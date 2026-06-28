Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

Traduit par

Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : les redoutables attaquants français continuent de briller tandis que les faiblesses de l'Allemagne sont mises à nu. Mais qui pourra arrêter l'Argentine alors que le tableau des huitièmes de finale s'ouvre pour Lionel Messi et ses coéquipiers ?

Power rankings
Coupe du monde
Angleterre
États-Unis
Brésil
Espagne
Argentine
Portugal
France
Allemagne
Pays-Bas
Mexico
Norvège
Belgique
Canada
Australie
Équateur
Japon
Colombie
Paraguay
Maroc
Sénégal
Égypte
Algérie
Ghana
Côte d'Ivoire
Afrique du Sud
Croatie
Cap-Vert
Suisse
Autriche
Suède
Bosnie-Herzégovine
RD Congo
FEATURES

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s’est conclue après deux semaines de rencontres palpitantes disputées aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Malgré un programme qui, sur le papier, ne mettait pas en lumière de affiches majeures dans ce nouveau format élargi, le spectacle a été au rendez-vous : toutes les grandes stars ont brillé pour défendre les couleurs de leur sélection sur la plus grande scène du football.

Des joueurs tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland se sont illustrés au sein de leurs équipes nationales respectives, annonçant des matchs à élimination directe d’un niveau exceptionnel, où s’affronteront certains des meilleurs footballeurs de la planète.

Mais quelle équipe a le plus de chances de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet au New Jersey ? GOAL évalue les chances des 32 équipes toujours en lice en Amérique du Nord...

Dernière mise à jour : 24 juin 2026. Équipes éliminées lors de la 3^e journée : Tchéquie, Qatar, Curaçao, Irak, Uruguay, Arabie saoudite, Nouvelle-Zélande, Écosse, Ouzbékistan, Corée du Sud et Iran.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Cap-Vert ⬆️

    Véritable sensation du tournoi, le Cap-Vert était arrivé dans le groupe H avec l’étiquette de faire-valoir. Les Requins bleus ont pourtant pris des points contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, terminant deuxième du groupe – et non troisième, comme prévu – pour s’ouvrir les portes des seizièmes de finale. Leur jeu offensif et audacieux a séduit les amateurs de football du monde entier.

    Lors de leur dernier match de groupe face aux Saoudiens, les « Requins bleus » ont dominé les débats, alignant 15 tirs au but. Ils ont donc logiquement obtenu leur billet pour les huitièmes de finale grâce à des performances héroïques, et seront récompensés par un choc vendredi contre l’Argentine, tenante du titre emmenée par Lionel Messi.

    • Publicité
  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31République démocratique du Congo ⬆️

    La RD Congo savait qu’après son match nul encourageant face au Portugal et sa courte défaite contre la Colombie, une victoire contre l’Ouzbékistan lui ouvrirait les portes de la phase à élimination directe. Menée 1-0 à la mi-temps samedi, la nation africaine semblait toutefois au bord de l’élimination.

    Alors que ses espoirs dans le tournoi étaient en jeu, Yoane Wissa s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé pour sceller une victoire 3-1 après avoir été mené au score, ce qui lui permet d’affronter l’Angleterre à Atlanta en seizièmes de finale. La RD Congo partira largement outsider face aux Three Lions, mais elle aura à cœur de prouver qu’après avoir donné du fil à retordre au Portugal, elle est capable de tenir tête à un autre favori du tournoi.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Suède ⬇️

    Que penser réellement de la Suède ? Après s’être qualifiée in extremis pour la Coupe du monde, la sélection scandinave a d’abord éclaboussé les Pays-Bas (5-1), avant de s’effondrer sur le même score face aux Pays-Bas lors de la deuxième journée.

