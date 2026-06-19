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Classement des favoris pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi prend la première place après son triplé héroïque, tandis qu’Harry Kane et Kylian Mbappé entrent dès les premiers jours dans la course

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et les équipes encore en lice s’affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l’objectif principal de tous les concurrents, certains s’imposent déjà comme les meilleurs joueurs de tout le tournoi. Lionel Messi est actuellement le favori après un sublime triplé contre l’Algérie, mais des joueurs comme Kylian Mbappé et Michael Olise le talonnent de près à l’issue de cette première semaine.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense, lors de chaque compétition majeure, l’excellence globale et l’influence d’un joueur sur le tournoi.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane briguent également ce distinction.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une surprise demeure réelle, le niveau général étant plutôt homogène.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre après la première série de matchs disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Suède

    Si Viktor Gyokeres et Alexander Isak ont occupé la une des journaux, c’est le milieu de terrain Yasin Ayari qui a lancé la Suède face à la Tunisie d’une frappe sensationnelle depuis l’extérieur de la surface. Son but a déclenché un véritable festival offensif, et c’est lui qui a scellé la victoire dans les dernières secondes d’une nouvelle rocket qui n’a laissé aucune chance au gardien.

    • Publicité
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Allemagne

    Kai Havertz a brillé lors de la victoire 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao. Son penalty, transformé juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-1, a donné à sa sélection les commandes du match. Après la pause, la Nationalmannschaft a accentué sa domination et Havertz a conclu sa performance en inscrivant un deuxième but à la 88^e minute, scellant ainsi le score.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Allemagne

    Après que l’Allemagne a vu son excellent départ neutralisé par l’ouverture du score surprise de Curaçao, Nico Schlotterbeck a immédiatement remis les siens sur les rails d’une tête puissante.

    Le défenseur central du Borussia Dortmund s’est ensuite illustré dans tous les domaines. Il a constamment contré les offensives les plus dangereuses de Curaçao, imposant sa supériorité au sol comme dans les airs, avant de réaliser plusieurs dégagements et de briller par la précision de ses passes durant l’ensemble de la rencontre.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont démontré que la Suède disposait d'un excellent duo offensif. Isak a joué un rôle déterminant : il a ouvert le score à la 30e minute du match contre la Tunisie, avant de délivrer deux passes décisives lors de cette victoire 5-1, qui prouve que l'équipe est en grande forme avant ses rencontres contre les Pays-Bas et le Japon.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Cap-Vert

    Gardien de but du Cap-Vert, Vozinho ne figurera sans doute pas longtemps sur les radars, pourtant sa première sortie en Coupe du monde l’a immédiatement propulsé sur le devant de la scène internationale.

    Auteur de sept arrêts remarqués et d’une gestion autoritaire de sa surface, il a permis au Cap-Vert d’arracher un héroïque 0-0 face à l’Espagne, championne d’Europe 2024. À 40 ans, il a fait la une des journaux mondiaux et espère rééditer cette performance contre l’Uruguay.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a pourtant répondu présent dès l’entrée en matière, signant un doublé face à la Croatie et se montrant à la fois dangereux et décisif dans la création d’occasions. Une performance qui rappelle son importance au sein de l’équipe de Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L'attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de son équipe contre l'Irak, puis s'est illustré à nouveau en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps, au cours d'un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège s’est finalement imposée 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Si le natif de Leeds confirme face au Sénégal puis contre la France, ses chances de décrocher le titre de meilleur joueur du tournoi s’en trouveront considérablement renforcées.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le principal artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire se retrouve en équipe de France : si Mbappé est célébré pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail remarquable dans la surface. C’est d’ailleurs une passe millimétrée de l’ailier qui a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et sa maîtrise technique lui a valu d’être désigné « Homme du match » par la FIFA au terme de cette victoire 3-1.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent. Avec 12 buts en 14 matchs, il égalait même le bilan de l’icône Pelé à la veille du tournoi, ce qui confirmait son statut de légende vivante de la Coupe du monde.

    Et le natif de Bondy semble bien parti pour devenir le meilleur joueur de tous les temps sur cette scène : il a d’ailleurs dépassé l’icône brésilienne dès son premier match aux États-Unis, en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-1 des Bleus. Redoutable face au Sénégal grâce à sa complicité télépathique avec Olise, il promet encore de nombreux éclats magiques.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Déjà largement récompensé, Lionel Messi n’en finit pas de briller. Le sextuple Ballon d’Or, qui fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, connaît parfaitement la recette du succès.

    Quatre ans après avoir devancé Mbappé pour décrocher ce trophée, il a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice. Avec désormais 16 buts, il partage le trône de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et prouve qu’il a encore les épaules pour conduire l’Albiceleste au bout.