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World Cup 2026 Power RankingsGOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

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Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : la France, en pleine forme, montre ses muscles, tandis que l'Angleterre et l'équipe masculine des États-Unis affichent des faiblesses et que la Suède, en pleine renaissance, décroche l'une des six dernières places qualificatives

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Bosnie Hérzégovine
DR Congo
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FEATURES

Il n'y a vraiment rien de comparable à la Coupe du monde. Le simple fait de se qualifier suscite un engouement national que le football de club ne peut tout simplement pas égaler. C'est pourquoi nous avons assisté à des scènes de véritable liesse partout dans le monde lors de la trêve internationale de mars, alors que les six dernières équipes qualifiées pour la grande fête du football de cet été en Amérique du Nord étaient confirmées.

En Europe, la grande nouvelle a été la victoire de la Bosnie-Herzégovine face à l'Italie aux tirs au but, ce qui signifie que les Azzurri ne participeront pas à un troisième tournoi consécutif. La superstar du FC Barcelone, Robert Lewandowski, ne disputera pas non plus la Coupe du monde, puisque la Pologne s'est inclinée 3-2 face à la Suède à Solna. Dans les deux autres barrages de l'UEFA, la Turquie a mis fin au rêve du Kosovo, tandis que la Tchéquie a pris le dessus sur le Danemark aux tirs au but. Au Mexique, l'Irak a créé la surprise face à la Bolivie lors de son barrage interconfédéral, tandis que la RD Congo a battu de justesse la Jamaïque après prolongation. 

Maintenant que nous connaissons enfin les 48 qualifiés, qui semble en mesure d’aller jusqu’au bout en Amérique du Nord cet été et quels pays ont encore beaucoup de travail à accomplir d’ici le coup d’envoi à Mexico le 11 juin ? Ci-dessous, GOAL évalue les perspectives des trois co-organisateurs (États-Unis, Mexique et Canada) et des autres participants à la plus grande Coupe du monde de tous les temps...

Dernière mise à jour :19 janvier 2026.

  • Curacao World Cup qualify 2026Getty

    48Curaçao ⬇️

    Curaçao s'est considérablement améliorée au cours des dix dernières années, passant de la 150e à la 82e place du classement mondial, mais sa qualification pour la phase finale n'en reste pas moins surprenante. En effet, cela semblait encore improbable lors de son match décisif de groupe contre une équipe jamaïcaine largement favorite, qui avait touché les montants à trois reprises lors de la rencontre de novembre à Kingston et avait également vu un penalty accordé dans le temps additionnel annulé par l'arbitrage vidéo (VAR).

    Cependant, bien que privée des services de son entraîneur Dick Advocaat, absent pour raisons personnelles avant de démissionner en février, Curaçao a tenu bon pour décrocher le point dont elle avait besoin et devenir ainsi la plus petite nation – tant en superficie qu’en population – à se qualifier pour la Coupe du monde. 

    Ainsi, même si les défaites en matchs amicaux du mois dernier contre la Chine et l'Australie ont souligné que la « Vague bleue » a peu de chances de faire forte impression en Amérique du Nord avec un groupe de joueurs peu connus (Tahith Chong, issu du centre de formation de Manchester United, sera le visage le plus familier pour les adeptes de la Premier League), cela n'a pas vraiment d'importance. Curaçao est déjà entré dans l'histoire, et sa récompense – si l'on peut appeler cela ainsi – est un match d'ouverture contre la puissante Allemagne, avant d'affronter l'Équateur et la Côte d'Ivoire.

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  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    47Haïti ⬇️

    La qualification d'Haïti pour sa deuxième Coupe du monde, 52 ans après sa première participation à la phase finale, relève tout simplement du miracle. L'absence des trois équipes les plus fortes des qualifications de la CONCACAF (les co-organisateurs de la Coupe du monde, les États-Unis, le Mexique et le Canada) a évidemment aidé, mais personne ne croyait que les Grenadiers pourraient terminer en tête d'un groupe comprenant le Costa Rica et le Honduras – d'autant plus que l'équipe de Sébastien Migne a été contrainte de disputer tous ses matchs à domicile à Curaçao en raison du conflit qui ravage Haïti depuis qu'elle a été dévastée par un tremblement de terre en 2010. 

    Migne, qui n’a toujours pas pu se rendre sur l’île des Caraïbes et a dû compter sur les responsables de la Fédération haïtienne de football pour obtenir des informations sur les joueurs locaux, ne dispose pas d’un effectif particulièrement solide. Cependant, après avoir déjà convaincu le milieu de terrain des Wolves d’origine française Jean-Ricner Bellegarde de se déclarer pour Haïti, l’attaquant de Sunderland Wilson Isidor a emboîté le pas, marquant lors de ses débuts officiels lors du match amical nul contre l’Islande en mars, tout en renforçant les espoirs de l’équipe de créer la surprise dans un groupe redoutable comprenant le Brésil, le Maroc et l’Écosse.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    46Irak 🆕

    Quarante-huitième et dernière équipe à se qualifier pour le tournoi, cela fait 40 longues années que l'Irak n'a pas participé à une Coupe du monde. Elle a décroché la seule place asiatique en barrage interconfédéral après une campagne éprouvante qui a débuté en 2023 et comporté cinq tours de qualification, battant de justesse les Émirats arabes unis en deux manches en novembre 2025 pour se qualifier pour un match décisif contre la Bolivie ou le Suriname afin de déterminer qui accéderait au tournoi proprement dit.

    Finalement, c'est la Bolivie qu'ils ont affrontée en mars, battant la nation sud-américaine 2-1 au Mexique malgré des préparatifs et un déplacement perturbés par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient – un triomphe qui leur a demandé de surmonter neuf minutes de temps additionnel à couper le souffle en fin de match.

    Cette victoire historique leur a valu une place dans le « groupe de la mort » de cette édition de la Coupe du monde, aux côtés de la France, vainqueur en 2018, de la puissance africaine qu'est le Sénégal et de la Norvège, outsider de la compétition. L'Irak partira donc grand outsider, mais après quatre décennies d'absence de la plus grande scène mondiale, cela lui importera peu, puisqu'il a gagné le droit de se mesurer aux meilleurs de la planète.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    45Panama ⬇️

    Après avoir conquis le cœur des spectateurs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les fantastiques supporters panaméens feront un retour très attendu en phase finale l'été prochain, leur équipe ayant décroché in extremis une place de qualification directe lors de la dernière journée des éliminatoires de la CONCACAF. La « Marée rouge » a balayé le Salvador, déjà éliminé, en s'imposant 3-0 à Panama City. Ce résultat, combiné à la défaite 3-1 du Suriname au Guatemala, a permis à l'équipe de Thomas Christiansen de terminer première du Groupe A.

    Au vu de la force de son effectif, atteindre la phase à élimination directe de la Coupe du monde semblait déjà hors de portée des Canaleros, même s’ils ont prouvé qu’ils ne seraient pas des adversaires faciles en battant l’Afrique du Sud au Cap cette semaine. Cependant, après avoir été tirés au sort face à l’Angleterre, la Croatie et le Ghana, le Panama pourrait malheureusement finir par perdre ses trois matches de groupe – tout comme il l’avait fait lors de Russie 2018.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    44Jordanie ⬇️

    Le 5 juin, la Jordanie est entrée dans l'histoire en se qualifiant pour la première fois pour la Coupe du monde, déclenchant des scènes de liesse dans tout le pays. Une victoire 3-0 contre Oman, grâce à un triplé d'Ali Olwan, a placé les Al Nashama en passe de décrocher leur place en phase finale, et leur place parmi les deux premiers du groupe B de l'AFC a été assurée grâce à la victoire 2-0 de la Corée du Sud contre l'Irak, troisième du groupe, plus tard dans la journée.

    Évidemment, on n'attendra pas grand-chose de la Jordanie lors de la phase finale, même si elle a obtenu un match nul honorable contre le Nigeria mardi. La majorité des joueurs de l'équipe de Jamal Sellami évoluent dans leur pays d'origine, bien que l'ailier vedette Musa Al-Taamari ait passé la majeure partie de sa carrière en Europe et ait quitté Montpellier pour Rennes l'année dernière.

