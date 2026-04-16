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Ballon d'Or 2026 GFXGOAL
Tom Maston

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Classement des favoris pour le Ballon d’Or 2026 : le duo du Bayern Munich, Harry Kane et Michael Olise, mène la danse, tandis qu’Ousmane Dembélé ravive les espoirs de conserver le Ballon d’Or. Mais pour Kylian Mbappé et Lamine Yamal, c’est la Coupe du monde ou rien après leur élimination en Ligue des champions

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
Kylian Mbappé
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Ligue des Champions
Coupe du monde
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Avec la fin de l’ère Messi-Ronaldo, la course au Ballon d’Or n’a pas été aussi ouverte depuis près de vingt ans. De nombreux joueurs abordent donc chaque saison avec la conviction d’avoir leur chance. Ousmane Dembélé, qui a surmonté une carrière ponctuée de blessures et de manque de régularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, fait partie d’un groupe de prétendants très fourni un an plus tard.

C’est grâce à ses performances, qui ont permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Coupe d’Europe, que Dembélé a décroché ce titre ; et la Ligue des champions devrait à nouveau s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or cette année. Toutefois, 2022 étant une année de Coupe du monde, le nom du lauréat pourrait ne être connu qu’à l’issue de l’été nord-américain.

Sans oublier que la Coupe d’Afrique des nations sera aussi prise en compte, offrant à certains joueurs la chance de briller tant en club qu’en sélection lors de deux grandes compétitions dans la même saison.

La course au Ballon d’Or est un marathon, pas un sprint, et il est important de rappeler que Dembélé n’a émergé comme prétendant crédible qu’à mi-parcours de la saison 2024-2025. Alors que la saison européenne aborde sa dernière ligne droite, le classement du Ballon d’Or de GOAL continue de surveiller les principaux prétendants au sacre…

Dernière mise à jour : 9 avril 2026.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 10 buts, 12 passes décisives.

    Briller sous les yeux du monde entier ravive souvent les espoirs de Ballon d’Or, et c’est exactement ce qui pourrait arriver à Fede Valverde après son superbe triplé contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions du Real Madrid. Non pas que le milieu de terrain ne brillait pas déjà, mais les votants du Ballon d’Or ne scrutaient pas encore chacune de ses performances avant son one-man-show au Bernabéu début mars.

    Pourtant, le milieu de terrain devait maintenir ce niveau d’impact afin de guider les Merengues vers un nouveau titre. Malgré ses buts et ses passes décisives, le club madrilène risque de conclure l’exercice sans aucun trophée. Conséquence : même un Mondial brillant avec l’Uruguay ne lui permettrait qu’une place limitée au classement final du Ballon d’Or.

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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelone) ↔️

    Saison 2025-2026 : 4 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pedri, tout juste âgé de 23 ans, demeure l’un des milieux de terrain les plus doués du moment, et le FC Barcelone tourne à plein régime uniquement lorsqu’il est sur le terrain. Les blessures l’ont toutefois souvent tenu éloigné de l’équipe cette saison. Mais quand il a été à 100 %, peu de joueurs ont fait mieux que lui en Liga.

    Sous les ordres de Hansi Flick, le club catalan est bien parti pour conserver son trône national, mais ses rêves de Ligue des champions ont été brisés net en quarts de finale par l’Atlético de Madrid. Pedri demeurera toutefois un maillon essentiel de la Roja lors de sa quête de gloire mondiale, même si ses chances de briguer le Ballon d’Or cette année se sont presque évanouies.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    En 2025-2026 : 24 buts, 6 passes décisives.

    Bien qu’ils aient subi une élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, les Nerazzurri sont en voie d’achever une saison solide : sept points d’avance en tête de la Serie A et une place en demi-finales de la Coppa Italia. Comme les années précédentes, Lautaro Martínez a été le moteur de cette réussite.

    Large leader du classement des buteurs en Serie A, il figurera aussi parmi les cadres de l’Albiceleste lors de la Coupe du monde estivale. Après avoir évacué la pression des grands rendez-vous en étincelant à la Copa América 2024, l’heure pourrait bien être venue pour ce joueur de 28 ans de briller sur la scène internationale.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    17Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    En 2025-2026 : 30 buts, 6 passes décisives.

    Seul Sir Stanley Matthews a obtenu le Ballon d’Or à 40 ans ou plus ; l’idée de voir Ronaldo imiter cet exploit peut donc paraître audacieuse pour les observateurs du seul continent européen. Pourtant, l’attaquant portugais continue d’aligner les buts en Arabie saoudite et pourrait enfin soulever un premier trophée au Moyen-Orient cette saison : après un passage à vide en milieu de championnat, Al-Nassr a repris la première place de la Pro League.

