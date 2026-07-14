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Classement des favoris pour le Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête, mais Jude Bellingham et Harry Kane restent dans la course

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Espagne
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Maroc
L. Yamal
I. Saibari
Ousmane Dembélé
M. Oyarzabal

La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase finale : seules quatre équipes restent en course pour soulever le trophée tant convoité. Si le sacre collectif demeure l’objectif suprême, plusieurs joueurs émergent comme sérieux prétendants au titre de meilleur joueur du tournoi. Lionel Messi et Kylian Mbappé mènent actuellement la course, mais la concurrence s’annonce acharnée à l’aube des demi-finales.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il permet à l’organisation de récompenser un joueur pour son excellence globale et son impact sur la compétition.

Si ce prix a surtout récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi dans la course.

À la veille des demi-finales, la course s’intensifie. Voici le classement des prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 selon GOAL.

  • Lamine YamalGetty Images

    10Lamine Yamal | Espagne

    Il est juste de constater que Yamal n’a pas répondu aux attentes lors de cette Coupe du monde. Mais c’est uniquement parce que ces attentes étaient totalement irréalistes. Le jeune prodige du FC Barcelone vient tout juste d’avoir 19 ans cette semaine, et il a abordé le tournoi alors qu’il se remettait encore d’une blessure qui avait écourté sa saison en club.

    Son statut de joueur déjà incontournable au Barça comme en sélection en dit long sur ses exploits précoces. Yamal, peut-être le plus grand adolescent à avoir jamais foulé une pelouse, compte déjà trois titres de Liga, une médaille de champion d’Europe et une place de finaliste du Ballon d’Or. Même s’il a mis quelques matchs à trouver son rythme cet été, l’Espagne a pu s’appuyer sur sa technique pour déstabiliser les défenses.

    Il a brillé lors de la deuxième journée, lorsque l’Espagne a écrasé l’Arabie saoudite 4-0 : il a ouvert le score et constamment déstabilisé les défenseurs. Il n’a pas marqué lors des quatre matchs suivants, mais son influence dans le dernier tiers est restée déterminante, notamment en quart de finale contre la Belgique, avec 80 touches de balle, quatre dribbles réussis, six tirs et neuf duels au sol remportés.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    9Ismael Saibari | Maroc

    Le Bayern Munich peut s'estimer heureux d'avoir déjà conclu un accord de 50 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari en provenance du PSV, avant le début de la Coupe du monde. L'international marocain a sans aucun doute ajouté plusieurs millions à sa valeur marchande grâce à ses performances éclatantes sur chaque match.

    C’est lui qui a ouvert le score face au Brésil d’une frappe puissante après s’être projeté vers le but, lui qui a anéanti l’Écosse dès la 2^e minute pour qualifier le Maroc, lui qui a égalisé une seconde fois contre Haïti pour relancer la machine, et lui enfin qui a transformé le penalty décisif éliminant les Pays-Bas en huitièmes alors que tout espoir semblait perdu.

    Si le Maroc a finalement été éliminé par la France en quarts de finale, Saibari a laissé une empreinte durable sur le tournoi grâce à sa technique et à ses qualités athlétiques.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    8Mikel Oyarzabal | Espagne

    Mikel Oyarzabal s'est révélé être le héros inattendu de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, menant la charge de son équipe vers la gloire avec quatre buts lors de ses six premières apparitions. Le joueur vedette de la Real Sociedad a fait preuve d'un excellent sens du timing dans ses incursions dans la surface, et son efficacité devant le but s'est avérée particulièrement décisive en seizièmes de finale, où il a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la victoire 3-0 contre l'Autriche.

    Si sa forme éclatante peut surprendre certains observateurs extérieurs, elle n’étonne guère les supporters de la Roja ni les habitués de la Liga. Il avait déjà signé six buts lors des qualifications pour la Coupe du monde et en avait inscrit 15 en 34 matchs de première division avec la Real Sociedad la saison passée, performances qui lui ont valu d’être courtisé par le FC Barcelone.

    Il n’a pas marqué lors des succès en phase à élimination directe contre le Portugal et la Belgique, mais il est resté une menace constante, s’imposant comme l’arme la plus dangereuse de Luis de la Fuente après Yamal.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d’un parcours vierge en phase finale de Coupe du monde, l’attaquant polyvalent a enfin fait trembler les filets lors d’une victoire 3-0 contre l’Irak. Il a ensuite reçu le ballon du match face à la Norvège, où son triplé express en première période a propulsé les Bleus en seizièmes de finale, avant de servir Mbappé pour son premier but contre la Suède.

    Très actif lors de la rencontre face au Paraguay, il a constamment cherché les intervalles dans la surface adverse avant de faire la différence en quarts de finale. L’ancien Barcelonais a alors signé un superbe but en solo, concluant une course lancée depuis le rond central d’une frappe précise dans la lucarne opposée pour sceller la victoire 2-0 contre le Maroc.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a réalisé des débuts époustouflants en Coupe du monde. Le point d’orgue a été son intervention spectaculaire lors de la victoire 2-1 de la Norvège face au Brésil, qui a permis à son équipe de créer la surprise en huitièmes de finale. Le puissant attaquant a parfaitement su saisir l’occasion : il s’est élevé pour marquer de la tête le premier but en fin de deuxième mi-temps, avant de se créer une occasion de nulle part et d’envoyer le ballon dans la lucarne, rendant ainsi inutile le penalty transformé in extremis par Neymar.