    La Jordanie, classée 63e au niveau mondial, n'a cessé de progresser ces dernières années et a même créé la surprise en battant la Corée du Sud lors de son parcours vers la deuxième place de la Coupe d'Asie 2023 au Qatar. Mais les récentes défaites en matchs amicaux contre la Bolivie, l'Albanie et la Tunisie soulignent que sa campagne en Coupe du monde s'annonce difficile. Pour espérer atteindre les seizièmes de finale, elle devra tout simplement battre l'Autriche ou l'Algérie avant d'affronter l'Argentine, championne en titre, lors de son dernier match de groupe.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    43Qatar ⬇️

    Après avoir déçu tout le monde lors de ses débuts en tant que pays hôte de la Coupe du monde en 2022, le Qatar cherchera à laisser une impression bien plus positive lors de cette nouvelle édition, quatre ans plus tard. Cependant, sa qualification a été entachée de controverse, les doubles champions d'Asie ayant été inexplicablement autorisés à disputer leurs deux matches du quatrième tour à domicile. Après avoir tenu Oman en échec (0-0) à Al Rayyan, ils ont battu les Émirats arabes unis 2-1 sur le même terrain pour décrocher la première place de leur groupe de trois équipes.

    L'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'Espagne, Julen Lopetegui, a supervisé la fin de la campagne du Qatar après avoir pris les rênes de l'équipe en mai, et a fait du bon travail en consolidant une défense qui avait encaissé 24 buts en 10 matches lors du troisième tour de qualification. Avec Almoez Ali, Lopetegui dispose également d'un attaquant prolifique qui a marqué plus de buts (12) que quiconque dans la section de l'AFC.

    Cependant, bien que le Qatar ait réussi à éviter les grandes équipes lors du tirage au sort de la Coupe du monde, ce qui l'a placé dans le même groupe que le Canada, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, une qualification pour les huitièmes de finale semble hors de portée pour une équipe qui reste sur quatre défaites consécutives.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    42Arabie saoudite ⬇️

    De retour en Coupe du monde pour la huitième fois depuis ses débuts dans la compétition aux États-Unis en 1994, l'Arabie saoudite a dû emprunter un parcours sinueux pour se qualifier avant de décrocher finalement sa place en octobre.

    Roberto Mancini a démissionné de son poste d'entraîneur après un peu plus d'un an à la tête de l'équipe, suite à une mauvaise campagne lors de la Coupe d'Asie et à un début décevant dans les qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2024, ce qui a conduit à la réintégration de son prédécesseur, Hervé Renard. Et bien que les performances sous la houlette du sélectionneur français n’aient pas été régulières, les Saoudiens ont réussi à devancer l’Irak à la différence de buts lors du quatrième tour des qualifications asiatiques pour décrocher leur place au tirage au sort – même s’ils ont été considérablement aidés par le fait de pouvoir disputer leurs deux matches à Djeddah.

    Il semblerait que l'afflux de superstars étrangères dans la Pro League saoudienne ait eu un effet néfaste sur l'équipe nationale, plusieurs joueurs ayant été écartés des effectifs de leurs clubs. Une nouvelle victoire surprise contre l'Argentine, comme celle de 2022, semble aujourd'hui peu probable pour une équipe battue 4-0 par l'Égypte la semaine dernière.

  • FOOTBALL-CPV-FINAFP

    41Cap-Vert ⬇️

    Le Cap-Vert deviendra le troisième plus petit participant à la Coupe du monde en termes de population après avoir su garder son sang-froid pour décrocher sa place au tournoi de l'été prochain. Les « Blue Sharks » ont assuré leurs débuts dans la compétition grâce à une victoire 3-0 contre l'Eswatini en octobre, qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe de qualification, avec quatre points d'avance sur le Cameroun, puissance traditionnelle du football africain.

    Il ne s'agit certainement pas d'une équipe composée de grands noms ni soutenue par une fédération de football riche. Pico Lopes, des Shamrock Rovers, par exemple, a été recruté via le réseau social professionnel LinkedIn, tandis que la sélection a bénéficié de l'engagement de joueurs éligibles désireux de la représenter depuis son parcours jusqu'aux quarts de finale de la CAN en 2023.

    Le Cap-Vert sera donc un outsider de premier plan à la Coupe du monde, où une équipe battue par le Chili, une équipe sud-américaine en difficulté, lors de la trêve internationale de mars, risque d’avoir beaucoup de mal face à l’Espagne et à l’Uruguay, même si elle estimera sans doute que son match contre l’Arabie saoudite est à sa portée.

  • FBL-IRN-CRC-FRIENDLYAFP

    40Iran ⬇️

    L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en revenant deux fois au score pour arracher le match nul 2-2 face à l'Ouzbékistan, deuxième du classement, à Téhéran en mars – un résultat qui a assuré à l'équipe locale une place parmi les deux premières du groupe A de l'AFC. Mehdi Taremi s'est montré, comme on pouvait s'y attendre, décisif : l'attaquant de l'Olympiacos a inscrit les deux buts de son pays, bien qu'il ait une nouvelle fois été efficacement épaulé par Sardar Azmoun.

    L'Iran ne dispose pas d'un effectif particulièrement fourni – comme l'a souligné sa piètre performance lors de la défaite décevante face à l'Ouzbékistan lors de la Coupe des Nations de la CAFA 2025 –, mais il ne manque certainement pas d'expérience, et une équipe actuellement classée 21e au niveau mondial ne doit pas être prise à la légère. Ce sera sa quatrième phase finale consécutive et, après avoir bénéficié d’un tirage au sort relativement clément avec la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, elle pourrait sortir de la phase de groupes pour la première fois à sa septième tentative.

    Cependant, les préparatifs de la Team Melli, et même sa participation au tournoi, ont été plongés dans le chaos total par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le président américain Donald Trump ayant déclaré publiquement qu'il ne serait pas « approprié » que Taremi et ses coéquipiers jouent, car il ne peut garantir leur sécurité.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    39République démocratique du Congo 🆕

    Un ancien international anglais des moins de 21 ans a été le héros de la République démocratique du Congo, qui a mis fin à une attente interminable de 52 ans pour se qualifier pour la Coupe du monde. L'ancien défenseur de Manchester United et actuel joueur de Burnley, Axel Tuanzebe, a inscrit le but de la victoire à la 100e minute pour la nation anciennement connue sous le nom de Zaïre, lors de son match de barrage intercontinental contre la Jamaïque au Mexique. Les Léopards avaient déjà éliminé les grandes puissances du football africain que sont le Cameroun et le Nigeria pour se qualifier pour ce barrage, après avoir terminé deuxièmes derrière le Sénégal dans leur groupe de qualification.

    Le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan les attendent dans le groupe K, et l'équipe compte quelques bons joueurs, dont Aaron Wan-Bissaka de West Ham, Noah Sadiki de Sunderland et l'attaquant de Newcastle Yoane Wissa. Mais après une si longue, longue attente, les supporters et les joueurs congolais seront sans aucun doute simplement ravis de participer à une Coupe du monde.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    38Afrique du Sud ⬇️

    Pour la première fois depuis qu'elle a accueilli la compétition en 2010, et pour la troisième fois seulement grâce à ses propres mérites, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la Coupe du monde, même si elle a failli laisser filer cette qualification malgré une campagne solide dans le groupe C de la CAF. L'alignement d'un joueur inéligible contre le Lesotho en septembre leur a coûté trois points, et ils avaient donc besoin d'une victoire contre le Rwanda lors de leur dernier match – ainsi que d'un coup de pouce du Nigeria – pour décrocher leur place pour l'été prochain.

    Une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 2023 semblait indiquer que les Bafana Bafana étaient de retour sur les rails après une dizaine d'années de relative obscurité, mais leur élimination décevante en huitièmes de finale cette année a montré qu'ils avaient encore énormément de travail à accomplir, tant sur le terrain qu'en dehors. Bien sûr, le sélectionneur Hugo Broos ne peut pas faire grand-chose face aux problèmes structurels qui font tant débat en Afrique du Sud ; il reste donc uniquement concentré sur « la préparation des objectifs futurs, avec la Coupe du monde désormais clairement en ligne de mire ».

    Le tirage au sort a été relativement clément pour une équipe qui s'appuie fortement sur la superpuissance nationale, les Mamelodi Sundowns. Comme il y a 16 ans, l'Afrique du Sud débutera le tournoi contre le Mexique, avant d'affronter la Tchéquie, puis de conclure sa phase de groupes contre la Corée du Sud. Ce n’est en aucun cas le pire des calendriers, mais au vu des défaites en Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte et au Cameroun, et de l’incapacité à remporter l’un ou l’autre des matchs amicaux du mois dernier contre le Panama, cela pourrait s’avérer trop difficile à surmonter pour les Bafana Bafana. 