    Leur troisième match n’a guère apporté de certitudes supplémentaires, mais le sélectionneur Graham Potter peut se satisfaire du résultat. Menés au score, les Scandinaves ont égalisé à 1-1 face au Japon grâce à un centre-tir d’Anthony Elanga qui a fini au fond des filets peu après l’heure de jeu. Ce point leur ouvre les portes des huitièmes de finale comme l’une des meilleures troisièmes, avec un rendez-vous face à la France.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Bosnie-Herzégovine ⬆️

    Avant sa victoire 3-1 de mercredi contre le Qatar, la Bosnie-Herzégovine n’avait plus remporté de match dans le temps réglementaire depuis novembre dernier. Cependant, cette petite nation des Balkans, qui avait battu le Pays de Galles et l’Italie aux tirs au but lors des barrages de la Coupe du monde, se qualifie désormais pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe en tant que l’une des meilleures équipes classées troisièmes.

    Prochain défi : les 16es de finale et une opposition de taille face aux États-Unis, coorganisateurs de la compétition et en pleine forme. Toutefois, la sélection de Sergej Barbarez possède les arguments pour bousculer les formations mieux classées, d’autant qu’elle peut s’appuyer sur l’ailier de 18 ans Kerim Alajbegovic, véritable atout inattendu, comme l’a démontré son magnifique but en solo contre le Qatar.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Paraguay ⬇️

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, le Paraguay a failli être éliminé d’emblée après sa lourde défaite face aux États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve. Les Guaranis ont toutefois renversé la tendance en ouvrant le score tôt contre la Turquie, puis en préservant leur mince avantage malgré l’expulsion pour le moins surprenante de Miguel Almirón juste avant la mi-temps.

    La deuxième place était encore en jeu lors du dernier match de groupe des Sud-Américains contre l’Australie, mais un match nul sans but, qu’il vaut mieux oublier, a contraint le Paraguay à se contenter de la troisième place et d’un affrontement en seizièmes de finale face à l’Allemagne, quadruple vainqueur de la Coupe du monde. La blessure du défenseur central clé Omar Alderete constitue une préoccupation majeure.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Afrique du Sud ⬆️

    L'Afrique du Sud semblait déjà hors course après la première journée. En plus de s'être inclinée 2-0 face au Mexique, l'équipe d'Hugo Broos a également vu deux de ses joueurs être expulsés à l'Azteca : Yaya Sithole et Themba Zwane ont tous deux reçu un carton rouge direct. Mais les Bafana Bafana ont fait preuve d’un remarquable esprit combatif pour arracher un point face à la Tchéquie lors de leur match suivant, grâce à un penalty transformé à la 83e minute par Teboho Mokoena, avant de créer la surprise face à la Corée du Sud à Monterrey grâce à un but inscrit en seconde période par Thapelo Maseko.

    Qualifiée pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe d’une Coupe du monde, la nation arc-en-ciel peut désormais nourrir de réelles ambitions : elle défiera le Canada, loin d’être intimidant, à Los Angeles lors des seizièmes de finale.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Autriche ⬇️

    Le suspense a atteint son paroxysme ! Contrairement à ceux qui anticipaient un match nul arrangeant entre l’Autriche et l’Algérie lors de la dernière journée du groupe J, les deux équipes ont offert le plus beau match du tournoi jusqu’ici, qui a failli tourner au cauchemar pour les hommes de Ralf Rangnick. Les Autrichiens ont mené deux fois au score à Kansas City, avant de concéder l’avantage 3-2 dans le temps additionnel de la seconde période, et ne doivent leur qualification qu’à un égalisation tardive de Sasa Kalajdzic.

    Après ce véritable roller-coaster, une rencontre redoutable contre l’Espagne attend désormais Rangnick et ses joueurs en seizièmes de finale ; et s’ils ne parviennent pas à stabiliser leur défense, il sera difficile de les imaginer aller plus loin cet été.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Équateur ⬆️

    L'Équateur abordait ce tournoi en outsider grâce à sa défense solide, mais des doutes subsistaient sur son pouvoir de feu après cinq nuls 0-0 lors de ses six derniers matchs de qualification. Ces craintes se sont confirmées : battu in extremis par la Côte d'Ivoire, « La Tri » n'a pas réussi à percer le verrou de Curaçao.