    Avec une moyenne proche d’un but par match sous le maillot du leader du championnat, il pourrait enfin soulever un premier trophée local. Parallèlement, la FIFA ayant accordé un sursis au quintuple lauréat pour qu’il participe à la Coupe du monde dès le coup d’envoi, il sera à nouveau la pointe d’une sélection portugaise donnée parmi les favoris après son sacre en Ligue des Nations de l’UEFA l’an passé. Si le natif de Madère brille à nouveau sur les deux tableaux d’ici quelques mois, il pourrait bien se voir décerner un nouveau Ballon d’Or.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ↔️

    Saison 2025-2026 : 11 buts, 21 passes décisives.

    Avec le record de passes décisives en une saison de Premier League en ligne de mire, les appels en faveur de sa nomination au titre de Joueur de l’année se multiplient. Une nouvelle fois, Bruno Fernandes se révèle indispensable à la machine mancunienne. S’il maintient ce niveau jusqu’à la fin de la saison et brille lors de la Coupe du monde avec le Portugal, une place parmi les candidats au Ballon d’Or lui tendra les bras.

    Remporter le Ballon d’Or serait toutefois une autre paire de manches : évoluant dans un United absent des compétitions européennes et privé de trophée, Fernandes aurait dû réaliser une saison exceptionnelle pour prétendre au sacre. Aussi brillant soit-il, il n’a pas encore atteint ce niveau.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    15Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️ L’attaquant argentin Lionel Messi, désormais sous les couleurs d’Inter Miami, est attendu sur la pelouse.

    En 2025-2026 : 29 buts, 19 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Pourtant, on pensait l’époque des nominations au Ballon d’Or révolue pour Lionel Messi. Cependant, après avoir mené l’Inter Miami à sa toute première MLS Cup et alors que l’Argentine demeure l’une des favorites pour la Coupe du monde, le huit fois lauréat pourrait bien figurer à nouveau parmi les prétendants au trophée cet été.

    Il a confirmé son statut d’exception en décrochant un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives en seulement six matchs de play-offs avec Miami. Ce palmarès club pourrait peser lourd si l’Argentine réussit à conserver son titre mondial en Amérique du Nord en 2026. Malgré l’abondance de talents autour de lui, Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, si bien qu’un nouveau triomphe sur le sol qu’il considère désormais comme le sien lui sera très probablement attribué, une fois encore.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️ L’attaquant brésilien de 22 ans, Vinicius Junior, est actuellement sous le feu des projecteurs au Real Madrid.

    Saison 2025-2026 : 18 buts, 14 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile avec le Real Madrid, ne trouvant le chemin des filets que huit fois en Liga, tandis que sa quête de revanche en vue du Ballon d’Or s’enlisait. Comme le rappelle le vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente : Vini l’a prouvé en début d’année 2026, se montrant décisif lors d’une série de victoires et inscrivant quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Malgré ce regain de forme, l’ancien crack de Flamengo risque de ne pas suffire pour offrir un nouveau trophée au Bernabéu, d’autant que son bilan avec la Seleção reste trop faible à l’aune du Mondial. Pour l’instant, une nouvelle nomination au Ballon d’Or constitue donc son principal objectif.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Saison 2025-2026 : quatre buts, cinq passes décisives, 24 clean sheets.

    Peu de joueurs incarnent mieux l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhães. L’international brésilien s’est imposé comme l’une des armes les plus redoutables sur coups de pied arrêtés de la Premier League, tandis que son style de défense physique n’a jamais été aussi en vogue ces deux dernières décennies.

    Si William Saliba reste élégant et efficace, Gabriel apparaît aujourd’hui comme le maillon indispensable de la charnière centrale des Gunners. Pour peu qu’il poursuive sa série de buts au moment crucial de la saison tout en préservant l’invincibilité défensive, une Coupe du monde réussie avec la Seleção pourrait lui ouvrir les portes d’une nomination au Ballon d’Or.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12Raphinha (Barcelone) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 8 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Pour beaucoup, sa cinquième place au Ballon d’Or 2025 est une injustice, tant ses statistiques offensives avec le Barça sont impressionnantes. Il n’avait pas tort de viser plus haut, d’autant qu’il avait enfin résolu ses problèmes récurrents aux ischio-jambiers, lesquels avaient freiné son départ en début de saison.

