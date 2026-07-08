Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane garde la pole position, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland maintiennent la pression grâce à leurs performances en Coupe du monde

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu’à l’issue du tournoi qui se déroulera cet été en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la chance de briller aussi bien en club qu’en sélection lors de deux compétitions majeures dans la même saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où un vainqueur pourra être couronné. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 29 juin 2026. Joueurs sortis du classement : Raphinha et Cristiano Ronaldo.