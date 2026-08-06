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Thomas Hindle

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Classement des joueurs américains à l'étranger les plus regardables : Christian Pulisic vaut le détour, mais quels autres joueurs les fans de l'USMNT devraient-ils suivre ?

FEATURES
Analysis
Milan AC
Crystal Palace
Strasbourg

Une nouvelle saison a entraîné de nombreux changements dans le paysage européen du vivier de joueurs de l’USMNT, avec plusieurs grands noms qui se retrouvent dans de nouveaux clubs.

Le football européen est de retour. Vous vous remettez encore un peu de la Coupe du monde ? Désolé, il est temps de se concentrer sur autre chose maintenant ! La bonne nouvelle, avec autant d’Américains à l’étranger, c’est que la qualité de l’équipe nationale va toujours s’améliorer. La mauvaise nouvelle, avec autant d’Américains à l’étranger, c’est qu’il est vraiment assez difficile de tous les suivre.

Cela se complique encore davantage quand on considère que cette saison sera un peu particulière. Il reste encore quelques inconnues, mais un seul nom phare du groupe, Weston McKennie, est assuré d’aborder la saison avec le même entraîneur principal que celui avec lequel il a terminé l’année 2026. Ce sport change sans cesse, et la continuité est surestimée, de toute façon.

Alors, sur qui faut-il vraiment garder un œil ? Christian Pulisic générera toujours des histoires, qu’il soit sur le banc ou non. Chris Richards est titulaire dans le meilleur championnat du monde. Le Bournemouth de Tyler Adams est toujours agréable à regarder. Mais on ne peut pas en dire autant, par exemple, de l’Atletico Madrid de Johnny Cardoso, qui va simplement être un peu ennuyeux.

Quoi qu’il en soit, GOAL a rassemblé tout cela dans une tier list bien claire des Américains que vous devriez regarder semaine après semaine...

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    À ne pas manquer à la télévision

    Folarin Balogun (à déterminer) - Eh bien, cela dépend de l'endroit où il atterrit. Plusieurs informations assez solides laissent penser que Folarin Balogun pourrait prendre la direction du PSG. SI c'est le cas, laissez tout tomber ou presque. C'est le meilleur club à regarder dans le football actuel, et ce n'est pas exagéré. Si c'est Monaco, ce n'est pas si mal non plus, surtout quand on voit que Balogun semble être l'homme de base de l'USMNT pour la suite.

    Christian Pulisic (Milan) - Avec Pulisic, c'est presque obligatoire. C'est le meilleur joueur et l'homme fort de l'USMNT. Milan sera intéressant à suivre cette saison, surtout avec Ruben Amorim aux commandes. Son système en 3-4-2-1 signifie que Pulisic sera soit utilisé à son meilleur poste, soit décalé au poste de piston. Les supporters de l'USMNT espéreront évidemment que ce soit la première option.

    Gio Reyna (Strasbourg) - Justice pour Gio ! Reyna a toujours été un talent immense, mais les questions autour de son attitude et de son manque d'efforts l'ont clairement freiné. Un nouveau départ à Strasbourg, sous les ordres d'un entraîneur relativement méconnu en la personne de Hugo Oliveira, devrait ajouter une bonne dose d'intérêt.

    Tyler Adams (Bournemouth) - Bournemouth est un cas intéressant. Andoni Iraola les a fait jouer au-dessus de leur niveau, et il leur sera difficile de reproduire cette réussite. Mais Marco Rose est un technicien expérimenté et un mercato animé devrait leur permettre de lutter en Ligue Europa.

    • Publicité
  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Vaut le détour

    Weston McKennie (Juventus) - La bonne nouvelle, c'est que McKennie semble désormais être apprécié à la Juventus. Il a signé en mars un contrat de quatre ans qui le maintiendra au club jusqu'en 2030. La Juve a aussi fait du bon travail en se débarrassant de quelques poids morts cet été, avec les départs de Lois Openda et Dusan Vlahovic. La mauvaise nouvelle, c'est que Luciano Spalletti, qui a supervisé un effondrement assez remarquable l'an dernier, est toujours l'entraîneur, d'une manière ou d'une autre.

    Brenden Aaronson (Leeds) - C'est simple. Leeds sera toujours une équipe agréable à regarder, et Daniel Farke adore avoir Aaronson dans son équipe. Il jouera un rôle d'une manière ou d'une autre chaque semaine et, avec un Leeds que l'on annonce dans la lutte pour le maintien, les sujets ne manqueront pas.