    Il a livré des performances décisives contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España et face à Newcastle en Ligue des champions, avant de subir une nouvelle blessure qui a freiné les ambitions européennes du Barça. Il devrait toutefois mener la Seleção lors de la Coupe du monde, le Brésil ayant affiché des progrès sous la direction de Carlo Ancelotti à l’approche du tournoi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    11Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-2026 : 16 buts, 9 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Si l’on devait désigner le meilleur joueur des phases à élimination directe de la Ligue des champions à ce stade, Khvicha Kvaratskhelia figurerait incontestablement parmi les principaux prétendants. L’ailier du PSG a inscrit cinq buts en six matches à élimination directe pour le champion en titre, dont certaines réalisations s’apparentent à de véritables chefs-d’œuvre.

    Sa courbe de forme sur l’ensemble de la saison reste toutefois moins fulgurante, et l’élimination de la Géorgie en qualifications pour la Coupe du monde pourrait freiner ses ambitions au Ballon d’Or. Néanmoins, si « Kvaradona » maintient ce niveau d’excellence dans les grands rendez-vous européens, le top 10 du trophée de France Football est à sa portée.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Declan Rice (Arsenal) ⬇️ Le milieu de terrain anglais Declan Rice, fraîchement transféré à Arsenal, est déjà annoncé comme une recrue clé pour les Gunners. Suivi de près par les observateurs, il devrait apporter expérience et solidité au milieu de terrain londonien.

    Saison 2025-2026 : six buts, 13 passes décisives.

    Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances face au Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, et le joueur d’Arsenal n’a cessé de progresser depuis. Pivot indispensable des Gunners, il les aide à viser le titre de Premier League et leur premier sacre en Ligue des champions. Son but somptueux contre le Bayer Leverkusen en huitièmes a rappelé, au meilleur moment, l’étendue de son talent.

    Ses percées, ses interventions défensives et sa précision sur coups de pied arrêtés en font un élément moteur à chaque rencontre. Titulaire indiscutable chez les Three Lions de Thomas Tuchel, il pourrait enfin offrir à l’Angleterre un premier titre mondial depuis 1966.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-2026 : sept buts, dix passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha, qui a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a cinq ans, termine sur le podium du Ballon d’Or 2025 ; le meneur de jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a maintenu ce niveau d'excellence durant une grande partie de la saison, enrichissant son jeu de buts et de passes décisives supplémentaires, comme l'a illustré son triplé contre Tottenham en Ligue des champions en novembre.

    Il figure également dans la sélection portugaise, qui, après son triomphe en Ligue des Nations 2025, aborde la Coupe du monde avec de réelles ambitions. Si le scénario se concrétise, Vitinha aura incontestablement tenu un rôle déterminant.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    8Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 10 passes décisives.

    La saison d’Julian Álvarez a connu des hauts et des bas. L’attaquant avait brillé dès son arrivée à l’Atlético Madrid, notamment grâce à un doublé lors du derby face au Real en septembre. Mais il n’a inscrit que deux buts en Liga depuis, ce qui semblait écarter toute prétention au Ballon d’Or.

    Tout a basculé lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions : son coup franc somptueux contre Barcelone, lors du match aller des quarts, était son cinquième but en autant de sorties européennes, et avec l’Atlético désormais en demi-finale, l’ancien Citizen disposera de nouvelles occasions de briller sur la scène continentale. Ajoutez à cela la finale de la Copa del Rey à venir et une Coupe du monde où il mènera à nouveau l’attaque de l’Argentine, et « l’Araignée » pourrait bien se battre une nouvelle fois pour le Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 16 buts, 9 passes décisives. Vainqueur du Trophée des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Certes, les blessures ont limité son influence sur la saison du PSG, rendant quasi impossible la défense de son titre de Ballon d’Or. Il peut toutefois encore intégrer le top 10 final, grâce à des éclats de classe, à l’image de son doublé à Anfield qui a éliminé Liverpool de la scène européenne.

    L’équipe de Luis Enrique peut encore rééditer son triomphe en Ligue des champions, et Dembélé, élément clé d’une équipe de France en plein essor avant la Coupe du monde, pourrait voir ses succès collectifs le replacer dans la course au Ballon d’Or malgré des performances individuelles moins éclatantes que lors de l’exercice 2024-2025.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Saison 2025-2026 : 46 buts, 9 passes décisives. Vainqueur de la Carabao Cup.

    Après une saison qu’il juge décevante au regard de ses standards élevés, Erling Haaland a activé son « mode Terminator » dès le début de l’exercice suivant, se muant en véritable bélier pour Manchester City, déterminé à reconquérir les plus grands trophées. Les défenses semblaient impuissantes face au joueur de 25 ans, mais un passage à vide en début 2026 a menacé de compromettre à la fois ses chances de Ballon d’Or et les ambitions de City, éliminé de la Ligue des champions. Les Citizens ont toutefois rebondi en conquérant la Carabao Cup, puis Haaland a inscrit un triplé pour maintenir leurs espoirs en FA Cup, tout en restant dans la roue d’Arsenal en Premier League.