    Mais, fait remarquable, la Tri s’est réveillée à temps pour décrocher une victoire historique lors de son dernier match du groupe E contre l’Allemagne, totalisant ainsi quatre points et validant son billet pour les seizièmes de finale. Gonzalo Plata, l’attaquant du Flamengo, a endossé le rôle de héros en marquant l’unique but de la rencontre à la 77^e minute, offrant à son équipe un duel face au Mexique, co-organisateur de l’épreuve.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Ghana ⬇️ Le Ghana est en tête du classement.

    Nommé sélectionneur du Ghana seulement en avril, Carlos Queiroz, ex-mentor du Portugal et de l’Iran, a immédiatement transformé les Black Stars. Après une victoire in extremis face au Panama, les Ghanéens ont enchaîné par un précieux 0-0 contre l’Angleterre, synonyme de qualification dès la troisième journée.

    La défaite concédée face à la Croatie lors de l’ultime journée les a toutefois relégués à la troisième place du groupe L. Pour espérer éliminer la Colombievendredi, les Black Stars devront donc retrouver leur meilleur niveau.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Australie ⬆️

    L'Australie s'est une nouvelle fois qualifiée pour les huitièmes de finale malgré sa prestation décevante lors de sa défaite face aux États-Unis lors de la deuxième journée. Les Socceroos n'ont pratiquement pas réussi à inquiéter les co-organisateurs, revenant ainsi sur terre après leur victoire surprise contre la Turquie.

    Un match nul contre le Paraguay lors de la dernière journée du groupe D devait suffire aux deux formations pour valider leur billet, la deuxième place étant en jeu. Ce nul blanc, obtenu à San Francisco, offre aux Australiens un parcours théoriquement plus favorable, qui débutera par un seizième de finale face à l’Égypte.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Algérie ↔️

    L'Algérie a fait preuve d'une formidable détermination pour rebondir après avoir été à la merci de Lionel Messi lors de la première journée, puisqu'elle a ensuite réussi à remonter au score pour battre la Jordanie avant de décrocher un match nul palpitant (3-3) face à l'Autriche pour clôturer la phase de poules.

    Riyad Mahrez pensait avoir offert la victoire aux « Renards du désert » à Kansas City en leur donnant l’avantage à la troisième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps, mais au final, l’équipe de Vladimir Petković peut se réjouir d’avoir été rattrapée par l’égalisation in extremis de Sasa Kalajdzic. Au lieu d’affronter l’Espagne dès les 32es de finale, comme cela aurait été le cas en cas de victoire samedi, l’Algérie défiera la Suisse, puis éventuellement la Colombie ou le Ghana en huitièmes.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Canada ⬇️

    Commençons par le revers : le Canada ne jouera plus aucun match de la Coupe du monde 2026 à domicile après sa défaite 2-1 face à la Suisse à Vancouver. Les Canucks n’avaient besoin que d’un match nul pour terminer premiers du groupe B, mais ils ont attendu bien trop longtemps pour se lancer véritablement à l’assaut d’une équipe suisse solide mais sans éclat.

    Mais voici la bonne nouvelle : même si le Canada doit désormais se rendre aux États-Unis pour les seizièmes de finale, il affrontera à Los Angeles l’Afrique du Sud, surprenante deuxième du groupe A, une équipe à la portée des hommes de Jesse Marsch – surtout si Alphonso Davies est enfin remis et prêt à disputer la phase finale.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Égypte ⬇️

    L'Égypte attendait depuis longtemps sa toute première victoire en Coupe du monde ; la joie qui a accueilli son succès face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver était donc tout à fait compréhensible. Sans surprise, Mohamed Salah a été au cœur de l'action : l'icône du football égyptien a en effet marqué un but et délivré une passe décisive lors de la remontée de son équipe en seconde mi-temps.

