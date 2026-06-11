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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane en tête à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde – mais la compétition décidera-t-elle déjà du vainqueur final ?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se disant qu’ils peuvent briguer la plus prestigieuse distinction individuelle du football. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière jalonnée de blessures et de irrégularités pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait à nouveau partie d’un groupe très fourni de prétendants en 2026.

C’est grâce à ses performances, qui ont contribué à la première Coupe d’Europe du Paris Saint-Germain, que Dembélé a conquis ce titre, et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2026 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’après le tournoi estival en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or s’apparente à un marathon plutôt qu’à un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève après le sacre du PSG à Budapest et que la Coupe du monde débute dans quelques heures, le classement du Ballon d’Or établi par GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 31 mai 2026.

  • Pedri Spain 2026Getty Images

    20Pedri (Barcelone)

    Saison 2025-2026 : 5 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Pedri, tout juste âgé de 23 ans, demeure l’un des milieux de terrain les plus doués de la planète. Le FC Barcelone tourne à plein régime quand son maestro est sur le terrain, mais les blessures l’ont à nouveau privé de plusieurs matchs cette saison. Lorsqu’il était à 100 %, peu de joueurs en Liga ont fait mieux.

    Sous les ordres de Hansi Flick, le club a conservé son titre national, mais ses ambitions en Ligue des champions ont été stoppées net en quarts de finale par l’Atlético de Madrid. Pedri restera un maillon essentiel de la Roja lors de sa quête de gloire en Coupe du monde, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or semblent désormais quasi nulles.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal)

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Si la saison n’a pas été la plus aboutie de Bukayo Saka sur le plan physique, l’ailier des Gunners a tout de même joué un rôle clé dans le sacre des siens en Premier League et dans leur parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a permis à Arsenal de signer sa meilleure performance depuis des semaines contre Fulham début mai, puis de reprendre les commandes du championnat. L’international anglais a ensuite inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions. Titulaire annoncé chez les Three Lions pour la Coupe du monde estivale, Saka peut encore nourrir des ambitions légitimes pour le Ballon d’Or.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    18Vinicius Jr (Real Madrid)

    Saison 2025-2026 : 24 buts, 15 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, tandis que sa quête de revanche en vue du Ballon d’Or s’enlisait. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Malgré ce regain, l’ancien crack de Flamengo n’a pas pu ramener de trophée au Bernabéu, et son bilan mitigé avec la Seleção devra s’améliorer pendant la Coupe du monde. Pour l’instant, une nouvelle nomination au Ballon d’Or représente donc son principal horizon.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    17Lautaro Martinez (Inter)

    Saison 2025-2026 : 27 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Bien que l’équipe ait subi une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, l’Inter a conclu une saison couronnée de succès en remportant la Serie A avant de s’adjuger la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le moteur de cette réussite.

    Il termine meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance et figurera à nouveau dans la sélection argentine pour la défense de son titre en Coupe du monde cet été. Après avoir dissipé ses doutes en brillant lors de la Copa América 2024, l’heure pourrait bien être venue pour ce joueur de 28 ans de rayonner sur la scène mondiale.

  • Raphinha Brazil 2026Getty Images

    16Raphinha (Barcelone)

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa de España.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice, tant ses statistiques offensives avec le Barça sont impressionnantes. Le Brésilien, remis d’un problème persistant aux ischio-jambiers qui a freiné son départ, semblait même décidé à se replacer dans la course au trophée.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener le Brésil lors de la Coupe du monde, la Seleção ayant affiché des progrès sous la houlette de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Saison 2025-2026 : 3 buts, 16 passes décisives, 19 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l’UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a connu une nouvelle saison exceptionnelle avec le PSG et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Il peut par ailleurs revendiquer le titre de champion d’Afrique après la décision de la CAF d’invalider la finale controversée de la CAN, même si le recours du Sénégal pourrait encore changer la donne. Quoi qu’il en soit, le Maroc aborde la Coupe du monde avec l’ambition de confirmer sa quatrième place obtenue en 2022.

