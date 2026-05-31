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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement des favoris pour le Ballon d’Or 2026 : Ousmane Dembélé émerge comme le principal rival d’Harry Kane, tandis que les espoirs de Declan Rice s’amenuisent après la défaite en finale de la Ligue des champions

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Ligue des Champions
Coupe du monde
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis deux décennies. De nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se disant qu’ils peuvent briguer la plus prestigieuse des distinctions individuelles du football. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière ponctuée de blessures et de irrégularités pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait à nouveau partie d’un groupe très fourni de prétendants en 2026.

C’est grâce à ses performances, qui ont contribué à la première Coupe d’Europe du Paris Saint-Germain, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait encore s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant également une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux grands tournois au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, non un sprint. Toutefois, alors que la saison européenne s’achève et que le PSG a défendu son titre continental à Budapest, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les prétendants en vue de la cérémonie londonienne du 26 octobre.

Dernière mise à jour : 29 mai 2026. Joueurs retirés : Julian Alvarez.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Pedri, tout juste âgé de 23 ans, demeure l’un des milieux de terrain les plus doués du moment, et le FC Barcelone tourne à plein régime uniquement lorsqu’il est sur le terrain. Les blessures l’ont à nouveau handicapé cette saison, mais, quand il était à 100 %, peu de joueurs en Liga faisaient mieux.

    Sous les ordres de Hansi Flick, le club a conservé son titre national, mais son aventure en Ligue des champions s’est arrêtée en quarts de finale, face à l’Atlético Madrid. Malgré tout, Pedri demeure un maillon essentiel de la Roja, qui vise la gloire en Coupe du monde, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or sont désormais quasi nulles.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️ L’attaquant des Gunners, Bukayo Saka, est attendu en sélection.

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Si la saison n’a pas été la plus aboutie pour Bukayo Saka, en raison d’un manque de forme et de condition physique, l’ailier des Gunners a tout de même joué un rôle clé dans le sacre des siens en Premier League et dans leur parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions.

    Son retour à la compétition a coïncidé avec la meilleure performance d’Arsenal depuis des semaines, début mai contre Fulham, permettant aux Gunners de reprendre les commandes du championnat. Puis l’international anglais a inscrit le but qualificatif pour la finale de la Ligue des champions. Titulaire annoncé chez les Three Lions pour la Coupe du monde estivale, Saka pourrait donc voir sa candidature au Ballon d’Or prendre encore davantage d’ampleur.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 14 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, ce qui a terni sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de la Ligue des champions.

    Malgré ce regain, l’ancien crack de Flamengo n’a pas pu ramener de trophée au Bernabéu, et son bilan contrarié avec la Seleção doit encore s’améliorer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pour l’heure, une nouvelle nomination au Ballon d’Or représente donc son principal horizon.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni leur parcours européen, les Nerazzurri ont néanmoins conclu l’exercice avec un doublé national, s’adjugeant d’abord le Scudetto puis la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a tiré son équipe vers le haut.

    Il termine meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance et figurera à nouveau dans la sélection argentine chargée de défendre son titre mondial cet été. Après s’être libéré de la pression des grands tournois en brillant lors de la Copa América 2024, l’attaquant de 28 ans pourrait bien rayonner sur la scène internationale.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelone) ↔️

    Saison 2025-2026 : 21 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice au regard de ses statistiques offensives stratosphériques sous le maillot blaugrana. Ils n’avaient pas tort, et le Brésilien semblait bien décidé à se replacer dans la course après avoir soigné un problème persistant aux ischio-jambiers qui avait freiné sa progression en début de saison.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener le Brésil lors de la Coupe du monde, la Seleção ayant affiché des progrès sous la houlette de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 🆕

    Saison 2025-2026 : 3 buts, 16 passes décisives, 19 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l’UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a connu une nouvelle saison exceptionnelle avec le PSG et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Il peut par ailleurs revendiquer le titre de champion d’Afrique après la décision de la CAF d’annuler la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si le recours du Sénégal pourrait encore modifier ce verdict. Quoi qu’il en soit, le Maroc aborde la Coupe du monde avec l’ambition de confirmer sa quatrième place obtenue en 2022.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 29 clean sheets. Champion de Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus dangereux de Premier League, tandis que son style de défense physique correspond parfaitement aux tendances actuelles du championnat.

