Le Seattle Reign FC a renforcé ses chances de qualification pour les play-offs en battant les Chicago Stars 3-1. À l’approche de la fin de la saison régulière, le club occupe désormais la dernière place qualificative en NWSL.

Après une courte trêve internationale, le championnat a repris. Certaines équipes ont consolidé leur place en play-offs, tandis que d’autres ont vu leurs espoirs s’envoler. Le Washington Spirit a assuré sa qualification grâce à une victoire convaincante contre le Gotham FC. Malgré la présence d’Ashley Sanchez, en tête du classement du Soulier d’or, le North Carolina Courage s’est incliné 2-1 face à San Diego et a quitté les places qualificatives.

Le Racing Louisville, le Houston Dash, le Bay FC et les Chicago Stars n’ont officiellement plus aucune chance de se qualifier pour les play-offs. Mais le NWSL Shield n’a pas encore été attribué et, avec des places qualificatives toujours en jeu, il reste beaucoup à gagner.

Après un nouveau week-end riche en événements, GOAL classe les 16 équipes...