    Le match nul concédé ensuite par les Pharaons face à l’Iran a rappelé les limites de l’équipe, mais elle s’est tout de même qualifiée à la deuxième place du groupe G et a atteint les phases à élimination directe du tournoi pour la toute première fois de son histoire. Elle espère désormais faire valoir ses chances lors du match des 32es de finale contre l’Australie.

  • FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP

    19Sénégal ⬆️

    Le Sénégal savait qu’il avait hérité d’un tirage au sort difficile en se retrouvant dans le Groupe I aux côtés de la France et de la Norvège, et c’est bien ce qui s’est passé pour l’équipe de Pape Thiaw après deux défaites consécutives dans le New Jersey. À ces deux occasions, les Lions de la Teranga ont laissé passer des occasions de renverser la situation, mais ils ont finalement été battus à plate couture respectivement par Kylian Mbappé et Erling Haaland.

    Heureusement, les Lions ont ensuite décroché le type de large victoire dont ils avaient besoin face à l’Irak lors de leur dernier match de groupe pour maximiser leurs chances de qualification. Aidé par un carton rouge infligé à l’Irak dès la 13e minute, le géant africain a amélioré sa différence de buts grâce à une victoire écrasante 5-0, suffisant pour décrocher un billet pour le tour suivant et affronter la Belgique.

  • belgium(C)Getty Images

    18Belgique ⬆️

    L’ailier de Manchester City Jeremy Doku avait déjà reconnu en novembre que la Belgique « n’avait pas été à la hauteur lors d’un grand nombre de matches » durant les qualifications. Les performances en dents de scie des Diables Rouges à la Coupe du monde n’ont donc guère surpris. Dominés en première période par l’Égypte, ils ont finalement égalisé pour arracher le nul, puis ils n’ont guère fait mieux lors de leur match nul et vierge face à l’Iran.

    L’équipe de Rudi Garcia a enfin semblé trouver son rythme lors du match décisif contre la Nouvelle-Zélande, même si les All Whites étaient l’équipe la moins bien classée du tournoi. Cette victoire 5-1 a permis à la Belgique de terminer en tête du groupe G à la différence de buts devant l’Égypte, et Garcia aura été très heureux de voir Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard marquer des buts alors qu’il prépare son équipe à affronter le Sénégal.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Croatie ⬆️

    Après une défaite initiale contre l’Angleterre, la Croatie a d’abord battu le Panama sans convaincre, puis a signé sa meilleure performance du tournoi en dominant le Ghana. Ce succès lui a ouvert les portes des huitièmes de finale à la deuxième place du groupe L.

    L’équipe de Zlatko Dalic devra toutefois encore s’améliorer considérablement si elle veut atteindre au moins les demi-finales pour la troisième Coupe du monde consécutive, le Portugal, adversaire redoutable, l’attendant jeudi en seizièmes de finale.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Côte d’Ivoire ↔️

    La Côte d’Ivoire a vécu un véritable ascenseur émotionnel après ses deux premiers matchs de Coupe du monde. Les Éléphants avaient d’abord arraché une victoire in extremis contre l’Équateur grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, avant de voir leurs espoirs s’effondrer face à l’Allemagne, battue par un coup de tête de Deniz Undav dans les arrêts de jeu à Houston.

    Ils savaient toutefois qu’ils seraient bien placés pour décrocher les points nécessaires à leur qualification lors de leur troisième match contre le petit poucet de Curaçao, et ils ont rempli leur mission grâce à un doublé bien placé de l’ancien flop d’Arsenal, Nicolas Pépé. Cela leur a assuré la deuxième place, et ils affronteront la Norvège en huitièmes de finale.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Japon ⬇️

    Malgré plusieurs blessures dans ses rangs, le Japon partait favori avant le coup d’envoi. Les Samouraïs Bleus l’ont démontré en revenant deux fois au score pour arracher un point face aux Pays-Bas, puis en écrasant la Tunisie lors de la deuxième journée, se qualifiant virtuellement pour les seizièmes de finale.

