Classement des favoris pour le Ballon d’Or 2026 : le duo du Bayern Munich, Harry Kane et Michael Olise, mène la danse, tandis qu’Ousmane Dembélé ravive les espoirs de conserver le Ballon d’Or. Mais pour Kylian Mbappé et Lamine Yamal, c’est la Coupe du monde ou rien après leur élimination en Ligue des champions

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

Sans oublier que la Coupe d’Afrique des nations sera aussi prise en compte, offrant à certains joueurs la chance de briller tant en club qu’en sélection lors de deux grandes compétitions dans la même saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et il est important de rappeler que Dembélé n’a émergé comme prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que la saison européenne aborde sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants au sacre…

Dernière mise à jour : 9 avril 2026.