  • Gabriel Magalhaes Brazil 2026Getty Images

    14Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 29 clean sheets. Champion de Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de Premier League, tandis que son style de défense physique correspond parfaitement aux tendances actuelles du championnat.

    Si William Saliba demeure toujours aussi élégant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon essentiel de la charnière centrale des Gunners. Reste que son penalty manqué en finale de la Ligue des champions pourrait peser dans la balance, même en cas de Coupe du monde réussie avec la Seleção.

  • Bruno Fernandes Portugal 2026Getty Images

    13Bruno Fernandes (Manchester United)

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 25 passes décisives.

    Après avoir battu le record d’assistances en une saison de Premier League et raflé les trophées FWA et Joueur de l’année de la Premier League, le milieu portugais a une nouvelle fois démontré son statut de moteur des Red Devils. Une Coupe du monde de haut niveau avec le Portugal lui ouvrirait même les portes d’une nomination au Ballon d’Or.

    Pourtant, remporter le Ballon d’Or serait une autre paire de manches : évoluant dans un Manchester United absent des compétitions européennes et bredouille en termes de trophées, le Portugais aurait dû réaliser une saison hors norme pour prétendre au sacre. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore franchi ce cap.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026Getty Images

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

    Saison 2025-2026 : 35 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Saudi Pro League.

    Seul Sir Stanley Matthews a, à ce jour, remporté le Ballon d’Or à 40 ans ou plus ; l’idée de voir Cristiano Ronaldo rejoindre ce club très fermé peut donc paraître audacieuse pour les puristes attachés au seul football européen. Pourtant, le quintuple lauréat a poursuivi sa série de buts en Arabie saoudite et a enfin soulevé un premier trophée au Moyen-Orient, Al-Nassr s’adjugeant la Saudi Pro League malgré un passage à vide en cours de saison.

    Avec une moyenne proche d’un but par match, il a guidé les nouveaux champions saoudiens vers leur premier sacre depuis 2019. Grâce à un report de suspension accordé par la FIFA, il sera également aligné dès le coup d’envoi de la Coupe du monde avec le Portugal, champion en titre de la Ligue des nations de l’UEFA. Si le quintuple Ballon d’Or parvenait à ajouter un trophée international à son palmarès déjà chargé, il serait difficile de ne pas lui accorder au moins une place sur le podium.

  • MessiGetty

    11Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-2026 : 37 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On le disait fini, n’est-ce pas ? Pourtant, après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir dans la course au Ballon d’Or cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS grâce à six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs. Ce palmarès d’envergure pourrait peser lourd si l’Argentine réussit à conserver son titre mondial en Amérique du Nord. Entouré de talents, il demeure le cœur battant de l’Albiceleste, et tout succès sur le sol qu’il considère désormais comme le sien lui sera largement attribué.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    10Erling Haaland (Manchester City)

    Saison 2025-2026 : 51 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison 2024-2025 en deçà de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès la reprise, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les titres majeurs. Une baisse de régime en début d’année 2026 a toutefois failli compromettre ses espoirs de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Mais le Norvégien a rebondi : il a contribué aux succès en FA Cup et en Carabao Cup, et a poussé Arsenal dans ses derniers retranchements dans la course au titre de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant vedette l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Les Scandinaves restent des outsiders pour triompher en Amérique du Nord, mais Haaland pourrait utiliser ce rendez-vous mondial pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal)

    Saison 2025-2026 : 7 buts, 13 passes décisives. Champion de Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League et a joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, ses interventions défensives et sa précision sur coups de pied arrêtés en font un élément moteur, rarement en retrait. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin offrir à l’Angleterre le premier titre mondial de son histoire en 2026.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    8Luis Díaz (Bayern Munich)

    Saison 2025-2026 : 29 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison aurait été plus fructueuse si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une entente remarquable avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Ses coups d’éclat en Bundesliga la saison passée, ainsi que ses performances européennes en Ligue des champions, auront forcément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a encore buté sur la scène continentale. Ajoutons qu’il prendra part cet été à sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider crédible, et l’on comprend que Diaz possède aujourd’hui tous les atouts pour postuler au Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est mis en évidence : il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer ou à faire une passe décisive lors de sept matchs consécutifs dans cette phase, dont plusieurs buts spectaculaires, alors que le tenant du titre visait un nouveau sacre continental.