    Cependant, les Blue Samurai ont laissé filer la première place du groupe F en concédant le nul face à la Suède lors de l’ultime journée. Conséquence : un choc dès les huitièmes de finale, lundi, contre le Brésil. Ils estiment pourtant pouvoir créer la surprise.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Suisse ⬆️

    Après un match nul embarrassant face au Qatar lors de la première journée, où la Suisse a payé cher son manque d’efficacité, les buts ont enfin pleuvoir pour les hommes de Murat Yakin dans les dernières minutes de leur victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de la deuxième journée, grâce aux remplaçants Johan Manzambi et Ruben Vargas.

    Sans surprise, ils ont été alignés d’entrée mercredi face au Canada et ont de nouveau frappé, offrant à la Suisse un succès crucial contre les coorganisateurs, la première place du groupe B et un billet pour un huitième de finale à Vancouver, où les Suisses seront grands favoris face à l’Algérie.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    13Norvège ⬇️

    On savait depuis le début que la Norvège irait aussi loin qu’Erling Haaland pourrait la mener dans ce tournoi, et à en juger par ses deux premiers matchs, cela pourrait bien l’amener très loin dans les phases à élimination directe. Haaland a marqué quatre buts lors de ses deux premiers matchs du tournoi, enchaînant son doublé contre l’Irak par un autre contre le Sénégal, assurant ainsi la qualification de son équipe dans le groupe I.

    Cependant, la décision de l’entraîneur Stale Solbakken d’effectuer de nombreux changements lors du dernier match de groupe contre la France, alors que la première place était encore en jeu, n’a pas porté ses fruits : les Bleus ont réalisé un véritable carnage tandis que Haaland et Martin Ødegaard restaient sur le banc. En conséquence, la Norvège affrontera la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Colombie ⬆️

    L’objectif de la Colombie avant le tournoi était clair : remporter ses deux premiers matchs afin d’assurer sa qualification avant d’affronter le Portugal, favori du groupe K. Les hommes de Nestor Lorenzo ont atteint cet objectif en battant l’Ouzbékistan puis la RD Congo. Même s’ils ont manqué de chance de ne pas enchaîner une troisième victoire face à la Seleção, leur match nul 0-0 leur a tout de même permis de décrocher la première place du groupe.

    Ce résultat leur offre un parcours théoriquement plus favorable : ils défieront le Ghana au premier tour à élimination directe, puis, en cas de qualification, la Suisse ou l’Algérie en huitièmes. Les Cafeteros peuvent désormais légitimement viser au moins les quarts de finale.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Mexique ⬆️

    Le parcours du Mexique dans ce tournoi est pour l’instant irréprochable. Après avoir validé la première place du groupe A en battant l’Afrique du Sud puis la Corée du Sud, le sélectionneur Javier Aguirre a procédé à plusieurs rotations pour le dernier match d’El Tri face à la Tchéquie.

    Malgré ces changements, le Mexique a maintenu son sans-faute – et gardé sa cage inviolée pour la troisième rencontre consécutive – lors d’une nouvelle soirée enflammée à l’Azteca, où Mateo Chávez a inscrit son premier but en sélection, le jeune milieu Gilberto Mora s’est distingué et le gardien vétéran Guillermo Ochoa a fait son entrée historique lors de sa sixième phase finale de Coupe du monde.

    Conclusion : le Mexique aborde les huitièmes de finale avec un élan considérable et peut raisonnablement viser les quarts, d’autant qu’il jouerait à l’Azteca au tour suivant en cas de succès face à l’Équateur.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10États-Unis ⬆️

    Les États-Unis ont entamé la compétition de manière éclatante. Les coorganisateurs ont d’abord écrasé le Paraguay à Los Angeles, puis dominé l’Australie à Seattle, s’adjugeant ainsi la première place du groupe D avec une journée d’avance.