    Sa candidature a été renforcée par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, offrant à son attaquant vedette l’occasion de briller enfin sur la scène internationale. Si les Scandinaves restent des outsiders pour le titre en Amérique du Nord, Haaland pourra tout de même s’appuyer sur cette vitrine mondiale pour rappeler aux votants de quoi il est capable.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    5Luis Díaz (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 26 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    On peut comprendre que les supporters de Liverpool se demandent si leur saison serait aussi chaotique si Luis Díaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent avait joué un rôle clé dans le titre des Reds en 2024-2025, mais son envie de relever un nouveau défi a poussé le club à accepter une offre de 75 millions d’euros (65,5 millions de livres / 88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Depuis, l’international colombien ne s’est pas retourné : il a rapidement trouvé ses marques aux côtés d’Harry Kane et du reste du groupe bavarois. Ses exploits en Bundesliga ont ébloui les observateurs, tandis que son doublé contre le PSG en Ligue des champions, en novembre, a offert à l’attaquant une exposition de premier plan auprès des votants du Ballon d’Or, même si la rencontre s’est conclue par un carton rouge. Ajoutons qu’il a également frappé lors des deux matchs des quarts de finale contre le Real Madrid et qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du monde avec une sélection colombienne vue comme un outsider, et l’on comprend que le natif de Barranquilla possède tous les atouts pour briguer le Ballon d’Or.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelone) ↔️

    En 2025-2026 : 24 buts, 20 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa d'Espagne.

    Favori des bookmakers avant même le coup d’envoi de la saison, il est en pole position pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à soulever le Ballon d’Or, et il n’aura même pas besoin d’attendre 2026 pour y parvenir. Ses prestations lors des phases finales de la dernière Ligue des champions l’ont imposé aux yeux de nombreux observateurs comme le meilleur joueur du monde, sa deuxième place derrière Dembélé au classement du Ballon d’Or en attestant.

    Certains experts estiment toutefois qu’il doit encore gagner en influence dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres s’inquiètent du risque de blessure lié à son jeune âge et à son nombre déjà élevé de matchs. Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions avec le Barça, Yamal pourrait donc devoir s’appuyer sur ses performances avec l’Espagne lors de la Coupe du monde pour faire basculer le vote en sa faveur.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-2026 : 46 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or ? Dès ses débuts à Monaco, alors qu’il était encore adolescent, l’attaquant était présenté comme le futur lauréat du prestigieux trophée. Mais, après avoir fêté ses 27 ans, il attend toujours son heure, dans l’espoir de briller sur la plus haute marche du podium dans sa ville natale, Paris.

    Jusqu’ici, il a fait tout ce qu’il fallait pour mettre toutes les chances de son côté : il a porté un Real Madrid en difficulté durant la première partie de saison, au risque de se blesser au genou. De retour depuis, il n’empêche que les espoirs des Merengues de conclure l’exercice avec un trophée s’amenuisent peu à peu. Néanmoins, Mbappé a souvent réservé ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, et l’on peut donc s’attendre à ce que le capitaine des Bleus aille au bout de sa course, même si la saison de son club s’achève sur une note décevante.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Saison 2025-2026 : 19 buts, 31 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Les observateurs qui craignaient que Michael Olise ne s’adapte pas à la transition entre Crystal Palace et le Bayern Munich se sont trompés : le milieu offensif enchaîne depuis près de deux ans des performances de haut niveau au service des champions d’Allemagne. Équilibré entre finition et vision de jeu, le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en laissant son empreinte en Ligue des champions, notamment lors du quart de finale face au Real Madrid, qu’il a dominé par moments au Bernabéu avant de sceller la qualification d’un but en Bavière.

    Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’équipe de France, où il s’est imposé comme titulaire malgré une concurrence féroce. Il pourrait ainsi briller lors de la prochaine Coupe du monde avec l’un des principaux favoris au titre.

  • Harry KaneGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Saison 2025-2026 : 55 buts, 6 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours des sceptiques, mais libéré du poids des critiques, l’attaquant du Bayern Munich semble désormais animé d’une mission : prouver qu’il mérite une reconnaissance individuelle en poursuivant sa série de buts à un rythme record.

    Outre ses nombreux buts, l’Anglais déploie un jeu complet et dévastateur pour le champion d’Allemagne en titre. Si il maintient ce niveau, d’autres trophées l’attendent en fin de saison. Les supporters anglais espèrent que leur capitaine ne fléchira pas avant l’été, car Kane est l’atout majeur des Three Lions, qui guettent depuis six décennies un titre international majeur.