Classement des favoris pour le Ballon d’Or 2026 : Ousmane Dembélé émerge comme le principal rival d’Harry Kane, tandis que les espoirs de Declan Rice s’amenuisent après la défaite en finale de la Ligue des champions

C’est grâce à ses performances, qui ont contribué à la première Coupe d’Europe du Paris Saint-Germain, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait encore s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, non un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève et que le PSG a défendu son titre continental à Budapest, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 29 mai 2026. Joueurs retirés : Julian Alvarez.