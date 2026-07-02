Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
GFX Golden BallGOAL
GOAL

Traduit par

Classement des favoris pour le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi occupe toujours la première place, tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland restent en lice

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et les équipes encore en lice s’affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l’objectif principal de tous les participants, certains se distinguent clairement comme les meilleurs joueurs de tout le tournoi. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont actuellement les principaux favoris, mais ils doivent faire face à une concurrence acharnée à l’aube des quarts de finale.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué à l’issue d’un vote des représentants des médias, il récompense le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si ce prix a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un troisième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane comptent bien lui disputer le trophée.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée en guidant le Portugal le plus loin possible, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Alors que les quarts de finale approchent, la course s’intensifie. Voici le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, qui suit les principaux candidats pendant la troisième et dernière journée de la phase de groupes, disputée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Maroc

    Achraf Hakimi a été l’un des piliers du Maroc durant son parcours jusqu’aux quarts de finale. Après avoir tenu son rang face au Brésil, le latéral droit du Paris Saint-Germain a brillé contre Haïti, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a ensuite réédité cette performance défensive de haut vol face au Canada, offrant notamment l’assist sur le premier des trois buts de son équipe.

    • Publicité
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Belgique

    À l’image de la Belgique, Leandro Trossard a connu un début de Coupe du monde en dents de scie, avec des performances décevantes face à l’Égypte et à l’Iran. Il s’est toutefois illustré lors de la victoire écrasante des Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande, un match décisif pour la qualification, en inscrivant un doublé lors de cette victoire 5-1 qui a permis à son équipe de passer la phase de poules. Il a ensuite offert à Youri Tielemans le but égalisateur à la 89e minute, permettant à l’équipe de Rudi Garcia de remonter un déficit de deux buts pour battre le Sénégal, puis a servi Charles De Ketelaere pour redonner l’avantage à son équipe face aux États-Unis, avant de s’imposer 4-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Maroc

    Le Bayern Munich peut s'estimer heureux d'avoir déjà conclu un accord de 50 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari en provenance du PSV, juste avant le début de la Coupe du monde. L'international marocain a sans aucun doute ajouté plusieurs millions à sa valeur marchande grâce à ses performances éclatantes sur chaque match. C’est lui qui a ouvert le score face au Brésil d’une frappe puissante après s’être projeté vers le but, lui qui a anéanti l’Écosse dès la 2^e minute pour assurer la qualification, lui qui a égalisé une seconde fois contre Haïti pour relancer la machine, et lui enfin qui a transformé le penalty décisif éliminant les Pays-Bas alors que tout espoir semblait perdu. Un constat s’impose : le Bayern a déniché une perle rare.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d’un parcours vierge en phase finale de Coupe du monde, l’attaquant polyvalent du PSG a enfin ouvert son compteur lors d’une victoire 3-0 contre l’Irak. Il a ensuite reçu le ballon du match face à la Norvège, où son triplé express en première période a propulsé les Bleus en seizièmes de finale, avant d’offrir à Kylian Mbappé son premier but contre la Suède.

    Face au Paraguay, il a continué de peser sur la défense adverse, multipliant les appels dans la surface, avant que Mbappé ne scelle l’issue de la rencontre sur penalty.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « who else » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024. Même si sa place de titulaire dans les plans de Thomas Tuchel a parfois été remise en question, le milieu de terrain du Real Madrid reste un joueur qui se montre à la hauteur dans les grands moments.