    Haji Wright (Coventry) - Coventry va-t-il se faire balayer en Premier League ? Peut-être. Mais Frank Lampard va essayer de jouer au football, et c'est ce que ce sport peut offrir de mieux. Il semble aussi que Wright va jouer un rôle important, ce qui constituera un excellent test de sa valeur.

    Chris Richards (Crystal Palace) - Avec le départ de deux autres défenseurs centraux expérimentés au cours des huit derniers mois, Richards est désormais l'un des hommes forts de Crystal Palace. Il y a aussi un nouvel entraîneur, avec l'ancien coach de Lens Pierre Sage qui a pris les commandes. Reste à voir s'il pourra reproduire la magie d'Oliver Glasner, mais Richards jouera un rôle majeur dans tout ce scénario.

  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Cela dépend de l’adversaire.

    Ricardo Pepi & Sergino Dest (PSV) - Bon, soyons honnêtes : combien d’entre vous regardent l’Eredivisie chaque semaine ? Dans un certain scénario, Pepi joue à Fulham cette année. Mais cela ne s’est pas produit, et il exercera donc son talent dans la meilleure équipe de Hollande. Le PSV devrait survoler le championnat. La Ligue des champions sera bien plus captivante.

    Yunus Musah (Milan - pour l’instant) - Comme Pulisic, mais moins sexy. Amorim a utilisé Musah pendant la pré-saison, mais avec la Lazio et Besiktas tous deux apparemment intéressés par sa signature, un vrai rôle semble assez improbable. Revenez voir dans quelques semaines...

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) - Ce n’est un secret pour personne : Tillman ne s’entendait pas avec Kasper Hjulmand. L’entraîneur proposait un football assez poussif, et Tillman ne s’est jamais vraiment installé dans son nouveau club. La bonne nouvelle ? Il y a un nouvel entraîneur ici. Et Carles Mariínez Novell a fait beaucoup avec peu à Toulouse. On dit qu’il n’était pas le premier choix, mais cela importe peu.

    Antonee Robinson (Fulham) - Alvaro Arbeloa est le nouvel homme sur le banc de Fulham, et il s’est déjà attelé à apporter un peu de flair espagnol à son équipe, en dépensant beaucoup pour des produits du centre de formation du Real Madrid, à savoir l’attaquant inexpérimenté Gonzalo Garcia. Le message est clair : Arbeloa veut jouer au football. Robinson, davantage du profil d’un piston, s’intégrera-t-il dans ce système ? Difficile à dire.


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  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    POUR LES VRAIS SUPPORTERS

    Cameron Carter-Vickers et Auston Trusty (Celtic) - Contre les Rangers, bien sûr ! Sinon, il n’y a pas grand-chose à voir ici, d’autant qu’une nouvelle course au titre de Hearts semble hautement improbable.

    Alex Freeman (Villarreal) - Un bon footballeur, mais pas un titulaire garanti dans une équipe de Liga qui n’a pas dépensé un centime cet été ? Aïe.

    Tim Weah (Marseille) - Un cas étrange. Il a été cantonné au poste d’arrière droit à Marseille la saison dernière, et le profil collait assez mal. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio a fait des merveilles avec Lille l’an dernier. Peut-il trouver un rôle à Weah là où d’autres n’y sont pas parvenus ? À voir.

    Joe Scally (Gladbach) - Des minutes régulières à un niveau correct en Bundesliga ? Bien sûr !

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Besoin d’aide pour dormir ?

    Tanner Tessmann (Lyon) - Théoriser à l’excès sur un joueur polyvalent solide sans être exceptionnel, dans une équipe française en difficulté. On vous met au défi.

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) - Ne faisons pas semblant ici de dire que l’Atleti est un spectacle exaltant. Diego Simeone dispose d’un tas de très bons joueurs, avec Julian Alvarez en tête, mais ce ne sera pas un football sexy. Cardoso devra fournir un gros travail discipliné au sein d’une équipe disciplinée.

    Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Max Arfsten (Middlesbrough) - Ne nous mentez pas en prétendant que vous regardez le Championship de milieu de tableau pour trois Américains qui n’auront probablement jamais un rôle de premier plan en sélection nationale. Vous ne le ferez pas, et ce n’est pas grave.

    Benjamin Cremaschi(Parma) - Il a été élu jeune joueur américain de l’année par U.S. Soccer en 2025, ce qui a été quelque peu surprenant. Parma lui offrira-t-il la plateforme pour remettre ça ? Qui sait ?