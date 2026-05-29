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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement du Ballon d’Or 2026 : Harry Kane en tête à l’aube de la finale de la Ligue des champions, tandis qu’Ousmane Dembélé, Declan Rice et d’autres convoitent le plus grand trophée continental

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Ligue des Champions
Coupe du monde
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent donc chaque saison avec l’ambition légitime de briguer le plus prestigieux des trophées individuels. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait partie d’un groupe de prétendants très fourni un an plus tard.

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or s’apparente à un marathon plutôt qu’à un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève avec la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le classement du Ballon d’Or établi par GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 7 mai 2026.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    20Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ↔️ Prêt avec option d’achat : L’attaquant argentin Julian Álvarez, actuellement sous contrat avec l’Atlético de Madrid, fait l’objet d’un accord de prêt avec option d’achat, comme l’indique le symbole ↔️. Ce dispositif permet au club espagnol de gérer la situation sportive et financière du joueur tout en préservant la possibilité de le conserver définitivement.

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 10 passes décisives.

    La saison a été en dents de scie pour Julián Álvarez, auteur d’un départ fulgurant sous les couleurs de l’Atlético Madrid, dont un doublé décisif lors du derby madrilène face au Real en septembre. En Liga, il n’a toutefois trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises depuis, ce qui a temporairement écorné ses espoirs de Ballon d’Or.

    Tout a basculé lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions : l’attaquant a inscrit six buts en huit matches, propulsant l’Atlético jusqu’aux demi-finales, dont un superbe coup franc au Camp Nou qui a rappelé son talent à la planète entière. L’élimination en demi-finale de la C1, suivie d’une défaite en finale de la Copa del Rey, a toutefois freiné ses ambitions de remporter le Ballon d’Or, même si l’attaquant argentin devrait à nouveau mener l’attaque de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde cet été.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelone) ↔️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Malgré son jeune âge (23 ans), Pedri confirme son statut de milieu de terrain parmi les plus doués à l’échelle mondiale. Le FC Barcelone tourne à plein régime quand son maestro est sur le terrain, or les blessures l’ont à nouveau tenu éloigné une partie de la saison. Quand il était à 100 %, peu de joueurs en Liga ont fait mieux.

    Sous les ordres de Hansi Flick, le club a conservé son titre national, mais ses rêves de Ligue des champions se sont brisés en quarts de finale contre l’Atlético de Madrid. Pedri restera un maillon essentiel de la Roja lors de sa quête de gloire en Coupe du monde, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or s’amenuisent.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ L’attaquant brésilien de 22 ans, Vinicius Junior, est actuellement sous le maillot du Real Madrid.

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 14 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, ce qui a terni sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Malgré ce regain, l’ancien crack de Flamengo n’a pas pu ramener de trophée au Bernabéu, et son bilan mitigé avec la Seleção doit encore s’améliorer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pour l’instant, une nomination au Ballon d’Or représente donc son principal objectif.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni leur parcours européen, les Nerazzurri ont néanmoins conclu l’exercice avec un doublé domestique, s’adjugeant d’abord le Scudetto puis la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a tiré son équipe vers le haut.

    Il termine meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance et figurera à nouveau dans la sélection argentine chargée de défendre son titre mondial cet été. Après s’être libéré de la pression des grands tournois en brillant lors de la Copa América 2024, l’attaquant de 28 ans pourrait bien rayonner sur la scène internationale.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice, tant ses statistiques offensives avec le Barça sont impressionnantes. Il avait d’ailleurs à cœur de se replacer dans la course après avoir soigné un problème persistant aux ischio-jambiers qui avait freiné son départ.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener la Seleção lors de la Coupe du monde, l’équipe ayant affiché des progrès sous la direction de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    En raison d’un manque de forme et de condition physique, cette saison n’a pas été des plus brillantes pour Bukayo Saka. Cependant, l’ailier d’Arsenal a l’occasion de la conclure en apothéose : les Gunners sont à 90 minutes du doublé Premier League-Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a coïncidé avec la meilleure performance d’Arsenal depuis des semaines, contre Fulham début mai, permettant aux Gunners de reprendre les commandes du championnat. Puis l’international anglais a inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai à Budapest. Enfin, sa présence annoncée comme titulaire avec les Three Lions lors de la Coupe du monde cet été pourrait bien lancer sa candidature au Ballon d’Or.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ↔️

    Saison 2025-2026 : 12 buts, 25 passes décisives.