    Dès l’entame du tournoi, Haaland a été décisif. Il a ouvert son compteur dès la 30e minute du match d’ouverture contre l’Irak, puis a remis son équipe devant juste avant la mi-temps d’une rencontre âprement disputée face à la sélection moyen-orientale.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match ; il a ensuite frappé deux fois lors de la victoire 3-2 contre le Sénégal. Il a ensuite inscrit le but décisif face à la Côte d’Ivoire (2-1), offrant à la Norvège son billet pour les huitièmes. Bien que son équipe ait finalement été éliminée par l’Angleterre en quarts, Haaland a fait plus qu’il n’en fallait pour figurer parmi les prétendants au Ballon d’or.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    5Michael Olise | France

    Si Kane a été le principal artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu étincelant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Joueur du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    L’ancien meneur de jeu de Crystal Palace totalise désormais cinq passes décisives, le meilleur total du tournoi, après avoir servi deux buts à Mbappé et un chacun à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts marqués en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, a semé la terreur dans toutes les défenses qu’il a affrontées en Amérique du Nord.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a cette fois répondu présent durant cette Coupe du monde. Son doublé face à la Croatie a permis aux siens de s’imposer 4-2, puis il a assommé le Panama avant de sauver les Three Lions d’une élimination prématurée en 16es de finale contre la RD Congo, signant un fantastique doublé dans les 15 dernières minutes.

    L’Angleterre a dû composer avec un changement d’altitude et un public local assourdissant lors de son match contre le Mexique à l’Azteca en huitièmes de finale, et Kane s’est une nouvelle fois révélé indispensable. Il a lancé Jude Bellingham pour le deuxième but de son doublé éclair avant de donner l’avantage 3-1 à l’équipe de Tuchel sur penalty.


  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham avait lancé son célèbre « who else » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024, et le milieu de terrain du Real Madrid a prouvé cet été qu’il restait l’homme des grands rendez-vous, faisant taire de manière catégorique les détracteurs qui affirmaient qu’il ne méritait pas sa place de titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel.

    Il a redonné l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, avant d’ouvrir le score face au Panama dans le New Jersey pour aider son équipe à s’assurer la première place du groupe L. C’est toutefois face au Mexique, en huitièmes de finale, que son influence s’est véritablement manifestée : le milieu de terrain a en effet puni les co-organisateurs du tournoi en inscrivant deux buts consécutifs, permettant ainsi à l’Angleterre de prendre le dessus et, au final, de s’imposer 3-2.

    Il a encore franchi un cap en signant un nouveau doublé lors de la victoire étriquée 2-1 en quart de finale face à la Norvège, performance qui a poussé Gary Lineker à estimer que ce joueur de 23 ans pourrait devenir le plus grand footballeur de l’histoire anglaise.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà tout gagné, souvent en multiples occasions, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, même s’il a fêté ses 39 ans durant la compétition, sa nouvelle présence en tête du classement atteste de sa longévité exceptionnelle.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé l’a propulsé au rang de meilleur buteur ex æquo de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 réalisations, avant qu’il n’enchaîne en établissant un nouveau record grâce à son doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. Le plus grand joueur sud-américain de tous les temps est ensuite entré en jeu pour marquer sur coup franc contre la Jordanie et devenir le premier footballeur à trouver le chemin des filets lors de sept matches consécutifs de Coupe du monde.

    Après que l’Argentine a finalement arraché une victoire 3-2 en prolongation contre le Cap-Vert lors de l’un des plus grands matchs de l’histoire du tournoi – avec Messi à nouveau buteur –, le monde s’est rappelé qu’il était bel et bien humain lorsqu’il a manqué un penalty contre l’Égypte en huitièmes de finale. L’équipe africaine menait 2-0, mais Messi a égalisé avant que celle-ci n’inscrive un but décisif spectaculaire dans le temps additionnel.

  • Mbappe Torgetty

    1Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que la légende brésilienne Pelé à l’aube du tournoi. Son statut de star de la Coupe du monde était donc déjà acquis.

    Mais Mbappé semble bien parti pour devenir le meilleur joueur de tous les temps sur cette scène, puisqu’il a dépassé l’icône brésilienne dès son premier match aux États-Unis, en marquant deux buts qui ont permis aux Bleus de s’imposer 3-1. Il a enchaîné avec un nouveau doublé contre l’Irak, puis s’est transformé en passeur décisif avec deux passes décisives contre la Norvège, permettant à la France de terminer en tête de son groupe.

    Les Bleus ont ensuite affronté la Suède en seizièmes de finale, et c’est Mbappé qui a débloqué la situation. Après un premier but refusé en début de match, il a inscrit l’ouverture du score puis le troisième but, préparant ainsi un duel acharné contre le Paraguay, où il a fait la différence sur penalty. En quarts de finale, il a poursuivi sa série en marquant d’une superbe frappe enroulée qui a lancé la France vers une victoire 2-0 face au Maroc.