    Sa courbe de forme a ensuite connu des hauts et des bas, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste que « Kvaradona » a encore une chance de monter sur le podium, et il n’a guère pu faire plus pour s’en approcher.

  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    6Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Saison 2025-2026 : 48 buts, 10 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais alors qu’il vient de fêter ses 27 ans, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente, portant à lui seul un Real Madrid en difficulté jusqu’à ce qu’une blessure au genou le freine et que les espoirs de titre des Merengues s’éloignent. Mais Mbappé ayant souvent élevé son niveau de jeu lors des Coupes du monde, on peut parier que le capitaine des Bleus ira au bout de sa course vers le Ballon d’Or, malgré une saison club conclue sur une note mitigée.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    5Michael Olise (Bayern Munich)

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 33 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui anticipaient des difficultés pour Michael Olise dans la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich ont dû revoir leur jugement : l’ailier enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau sous le maillot des champions d’Allemagne. Équilibré entre finition et vision de jeu, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale contre le Real Madrid : il a dominé par moments au Bernabéu avant de sceller la qualification d’une réalisation en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence féroce. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    4Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Saison 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui avait été prêté aux Wolves six ans plus tôt sans grand succès, a depuis gravi les échelons jusqu’à intégrer le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant une grande partie de la saison, augmentant encore son total de buts et de passes décisives alors que l’équipe de Luis Enrique reconquiert la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné meilleur joueur de la finale de cette épreuve et intégrera prochainement le groupe portugais, fraîchement vainqueur de la Ligue des Nations 2025, qui aborde la Coupe du monde avec de réelles ambitions. Si le scénario se concrétise, le stratège lusitanien aura alors joué un rôle déterminant.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty Images

    3Lamine Yamal (Barcelone)

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa de España.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, le jeune Barcelonais est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura pas nécessairement besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses performances lors des phases finales de la Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place derrière Dembélé au dernier vote en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge : une accumulation de matchs a déjà écourté sa saison et pourrait le priver des premiers matchs de la Coupe du monde. Il devrait toutefois retrouver la sélection espagnole avant les huitièmes de finale en Amérique du Nord et, si son éclat se confirme lors d’un nouveau grand tournoi international cet été, il pourrait encore prétendre au Ballon d’Or.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Gêné par les blessures en début de saison, l’attaquant a vu ses chances de conserver le Ballon d’Or s’amenuiser. Mais, une fois revenu à son meilleur niveau, il a été décisif contre Liverpool puis le Bayern Munich en huitièmes de finale de la C1, avant de nouveau de trouver le chemin des filets en finale.

    Le groupe de Luis Enrique a ainsi confirmé son hégémonie continentale, tandis que Dembélé, pièce maîtresse d’une équipe de France en plein essor, se présente comme un sérieux candidat au Ballon d’Or, même si ses statistiques restent légèrement en deçà de son éclatant exercice 2024-2025.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Saison 2025-2026 : 66 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains sceptiques persistent à ne pas accorder à Harry Kane toute la reconnaissance qu’il mérite, mais libéré du poids des trophées qui l’a tant ralenti par le passé, l’attaquant du Bayern Munich semble désormais animé d’une mission : ajouter à son palmarès collectif une distinction personnelle, tout en maintenant un rythme de buts impressionnant.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étincelé par son jeu complet et dévastateur, et s’il maintient ce niveau, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès d’ici la fin de l’été. Les supporters anglais espèrent que leur capitaine ne fléchira pas lors de la Coupe du monde, car Kane détient les clés des espoirs des Three Lions de mettre fin à une attente de six décennies d’un titre majeur.