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San Diego WaveGetty Images
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Classement des forces de la NWSL : le San Diego Wave prend la première place, le Washington Spirit repousse la fête de Gotham pour le Shield et le Seattle Reign renforce ses chances de qualification pour les play-offs

NWSL

Le NWSL Shield est toujours en jeu. Un nouveau week-end de matches de NWSL assure à certaines équipes une place en playoffs, mais en élimine plusieurs autres.

Le Seattle Reign FC a renforcé ses chances de qualification pour les play-offs en battant les Chicago Stars 3-1. À l’approche de la fin de la saison régulière, le club occupe désormais la dernière place qualificative en NWSL.

Après une courte trêve internationale, le championnat a repris. Certaines équipes ont consolidé leur place en play-offs, tandis que d’autres ont vu leurs espoirs s’envoler. Le Washington Spirit a assuré sa qualification grâce à une victoire convaincante contre le Gotham FC. Malgré la présence d’Ashley Sanchez, en tête du classement du Soulier d’or, le North Carolina Courage s’est incliné 2-1 face à San Diego et a quitté les places qualificatives.

Le Racing Louisville, le Houston Dash, le Bay FC et les Chicago Stars n’ont officiellement plus aucune chance de se qualifier pour les play-offs. Mais le NWSL Shield n’a pas encore été attribué et, avec des places qualificatives toujours en jeu, il reste beaucoup à gagner.

Après un nouveau week-end riche en événements, GOAL classe les 16 équipes...

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 3-1 face au Seattle Reign

    Conséquences : Chicago a perdu un nouveau match. Si ce résultat n’a pas changé grand-chose pour les Stars, éliminées de la course aux playoffs depuis un bon moment, il a aidé Seattle à décrocher la huitième place. Chicago a tout de même marqué un but, le premier de Simone Charley avec les Stars.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    15Racing Louisville

    Classement précédent : 15e

    Résultat : Défaite 2-1 contre Boston Legacy

    Conséquences : Le Racing Louisville semble avoir décroché. Ses espoirs de qualification pour les play-offs sont peut-être envolés, mais il a encore quelque chose à jouer. Kayla Fischer a donné l’avantage au Racing à la 22e minute, mais l’équipe a ensuite passé le reste du match à tenter de suivre le rythme de Boston, qui a marqué deux fois en seconde période pour renverser la situation.

  • Bay FCScoreplay

    14Bay FC

    Classement précédent : 14

    Résultat : Match nul 2-2 contre Portland Thorns

    Conséquences : L’affrontement entre Bay FC et Portland Thorns était le match à suivre ce week-end. Malgré son élimination lors de la 23e journée, Bay FC a joué comme si ses espoirs de qualification pour les playoffs étaient encore en jeu. Caroline Conti et Kennedy Fuller ont chacune marqué, permettant à Bay FC de décrocher un point.

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  • imago-sport-1075445294.jpgZUMA Press Wire

    13Houston Dash

    Classement précédent : 13e

    Résultat : Défaite 2-1 face à Orlando Pride

    Conséquences : Le Houston Dash a laissé échapper trois points face à Orlando Pride, alors qu’il avait déjà été éliminé de la course aux playoffs lors de la 24e journée. Danielle Colaprico a marqué pour Houston, mais son but n’a pas suffi à éviter la défaite.

  • Boston Legacy celebrateGetty

    12Boston Legacy

    Classement précédent : 14e

    Résultat : Victoire 2-1 face à Racing Louisville

    Conséquences : Boston Legacy et Racing Louisville n'avaient plus aucun espoir de se qualifier pour les play-offs. Tout se jouait donc sur l'envie de se battre, et cette fois, c'est Boston qui en a montré le plus. Amanda Gutierres et Deja Davis ont marqué les buts de Boston.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Classement précédent : 11

    Résultat : Victoire 2-1 contre le Houston Dash

    Conséquences : L’Orlando Pride avait besoin d’une victoire. Le penalty de Luana et le premier but de Solai Washington en NWSL lui ont permis de l’obtenir. Mais malgré ces trois points, le club n’est plus en course pour les phases finales.

  • Denver SummitGetty Images

    10Denver Summit

    Classement précédent : 9

    Résultat : Défaite 3-2 contre Angel City FC

    Conséquences : Denver Summit avait fort à faire pour trouver une solution défensive face à une équipe d’Angel City en feu. Si Melissa Kössler et Lindsey Heaps ont marqué pour l’équipe du Colorado, celle-ci a finalement encaissé trois buts coup sur coup après avoir mené 1-0.

