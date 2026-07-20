Classement des favoris pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Rodri devance Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur après la victoire épique de l’Espagne

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si le trophée a souvent récompensé des attaquants, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), espérait même le conquérir pour la deuxième fois consécutive. Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane figuraient aussi parmi les prétendants.

Au final, la récompense est revenue à l’Espagne, Rodri s’étant hissé en tête du classement. Voici le classement des meilleurs joueurs établi par GOAL pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.