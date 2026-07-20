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Classement des favoris pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Rodri devance Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur après la victoire épique de l’Espagne

Coupe du monde
Rodri
L. Messi
Kylian Mbappé
Espagne
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Maroc
L. Yamal
I. Saibari
Ousmane Dembélé
M. Oyarzabal

La Coupe du monde 2026 s’est achevée sur la victoire de l’Espagne, qui a conquis un nouveau titre mondial. Organisé en Amérique du Nord, ce tournoi mémorable a mis en lumière des stars venues des quatre coins de la planète. Si Lionel Messi, Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont tous brillé, c’est Rodri qui a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si le trophée a souvent récompensé des attaquants, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), espérait même le conquérir pour la deuxième fois consécutive. Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la révélation espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane figuraient aussi parmi les prétendants.

Au final, la récompense est revenue à l’Espagne, Rodri s’étant hissé en tête du classement. Voici le classement des meilleurs joueurs établi par GOAL pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a réalisé des débuts époustouflants en Coupe du monde. Le point d’orgue a été son intervention spectaculaire lors de la victoire 2-1 de la Norvège face au Brésil, qui a permis à son équipe de créer la surprise en huitièmes de finale. Le puissant attaquant a parfaitement su saisir l’occasion : il s’est élevé pour marquer de la tête le premier but en fin de seconde mi-temps, avant de se créer une occasion à partir de rien et d’envoyer le ballon dans la lucarne, rendant ainsi inutile le penalty transformé in extremis par Neymar.

    Dès l’entame du tournoi, Haaland a été décisif. Il a ouvert son compteur dès la 30^e minute du match d’ouverture contre l’Irak, puis a remis son équipe devant juste avant la mi-temps d’une rencontre accrochée face à la sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège s’est finalement imposée 4-1, l’attaquant de Manchester City remportant le titre d’homme du match, et son sens du but s’est à nouveau manifesté lorsqu’il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 contre le Sénégal. Il a ensuite inscrit le but décisif face à la Côte d’Ivoire (2-1), offrant à son pays un billet pour les huitièmes. Bien que la Norvège ait finalement cédé face à l’Angleterre en quarts, Haaland a fait plus qu’assez pour figurer parmi les prétendants au Ballon d’or.

    • Publicité
  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    9Michael Olise | France

    Si Kane a été le principal artilleur de la saison tonitruante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Vif comme l’éclair, doté d’un contrôle de balle exceptionnel et d’une finition redoutable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Joueur du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    L’ancien meneur de jeu de Crystal Palace totalise désormais cinq passes décisives, le meilleur total du tournoi, après avoir servi Mbappé à deux reprises ainsi qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola une fois chacun. L’Espagne a toutefois réussi à le contenir, mettant ainsi un terme à sa campagne fulgurante.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Enzo Fernández | Argentine

    La capacité d’Enzo Fernández à tenir le rythme effréné des matchs de l’Argentine a été déterminante dans la nouvelle campagne exceptionnelle de l’Albiceleste. À l’exception du dernier match de phase de poules, le milieu de terrain de Chelsea a été aligné d’entrée par Lionel Scaloni et a inscrit des buts décisifs en fin de match, au moment précis où les champions en titre en avaient le plus besoin. Il a inscrit le but de la victoire in extremis contre l’Égypte en huitièmes de finale, avant de tromper Jordan Pickford pour égaliser en demi-finale contre l’Angleterre, ouvrant ainsi la voie à Lionel Messi et ses coéquipiers pour mener à bien leur remontée.

    Malgré son activité débordante, le joueur de 25 ans a terni son parcours en finale en écopant d’un carton rouge imprudent face à l’Espagne : deux avertissements successifs avant la fin du temps réglementaire l’ont contraint à regarder depuis le banc la « Roja » remporter le titre suprême.

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  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Angleterre

    Avec 61 buts marqués en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison passée, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, a fait trembler toutes les défenses nord-américaines.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a cette fois répondu présent durant cette Coupe du monde. Son doublé face à la Croatie a permis la victoire 4-2 des siens, puis il a assuré le succès crucial contre le Panama avant de sauver les Three Lions d’une élimination en seizièmes de finale face à la RD Congo grâce à un doublé éclatant inscrit dans les 15 dernières minutes.