  • Croix BethuneGetty Images

    9Kansas City Current

    Classement précédent : 10

    Résultat : Victoire 2-0 face aux Utah Royals

    Conséquences : Kansas City Current trouve son rythme au moment crucial. Le doublé de Haley Hopkins a fait la différence face aux Utah Royals et, soudain, Kansas City Current se retrouve à la quatrième place du classement avec 47 points.

  • Utah RoyalsGetty Images

    8Utah Royals

    Classement précédent : 4

    Résultat : Défaite 2-0 face au Kansas City Current

    Conséquences : Utah Royals a semblé sous le choc face au Kansas City Current, qui n'a pas su répondre au doublé de Hopkins. Les Royals restent à l'abri dans la course aux playoffs, occupant actuellement la sixième place avec 46 points.

  • Angel City FCGetty Images

    7Angel City

    Classement précédent : 7

    Résultat : Victoire 3-2 contre Denver Summit

    Conséquences : Angel City fait partie de ces équipes qui ont grimpé discrètement dans le haut du classement. Le club de Los Angeles occupe désormais la cinquième place du championnat après avoir inscrit trois buts contre Denver.  Sveindís Jónsdóttir, Taylor Suarez et Ally Sentnor ont marqué en l’espace de 11 minutes, avant que Denver ne réplique en inscrivant son deuxième but.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Classement précédent : 6

    Résultat : Match nul 2-2 contre Bay FC

    Conséquences : Ce match ressemble aux débuts d’une rivalité : les deux équipes et leurs groupes de supporters ont fait le plein du stade. Les joueuses ont elles aussi répondu à l’enjeu, redoublant d’engagement dans les duels et de détermination à l’approche du but. Morgan Weaver, de Thorns FC, a inscrit un superbe but en début de match, mais Bay FC a ensuite marqué à deux reprises avant que Caiya Hanks n’arrache le point du match nul pour les Thorns à l’extérieur.

  • Seattle Reign FCGetty Images

    5Seattle Reign

    Classement précédent : 8

    Résultat : Victoire 3-1 contre Chicago Stars

    Conséquences : Seattle Reign avait besoin d'une victoire, et celle-ci était idéale pour l’aider à s’assurer la huitième place au classement du championnat. Maddie Mercado, du Reign FC, a inscrit un doublé lors de cette victoire, et Nérilia Mondésir a également trouvé le chemin des filets.

  • North Carolina CourageGetty Images

    4North Carolina Courage

    Classement précédent : 3

    Résultat : Défaite 2-1 contre San Diego Wave

    Conséquences : Le North Carolina Courage flirte depuis des semaines avec la limite des places qualificatives pour les play-offs et se retrouve désormais du mauvais côté. Sa défaite 2-1 contre San Diego l’a fait reculer à la neuvième place, un match seulement après qu’une victoire 1-0 contre Seattle l’avait hissé à la huitième. Alors que la saison touche à sa fin, le temps lui manque pour concrétiser ses espoirs de qualification pour les play-offs.

  • Trinity RodmanGetty Images

    3Washington Spirit

    Classement précédent : 4

    Résultat : Victoire 1-0 contre Gotham FC

    Conséquences : Le Washington Spirit a décroché son billet pour les play-offs face à son rival de la côte Est, Gotham FC, ce qui a rendu la victoire encore plus spéciale. Le premier but de Lucia Di Guglielmo en NWSL a fait la différence entre les deux équipes.

  • Gotham FCGetty Images

    2Gotham FC

    Classement précédent : 1

    Résultat : Défaite 1-0 face au Washington Spirit

    Conséquences : Gotham avait l’occasion de remporter le Shield, mais une perte de balle coûteuse l’a privé du moindre point à l’extérieur et a repoussé les célébrations. Sa place en play-offs est assurée, mais ce résultat est frustrant alors qu’un trophée était à sa portée.

  • Melanie BarcenasGetty Images

    1San Diego Wave

    Classement précédent : 2

    Résultat : Victoire 2-1 contre North Carolina Courage

    Conséquences : San Diego Wave a porté sa série de victoires à quatre matchs grâce aux buts de Melanie Barcenas et Trinity Byars. Byars compte désormais 11 buts cette saison, le total le plus élevé pour une joueuse du Wave depuis Alex Morgan en 2022.