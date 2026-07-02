Classement des favoris pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi occupe toujours la première place, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si ce prix a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un troisième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane comptent bien lui disputer le trophée.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée en guidant le Portugal le plus loin possible, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Alors que les quarts de finale approchent, la course s’intensifie. Voici le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, qui suit les principaux candidats pendant la troisième et dernière journée de la phase de groupes, disputée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.