    Si William Saliba demeure toujours aussi élégant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon essentiel de la charnière centrale des Gunners. Reste que son penalty manqué en finale de la Ligue des champions pourrait compter contre lui, même en cas de Coupe du monde réussie avec la Seleção.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 12 buts, 25 passes décisives.

    Après avoir battu le record d'assists sur une saison en Premier League et raflé les trophées FWA et Joueur de l'année de la Premier League, Bruno Fernandes a une nouvelle fois démontré qu'il était le moteur de Manchester United. Une performance confirmée lors de la Coupe du monde avec le Portugal pourrait lui ouvrir les portes d'une nomination au Ballon d'Or.

    Pourtant, remporter le Ballon d’Or serait une autre paire de manches : privé de compétitions européennes et de trophée avec Manchester United, Fernandes aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour prétendre au sacre. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore franchi ce cap.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 35 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la Saudi Pro League.

    Seul Sir Stanley Matthews a, à ce jour, remporté le Ballon d’Or à 40 ans ou plus ; l’idée de voir Cristiano Ronaldo rejoindre ce club très fermé peut donc paraître audacieuse pour les puristes attachés au seul football européen. Pourtant, le quintuple lauréat a poursuivi sa série d’but en Arabie saoudite et a enfin soulevé un premier trophée au Moyen-Orient, Al-Nassr s’adjugeant finalement la Saudi Pro League malgré un passage à vide en cours de saison.

    Avec une moyenne proche d’un but par match, il a guidé les nouveaux champions saoudiens vers leur premier sacre depuis 2019. Grâce à un report de suspension accordé par la FIFA, il sera également aligné dès le coup d’envoi de la Coupe du monde avec le Portugal, favori après son triomphe en Ligue des nations 2023. Un doublé club-sélection lui ouvrirait presque automatiquement les portes du podium du Ballon d’Or.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 36 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Cependant, après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine figure parmi les favorites de la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien revenir en lice pour le prestigieux trophée cet été.

    Il a confirmé son statut en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS grâce à six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs. Un palmarès qui comptera si, cet été, il aide l’Argentine à conserver son titre mondial en Amérique du Nord. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, si bien qu’un nouveau triomphe sur le sol qu’il considère désormais comme le sien lui sera très probablement attribué, encore une fois.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Saison 2025-2026 : 51 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison 2024-2025 en deçà de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le coup d’envoi de l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands titres. Une baisse de régime en début d’année 2026 a toutefois failli compromettre ses espoirs de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Mais le Norvégien a su rebondir : il a contribué aux succès en FA Cup et en Carabao Cup, et a poussé Arsenal dans ses derniers retranchements dans la course au titre de Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant vedette l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Les Scandinaves restent des outsiders pour triompher en Amérique du Nord, mais Haaland pourrait utiliser ce rendez-vous mondial pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 6 buts, 13 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Rice a été l’un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League et a joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Grâce à ses percées, ses interventions défensives et sa précision sur coups de pied arrêtés, il se montre rarement en retrait. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait mettre fin à soixante ans d’attente en soulevant la Coupe du monde 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 28 buts, 25 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On comprend que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison aurait été plus fructueuse si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une entente remarquable avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Ses coups d’éclat en Bundesliga la saison passée, ainsi que ses performances étincelantes en Ligue des champions, auront forcément attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a encore buté sur la scène européenne. Ajoutons qu’il prendra part cet été à sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider crédible, et l’on comprend que Diaz possède tous les atouts pour postuler au Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 22 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est mis en évidence : il est devenu le premier footballeur de l’histoire à marquer ou à faire une passe décisive lors de sept matchs consécutifs à élimination directe, dont plusieurs réalisations spectaculaires qui ont contribué au sacre continental du club parisien.