  • FBL-WC-2026-NZL-CHIAFP

    37Nouvelle-Zélande ↔️

    La décision de la FIFA d'accorder à l'Océanie une place garantie pour la Coupe du monde 2026 a fait de la qualification de la Nouvelle-Zélande pour la phase finale, la première depuis 2010, une simple formalité, car elle n'a aucun rival digne de ce nom au sein de l'OFC. Comme l'a déclaré le défenseur Michael Boxall après la victoire 3-0 des All Whites contre la Nouvelle-Calédonie : « Nous avons connu des déceptions lors des campagnes précédentes, mais depuis l'élargissement du tournoi, nous nous attendions à cela. »

    La question est désormais de savoir s’ils pourront faire sensation en Amérique du Nord l’année prochaine. Un récent match nul contre la Norvège a donné quelques raisons d’être optimiste, mais il est difficile d’être confiant quant aux perspectives d’une équipe qui a désormais chuté à la 85e place du classement mondial.

    La victoire 4-1 contre le Chili en mars a au moins mis fin à une série démoralisante de huit matchs sans victoire, mais on ne peut nier que l'attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, est le seul joueur véritablement de haut niveau de l'équipe néo-zélandaise. Une victoire contre l'Iran lors du match d'ouverture des All Whites semble donc essentielle pour leurs chances de sortir d'un groupe qui comprend également l'Égypte et la Belgique.

  • FBL-TUNISIA-COACHAFP

    36Tunisie ⬇️

    La qualification de la Tunisie pour une troisième phase finale consécutive de la Coupe du monde n’a jamais vraiment fait de doute. Cependant, son avenir est actuellement incertain après une campagne décevante lors de la Coupe d’Afrique des nations, qui a conduit au limogeage de Sami Trabelsi de son poste d’entraîneur et à son remplacement par Sabri Lamouchi.

    L'ancien défenseur central Trabelsi n'avait repris ses fonctions qu'en février de l'année dernière et avait aidé les Aigles de Carthage à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 sans encaisser le moindre but. Malheureusement pour Trabelsi, la CAN s'est toutefois soldée par un désastre pour la Tunisie, qui s'est inclinée aux tirs au but face au Mali en huitièmes de finale, alors qu'elle avait affronté une équipe réduite à 10 joueurs pendant plus de 90 minutes lors du match disputé à Casablanca.

    Lamouchi a au moins débuté son mandat sans connaître la défaite, avec une victoire 1-0 contre Haïti et un match nul et vierge contre le Canada, mais il aura clairement beaucoup de mal à faire sortir la Tunisie d’un groupe de Coupe du monde qui comprend également les Pays-Bas et le Japon, d’autant plus que l’équipe manque cruellement de joueurs de classe mondiale.

  • FBL-WC-2026-AUS-CURAFP

    35Australie ⬇️

    L'Australie a confirmé sa participation à la Coupe du monde 2026 de manière éclatante en s'imposant à l'extérieur face à l'Arabie saoudite le 10 juin (alors qu'il lui aurait suffi d'éviter une défaite par cinq buts d'écart) ; mais c'est la victoire 1-0 contre le Japon, cinq jours plus tôt, qui lui a effectivement assuré sa qualification.

    Les Socceroos espèrent désormais participer à leur sixième phase finale consécutive, mais, dans l'état actuel des choses, cette équipe dépourvue de stars ne semble pas capable de réiturer les performances qui l'ont menée en huitièmes de finale en 2006 et 2022. Les performances se sont nettement améliorées depuis que Popovic a succédé à Graham Arnold au poste d’entraîneur en septembre 2024, et l’émergence de jeunes talents prometteurs tels que Mohamed Touré, Nestory Irankunda et Alessandro Circati laisse certainement entrevoir un avenir plus radieux pour le football « Down Under ».

    Le fait d'avoir évité les grosses pointures lors de la phase de groupes leur donne une chance d'atteindre au moins les seizièmes de finale, car les victoires de mars contre le Cameroun et Curaçao suggèrent que les Australiens sont capables de récolter suffisamment de points lors de leurs matchs contre la Turquie, les États-Unis et le Paraguay pour se faufiler en phase à élimination directe.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    34Ouzbékistan ⬇️

    Après de nombreux échecs de justesse et bien des déceptions, l'Ouzbékistan fera enfin ses débuts lors de la phase finale de la Coupe du monde cet été. La qualification a été tout sauf facile : Srecko Katanec a dû démissionner de son poste d'entraîneur en janvier pour raisons de santé, et l'ancien milieu de terrain Timur Kapadze a terminé le travail commencé par le Slovène en décrochant un match nul 0-0 à suspense contre les Émirats arabes unis le 5 juin, garantissant ainsi une place parmi les deux premiers du groupe A de l'AFC. 

    Cependant, c'est la légende italienne Fabio Cannavaro qui supervisera la première campagne de Coupe du monde de cette nation asiatique, avec Kapadze comme assistant. Le mandat du vainqueur de la Coupe du monde a bien commencé, les « Loups blancs » ayant remporté en novembre l'Al Ain International Cup (un tournoi amical) en battant l'Égypte en demi-finale et en s'imposant aux tirs au but face à l'Iran en finale, avant de battre le Gabon et le Venezuela lors des FIFA Series 2026. 

    Une chose est sûre : les chances, certes minces, de l'Ouzbékistan d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde reposeront sur une défense solide emmenée par le défenseur central de Manchester City Abdukodir Khusanov. Celle-ci aura pour mission de neutraliser des joueurs tels que Luis Diaz et Cristiano Ronaldo lors de leurs deux premiers matches de groupe, respectivement contre la Colombie et le Portugal, avant le match décisif contre la RD Congo.

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    33Bosnie-Herzégovine 🆕

    C'est à la Bosnie-Herzégovine que l'Italie doit son absence à la troisième Coupe du monde consécutive. Après avoir manqué de peu la qualification directe dans le groupe H, privée de victoire par un but égalisateur de dernière minute de l'Autriche lors de son dernier match de qualification, rares étaient ceux qui auraient parié sur une qualification des Bosniaques pour la phase finale, alors qu'ils avaient été tirés au sort dans la même partie du tableau des barrages que les Azzurri, quadruples vainqueurs du tournoi. Mais ils ont réussi un exploit remarquable.

    Ils ont dû recourir aux tirs au but pour éliminer le Pays de Galles en demi-finale, après que l'éternel Edin Dzeko eut une nouvelle fois répondu présent pour son pays en égalisant à la 86e minute. À peine quatre jours plus tard, ils ont de nouveau tenu bon, brisant le cœur des Italiens lors d'une séance de tirs au but, après que le carton rouge d'Alessandro Bastoni en première mi-temps leur eut permis de revenir dans un match où ils étaient menés 1-0 à ce moment-là.

    Même si elle se contentera d’être présente dans ces circonstances, la Bosnie-Herzégovine croira en ses chances de sortir d’un groupe de Coupe du monde composé des co-organisateurs, le Canada, la Suisse et le Qatar, dans ce qui sera un joyeux chant du cygne pour Dzeko, âgé de 40 ans.

  • FBL-WC 2026-QUALIFIER-CZE-DENAFP

    32République tchèque 🆕

    La Tchéquie a mis fin à vingt ans d’attente pour faire son retour sur la scène de la Coupe du monde, savourant l’euphorie supplémentaire d’avoir décroché sa place en passant par les barrages après avoir terminé loin derrière la Croatie, deuxième de son groupe de qualification.

    Elle a d'ailleurs connu un parcours semé d'embûches en demi-finale et en finale : les Tchèques étaient menés 2-0 par l'Irlande après seulement 23 minutes à Prague avant de réaliser un retour spectaculaire en demi-finale, grâce à l'égalisation de Ladislav Krejci à la 86e minute qui a forcé la prolongation, avant que le joueur des Wolves ne marque le penalty décisif lors de la séance de tirs au but. Le match décisif contre le Danemark n’a pas manqué de rebondissements non plus, les deux équipes étant à égalité après avoir marqué chacune en prolongation. Les Danois ont manqué trois de leurs quatre tirs au but, offrant ainsi la victoire à la Tchéquie, bien qu’ils aient dominé les statistiques sur l’ensemble des 120 minutes.

    Ils se retrouvent donc dans le groupe A de la Coupe du monde avec les co-organisateurs, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Mais même s'ils disposent de joueurs offensifs talentueux comme Pavel Sulc et Patrik Schick et peuvent se montrer solides en défense, ce serait une grande surprise de les voir aller très loin.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    31Ghana ⬇️

    Au moment où nous écrivons ces lignes, le Ghana se retrouve sans sélectionneur à moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. L'ancien sélectionneur, Otto Addo, avait été soumis à une pression intense après une campagne de qualification désastreuse pour la Coupe d'Afrique des nations. Bien qu'il ait réussi à qualifier les Black Stars pour la Coupe du monde, il a été limogé à la suite d'une série de quatre défaites consécutives en matchs amicaux, dont une humiliante défaite 5-1 face à l'Autriche le 27 mars.

