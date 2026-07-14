Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il permet à l’organisation de récompenser un joueur pour son excellence globale et son impact sur la compétition.

Si ce prix a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi dans la course.

À la veille des demi-finales, la course s’intensifie. Voici le classement des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 selon GOAL.