    L’Angleterre a ensuite dû gérer l’altitude et le bruit assourdissant du public mexicain à l’Azteca en huitièmes, et Kane s’est encore montré indispensable : passe décisive pour le deuxième but éclair de Jude Bellingham, puis penalty transformé pour mener 3-1. Malgré son impact, il n’a pas pu empêcher l’élimination des siens face à l’Argentine.


  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | Espagne

    Il est juste de constater que Yamal n’a pas répondu aux attentes lors de la Coupe du monde 2026. Mais c’est uniquement parce que ces attentes étaient totalement irréalistes. Le jeune prodige du FC Barcelone venait tout juste d’avoir 19 ans au moment du tournoi, et il y a participé alors qu’il souffrait encore d’une blessure qui avait écourté sa saison en club.

    Considéré comme un véritable talisman tant en club qu’en sélection, il a déjà amassé un palmarès impressionnant pour son âge : trois Liga, un Championnat d’Europe et une place de finaliste du Ballon d’Or. Même s’il a mis quelques matches à retrouver son rythme, l’Espagne a pu s’appuyer sur sa technique pour déstabiliser les défenses.

    Il a ébloui lors de la deuxième journée, quand l’Espagne a écrasé l’Arabie saoudite 4-0 : il a ouvert le score et constamment mis les défenseurs en difficulté. Il n’a pas marqué lors des quatre matchs suivants, mais son influence dans le dernier tiers est restée constante, notamment en quart de finale contre la Belgique, avec 80 touches de balle, quatre dribbles réussis, six tirs et neuf duels au sol remportés. Il a conclu son tournoi en remportant un nouveau titre majeur avec la Roja face à l’Argentine en finale, malgré les interventions musclées de l’Albiceleste qu’il a su ignorer.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    5Mikel Oyarzabal | Espagne

    Mikel Oyarzabal s’est révélé être un héros inattendu pour l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, menant la charge de son équipe vers la gloire avec quatre buts lors de ses six premières apparitions. La star de la Real Sociedad excelle dans le choix du moment de ses incursions dans la surface, et son efficacité devant le but s’est avérée particulièrement décisive en seizièmes de finale, où il a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la victoire 3-0 contre l’Autriche.

    Si certains observateurs extérieurs ont été surpris par ses performances sur la scène internationale, les supporters de la Roja et de la Liga ne l’ont pas été. Il a inscrit six buts lors des qualifications pour la Coupe du monde et en a marqué 15 en 34 matches de première division avec la Real Sociedad la saison dernière, performances qui lui ont valu d’être pressenti pour rejoindre Barcelone.

    Il est resté muet lors des succès contre le Portugal et la Belgique en phase à élimination directe, mais il a maintenu une menace constante et transformé un penalty en demi-finale face à la France (2-0), confirmant son statut d’arme fatale de Luis de la Fuente, juste derrière Yamal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham avait lancé son célèbre « qui d’autre ? » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024, et le milieu de terrain du Real Madrid a prouvé cet été qu’il restait l’homme des grands rendez-vous, faisant taire de manière catégorique les détracteurs qui affirmaient qu’il ne méritait pas sa place de titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel.

    Il a redonné l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, avant d’ouvrir le score face au Panama dans le New Jersey pour aider son équipe à s’assurer la première place du groupe L. C’est toutefois face au Mexique, en huitièmes de finale, que son influence s’est véritablement manifestée : le milieu de terrain a en effet puni les coorganisateurs du tournoi en inscrivant deux buts consécutifs, permettant ainsi à l’Angleterre de prendre l’ascendant et, au final, de s’imposer 3-2.

    Il a même surpassé cette performance en signant un nouveau doublé lors d’une victoire étouffante 2-1 en quart de finale contre la Norvège, ce qui a poussé Gary Lineker à affirmer que ce joueur de 23 ans pourrait devenir le plus grand footballeur de l’histoire de l’Angleterre. Il n’a toutefois pas pu empêcher le déclin des siens en seconde période face à l’Argentine, son équipe s’inclinant 2-1 face à l’Albiceleste en demi-finale.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que l’icône brésilienne Pelé à l’aube du tournoi. Son statut de légende de la Coupe du monde est donc déjà acquis.