    Selon les rumeurs, Czeslaw Michniewicz serait sur le point de prendre la relève. Si l'ancien sélectionneur de la Pologne se réjouit à l'idée de travailler avec des joueurs tels qu'Antoine Semenyo et Mohammed Kudus, une équipe en manque de confiance aura fort à faire dans un groupe de Coupe du monde comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canada ⬇️

    Le Canada s'est indéniablement amélioré sous la houlette de Jesse Marsch, comme en témoigne saremontée à la 30e place du classement mondial. Tout n'a toutefois pas été rose depuis l'arrivée de l'Américain. La défaite en quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF face au Guatemala en juin a été une véritable humiliation, et la défaite en match amical contre l’Australie n’augurait rien de bon. Cependant, les récents matchs nuls contre la Colombie, l’Équateur et la Tunisie, tous qualifiés pour la Coupe du monde, ont prouvé que les Canadiens sont capables de rivaliser au plus haut niveau.

    En effet, il ne faut pas oublier que peu après avoir pris ses fonctions en mai de l’année dernière, Marsch a mené le Canada à la quatrième place de la Copa América 2024 – ce qui constitue sans doute la plus belle réussite de l’histoire du football national. Le défi consiste désormais, bien sûr, à faire encore mieux lors de la Coupe du monde. Le Canada ne s’est qualifié pour la phase finale qu’à deux reprises auparavant (en 1986 et en 2022), perdant à chaque fois ses trois matches de groupe, mais ses espoirs d’accéder aux huitièmes de finale ont sans aucun doute été renforcés par le fait qu’il affrontera la Bosnie-Herzégovine lors de son premier match du tournoi plutôt que l’Italie, avant d’affronter le Qatar et la Suisse.

    La condition physique du capitaine Alphonso Davies, qui a été en proie à des problèmes de blessures au cours de l'année écoulée, sera évidemment déterminante – mais il est sans doute encore plus important que l'attaquant vedette Jonathan David retrouve son instinct de buteur, qu'il a perdu depuis son arrivée à la Juventus cet été. 

  • Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    29Algérie ⬇️

    Après 12 ans d'absence, l'Algérie fera son retour en phase finale de la Coupe du monde en 2026, après avoir décroché sa qualification avec une journée d'avance lors des éliminatoires de la CAF. Cette période a été marquée par des résultats mitigés pour les Renards du désert, qui ont remporté la Coupe d'Afrique des nations 2019 mais ont été éliminés dès la phase de groupes de cette même compétition à trois reprises, sans remporter le moindre match. Par ailleurs, lors de l'édition de cette année, elles ont battu la RD Congo en huitièmes de finale, avant de s'incliner 2-0 face au Nigeria. La Fédération algérienne de football (FAF) a estimé que ce match avait été indûment influencé par des décisions arbitrales qui « ont soulevé des questions et suscité une indignation générale ».

    À vrai dire, cela ressemblait à une tentative de diversion, compte tenu de la piètre qualité de la prestation, et il était révélateur que, tout en attaquant les officiels, la FAF ait également appelé les supporters à rester unis dans leur soutien à Vladimir Petkovic et à ses joueurs à l’approche de la Coupe du monde. La sélection nationale est très clairement « en phase de reconstruction » et reste inquiétamment dépendante de Riyad Mahrez, âgé de 35 ans, même si Mohamed Amoura s’est vraiment illustré lors des qualifications, avec 10 buts.

    Pourtant, même si l'Algérie n'a aucune chance de terminer en tête d'un groupe de Coupe du monde comprenant l'Argentine, tenante du titre, elle se croit tout à fait capable de terminer devant non seulement la Jordanie, mais aussi l'Autriche, après une trêve internationale positive en mars, durant laquelle elle a écrasé le Guatemala 7-0 avant de tenir l'Uruguay en échec 0-0.

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Corée du Sud ⬇️

    La participation de la Corée du Sud à la Coupe du monde de l'été prochain ne surprendra absolument personne, étant donné que les Taeguk Warriors ont pris part aux dix dernières éditions du tournoi. Cette fois-ci, ils ont décroché leur qualification grâce à un parcours sans défaite, qu'ils ont conclu en écrasant le Koweït 4-0 lors de leur dernier match.

    Tout n'a toutefois pas été facile, puisqu'ils ont concédé trois nuls consécutifs avant de s'imposer face à l'Irak, tandis que plusieurs joueurs clés prennent de l'âge, notamment le légendaire capitaine Son Heung-min. Le sélectionneur Hong Myung-bo a néanmoins remis les Coréens sur les rails après leur défaite surprise en demi-finale contre la Jordanie lors de la Coupe d’Asie 2023, qui avait entraîné le limogeage de Jürgen Klinsmann, et le nouveau patron a déjà commencé à rajeunir l’équipe en vue de la Coupe du monde.

    Cependant, les lourdes défaites face au Brésil et à la Côte d’Ivoire ces derniers mois font que personne ne pariera sur la Corée du Sud pour espérer qu’elle se rapproche ne serait-ce qu’un peu de sa quatrième place obtenue lors de la Coupe du monde 2002, même si le tirage au sort ne s’est pas trop mal passé pour elle, avec le Mexique, l’Afrique du Sud et la Tchéquie comme adversaires dans un Groupe A assez équilibré.

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    27Écosse ⬇️

    L'Écosse se qualifie pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans après une qualification des plus spectaculaires : les hommes de Steve Clarke ont marqué deux buts dans le temps additionnel lors de leur match décisif contre le Danemark à Hampden Park. À vrai dire, les Danois ont été les meilleurs – même à 10 contre 11 –, mais les Écossais ont fait preuve d’un esprit combatif remarquable et d’une qualité sans limite. En effet, les buts marqués par Scott McTominay, Kieran Tierney et Kenny McLean lors de cette victoire 4-2 déjà légendaire ont tous été sensationnels.

    On peut toutefois se demander si l'Écosse a vraiment les qualités nécessaires pour sortir de la phase de groupes d'une Coupe du monde pour la première fois, d'autant plus après deux défaites consécutives en matchs amicaux en mars contre le Japon et la Côte d'Ivoire. Rappelons-nous que cette équipe avait impressionné lors des qualifications pour l'Euro 2024 mais avait été catastrophique en Allemagne, et que sa tâche en Amérique du Nord n'a pas été facilitée par un tirage au sort difficile qui a placé l'équipe de Clarke dans le même groupe que le Brésil et le Maroc.

    Elle devrait néanmoins battre facilement Haïti, et avec le soutien de la Tartan Army, elle a une chance de décrocher le point supplémentaire dont elle aurait besoin pour décrocher au moins la troisième place de son groupe.

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    26Mexique ↔️

    Jaime Lozano a mené le Mexique à la victoire lors de la Gold Cup en 2023, mais il a été limogé après la campagne catastrophique de la Copa América de l'année dernière, au cours de laquelle El Tri a lamentablement échoué à sortir d'un groupe qui s'annonçait pourtant très abordable, composé de la Jamaïque, du Venezuela et de l'Équateur. En conséquence, Javier Aguirre est de retour aux commandes et, cette fois-ci, il est secondé par le légendaire Rafael Marquez, qui devrait prendre la relève en tant qu'entraîneur principal après la Coupe du monde.

    Le troisième mandat d'Aguirre a été pour le moins mouvementé jusqu'à présent, le Mexique s'étant remis d'une défaite surprise lors du match aller contre le Honduras (au cours duquel l'entraîneur a été touché par une canette de bière lancée par un supporter local !) pour remporter la Ligue des Nations en mars dernier, avant de décrocher un nouveau trophée en juin grâce à une victoire 2-1 contre les États-Unis en finale de la Gold Cup à Houston. 

    Cette équipe mexicaine, extrêmement imprévisible, n’a ensuite plus remporté le moindre match en 2025, mais elle a entamé l’année 2026 par trois victoires consécutives avant de tenir en échec les poids lourds européens que sont le Portugal et la Belgique, ravivant ainsi l’espoir de voir El Tri atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis qu’il a accueilli le tournoi en 1986.

