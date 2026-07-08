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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane garde la pole position, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland maintiennent la pression grâce à leurs performances en Coupe du monde

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis vingt ans : de nombreux joueurs abordent désormais chaque saison avec la conviction de pouvoir conquérir la plus prestigieuse distinction individuelle du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter une carrière ponctuée de blessures et de irrégularités pour remporter le Ballon d’Or en 2025, figure à nouveau parmi la foule de prétendants en 2026.

Dembélé a en grande partie remporté ce prix grâce à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, comme c’est également une année de Coupe du monde, il est possible que le nom du vainqueur ne soit connu qu’à l’issue du tournoi qui se déroulera cet été en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la chance de briller aussi bien en club qu’en sélection lors de deux compétitions majeures dans la même saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où un vainqueur pourra être couronné. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 29 juin 2026. Joueurs sortis du classement : Raphinha et Cristiano Ronaldo.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de l'Eredivisie et du Johan Cruyff Schaal.

    Si la saison éclatante d’Ismael Saibari au PSV est restée relativement discrète hors des frontières néerlandaises, le Joueur de l’année de l’Eredivisie a néanmoins suffi pour attirer le Bayern Munich. L’attaquant s’est ainsi engagé vers l’Allianz Arena pour un transfert estimé à 55 millions d’euros, à l’aube de l’exercice 2025-2026.

    Avant son arrivée en Allemagne, Saibari a pour priorité d’aider le Maroc à poursuivre son parcours en Coupe du monde. L’attaquant a marqué lors de chacun des matchs de groupe des Lions de l’Atlas avant de transformer le penalty décisif contre les Pays-Bas lors de la victoire aux tirs au but en seizièmes de finale. Il s’est toutefois blessé face au Canada, ce qui pourrait compromettre sa participation au reste du tournoi.

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  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    19Jude Bellingham (Real Madrid) 🆕

    Saison 2025-2026 : 12 buts, 6 passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient compromises à la suite d’une saison très décevante au Real Madrid, ponctuée à deux reprises par des périodes d’indisponibilité pour blessure. Cependant, les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde jusqu’à présent pourraient encore lui valoir une place sur la liste finale des nominés.

    Le milieu de terrain a été le moteur de la progression de l’Angleterre jusqu’aux quarts de finale, et son doublé contre le Mexique le place également en lice pour le Soulier d’or. S’il parvient à maintenir ce niveau de forme, les Three Lions auront une réelle chance d’aller jusqu’au bout, ce qui consoliderait probablement la place de Bellingham parmi les nominés pour le Ballon d’or.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 13 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    En raison d’un manque de forme et de condition physique, la saison n’a pas été des plus brillantes pour Bukayo Saka. Elle s’est toutefois avérée mémorable pour l’ailier d’Arsenal, les Gunners ayant remporté le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a permis aux Gunners de signer leur meilleure performance depuis des semaines contre Fulham début mai, puis de reprendre les commandes du championnat. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions. Les blessures l’ont ensuite accompagné jusqu’à la Coupe du monde, mais il s’est malgré tout imposé chez les Three Lions et s’apprête à jouer un rôle clé à l’approche du match décisif.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    17Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 26 passes décisives.

    Après avoir battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League et remporté à la fois les trophées de Footballeur de l’année de la FWA et de Joueur de l’année de la Premier League, Bruno Fernandes s’est une nouvelle fois imposé comme le moteur de Manchester United, même s’il n’a pas réussi à transposer cette forme en Coupe du monde, le Portugal ayant été éliminé en huitièmes de finale.

    Le Ballon d’Or restait toutefois hors de portée : privé d’Europe avec Manchester United et dépourvu de titre majeur, Fernandes aurait dû livrer une saison exceptionnelle pour intégrer le cercle très fermé des prétendants. Aussi brillant fut-il, il n’a pas atteint ce niveau.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    16Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination prématurée en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni l’image du club, l’Inter a néanmoins conclu l’exercice avec deux trophées majeurs, les Nerazzurri ayant d’abord conquis la Serie A avant de s’adjuger la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le fer de lance de cette réussite.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance sur son dauphin et a finalement ouvert son compteur en inscrivant son premier but en Coupe du monde sous le maillot argentin. Même s’il n’est pas toujours titulaire chez les champions en titre, il continue d’apporter sa pierre à l’édifice alors que l’Albiceleste vise de devenir la troisième sélection de l’histoire à conquérir deux éditions consécutives du tournoi.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️ Le défenseur central brésilien Gabriel Magalhaes, qui évolue à Arsenal, est actuellement en perte de vitesse.

