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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement des favoris pour le Ballon d’Or 2026 : Lionel Messi et Lamine Yamal restent en lice à l’approche de la finale de la Coupe du monde, tandis que les espoirs d’Harry Kane en prennent un coup

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec la fin de l’hégémonie Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouverte depuis près de vingt ans : de nombreux joueurs abordent désormais chaque saison en se disant capable de conquérir la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Ousmane Dembélé, qui a su surmonter les blessures et le manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, figure à nouveau parmi la foule de prétendants en 2026.

Dembélé doit en grande partie son trophée à ses performances qui ont permis au Paris Saint-Germain de conquérir sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Cependant, 2026 étant aussi une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue du tournoi estival en Amérique du Nord.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des Nations entrera dans l’équation, offrant à certains joueurs la possibilité de briller aussi bien en club qu’au cours de deux compétitions internationales majeures au cours de la saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, mais alors que la Coupe du monde entre dans ses dernières phases, nous approchons du moment où nous pourrons couronner un vainqueur. Le classement GOAL du Ballon d’Or continue de suivre les candidats les plus susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026 avant la cérémonie qui se tiendra à Londres le 26 octobre…

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026. Joueurs sortis du classement : Ismael Saibari et Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-2026 : 14 buts, 6 passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient compromises à l’issue d’une saison très décevante au Real Madrid, ponctuée à deux reprises par des périodes d’indisponibilité dues à des blessures. Cependant, les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre pourraient encore lui valoir une place sur la liste finale des nominés.

    Le milieu de terrain a été le moteur de la progression des Three Lions jusqu’en demi-finales, avec un total de six buts, dont deux doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. Et même si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène internationale, les performances de Bellingham resteront sans doute longtemps gravées dans la mémoire des votants du Ballon d’Or.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    En 2025-2026 : 29 matchs sans encaisser de but. Champion de Premier League.

    Il y a toujours de la place sur la liste des nominés au Ballon d’Or pour un ou deux gardiens, et David Raya est le candidat par excellence en 2026 après une nouvelle saison exceptionnelle avec Arsenal. Le gardien espagnol a remporté le Gant d’or de la Premier League pour la troisième saison consécutive, tandis que les Gunners ont enfin franchi un cap en triomphant dans l’élite anglaise. Il n’a encaissé que cinq buts lors du parcours des Londoniens jusqu’en finale de la Ligue des champions.

    Il pourrait même conclure l’exercice avec une médaille de champion du monde, même si, surprise, il demeure la doublure d’Unai Simon en sélection espagnole et n’a donc pas encore foulé les pelouses nord-américaines avec la « Roja ».

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 13 buts, 26 passes décisives.

    Après avoir battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League et remporté à la fois les trophées de Footballeur de l’année de la FWA et de Joueur de l’année de la Premier League, Bruno Fernandes s’est une nouvelle fois imposé comme le moteur de Manchester United, même s’il n’a pas réussi à transposer cette forme en Coupe du monde, le Portugal ayant été éliminé en huitièmes de finale.

    Le Ballon d’Or restait toutefois hors de portée : privé d’Europe avec Manchester United et de tout trophée, Fernandes aurait dû livrer une saison exceptionnelle pour prétendre au titre. Aussi brillant fut-il, il n’a pas atteint ce niveau.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️ Le défenseur central brésilien Gabriel Magalhaes, qui évolue à Arsenal, est actuellement en baisse de forme.

    Saison 2025-2026 : quatre buts, six passes décisives, 31 matchs sans encaisser de but. Champion de la Premier League.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus redoutables de Premier League, tandis que son style de défense physique, rare ces deux dernières décennies, est plus que jamais en vogue.

    Si William Saliba demeure toujours aussi élégant, Gabriel est désormais considéré comme le maillon le plus influent de la charnière centrale londonienne. Néanmoins, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions et l’élimination prématurée du Brésil en Coupe du monde devraient lui porter préjudice au moment du vote pour le Ballon d’Or.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : 4 buts, 18 passes décisives, 21 matchs sans encaisser de but. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore une fois réalisé une excellente saison avec le PSG, et est revenu de blessure juste à temps pour jouer un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en finale de la Ligue des champions.

    Sur le plan international, il peut actuellement revendiquer le titre de champion d’Afrique après la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des Nations, bien que le recours du Sénégal puisse encore modifier cette issue. Quoi qu’il en soit, le Maroc s’est à nouveau imposé comme la référence du continent lors de la Coupe du monde, Hakimi se distinguant tout au long du parcours jusqu’aux quarts de finale.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    En 2025-2026 : deux buts. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    De retour après une rupture du ligament croisé antérieur qui l’avait privé de la défense de son Ballon d’Or 2024, Rodri n’a pas retrouvé son niveau habituel durant une large partie de l’exercice 2025-2026. Si l’Espagnol a brillé par intermittence sous le maillot de Manchester City, doublement couronné, il a souffert de pépins physiques et est apparu en retrait.

