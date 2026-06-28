Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : les redoutables attaquants français continuent de briller tandis que les faiblesses de l'Allemagne sont mises à nu. Mais qui pourra arrêter l'Argentine alors que le tableau des huitièmes de finale s'ouvre pour Lionel Messi et ses coéquipiers ?

Des joueurs tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland se sont illustrés au sein de leurs équipes nationales respectives, annonçant des matchs à élimination directe d’un niveau exceptionnel, où s’affronteront certains des meilleurs footballeurs de la planète.

Mais quelle équipe a le plus de chances de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet au New Jersey ? GOAL évalue les chances des 32 équipes toujours en lice en Amérique du Nord...

Dernière mise à jour : 24 juin 2026. Équipes éliminées lors de la 3^e journée : Tchéquie, Qatar, Curaçao, Irak, Uruguay, Arabie saoudite, Nouvelle-Zélande, Écosse, Ouzbékistan, Corée du Sud et Iran.