    Les attentes ont toutefois été légèrement revues à la baisse après la défaite de dernière minute concédée jeudi à Los Angeles face à la Turquie, déjà éliminée, lors d’un troisième match de groupe sans enjeu pour une équipe largement remaniée par Mauricio Pochettino. Cette contre-performance soulève des questions sur la profondeur de l’effectif de l’USMNT. Les États-Unis affronteront la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, un match où ils partiront favoris pour se qualifier.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Maroc ⬇️

    Comme l’a reconnu le milieu de terrain Bilal El Khannouss, le Maroc a failli payer cher son manque d’« humilité » lors de sa victoire 4-2 contre Haïti mercredi. Les Lions de l’Atlas ont été menés deux fois au score en première période d’un match qu’ils étaient censés remporter aisément, et qui leur aurait permis de devancer le Brésil à la première place du groupe C à la différence de buts. Au final, cependant, le Maroc s’est contenté de repartir d’Atlanta avec les trois points.

    En terminant deuxièmes, les demi-finalistes historiques de la précédente édition devront affronter XXX en seizièmes de finale, un obstacle qui s’annonce redoutable. Toutefois, leur match nul 1-1 face au Brésil lors de la première journée montre qu’ils élèvent leur niveau dans les grands rendez-vous. Avec Achraf Hakimi et Ismaël Saibari en pleine forme, les Nord-Africains abordent avec confiance leur rendez-vous à Monterrey.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Pays-Bas ⬆️

    Les Pays-Bas ont enfin trouvé leurs marques dans cette Coupe du monde. Après une prestation en dents de scie lors de leur match nul 2-2 contre le Japon, qui avait valu à Ronald Koeman d’être critiqué pour son attitude jugée trop défensive, les Néerlandais se sont déchaînés face à la Suède à Houston, s’imposant 5-1. 

    La décision de l’entraîneur d’aligner Brian Brobbey dans le onze de départ s’est avérée payante : l’attaquant a inscrit son troisième but en deux matches. Toutefois, en raison du format de la compétition, les Néerlandais affronteront le Maroc, deuxième du groupe C, lors du premier tour à élimination directe, un véritable test de résistance.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Portugal ⬇️

    Le Portugal, souvent cité parmi les favoris avant le coup d’envoi de la compétition nord-américaine, n’a pas encore convaincu : il n’a remporté qu’un seul de ses trois matches de groupe. Le nul inaugural contre la RD Congo s’est avéré coûteux, privant la Seleção de la première place. À 41 ans, Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan, reste sous le feu des interrogations.

    L’équipe de Roberto Martínez aborde désormais un parcours à élimination directe particulièrement périlleux : elle devra d’abord éliminer la Croatie, puis probablement l’Espagne, simplement pour atteindre les quarts de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    6Allemagne ⬇️

    Après une victoire écrasante 7-1 face à Curaçao, qui ne nous a guère appris sur la véritable force de l’Allemagne, les hommes de Julian Nagelsmann ont été soumis à un test sérieux quant à leurs prétentions à la Coupe du monde par une Côte d’Ivoire inspirée par Yann Diomande. Ils l’ont réussi, mais de justesse : menés au score, ils ont été sauvés par le super-remplaçant Deniz Undav, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel et d’un doublé.

    Toutefois, la défense allemande a montré des signes de fragilité et a fini par en payer le prix lors de son dernier match de groupe : la « Mannschaft » a concédé une défaite inquiétante face à l’Équateur, suite à une erreur de Manuel Neuer en fin de rencontre, même si la première place du groupe E était déjà assurée. Le Paraguay les attend désormais en seizièmes de finale, tandis que la France pourrait se dresser comme un adversaire redoutable en huitièmes.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brésil ⬆️

    Après un match nul peu convaincant face au Maroc lors de l’ouverture, le bilan de l’équipe de Carlo Ancelotti reste à confirmer. Cependant, la Seleção prend progressivement son rythme, portée par deux victoires consécutives 3-0 contre Haïti puis l’Écosse.

