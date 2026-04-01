Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : la France, en pleine forme, montre ses muscles, tandis que l'Angleterre et l'équipe masculine des États-Unis affichent des faiblesses et que la Suède, en pleine renaissance, décroche l'une des six dernières places qualificatives

En Europe, la grande nouvelle a été la victoire de la Bosnie-Herzégovine face à l'Italie aux tirs au but, ce qui signifie que les Azzurri ne participeront pas à un troisième tournoi consécutif. La superstar du FC Barcelone, Robert Lewandowski, ne disputera pas non plus la Coupe du monde, puisque la Pologne s'est inclinée 3-2 face à la Suède à Solna. Dans les deux autres barrages de l'UEFA, la Turquie a mis fin au rêve du Kosovo, tandis que la Tchéquie a pris le dessus sur le Danemark aux tirs au but. Au Mexique, l'Irak a créé la surprise face à la Bolivie lors de son barrage interconfédéral, tandis que la RD Congo a battu de justesse la Jamaïque après prolongation.

Maintenant que nous connaissons enfin les 48 qualifiés, qui semble en mesure d’aller jusqu’au bout en Amérique du Nord cet été et quels pays ont encore beaucoup de travail à accomplir d’ici le coup d’envoi à Mexico le 11 juin ? Ci-dessous, GOAL évalue les perspectives des trois co-organisateurs (États-Unis, Mexique et Canada) et des autres participants à la plus grande Coupe du monde de tous les temps...

Dernière mise à jour :19 janvier 2026.