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    25Égypte ↔️

    Pour une équipe aussi performante que l'Égypte dans le football africain, son bilan en matière de qualification pour les Coupes du monde est plutôt catastrophique. Les Pharaons ont disputé cinq des onze dernières phases finales de la CAN, remportant trois d'entre elles, mais 2026 ne marquera que leur deuxième participation à la compétition mondiale depuis 1990. Leur précédente campagne avait également laissé à désirer, puisqu'ils avaient perdu leurs trois matches dans un groupe qui semblait pourtant peu intimidant en 2018. Les vétérans égyptiens seront donc déterminés à faire forte impression lors de la Coupe du monde, et aucun plus que Mohamed Salah. 

    La carrière de ce prolifique ailier à Liverpool s'achèvera peut-être sur une note décevante, mais Salah reste le talisman de son pays, avec neuf buts inscrits lors de la phase de qualification pour l'Amérique du Nord, et il est rejoint dans une ligne d'attaque redoutable par l'attaquant polyvalent de Manchester City, Omar Marmoush. Le sélectionneur Hossam Hassan dispose également d'une défense bien rodée qui n'a concédé que deux buts en dix matches de qualification. 

    Comme l'a souligné le parcours de cette année jusqu'aux demi-finales de la CAN, une équipe égyptienne ne comptant que trois joueurs évoluant en Europe dépend fortement de Salah, mais la victoire écrasante du mois dernier contre l'Arabie saoudite et le match nul contre l'Espagne ont prouvé qu'il ne fallait pas sous-estimer la force globale de l'équipe. Salah sera sans aucun doute la clé, et s'il est en pleine forme et au meilleur de son art, il devrait être capable de mener son pays hors d'un groupe comprenant la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ⬇️

    Le Paraguay a parcouru un long, très long chemin au cours de la dernière année environ – et l’entraîneur Gustavo Alfaro en est la principale raison. La Albirroja avait échoué dès le premier tour de la Copa América 2024, perdant ses trois matches de groupe, ce qui avait entraîné le limogeage de Daniel Garnero. Alfaro a fait des merveilles depuis qu’il a pris les rênes, le Paraguay décrochant sa qualification pour la Coupe du monde grâce principalement à un regain de forme immédiat qui lui a permis de battre le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay lors d’une série de 10 matches sans défaite.

    Sa progression a été freinée par une défaite 1-0 face au Brésil à São Paulo en juin, mais le Paraguay s’est assuré une place en phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 grâce à un match nul et vierge contre l’Équateur en septembre. Ainsi, même si Alfaro ne dispose d’aucun attaquant de classe mondiale, il peut compter sur une défense brillante emmenée par le vétéran défenseur central de Palmeiras, Gustavo Gomez, qui est très difficile à percer – du moins lors des rencontres officielles.

    Le Paraguay a encaissé neuf buts lors des six matchs disputés depuis sa qualification pour la Coupe du monde, s'inclinant à trois reprises. Il pourrait donc avoir du mal à sortir d'un groupe qui comprend également les États-Unis, la Turquie et l'Australie. 

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    23Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa mène l'Uruguay à la Coupe du monde, une nouvelle réjouissante pour tous ceux qui aiment les personnalités hautes en couleur et le football offensif. « El Loco » est l'un des entraîneurs les plus emblématiques de l'histoire du football, et personne ne sait jamais ce qu'il va faire ensuite !

    En plus d’avoir battu le Brésil lors de son parcours vers les demi-finales de la Copa América 2024, l’Uruguay a également pris quatre points à la Seleção lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde – et a même créé la surprise face à l’Argentine à Buenos Aires. Les doubles champions du monde ont toutefois peiné à trouver régularité et fluidité en 2025, et une défaite 5-1 face aux États-Unis a sonné l'alarme, poussant Bielsa à faire le point sur sa personnalité et ses méthodes lors d'une conférence de presse extraordinaire tenue quelques jours plus tard.

    Les choses semblent s'être un peu calmées depuis, et deux matchs nuls lors de la trêve internationale de mars, contre l'Angleterre et l'Algérie, semblent indiquer que Bielsa sera au moins toujours aux commandes lorsque la Coupe du monde débutera. Il serait certainement dommage que l'équipe s'autodétruise lors de la phase finale, car une place en huitièmes de finale est à portée de main pour une équipe qui affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    22États-Unis ⬇️

    La nomination tant attendue de Mauricio Pochettino au poste de sélectionneur de l'équipe nationale américaine a été annoncée en grande pompe en septembre 2024, et le parcours a été jusqu'à présent une véritable montagne russe. 

    Après des défaites particulièrement douloureuses, notamment face au Panama et au Canada en Ligue des Nations, puis face au Mexique en finale de la Gold Cup de l'année dernière, les États-Unis avaient pris un élan considérable à la fin de l'année 2025 grâce à une série de cinq matchs sans défaite, couronnée par une victoire écrasante 5-1 contre l'Uruguay. Cependant, les Américains ont été brutalement ramenés à la réalité par la Belgique le mois dernier, les Diables Rouges s'imposant largement 5-2 à Atlanta, avant que le Portugal ne leur inflige une deuxième défaite consécutive.

    La star Christian Pulisic reste optimiste, et les co-organisateurs devraient vraiment sortir d'un groupe faible comprenant le Paraguay, l'Australie et la Turquie, mais après 18 mois sous le règne de Pochettino, il est encore difficile de savoir exactement à quoi s'attendre de son équipe d'un jour à l'autre.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    21Suède 🆕

    On peut dire qu’ils se sont faufilés par la petite porte ! La Suède n’a remporté aucun match lors d’une campagne de qualification désastreuse, subissant l’humiliation de terminer dernière de son groupe (derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie, rien de moins), avec quatre défaites et deux nuls.

    Comment diable se sont-ils qualifiés pour la Coupe du monde, alors, me direz-vous ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter jusqu’en novembre 2024, lorsque les Suédois ont remarquablement décroché une place en barrages en terminant en tête d’un groupe de la Ligue des Nations C composé de l’Azerbaïdjan, de l’Estonie et de la Slovaquie – et ils avaient été relégués de la Ligue B pour avoir ne serait-ce que cette opportunité.

    Néanmoins, la décision de limoger Jon Dahl Tomasson et de faire appel à l’ancien entraîneur de West Ham, Chelsea et Brighton, Graham Potter, avant les barrages du printemps, a porté ses fruits, l’Anglais ayant réussi à mener à bien sa mission dans des circonstances des plus dramatiques. La Suède a facilement battu l'Ukraine en demi-finale, aidée par le fait que le match se jouait sur un terrain neutre plutôt que dans ce pays en guerre, avant qu'un but de Viktor Gyokeres à la 88e minute ne scelle la victoire 3-2 contre la Pologne sur son propre terrain.

    Malgré leur parcours incroyablement atypique vers le tournoi, les Suédois pourraient encore constituer une menace en Amérique du Nord avec Gyokeres et Alexander Isak (s'il est en pleine forme) dans leur arsenal offensif. Sur le papier, c'est une jeune équipe globalement prometteuse, avec des joueurs comme Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Yasin Ayari et Williot Swedberg, tous considérés comme ayant un grand potentiel. Cependant, leurs difficultés lors des qualifications laissent penser qu'ils auront fort à faire pour créer la surprise lors de la Coupe du monde proprement dite, puisqu'ils se retrouvent dans le Groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie.

  • Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    20Turquie 🆕

    La Turquie a mis fin à 24 ans d’attente pour revenir sur la plus grande scène du football, décrochant son billet pour la Coupe du monde par la voie des barrages. Elle estimera sans doute que ce résultat est mérité, après n’avoir concédé que quatre points lors des qualifications (tous face à l’Espagne) et terminé à seulement trois points des champions d’Europe dans le groupe E.

    Les Turcs semblent rarement choisir la voie de la facilité ; bien qu'ils fussent les grands favoris, ils n'ont battu que de justesse la Roumanie puis le Kosovo lors des barrages pour se qualifier pour le tournoi proprement dit, le chiffre 53 s'avérant être leur porte-bonheur puisqu'ils ont bizarrement marqué les buts de la victoire à cette minute précise, tant en demi-finale qu'en finale.