    Après avoir battu le record d’assistances en une saison de Premier League et raflé à la fois le titre de Footballeur de l’année de la FWA et celui de Joueur de l’année de la Premier League, Bruno Fernandes a une nouvelle fois démontré qu’il était le moteur de Manchester United. Si le Portugais brille également lors de la Coupe du monde avec sa sélection, une nomination au Ballon d’Or lui tendra les bras.

    Pourtant, remporter le Ballon d’Or serait une autre paire de manches : privé de compétitions européennes et de trophée avec Manchester United, Fernandes aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour figurer parmi les grands prétendants. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore franchi ce cap.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ↔️

    Saison 2025-2026 : 35 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Saudi Pro League.

    Seul Sir Stanley Matthews a, à ce jour, remporté le Ballon d’Or à 40 ans ou plus ; l’idée de voir Cristiano Ronaldo rejoindre ce club très fermé peut donc paraître audacieuse pour les puristes attachés au seul football européen. Pourtant, le quintuple lauréat a poursuivi sa série de buts en Arabie saoudite et a enfin soulevé un premier trophée au Moyen-Orient, Al-Nassr s’adjugeant la Saudi Pro League malgré un passage à vide en cours de saison.

    Avec une moyenne proche d’un but par match, il a guidé les nouveaux champions saoudiens vers leur premier titre national depuis 2019. Grâce à un report de suspension accordé par la FIFA, il sera également aligné dès le coup d’envoi de la Coupe du monde avec le Portugal, fraîchement couronné vainqueur de la Ligue des Nations de l’UEFA. Si le quintuple Ballon d’Or parvenait à ajouter un trophée international à son palmarès déjà chargé, il serait difficile de ne pas le voir figurer au moins sur le podium du prochain Ballon d’Or.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ↔️ Le sextuple Ballon d’Or argentin, Lionel Messi, est désormais officiellement joueur d’Inter Miami en Major League Soccer (MLS). Son arrivée marque un tournant historique pour le club floridien et devrait attirer l’attention des médias et des supporters du monde entier.

    En 2025-2026 : 36 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Cependant, après avoir mené l’Inter Miami à sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir en lice pour le prestigieux trophée cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs. Ce palmarès d’envergure pourrait peser lourd si l’Argentine parvient à conserver son titre mondial en Amérique du Nord. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, si bien qu’un nouveau triomphe sur le sol qu’il considère désormais comme le sien lui sera très probablement attribué.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 51 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison 2024-2025 en deçà de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le coup d’envoi de l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands trophées. Une baisse de régime en début d’année 2026 a toutefois failli compromettre ses espoirs de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Mais le Norvégien a su rebondir : il a contribué aux succès en FA Cup et en Carabao Cup, et a poussé Arsenal dans ses derniers retranchements dans la course au titre de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant vedette l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Les Scandinaves, simples outsiders en Amérique du Nord, pourraient tout de même servir de tremplin à Haaland pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️ Le défenseur central brésilien Gabriel Magalhaes, qui évolue à Arsenal, est en pleine ascension.

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 29 clean sheets. Champion de Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de Premier League, tandis que son style défensif, basé sur le duel et la puissance physique, correspond parfaitement aux attentes actuelles du poste.

    Si William Saliba reste élégant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon essentiel de la charnière centrale des Gunners. Un nouveau coup d’éclat en finale de Ligue des champions, suivi d’une Coupe du monde réussie avec la Seleção, et il pourrait légitimement prétendre au Ballon d’Or.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    9Luis Díaz (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 25 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison aurait été plus fructueuse si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné : il a rapidement trouvé une entente parfaite avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Ses coups d’éclat en Bundesliga la saison passée, ainsi que ses performances étincelantes en Ligue des champions, auront forcément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a encore buté sur la scène européenne. Ajoutons qu’il prendra part cet été à sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider crédible, et l’on comprend que Diaz possède tous les atouts pour postuler au Ballon d’Or.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSGAFP

    8Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a cinq ans, a même terminé sur le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence durant une grande partie de la saison, augmentant encore son total de buts et de passes décisives, tandis que l’équipe de Luis Enrique se qualifiait une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions.