    Cependant, ces difficultés ont été effacées lors de la Coupe du monde, où Rodri s’est révélé l’un des meilleurs joueurs de l’Espagne durant son parcours jusqu’en finale. S’il guide la Roja vers le sacre face à l’Argentine, le milieu de terrain pourrait de nouveau intégrer le top 10 du Ballon d’Or au moment du décompte final des votes.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets qu’à huit reprises en Liga, tandis que sa campagne de revanche pour le Ballon d’Or s’enlisait. Comme le rappelle le vieil adage, « la forme est passagère, mais la classe est éternelle », et Vini l’a prouvé en retrouvant son meilleur niveau en début d’année 2026 : il a alors inscrit quatre buts lors de six matchs à élimination directe en Ligue des champions.

    Son retour au premier plan n’a pas permis au Bernabéu d’ajouter un trophée à sa vitrine, mais il a mis fin à son bilan catastrophique avec la Seleção en inscrivant quatre buts lors de la Coupe du monde, même si le Brésil n’a pas dépassé les huitièmes de finale, prolongeant ainsi l’attente d’une sixième étoile.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 7 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Premier League.

    Declan Rice s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid lors de la Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants des Gunners lors de leur conquête du titre de Premier League cette saison, et il a également joué un rôle majeur dans leur qualification pour la finale de la Ligue des champions.

    Ses percées, ses interventions défensives et ses coups de pied arrêtés l’ont rendu constamment influent, et il a maintenu un niveau d’impact décisif durant le parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde, malgré des blessures et des problèmes de santé en Amérique du Nord.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martínez (Inter) ⬆️ L’attaquant argentin Lautaro Martínez, qui évolue actuellement à l’Inter Milan, est en vue.

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coppa Italia.

    Si l’élimination prématurée en Ligue des champions face à Bodo/Glimt a terni l’image du club, l’Inter a néanmoins conclu l’exercice avec un doublé Serie A-Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le fer de lance de cette réussite.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat avec trois unités d’avance sur son dauphin et a maintenu ce niveau de forme lors de la Coupe du monde, où il a inscrit des buts décisifs pour l’Argentine, notamment celui de la victoire en demi-finale contre l’Angleterre. Bien qu’il ne soit pas toujours titulaire chez les champions en titre, Lautaro continue d’apporter sa pierre à l’édifice alors que l’Albiceleste vise à devenir la troisième sélection seulement à remporter deux éditions consécutives du tournoi.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    En 2025-2026 : 32 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Copa del Rey.

    Il n’est pas exagéré d’affirmer que Mikel Oyarzabal vit la meilleure saison de sa carrière. L’homme qui a inscrit le but victorieux en finale de l’Euro 2024 a signé son exercice le plus prolifique en club tout en guidant la Real Sociedad vers la conquête de la Copa del Rey, et il a maintenu cette efficacité redoutable sur la scène internationale.

    Avec l’Espagne, il affiche une moyenne proche d’un but par match depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre et confirme son efficacité à chaque sortie, alors que la Roja vise un doublé mondial après son sacre continental en Allemagne il y a deux ans.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant à Wolverhampton en 2021 jusqu’à son accession au podium du Ballon d’Or en 2025, est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a en effet livré des performances de haut vol pendant la majeure partie de la saison, ajoutant même davantage de buts et de passes décisives à son jeu alors que l'équipe de Luis Enrique remportait à nouveau la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Il a été désigné homme du match lors de la finale de la C1 et a ensuite imposé son tempo avec le Portugal à la Coupe du monde, même si la Seleção, globalement décevante, a été éliminée en huitièmes par l’Espagne.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    On peut comprendre que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison n'aurait pas été bien plus fructueuse si Luis Diaz n'avait pas été vendu l'été dernier. Cet attaquant polyvalent avait joué un rôle important dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi avait conduit le club à accepter une offre de 75 millions d'euros (65,5 millions de livres sterling / 88 millions de dollars) du Bayern de Munich pour l'international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné, tissant une complicité évidente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers bavarois. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière ont été époustouflants, tandis que ses performances sensationnelles en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement échoué une nouvelle fois sur la scène européenne. Il a également offert des moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si son équipe a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres exigences élevées, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » dès le début de l’exercice 2025-2026, se muant en véritable bélier pour Manchester City, alors que le club cherchait à se replacer parmi les prétendants aux plus grands titres. Une période de disette en début d’année 2026 a failli compromettre ses espoirs de Ballon d’Or et ceux de City, éliminé de la Ligue des champions, mais le Norvégien et son équipe ont rebondi pour conquérir la FA Cup et la Carabao Cup tout en poussant Arsenal dans ses retranchements en Premier League.