    Toujours considérée comme l’outsider par tous, la Turquie a montré de quoi elle était capable en atteignant les quarts de finale de l’Euro 2024, et avec un groupe resté globalement le même, cette expérience sera cruciale en Amérique du Nord. L'équipe allie jeunesse et expérience, avec Arda Güler (Real Madrid) et Kenan Yildiz (Juventus) qui constituent tous deux de sérieuses menaces, soutenus par l'astucieux Hakan Çalhanoğlu. Elle pourrait bien terminer en tête d'un groupe qui comprend également les co-organisateurs, les États-Unis, l'Australie et le Paraguay.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    19Équateur ↔️

    L'Équateur s'est révélé être un adversaire redoutable lors des qualifications sud-américaines, ce qui n'est peut-être pas si surprenant que cela, étant donné que sa défense est dirigée par Willian Pacho, le défenseur central du Paris Saint-Germain, et protégée par Moises Caicedo, la machine à récupérer des ballons de Chelsea. Aucune équipe de la CONMEBOL n'a encaissé moins de buts(seulement cinq en 18 matchs), et elle a également réussi l'incroyable exploit de garder ses cages inviolées à 12 reprises. Ses deux seules défaites ont été concédées à l'extérieur contre le Brésil et l'Argentine, cette dernière ayant été battue à domicile par l'Équateur lors de son dernier match de qualification, ce qui a permis à l'Équateur de décrocher la deuxième place du classement sud-américain. 

    Malheureusement, le sélectionneur Sebastian Beccacece ne dispose pas d’un effectif très talentueux en attaque (Enner Valencia, 35 ans, reste leur meilleur buteur) et l’Équateur concède par conséquent beaucoup trop de matchs nuls. En effet, ils ont fait match nul contre le Maroc et les Pays-Bas, réduits à 10, lors de la trêve internationale de mars. 

    Cependant, l'Équateur dispose de tous les atouts pour mettre à rude épreuve ses rivaux du groupe E de la Coupe du monde, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, sachant que même s'il ne prenait qu'un seul point lors de l'un de ces deux matchs, cela suffirait probablement à rattraper son élimination en phase de groupes en 2022, une victoire contre Curaçao étantàconsidérer comme acquise. 

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    18Cote d'Ivoire ⬆️

    La Côte d'Ivoire fait son retour en Coupe du monde après avoir manqué les deux dernières éditions, et elle s'est qualifiée de manière impressionnante. Les Éléphants n'ont concédé aucun but dans le groupe F de la CAF et ont remporté huit de leurs dix rencontres, faisant match nul lors des deux autres, contre le Gabon et le Kenya. Emmenée par Emerse Fae, qui a pris les rênes de l'équipe à mi-parcours de leur campagne triomphale lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023, la sélection ivoirienne compte de nombreux joueurs expérimentés, tels que Franck Kessié, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré.

    Cependant, elle ne manque pas non plus de jeunes talents prometteurs. Les attaquants adolescents Bazoumana Touré et Yan Diomande ont tous deux démontré, lors de leur parcours jusqu'aux quarts de finale de la CAN cette année, qu'ils étaient des joueurs très prometteurs, tandis qu'Amad Diallo, âgé de 23 ans, semble désormais parfaitement placé pour réaliser tout son potentiel, après avoir marqué trois buts en cinq matches au Maroc.

    Ainsi, même si les Éléphants ne comptent peut-être pas autant de grands noms qu'à l'époque où ils se sont qualifiés pour trois Coupes du monde consécutives entre 2006 et 2014, ils possèdent un mélange d'imprévisibilité en attaque et d'organisation en défense qui leur a permis d'enchaîner d'impressionnantes victoires en matchs amicaux contre la Corée du Sud et l'Écosse, également finalistes, le mois dernier. Ne vous y trompez pas : la Côte d'Ivoire pourrait causer bien des problèmes à l'Allemagne, et surtout à Curaçao et à l'Équateur, cet été.

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    17Autriche ⬆️

    Tous ceux qui ont suivi l'Euro 2024 se réjouiront de la qualification de l'Autriche pour la Coupe du monde, car l'équipe de Ralf Rangnick a été l'une des plus passionnantes à regarder en Allemagne grâce à un football merveilleusement positif et dynamique qui lui a permis de terminer en tête de l'un des groupes les plus difficiles du tournoi. Elle a connu quelques résultats décevants depuis lors – notamment la défaite 1-0 en Roumanie en octobre qui a mis fin à son parcours sans faute dans le groupe H de l’UEFA –, mais elle s’est assurée la première place lors de la dernière journée en revenant au score pour arracher le match nul face à la Bosnie-Herzégovine, deuxième du groupe.

    L'Autriche compte dans ses rangs des joueurs de qualité, tels que Christoph Baumgartner et Konrad Laimer, mais la grande inquiétude concernant l'équipe de Rangnick est que Marko Arnautovic, âgé de 36 ans, reste la principale menace offensive, tandis que Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch ont eux aussi dépassé la trentaine – ce qui pourrait les empêcher de presser avec leur intensité habituelle en Amérique du Nord l'été prochain.

    Ils ont néanmoins montré de quoi ils étaient capables lors de leur victoire 5-1 contre le Ghana le mois dernier, et même s'ils ont peu de chances de tirer leur épingle du jeu lors de leur match phare de la phase de groupes contre l'Argentine, les Autrichiens croient en leurs chances de battre l'Algérie et la Jordanie pour se qualifier sans encombre pour les 16es de finale.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    16Croatie ↔️

    Nous pensions avoir vu Luka Modric faire ses adieux à la scène internationale après l'élimination brutale de la Croatie dès la phase de groupes de l'Euro, mais le lauréat du Ballon d'Or s'apprête désormais à endosser le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de la Coupe du monde, à l'âge de 40 ans. L'équipe de Zlatko Dalic a pratiquement survolé les qualifications, assurant sa place à une journée de la fin grâce à une victoire 3-1 contre les Îles Féroé à Rijeka, mais, comme cela semble toujours être le cas avec la Croatie, on se demande si elle peut vraiment avoir un impact majeur dans un tournoi tout en continuant à s'appuyer sur tant de stars vieillissantes. 

    Après tout, Modric n'est pas le seul vétéran à défier les ravages du temps ; Ivan Perisic (36 ans) et Andrej Kramaric (34 ans) ont également apporté une contribution cruciale à la campagne de qualification. Il est encourageant de voir que Petar Sucic et Franjo Ivanovic (tous deux âgés de 22 ans) se sont révélés comme des espoirs prometteurs, mais la défense a désespérément besoin que Josko Gvardiol (23 ans) gagne sa course contre la montre pour être en forme pour la phase finale, après avoir subi une fracture du tibia en janvier.

    La piètre performance lors de la défaite de mardi contre le Brésil n'augure rien de bon pour la Croatie, mais, comme nous le savons tous, Modric et ses coéquipiers adorent déjouer les pronostics d'avant-tournoi. Ils débuteront leur parcours aux côtés de l'Angleterre, du Ghana et du Panama dans le Groupe L et seront sans doute discrètement confiants quant à leur qualification pour les 16es de finale, au minimum.

  • FBL-FRIENDLY-COL-CROAFP

    15Colombie ⬇️

    Nestor Lorenzo a fait du bon travail depuis qu'il a pris les rênes de la Colombie en juin 2022, menant les Cafeteros en finale de la Copa América 2024 avant de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde avec un match d'avance. James Rodriguez a joué un rôle clé dans cette qualification : la révélation de la Coupe du monde 2014 a d'ailleurs ouvert le score lors de la victoire 3-0 contre la Bolivie qui a assuré à son pays une place parmi les six premiers de la CONMEBOL, mais la star du Bayern Munich, Luis Diaz, s'est également montrée exceptionnelle.

    Du côté positif, la Colombie ne devrait pas avoir de mal à marquer des buts lors de la Coupe du monde : Jhon Arias, Richard Rios et Daniel Munoz sont tous des joueurs talentueux, tandis que Jhon Duran est une véritable carte maîtresse. Cependant, les parieurs se méfieront de miser sur une équipe très irrégulière qui a enchaîné six matches sans victoire avant de finalement franchir la ligne d'arrivée contre la Bolivie, et qui s'est inclinée face à la Croatie et à la France le mois dernier, ce qui suggère qu'elle ne dispose pas d'une défense suffisamment solide pour rivaliser avec les grandes équipes.

    Elle devrait toutefois au moins sortir de son groupe. Le Portugal sera difficile à battre, mais la Colombie devrait s'imposer assez facilement face à l'Ouzbékistan et à la RD Congo.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    14Maroc ↔️

    Outre Lionel Messi, qui a mené l'Argentine à la victoire en Coupe du monde, le Maroc a été l'une des grandes révélations de Qatar 2022, les Lions de l'Atlas devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales dans l'histoire de la compétition. L'équipe de Walid Regragui a certainement les moyens de faire à nouveau sensation en Amérique du Nord cet été, d'autant plus que son groupe (Brésil, Écosse et Haïti) n'est en aucun cas intimidant. Cependant, un gros point d'interrogation plane désormais sur leur état d'esprit, après une défaite cuisante face au Sénégal en finale de la CAN.