    Il l’a démontré en redonnant l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, avant de débloquer la situation face au Panama dans le New Jersey pour aider son équipe à s’assurer la première place du groupe L. C’est toutefois contre le Mexique que son influence s’est véritablement manifestée : le milieu de terrain a puni les Aztèques en inscrivant deux buts consécutifs, permettant aux Three Lions de prendre le dessus et, finalement, de s’imposer 3-2.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand réalisateur de la saison éclatante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Vif, technique et efficace, le lauréat du titre de joueur de l’année en Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives, guidant le club bavarois jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail époustouflant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et sa maîtrise technique lui a valu d’être désigné « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    Il totalise désormais cinq passes décisives en Coupe du monde, après avoir servi Mbappé à deux reprises, ainsi que Ousmane Dembélé et Bradley Barcola une fois chacun.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact en sélection, il a cette fois répondu présent. Son doublé face à la Croatie a permis aux siens de l’emporter 4-2, puis il a scellé la victoire contre le Panama d’une réalisation opportuniste. Enfin, il a évité l’élimination en 16es de finale contre la RDC en inscrivant un doublé éclatant dans les quinze dernières minutes.

    L’Angleterre a dû composer avec un changement d’altitude et un public local assourdissant lors de son match contre le Mexique à l’Azteca en huitièmes de finale, et Kane s’est une nouvelle fois révélé indispensable. Il a lancé Jude Bellingham pour le deuxième but de son doublé éclair avant de donner l’avantage 3-1 à l’équipe de Tuchel sur penalty.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a réalisé des débuts époustouflants en Coupe du monde. Le point d’orgue (du moins jusqu’à présent) a été son intervention spectaculaire lors de la victoire 2-1 de la Norvège face au Brésil, qui lui a permis d’accéder aux quarts de finale contre l’Angleterre. Le puissant attaquant a parfaitement su saisir l’occasion : il s’est élevé pour marquer de la tête le premier but en fin de deuxième mi-temps, avant de se créer une occasion de nulle part et d’envoyer le ballon dans la lucarne, rendant ainsi inutile le penalty transformé in extremis par Neymar.

    Haaland a été fantastique dès l’entame. Il a ouvert son compteur dès la 30e minute du premier match contre l’Irak, puis a redonné l’avantage à son équipe juste avant la mi-temps d’une rencontre accrochée face à cette nation du Moyen-Orient.

    Les Scandinaves l’ont emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son flair pour le but s’est de nouveau manifesté lors du succès 3-2 face au Sénégal, où il a signé un doublé. Il a enfin frappé une nouvelle fois en huitièmes, offrant à la Norvège sa qualification pour les quarts en battant la Côte d’Ivoire 2-1.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit la même marque que l’icône brésilienne Pelé à l’aube de la compétition. Son statut de légende de la Coupe du monde semblait donc acquis.

    Mais le natif de Bondy semble bien parti pour s’installer au panthéon des légendes du tournoi, puisqu’il a dépassé l’icône brésilienne dès son entrée en lice aux États-Unis, en inscrivant un doublé qui a permis aux Bleus de l’emporter 3-1. Il a enchaîné avec un nouveau doublé face à l’Irak, avant de se muer en passeur décisif contre la Norvège, offrant deux assists et propulsant la France en tête de son groupe.

    Les Bleus ont ensuite affronté la Suède en seizièmes de finale, et c’est Mbappé qui a débloqué la situation. Après un premier but refusé en début de match, il a inscrit l’ouverture du score puis le troisième but, avant de se montrer décisif face au Paraguay en huitièmes, transformant un penalty pour qualifier les siens.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà tout gagné, souvent en multiples exemplaires, et connaît par cœur la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, même s’il a fêté ses 39 ans durant la compétition, sa nouvelle présence en tête du classement atteste d’une longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé l’a propulsé au rang de co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 réalisations, avant qu’il n’établisse un nouveau record en inscrivant un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. La légende sud-américaine est ensuite entrée en jeu pour transformer un coup franc face à la Jordanie et devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde.

    Après la victoire arrachée face au Cap-Vert lors d’un des plus grands matchs de l’histoire du tournoi – Messi avait encore frappé –, le monde s’est rappelé qu’il restait humain en le voyant manquer un penalty contre l’Égypte. Menés 2-0, les Argentins ont égalisé par l’intermédiaire de leur capitaine avant que les Égyptiens ne l’emportent dans le temps additionnel.