    Il figurera aussi dans la sélection portugaise cet été, laquelle, fraîchement couronnée en Ligue des Nations 2025, vise désormais un triomphe en Coupe du monde. Si cet objectif est atteint, l’homme du milieu de terrain aura sans doute été décisif.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 22 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est mis en évidence : il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer ou à faire une passe décisive lors de sept matchs consécutifs dans cette phase, inscrivant au passage plusieurs buts spectaculaires qui ont propulsé les champions en titre vers une nouvelle finale.

    Sa courbe de forme a toutefois connu des hauts et des bas sur l’ensemble de la saison, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner ses ambitions dans la course au Ballon d’Or. Reste que « Kvaradona » a encore une chance d’intégrer le podium, et il a déjà fait presque tout ce qu’il fallait pour y parvenir.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Saison 2025-2026 : 48 buts, 10 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or ? Dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du prestigieux trophée. Pourtant, à 27 ans, il attend toujours de monter sur la plus haute marche du podium.

    Longtemps, il a tout fait pour maximiser ses chances : il a porté un Real Madrid en difficulté, au risque de se blesser au genou, et n’a pas pu retrouver son meilleur niveau alors que les espoirs de titre des Merengues s’évanouissaient. Néanmoins, Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, ce qui laisse penser que le capitaine des Bleus pourrait aller au bout de la course au Ballon d’Or, malgré une saison club mitigée.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 33 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui craignaient que Michael Olise ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau au service des champions d’Allemagne. Équilibré entre finition et dernier passeur, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale : il a dominé par moments au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont par ailleurs ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercopa de España.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, il est en orbite pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura même pas besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place au vote, juste derrière Dembélé, en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge : une accumulation de matchs a déjà écourté sa saison et pourrait le priver des premières rencontres de la Coupe du monde. Il devrait toutefois retrouver la sélection espagnole avant les huitièmes de finale en Amérique du Nord et, si son éclat se confirme lors d’un nouveau grand tournoi international cet été, il pourrait encore prétendre au Ballon d’Or.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Declan Rice (Arsenal) ⬆️ Milieu de terrain polyvalent, Declan Rice a été recruté par Arsenal cet été. Âgé de 24 ans, il apporte expérience et solidité défensive au milieu de terrain des Gunners.

    Saison 2025-2026 : 6 buts, 13 passes décisives. Champion de Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League et sera désormais un élément clé dans leur quête d’un tout premier sacre en Ligue des champions.

    Grâce à ses percées, ses interventions défensives et sa précision sur coups de pied arrêtés, il se montre rarement en retrait. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin briser 60 ans d’attente et offrir à l’Angleterre sa première Coupe du monde depuis 1966.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Des blessures ont limité son impact lors de la première moitié de saison, érodant ses chances de conserver le Ballon d’Or. Mais, depuis son retour à la pleine forme, il a retrouvé son meilleur niveau, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    L’équipe de Luis Enrique n’est plus qu’à une victoire de rééditer son triomphe européen de la saison passée, tandis que Dembélé s’apprête à jouer un rôle central au sein d’une équipe de France en plein essor à l’approche de la Coupe du monde. Même si ses performances n’ont pas toujours atteint les sommets de l’exercice 2024-2025, il est de nouveau dans la course au Ballon d’Or.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 65 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais libéré du poids des critiques, l’attaquant du Bayern Munich semble animé par une mission : récolter enfin une reconnaissance individuelle en poursuivant sa série de buts à un rythme effréné.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étincelé par son jeu complet et dévastateur au service des champions d’Allemagne, et s’il maintient ce niveau, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès avant la fin de l’été. Les supporters anglais espèrent que leur capitaine ne fléchira pas lors de la Coupe du monde, car Kane détient la clé des espoirs des Three Lions de mettre fin à six décennies d’attente d’un titre majeur.