    Même si le natif de Leeds n’a pas soulevé les plus grands trophées, sa candidature au Ballon d’Or a été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, au cours de laquelle il a inscrit sept buts, propulsant son pays en quarts de finale pour la première fois de son histoire.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait désigner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia se démarquerait nettement de tous ses concurrents. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matchs consécutifs en phases à élimination directe, avec notamment quelques buts spectaculaires à son actif, alors que les tenants du titre se battaient pour remporter un nouveau triomphe européen.

    Sa forme sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces sommets, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner son classement final dans la course au Ballon d’Or. « Kvaradona » conserve néanmoins une chance d’atteindre le podium, et il n’aurait guère pu faire davantage pour y parvenir.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 24 buts, 14 passes décisives. Titres remportés : Ligue des champions, Ligue 1, Trophée des champions, Supercoupe de l'UEFA et Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité son impact lors de la première partie de saison du PSG, semblant compromettre ses chances de conserver le Ballon d’Or. De retour à son meilleur niveau, il s’est imposé à nouveau grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de marquer lors de la victoire en finale face à Arsenal.

    Pour consolider son dossier, Dembélé devait encore briller en Coupe du monde. Après avoir enfin ouvert son compteur buts contre l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes, il a éclaboussé la compétition d’un triplé éclatant face à la Norvège. Toutefois, éclipsé par certains de ses coéquipiers nord-américains, il voit désormais un deuxième Ballon d’Or consécutif lui échapper presque certainement.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 56 buts, 13 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d’Or ? Presque dès ses débuts à Monaco, alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’attaquant a été désigné comme futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours l’occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu en faire davantage pour maximiser ses chances de mettre fin à cette attente : Mbappé a en effet porté un Real Madrid en difficulté, au point de se blesser au genou et de peiner à s’en remettre complètement. Pendant cette période, les espoirs des « Blancos » de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappé a toutefois tendance à élever son niveau de jeu en Coupe du monde : pour la troisième édition consécutive, il figure parmi les joueurs les plus en vue. Avec huit buts au compteur, il a de réelles chances de devenir le premier double lauréat du Soulier d’or si il parvient à alourdir son total lors du match pour la troisième place.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 39 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui doutaient de sa capacité à franchir l’écart entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : l’ailier a enchaîné deux saisons d’un niveau exceptionnel sous les couleurs du champion d’Allemagne. Aussi à l’aise pour conclure que pour servir ses coéquipiers, l’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs les plus redoutables du continent, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale : il a mis la défense madrilène sous pression pendant de longues périodes au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence acharnée. Il a été l’un des hommes forts des Bleus lors de la Coupe du monde, sa créativité et son sens de la passe permettant régulièrement aux demi-finalistes malheureux de déjouer les défenses adverses.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, le jeune Barcelonais est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura pas nécessairement à attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont imposé aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au scrutin en attestant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent de son exposition précoce aux blessures : une accumulation de matchs qui a écourté sa saison en club et limité son impact avec l’Espagne au Mondial jusqu’ici. Néanmoins, il ne serait pas surprenant de le voir éclabousser la finale de dimanche avec la « Roja » ; en cas de performance décisive et de succès espagnol, il pourrait alors prétendre au Ballon d’Or lorsque les votes seront dépouillés en octobre.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Certains estimaient l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Pourtant, après avoir guidé l’Inter Miami vers sa première MLS Cup puis brillé avec l’Argentine en Coupe du monde, le huit fois lauréat a de réelles chances d’enrichir sa collection.

    Messi a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Un palmarès en club qui pèsera dans la balance si l’Argentine parvient à conserver son titre mondial en Amérique du Nord.

    En grande forme, il a déjà inscrit huit buts en sept matchs, battant le record historique de réalisations en Coupe du monde et prenant la tête du classement du Soulier d’or. Si Messi conduit l’Albiceleste au bout, il sera difficile de trouver un meilleur candidat au Ballon d’Or 2026.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 73 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Certains continuent de sous-évaluer Harry Kane, mais l’attaquant du Bayern Munich, libéré de la « malédiction des trophées », semble désormais animé par une mission : obtenir enfin une distinction individuelle, et il y parvient à un rythme effréné.

    Outre ses nombreuses réalisations, l’Anglais a étalé sa palette de joueur complet, avec un effet dévastateur pour le champion d’Allemagne, tout en trouvant le chemin des filets à six reprises sous le maillot de l’Angleterre durant sa route jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Son parcours nord-américain inachevé a permis à d’autres prétendants de surgir pour le Ballon d’Or, mais Kane a constitué un dossier suffisamment solide pour attirer l’attention des jurés.