    Certes, le niveau des adversaires était faible, mais Ancelotti a pu tirer de nombreux points positifs de ces deux rencontres. Vinicius Jr continue de marquer, Matheus Cunha semble résoudre le problème offensif du Brésil, tandis que Neymar, de retour en forme, a livré une prestation encourageante face aux Écossais.

    XXX pourrait se révéler un adversaire coriace en seizièmes de finale, mais après tout le pessimisme qui entourait le Brésil au début du tournoi, l’avenir s’annonce désormais plus radieux pour les quintuples champions du monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    4Angleterre ⬆️

    La belle performance de l'Angleterre lors de sa victoire contre la Croatie semble déjà lointaine, puisqu'elle a été suivie de deux prestations décevantes face au Ghana et au Panama. Les « Three Lions » ont certes remporté ce dernier match samedi, s'assurant ainsi la première place du groupe L, mais ils le doivent en grande partie à Jude Bellingham et auront besoin que d'autres joueurs se montrent à la hauteur aux côtés du milieu de terrain du Real Madrid s'ils veulent aller loin dans ce tournoi.

    L’équipe de Thomas Tuchel aborde avec confiance le 32e de finale contre la RD Congo, mais la marche pourrait être plus haute ensuite, notamment en cas de huitième de finale au Mexique, dans l’imposant Estadio Azteca.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Espagne ↔️

    Après la déception, voire l’embarras, causée par le match nul 0-0 de l’Espagne face au Cap-Vert lors de son entrée en lice dans le tournoi, la « Roja » a retrouvé tout son niveau en écrasant l’Arabie saoudite, alors que Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ après sa blessure, a inscrit un but.

    Bien qu’elle ait conclu la phase de groupes en tête grâce à une victoire étriquée sur l’Uruguay, la sélection ibérique n’a cadré qu’une seule fois, profitant d’une bévue de Fernando Muslera pour voir la tentative d’Alex Baena finir au fond des filets. Prochain rendez-vous : l’Autriche, jeudi.

  • France Dembele HIC 2-1Getty/ GOAL

    2France ↔️

    La France est arrivée dans ce tournoi avec l’attaque la plus redoutable au monde, et elle s’est montrée à la hauteur de sa réputation jusqu’à présent. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont tous deux bien placés dans la course au Soulier d’or avec quatre buts chacun, tandis que Michael Olise s’est révélé être la même force créative qu’il a été tout au long de la saison dernière au Bayern Munich.

    Personne ne souhaite croiser la route de l’équipe de Didier Deschamps, et l’on s’attend à ce qu’elle fasse rapidement la différence contre la Suède en 32es de finale. Les Bleus auraient peut-être espéré un tirage plus clément par la suite, avec l’Allemagne comme possible adversaire en huitièmes, mais ils n’auront peur de personne après avoir conclu la phase de groupes avec un parcours sans faute.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentine ↔️

    Jusqu’ici, tout sourit à l’Argentine : la forme étincelante de Lionel Messi et un tirage au sort favorable lui ont permis de se qualifier aisément pour les phases finales. Les champions en titre ont donc conclu la phase de groupes en tant qu’équipe à battre.

    Messi a porté son total à six buts grâce à un sublime coup franc contre la Jordanie, et il devrait multiplier les occasions d’alourdir son compteur face au Cap-Vert en 32es de finale, puis éventuellement contre l’Australie ou l’Égypte en huitièmes. L’Argentine pourrait même éviter les cadors en quarts, avec la Colombie ou la Suisse comme adversaires les plus probables.