    Malgré la force de l'adversaire, le Maroc était favori pour s'imposer à Rabat, étant donné qu'il n'avait pas perdu de match officiel à domicile depuis 2009. Il a pourtant été battu en prolongation après que le meilleur buteur du tournoi, Brahim Diaz, eut manqué un penalty dans les dernières secondes du temps réglementaire en tentant un « Panenka » terriblement malavisé.

    Bien sûr, la Confédération africaine de football (CAF) a depuis retiré le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc, car les Lions de la Teranga avaient quitté le terrain après l'octroi du penalty aux hôtes – mais il reste à voir si cette décision extrêmement controversée aidera à panser les blessures psychologiques subies le soir du 18 janvier. Ils n'avaient certainement pas l'air en forme lors du match nul 1-1 contre l'Équateur la semaine dernière, mais la victoire 2-1 qui a suivi contre le Paraguay aura, espérons-le, remonté leur moral.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    13Japon ⬆️

    Le Japon est devenu la première équipe à se qualifier pour la Coupe du monde le 20 mars de l’année dernière en battant Bahreïn, et son objectif déclaré est d’atteindre les quarts de finale pour la première fois. La question de savoir s'ils y parviendront fait toutefois l'objet d'un débat intense au Japon. Ils seront certainement mis à rude épreuve lors de la phase de groupes, puisqu'ils ont été tirés au sort dans la même poule que les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède, tandis que la blessure de fin de saison subie par Wataru Endo a porté un coup dur – même si le milieu de terrain de Liverpool n'a apparemment pas perdu l'espoir de participer à la Coupe du monde.

    Ce qui est formidable, c'est que le Japon a su faire fi de l'absence d'Endo pour battre l'Écosse et l'Angleterre chez elles lors de la trêve internationale de mars, portant ainsi à cinq le nombre de victoires consécutives des Samurai Blue. Ainsi, même si sortir de leur groupe sera loin d'être facile, aucune équipe des 16es de finale ne voudra croiser une équipe dynamique et bien équilibrée qui a marqué 30 buts en qualifications tout en n'en concédant que trois.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    12Sénégal ⬆️

    Le Sénégal a hérité d'un tirage au sort désastreux pour la Coupe du monde : l'équipe de Pape Thiaw a eu la malchance d'être placée dans le même groupe que la France et la Norvège, ainsi que l'Irak. Cependant, au vu de ce que nous ont montré les Lions de la Teranga au cours de l'année écoulée, ils pourraient bien créer la surprise en Amérique du Nord cet été.

    Après avoir dominé l'Angleterre lors d'un match amical au City Ground en juin, le Sénégal a ensuite remporté son deuxième titre de Coupe d'Afrique des nations en battant le Maroc chez lui. Thiaw et ses joueurs ont, à juste titre, essuyé de nombreuses critiques pour avoir quitté le terrain à Rabat, mais Sadio Mané continue de montrer l’exemple à 33 ans et est habilement soutenu par un groupe de joueurs bien équilibré, imposant physiquement et doué techniquement, comprenant notamment Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye et la jeune sensation du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, qui a inscrit son troisième but pour son pays lors de la victoire en match amical de mardi contre la Gambie.

    Ne vous y trompez pas : le Sénégal savourera l’occasion de réitérer sa victoire surprise de 2002 face à la France lors du premier tour, et s’il parvient à sortir du Groupe I, il sera difficile à arrêter dans des conditions qui devraient sans aucun doute lui être favorables.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    11Brésil ⬆️

    La Confédération brésilienne de football (CBF) a finalement réussi à convaincre Carlo Ancelotti de prendre les rênes de l'équipe nationale en mai dernier, mais des doutes persistent quant à la capacité du « plus grand entraîneur de l'histoire » à mener la Seleção au titre de championne du monde en un peu plus d'un an. 

    Le Brésil compte certes dans ses rangs des joueurs de renom, notamment Raphinha et Vinicius Jr, mais il a terminé cinquième de la CONMEBOL après avoir perdu un tiers de ses matches. De plus, on constate depuis longtemps un manque inquiétant de cohésion au sein de cette équipe sud-américaine, qui a été éliminée en quarts de finale lors des Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

    Le fait que tant de supporters et d’anciens joueurs aient réclamé l’intégration de Neymar, âgé de 34 ans, dans l’équipe pour la Coupe du monde après une défaite démoralisante en match amical contre la France en dit long sur le manque de confiance envers les attaquants actuels. Dans ce contexte, Ancelotti aurait bien besoin qu’un de ses avant-centres s’enflamme lors de la phase finale, et Igor Thiago semble désormais être le candidat favori après avoir ouvert son compteur international lors de la victoire contre la Croatie mardi, qui a redonné le moral à l’équipe. 

    Le Brésil devrait avoir les moyens de se qualifier sans encombre dans un groupe difficile comprenant le Maroc, l'Écosse et Haïti, mais à moins qu'Ancelotti ne parvienne à faire en sorte que Vinicius reproduise tardivement sa forme du Real Madrid au niveau international, ou qu'Estevao se montre à la hauteur de sa réputation de « nouveau Neymar » en Amérique du Nord, il est difficile de les imaginer aller au-delà des quarts de finale.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    10Belgique ↔️

    Kevin De Bruyne avait déjà admis en 2022 que la meilleure chance pour la Belgique de remporter un grand titre international avec sa « génération dorée » était déjà passée – et rien ne s’est produit depuis pour modifier ce point de vue. L’Euro 2024 a été un désastre pour les Diables Rouges, De Bruyne s’étant même disputé avec les supporters belges venus les soutenir – et cela avant même que l’équipe ne soit éliminée en huitièmes de finale. 

    Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour la Coupe du monde sans perdre un seul match, mais le groupe était faible et même l’ailier de Manchester City, Jeremy Doku, a admis après le match nul 1-1 contre le Kazakhstan en novembre que la Belgique avait « laissé filer trop de points » et « n’avait pas été assez bonne dans un grand nombre de matches ». 

    Ainsi, même si l'équipe de Rudi Garcia a certainement fait bonne figure en démantelant les États-Unis lors d'un match amical en mars et ne devrait avoir aucun mal à terminer en tête d'un groupe de Coupe du monde comprenant l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, il est difficile de croire que la Belgique mettra enfin fin à sa disette de trophées cet été.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    9Norvège ↔️

    La qualification de la Norvège pour sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1998 a été pratiquement confirmée par une victoire 4-1 contre l'Estonie, ce qui signifiait qu'elle aurait pu s'incliner 8-0 face à l'Italie lors de son dernier match de qualification tout en terminant en tête de son groupe. Cependant, la Norvège n'a pas levé le pied et s'est rendue à Milan pour s'imposer une nouvelle fois 3-0 face aux Italiens, scellant ainsi une campagne de qualification sans faute. 

    Sans surprise, Erling Haaland a été parmi les buteurs, inscrivant un doublé lors d’une seconde mi-temps sensationnelle à San Siro, mais l’équipe de Stale Solbakken ne se résume pas à son exceptionnel numéro 9, comme l’a souligné le fait qu’Oscar Bobb et Jorgen Strand Larsen ont tous deux eu un impact décisif en sortant du banc face aux Azzurri.

    Leur « récompense » est un groupe difficile en Coupe du monde, aux côtés de la France, du Sénégal et de l’Irak, mais si tout le monde est en pleine forme, en particulier le capitaine Martin Odegaard, la Norvège pourrait bien aller loin en Amérique du Nord – même si la défaite face aux Pays-Bas et le match nul contre la Suisse en mars ont quelque peu tempéré les attentes.

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    8Suisse ↔️

    La Suisse est une véritable experte des qualifications, bien que discrète. Elle n'a manqué aucune Coupe du monde depuis 2002 et on peut presque toujours compter sur elle pour atteindre les huitièmes de finale. Cette fois-ci, elle a dû attendre la dernière journée pour sceller officiellement sa qualification pour le tournoi de 2026 grâce à un match nul 1-1 au Kosovo. Cependant, les Suisses avaient déjà pratiquement assuré la première place du groupe B de l'UEFA grâce à une victoire éclatante 4-1 contre la Suède à Genève, qui a parfaitement illustré pourquoi les hommes de Murat Yakin sont des adversaires si coriaces.

