrence féroce, et il a été l’une des stars du parcours des Bleus en Coupe du monde, sa créativité et sa vision du jeu lui ayant permis de délivrer un total record de sept passes décisives.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On pensait que l’époque où Lionel Messi était ne serait-ce que nommé pour le Ballon d’Or était révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers la première MLS Cup de son histoire avant de briller avec l’Argentine lors de la Coupe du monde, il existe encore une véritable chance que le joueur sacré à huit reprises décroche un autre Ballon d’Or pour sa collection.

    Messi a prouvé qu’il évoluait dans une catégorie à part en route vers un deuxième trophée consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives rien que lors des six matches de play-offs de Miami, et ce succès au niveau des clubs doit assurément être pris en compte lorsque les votants au Ballon d’Or rempliront leurs bulletins.

    Il a ensuite inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde de très haute volée, et même s’il n’a pas pu porter l’Argentine jusqu’au bout cette fois, il en a fait assez pour montrer qu’à 39 ans, il reste l’un des meilleurs, sinon le meilleur footballeur de la planète.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone)

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. A remporté la Coupe du monde, la Liga et la Supercoupe d’Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or à l’aube de la saison, Lamine Yamal est en très bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter la récompense, et il n’aurait même pas besoin de la gagner en 2026 pour y parvenir ! Les performances de l’adolescent du FC Barcelone dans les dernières phases de la Ligue des champions 2024-2025 l’ont fait apparaître, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembele dans le vote en a été la preuve.

    Certains estiment encore que Yamal doit produire davantage de moments décisifs dans les plus grands matches, tandis que des inquiétudes subsistent quant au fait que le nombre de rencontres qu’il a disputées à un si jeune âge entraîne une hausse des problèmes de blessure, lesquels ont finalement mis prématurément un terme à sa saison en club et ont joué un rôle dans son rendement limité avec l’Espagne à la Coupe du monde. Il a tout de même réussi à mettre en avant son dynamisme unique alors que l’Espagne est allée au bout en Amérique du Nord, mais l’incapacité de Yamal à imposer sa propre empreinte individuelle sur le tournoi signifie qu’il pourrait bien échouer de très peu une nouvelle fois dans la course au Ballon d’Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 73 buts, huit passes décisives. A remporté la Bundesliga, la DFB-Pokal et la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours ceux qui n’apprécient pas pleinement Harry Kane, mais maintenant qu’il s’est débarrassé du poids de ne pas avoir de trophée, dont tant de gens se servaient pour le critiquer, l’attaquant du Bayern Munich ressemble à un homme en mission, totalement déterminé à montrer qu’il mérite aussi une reconnaissance individuelle, alors qu’il continue de marquer à un rythme remarquable.

    En plus d’inscrire une montagne de buts, Kane a mis en valeur l’étendue de son jeu avec une efficacité dévastatrice pour le champion de Bundesliga, tandis qu’il a marqué à six reprises avec l’Angleterre lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde. Le fait d’échouer en Amérique du Nord a ouvert la porte à d’autres pour lui ravir le Ballon d’Or, mais étant donné qu’il s’agit d’une récompense attribuée de manière régulière au joueur qui a réalisé la meilleure saison individuelle, il est difficile de contester que Kane ne termine pas en haut du podium.