    Saison 2025-2026 : quatre buts, six passes décisives, 31 matchs sans encaisser de but. Champion de la Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’une des armes les plus redoutables sur coups de pied arrêtés de la Premier League, tandis que son style de défense physique n’a rarement été aussi en vogue au cours des deux dernières décennies qu’il ne l’est actuellement.

    Si William Saliba demeure toujours aussi brillant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon le plus influent de la charnière centrale londonienne. Néanmoins, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions et l’élimination prématurée du Brésil en Coupe du monde devraient lui porter préjudice au moment du vote pour le Ballon d’Or.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 🆕

    Saison 2025-2026 : 31 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey.

    Il n’est pas exagéré de dire que Mikel Oyarzabal vit la meilleure saison de sa carrière. L’homme qui a inscrit le but de la victoire en finale de l’Euro 2024 a réalisé la meilleure saison de sa carrière en termes de buts marqués en club, tout en aidant la Real Sociedad à remporter la Copa del Rey, et il a conservé cette efficacité redoutable sur la scène internationale.

    Avec l’Espagne, il affiche une moyenne d’un but par match depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre, confirmant son efficacité devant le but et permettant à la Roja de viser un doublé continental-mondial deux ans après son triomphe allemand.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    13Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ Vinicius Jr, ailier brésilien du Real Madrid, est actuellement en perte de vitesse.

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga, tandis que sa « tournée de la revanche » pour le Ballon d’Or s’enlisait. Cependant, comme le rappelle le vieil adage, « la forme est temporaire, mais la classe est permanente », et Vini a prouvé qu’il pouvait encore se montrer décisif lors d’une série de performances convaincantes en début d’année 2026, inscrivant notamment quatre buts en six matchs à élimination directe de la Ligue des champions.

    Son retour au premier plan n’a pas permis au Bernabéu d’ajouter un trophée à sa vitrine, mais il a effacé son bilan brésilien en inscrivant quatre buts lors de la Coupe du monde, même si la Seleção s’est arrêtée en huitièmes de finale, prolongeant l’attente d’une sixième étoile.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves en 2021 jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a en effet livré des performances de haut vol pendant la majeure partie de la saison, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu, tandis que l'équipe de Luis Enrique remportait à nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et a ensuite imposé son tempo avec le Portugal au Mondial, même si la Seleção, globalement décevante, a été éliminée en huitièmes par l’Espagne.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    11Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 18 passes décisives, 21 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore une fois réalisé une excellente saison avec le PSG, et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’instant, il peut également se targuer d’être champion d’Afrique suite à la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore renverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est une nouvelle fois imposé comme la référence du continent lors de cette Coupe du monde, Hakimi s’étant illustré tout au long du parcours de son équipe jusqu’aux quarts de finale.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n’aurait pas été plus fructueuse si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances palpitantes en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si l’équipe a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 7 buts, 14 passes décisives. Champion de Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid en Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, ses interventions défensives et ses coups de pied arrêtés font de lui un joueur rarement en retrait. Même si une légère blessure aux ischio-jambiers le gêne lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre, il reste décisif dans la quête des Three Lions, qui visent leur premier trophée depuis soixante ans.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait couronner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se détacherait nettement du lot. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs dans ces phases, avec notamment plusieurs buts spectaculaires à son actif, alors que les tenants du titre se frayaient un chemin vers un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste qu’il a presque tout fait pour au moins intégrer le podium, et l’on continue de le surnommer « Kvaradona ».