    Sa courbe de forme a toutefois connu des hauts et des bas sur l’ensemble de la saison, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son ascension vers le Ballon d’Or. Reste que « Kvaradona » a encore une chance de monter sur le podium, et il n’a guère pu faire davantage pour s’en approcher.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Saison 2025-2026 : 48 buts, 10 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or ? Dès ses débuts à Monaco alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du prestigieux trophée. Mais, à 27 ans, il attend toujours sa première consécration individuelle.

    Pendant une grande partie de la saison, il a tout fait pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente, portant à lui seul un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à s’en remettre complètement, tandis que les espoirs des Blancos de terminer la saison avec un trophée s’éloignaient peu à peu. Mais Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde ; on peut donc s’attendre à ce que le capitaine des Bleus aille au bout de sa course vers le Ballon d’Or, même si sa saison en club s’est conclue sur une note mitigée.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 23 buts, 33 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Ceux qui craignaient que Michael Olise ne s’acclimate pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau au service des champions d’Allemagne. Aussi à l’aise pour conclure que pour servir ses partenaires, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale : il a mis les Merengues sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont permis de s’imposer comme titulaire en équipe de France malgré une concurrence féroce. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des favoris au titre.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui avait connu un prêt mitigé à Wolverhampton cinq ans plus tôt, a depuis gravi les échelons jusqu’au podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d’excellence une grande partie de la saison, augmentant encore son total de buts et de passes décisives alors que l’équipe de Luis Enrique reconquiert la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de cette finale et s’apprête désormais à rejoindre la sélection portugaise, fraîchement couronnée en Ligue des Nations 2025, qui vise un triomphe en Coupe du monde. Si ce scénario se concrétise, le stratège lusitanien aura sans doute été décisif.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 25 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, il est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura pas nécessairement besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont déjà propulsé, aux yeux de nombreux observateurs, au rang de meilleur joueur du monde ; sa deuxième place au vote, juste derrière Dembélé, en atteste.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en efficacité dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge : une accumulation de matchs a déjà écourté sa saison et pourrait le priver des premières rencontres de la Coupe du monde. Il devrait toutefois retrouver la sélection espagnole avant les huitièmes de finale en Amérique du Nord et, si son éclat se confirme lors d’un nouveau grand tournoi international cet été, il pourrait encore prétendre au Ballon d’Or.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 12 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Gêné par les blessures en début de saison, l’attaquant a semblé éloigné d’une seconde couronne consécutive du Ballon d’Or. Mais, une fois sa pleine forme retrouvée, il a retrouvé son meilleur niveau, se montrant décisif contre Liverpool puis le Bayern Munich en huitièmes de finale de la C1 avant de nouveau de marquer en finale.

    Le groupe de Luis Enrique a ainsi confirmé son hégémonie continentale, tandis que Dembélé, bientôt pilier d’une équipe de France en plein essor avant la Coupe du monde, se repositionne dans la course au Ballon d’Or, même si ses statistiques restent légèrement en deçà de son éclatant exercice 2024-2025.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 65 buts, 7 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains sceptiques persistent, mais libéré d’un fardeau statistique qui alimentait les critiques, l’attaquant du Bayern Munich semble désormais animé par une mission : ajouter un titre individuel à son palmarès.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a fait valoir ses qualités de joueur complet, avec une efficacité redoutable pour le champion d’Allemagne en titre. Si ce niveau se confirme, d’autres trophées pourraient garnir son palmarès d’ici la fin de l’été. Les supporters anglais espèrent que leur capitaine conservera son souffle lors de la Coupe du monde, car Kane détient la clé des ambitions des Three Lions, qui guettent depuis six décennies un titre majeur.