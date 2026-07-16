Dembélé doit en grande partie son trophée à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de conquérir sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue du tournoi estival en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la possibilité de briller aussi bien en club qu’au cours de deux compétitions internationales majeures au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où nous pourrons couronner un vainqueur. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Ismael Saibari et Bukayo Saka.