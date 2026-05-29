Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane en tête à l’aube de la finale de la Ligue des champions, tandis qu’Ousmane Dembélé, Declan Rice et d’autres convoitent le plus grand trophée continental

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or s’apparente à un marathon plutôt qu’à un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève avec la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le classement du Ballon d’Or établi par GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 7 mai 2026.