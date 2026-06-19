Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense, lors de chaque compétition majeure, l’excellence globale et l’influence d’un joueur sur le tournoi.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également cités.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane briguent également ce distinction.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une surprise demeure réelle, le niveau général étant plutôt homogène.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre après la première série de matchs disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.