    Mais le natif de Bondy semble bien parti pour s’imposer comme le meilleur joueur de tous les temps sur cette scène : il a d’emblée dépassé l’icône brésilienne lors de son premier match aux États-Unis, inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de l’emporter 3-1. Il a ensuite enchaîné avec un nouveau doublé face à l’Irak, avant de se muer en passeur décisif contre la Norvège, offrant deux assists et propulsant la France en tête de son groupe.

    Les Bleus ont ensuite affronté la Suède en seizièmes de finale, et c’est Mbappé qui a débloqué la situation. Après un premier but refusé en début de match, il a inscrit l’ouverture du score puis le troisième but, avant de faire la différence sur penalty face au Paraguay. En quarts, il a ouvert le score d’une sublime frappe enroulée, lançant les Bleus vers un succès 2-0 contre le Maroc. Le parcours de l’attaquant et celui de la France ont toutefois été stoppés en demi-finales : l’Espagne l’a muselé lors d’une victoire 2-0.

    Un doublé contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place a permis à l’attaquant du Real Madrid de dépasser Messi tant dans la course au Soulier d’or 2026 que dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde – avec un total de 22 buts marqués en autant de sélections lors de la compétition phare de la FIFA.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentine

    Tout simplement phénoménal. La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce titre il y a quatre ans et qui a fêté ses 49 ans pendant la compétition, a été le moteur et l’âme de la marche de son pays vers une deuxième finale consécutive. Il a débuté la compétition par un triplé contre l’Algérie, permettant à l’Argentine de s’imposer 3-0 lors de son premier match.

    Ce triplé lui a permis de prendre, avec 16 réalisations, la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avant de battre un nouveau record en inscrivant un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. La légende sud-américaine est ensuite entrée en jeu pour transformer un coup franc face à la Jordanie et devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde.

    Après avoir arraché une victoire 3-2 en prolongation face au Cap-Vert – avec un nouveau but de Messi – lors de l’un des plus grands matchs de l’histoire du tournoi, l’Argentine a rappelé au monde que son génie était aussi de chair et de sang quand il a manqué un penalty contre l’Égypte en huitièmes de finale. Menés 2-0, les Argentins ont égalisé par l’intermédiaire de leur capitaine avant de l’emporter dans le temps additionnel.

    Il a ensuite joué un rôle clé contre la Suisse en offrant l’ouverture du score, puis en orchestrant la remontée victorieuse face à l’Angleterre en servant Enzo Fernández et Lautaro Martínez pour leurs buts tardifs. Le huit fois Ballon d’Or est toutefois resté inhabituellement discret en finale face à l’Espagne, la gloire ultime lui échappant, et l’on s’interroge désormais sur l’avenir de sa brillante carrière internationale, déjà riche de 207 sélections.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    1Rodri | Espagne

    Sorti de nulle part, Rodri a remporté le Ballon d’Or, devançant des joueurs de l’envergure de Messi et Mbappé pour décrocher le prestigieux titre de meilleur joueur du tournoi. De tels exploits ne devraient plus surprendre, compte tenu de tout ce que le milieu de terrain de Manchester City a accompli.

    Il a remporté le Ballon d’Or en 2024 après avoir mené l’Espagne à la victoire lors du Championnat d’Europe cette année-là. Au niveau des clubs, il a également savouré les succès en Premier League, en Ligue des champions et en coupe nationale.

    À 30 ans, il est l’un des moteurs de l’Espagne et de Manchester City, et ses qualités ont une nouvelle fois été mises en avant sur la plus grande des scènes. Sa capacité à déjouer le jeu adverse et à faire progresser la Roja a largement contribué à leur parcours quasi sans faute jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 – avec un seul but encaissé sur l’ensemble de la compétition.

    Il a ainsi contribué à contenir Messi et ses coéquipiers, permettant à l’équipe de Luis de la Fuente d’ajouter un titre mondial à son palmarès continental. Son retour après une rupture du ligament croisé antérieur, particulièrement douloureuse, est désormais achevé, et il a retrouvé sa place parmi l’élite.