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    En 2025-2026 : 26 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d’Or avant même le coup d’envoi de la saison, Lamine Yamal est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever ce trophée, et il n’aura pas nécessairement à l’emporter dès 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont déjà fait apparaître aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au vote en témoignant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent de l’accumulation de matchs à un si jeune âge, pointant des blessures qui ont écourté sa saison et limité son impact avec l’Espagne lors de la Coupe du monde. Reste qu’un réveil soudain avec la « Roja » en fin de tournoi pourrait lui ouvrir de nouveau les marches du podium du Ballon d’Or.

  • Erling HaalandGetty Images

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour entamer l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, alors que le club cherchait à se replacer parmi les prétendants aux plus grands titres. Une période de disette en début d’année 2026 a failli compromettre ses chances de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Le Norvégien et son équipe ont toutefois su rebondir pour conquérir la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal dans ses retranchements jusqu’à la dernière journée de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature au Ballon d’Or a été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, durant laquelle il a inscrit sept buts pour propulser son pays en quarts de finale pour la première fois de son histoire.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 44 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Certains estimaient l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers sa première MLS Cup puis brillé avec l’Argentine en Coupe du monde, le huit fois lauréat a de réelles chances de figurer à nouveau parmi les prétendants au trophée d’ici la fin de l’été.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Ce palmarès en club pourrait peser dans la balance si l’Argentine parvient à conserver son titre mondial en Amérique du Nord.

    En grande forme, il a déjà inscrit huit buts en cinq matchs, battant le record historique de réalisations en Coupe du monde et prenant la tête du classement du Soulier d’or. Si Messi conduit l’Albiceleste au bout, il sera difficile de trouver un meilleur candidat au Ballon d’Or 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    4Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 14 passes décisives. Titres remportés : Ligue des champions, Ligue 1, Trophée des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première partie de la saison parisienne, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. De retour à son meilleur niveau, il a renoué avec la décision, notamment face à Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de nouveau de trouver le chemin des filets en finale contre Arsenal.

    Pour consolider son dossier en vue du Ballon d’Or, Dembélé devait encore briller en Coupe du monde. Après avoir enfin ouvert son compteur buts contre l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes, il a véritablement explosé lors du match face à la Norvège, inscrivant un superbe triplé qui lui a permis de rester en course pour le Soulier d’or nord-américain.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    En 2025-2026 : 55 buts, 12 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco, alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances : il a porté à lui seul un Real Madrid en difficulté, jusqu’à se blesser au genou et peiner à retrouver son meilleur niveau. Pendant ce temps, les espoirs des « Blancos » de conclure l’exercice avec un trophée se sont progressivement évanouis. Mbappé a toutefois tendance à élever son niveau de jeu lors des Coupes du monde : pour la troisième édition consécutive, il figure parmi les joueurs les plus en vue. Avec ses sept buts, il a de réelles chances de devenir le premier joueur à remporter deux fois le Soulier d’or.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    2Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 39 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui craignaient que Michael Olise ne puisse pas s’adapter au passage de Crystal Palace au Bayern Munich se sont trompés : l’ailier a enchaîné deux saisons d’un niveau exceptionnel sous le maillot du champion d’Allemagne. Polyvalent, il sait aussi bien conclure les actions que créer des occasions pour ses coéquipiers. À seulement 24 ans, il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du continent et a laissé son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale face au Real Madrid : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il figure parmi les stars de la campagne des Bleus en Coupe du monde, et sa créativité ainsi que son sens de la passe permettent régulièrement à l’une des favorites du tournoi de déjouer les défenses adverses.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 73 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, désormais libéré de la « malédiction des trophées » qui lui collait à la peau, semble animé par une mission : prouver qu’il mérite enfin une distinction individuelle, tout en maintenant un rythme de buts impressionnant.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étalé son talent avec une efficacité redoutable pour le champion d’Allemagne et a encore trouvé le chemin des filets à six reprises sous le maillot des Three Lions, jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde. S’il parvient à maintenir ce rythme tout en guidant l’Angleterre vers la gloire en Amérique du Nord, les autres prétendants au Ballon d’Or pourront d’ores et déjà faire leurs valises.