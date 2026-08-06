Le football européen est de retour. Vous vous remettez encore un peu de la Coupe du monde ? Désolé, il est temps de se concentrer sur autre chose maintenant ! La bonne nouvelle, avec autant d’Américains à l’étranger, c’est que la qualité de l’équipe nationale va toujours s’améliorer. La mauvaise nouvelle, avec autant d’Américains à l’étranger, c’est qu’il est vraiment assez difficile de tous les suivre.

Cela se complique encore davantage quand on considère que cette saison sera un peu particulière. Il reste encore quelques inconnues, mais un seul nom phare du groupe, Weston McKennie, est assuré d’aborder la saison avec le même entraîneur principal que celui avec lequel il a terminé l’année 2026. Ce sport change sans cesse, et la continuité est surestimée, de toute façon.

Alors, sur qui faut-il vraiment garder un œil ? Christian Pulisic générera toujours des histoires, qu’il soit sur le banc ou non. Chris Richards est titulaire dans le meilleur championnat du monde. Le Bournemouth de Tyler Adams est toujours agréable à regarder. Mais on ne peut pas en dire autant, par exemple, de l’Atletico Madrid de Johnny Cardoso, qui va simplement être un peu ennuyeux.

Quoi qu’il en soit, GOAL a rassemblé tout cela dans une tier list bien claire des Américains que vous devriez regarder semaine après semaine...