    L'équipe ne regorge peut-être pas de superstars, mais Breel Embolo est un buteur confirmé à ce niveau, Dan Ndoye est un véritable dynamiteur quand il est en forme, Johan Manzambi est un espoir très prometteur et, surtout, le milieu de terrain vétéran Granit Xhaka joue sans doute le meilleur football de sa carrière.

    En résumé, les Suisses – qui se sont inclinés 4-3 face à l’Allemagne en mars avant de faire match nul contre la Norvège – ne doivent pas être sous-estimés, et ils aborderont la phase finale avec une grande confiance, d’autant plus qu’ils auront désormais la Bosnie-Herzégovine plutôt que l’Italie comme adversaire dans le Groupe B, aux côtés du Canada et du Qatar.

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    7Pays-Bas ↔️

    Les Pays-Bas comptent parmi les équipes les plus surprenantes du football international. Par exemple, ils n’ont jamais vraiment convaincu lors de l’Euro 2024, mais après avoir terminé troisièmes de leur groupe, ils ont réussi à se hisser en demi-finales, où ils se sont inclinés de justesse face à l’Angleterre.

    Malheureusement, il reste difficile de savoir quoi penser de l'équipe de Ronald Koeman. Les chiffres de leur campagne de qualification pour la Coupe du monde sont impressionnants : six victoires, deux nuls, aucune défaite, 27 buts marqués, quatre encaissés. Cependant, ils n'ont pas réussi à battre la Pologne, deuxième du groupe, ni à domicile ni à l'extérieur. Voici toutefois ce que l'on peut dire des Néerlandais : ils sont dangereux. 

    Virgil van Dijk mène une défense qui compte également Micky van de Ven et Denzel Dumfries ; le milieu de terrain est si solide que Ryan Gravenberch n'est pas assuré d'être titulaire ; et quoi qu'on puisse dire de Memphis Depay, l'homme est capable de marquer des buts au niveau international – en particulier lorsqu'il est épaulé par des joueurs comme Tijjani Reijnders, Xavi Simons et Cody Gakpo. En conclusion, les Néerlandais sont des outsiders. S’ils parviennent à sortir d’un groupe difficile qui les oppose au Japon, à la Tunisie et à la Suède, les Oranje poseront un problème à n’importe quel adversaire en phase à élimination directe.

  • FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

    6Allemagne ↔️

    De l'avis général, l'Allemagne a manqué de chance de tomber face à l'Espagne en quarts de finale de l'Euro 2024, d'autant plus que l'équipe de Julian Nagelsmann a largement tenu son rôle dans une rencontre épique à Stuttgart qui aurait pu constituer une finale à la hauteur de l'événement. Cependant, la capacité de l'entraîneur à tirer le meilleur parti d'un groupe de joueurs talentueux a été remise en question après deux défaites consécutives à domicile lors de la phase finale de la Ligue des Nations 2025, suivies d'une humiliante défaite 2-0 face à la Slovaquie lors de leur premier match de qualification pour la Coupe du monde. 

    Nagelsmann a toutefois redressé la barre depuis. L'Allemagne s'est assurée la première place du groupe A de l'UEFA grâce à une victoire écrasante 6-0 contre les Slovaques en novembre dernier et a depuis porté sa série de victoires à sept matchs grâce à des succès en matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana, Florian Wirtz s'étant montré absolument exceptionnel lors de la victoire 4-3 contre la Suisse à Bâle. Tout à coup, les quadruples champions semblent donc être une équipe à craindre en Amérique du Nord, d'autant plus que Kai Havertz est déjà de retour sur le terrain et que Jamal Musiala devrait être de nouveau en pleine forme et prêt à marquer d'ici la fin de la saison. 

    Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur attendent l’Allemagne dans un groupe de Coupe du monde plutôt abordable, même si un éventuel quart de finale contre la France fait craindre une nouvelle déception en quarts de finale...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Angleterre ⬇️

    D'un point de vue statistique, Sir Gareth Southgate a été le sélectionneur le plus titré de l'Angleterre depuis Sir Alf Ramsey, mais il n'a pas réussi à mettre fin à la plus longue période sans titre de l'histoire du football international, les Three Lions ayant une nouvelle fois échoué à l'Euro 2024, où ils ont été dominés en finale par l'Espagne. La Fédération anglaise de football s'est donc tournée vers Thomas Tuchel pour diriger l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. Quelles sont donc les chances de l'Allemand de mener enfin l'Angleterre à la victoire lors d'un grand tournoi ? Honnêtement, c'est encore un peu difficile à dire.

    L'Angleterre a parfois peiné face à des adversaires qui se repliaient en défense dans un groupe de qualification terriblement faible – les matchs contre Andorre étaient particulièrement pénibles à regarder –, mais l'équipe de Tuchel a tout de même affiché ses ambitions en devenant la première nation européenne à remporter tous ses matchs sans encaisser le moindre but. 

    Et pourtant, l'Angleterre n'a pas réussi à remporter ses deux matchs internationaux de mars : personne n'a impressionné lors de ce qui était essentiellement un match de préparation contre l'Uruguay, avant que les supporters n'aient un aperçu inquiétant d'un avenir sans leur figure de proue Harry Kane lors de la défaite 1-0 contre le Japon. Ainsi, même si Tuchel peut compter sur une pléthore de joueurs de haut niveau, il doit encore trouver le moyen de tirer le meilleur parti de joueurs comme Jude Bellingham, tandis qu’on a vraiment l’impression que les Three Lions n’auraient aucune chance d’aller jusqu’au bout si quelque chose arrivait à Kane.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Portugal ↔️

    Très peu de supporters accordent beaucoup d’importance à la Ligue des Nations, mais celle-ci s’est avérée être une véritable bouée de sauvetage pour Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez. Les deux hommes ont été soumis à une pression énorme après la campagne incroyablement embarrassante du Portugal à l’Euro 2024. Cependant, la victoire en Ligue des Nations 2025 a renforcé leurs positions respectives de capitaine et d’entraîneur, ce qui signifie que Ronaldo, si sa condition physique le permet, mènera presque certainement la Seleccao de Martinez à la Coupe du monde 2026 à l’âge de 41 ans – d’autant plus que l’attaquant superstar a, de manière inexplicable mais inévitable, échappé à une suspension de trois matchs pour son expulsion lors de la défaite surprise 2-0 de son pays face à l’Irlande en qualifications.

    La pertinence de continuer à compter sur un joueur qui a échoué lors de ses deux derniers tournois internationaux reste un sujet de débat majeur, mais on ne peut nier que le Portugal dispose du talent nécessaire pour porter Ronaldo – notamment parce qu’il possède sans doute le meilleur trio de milieux de terrain du football mondial avec Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Il ne fait aucun doute que la Seleção, qui a fait match nul contre le Mexique et battu les États-Unis lors de la trêve internationale de mars, ne devrait pas avoir de mal à s'imposer dans un groupe de Coupe du monde comprenant la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    3France ⬆️

    On peut dire ce qu’on veut de Didier Deschamps, mais l’homme a du cran. Le sélectionneur français, d’un pragmatisme à toute épreuve, semblait être une proie facile après un parcours d’une ennui mortel jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2024. Pourtant, le parcours des Bleus jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Nations 2025 n’avait rien d’ennuyeux : ils s’y sont inclinés 5-4 face à l’Espagne au terme d’un match haletant.

    Le retour en forme de Kylian Mbappé a évidemment joué un rôle essentiel dans la renaissance de la France, mais l'équipe a également été aidée par Michael Olise, qui a élevé son jeu à un tout autre niveau depuis son arrivée au Bayern Munich, par Ousmane Dembélé, qui a enfin retrouvé ses marques, ainsi que par l'émergence d'Hugo Ekitike, auteur du deuxième but décisif lors de la victoire en match amical contre le Brésil la semaine dernière, et de Désiré Doué, la star du match lors de la victoire de dimanche contre la Colombie. 

    En conséquence, Deschamps a en réalité de bonnes chances de terminer son mandat en beauté l’été prochain, car même si le sentiment persiste que la France n’est pas aussi performante qu’elle le devrait en raison du conservatisme de l’entraîneur, elle a récolté 16 points sur 18 possibles lors des qualifications tout en n’encaissant que quatre buts en six matches.

    La grande inquiétude, cependant, concerne la difficulté de leur groupe en phase finale de la Coupe du monde, puisque les Bleus devront affronter le Sénégal, « vainqueur » de la CAN, la Norvège d’Erling Haaland et l’Irak, ce qui signifie qu’ils auront fort à faire pour terminer premiers. Néanmoins, s’ils parvenaient à passer ces épreuves sans encombre, ils aborderaient les huitièmes de finale avec un élan et une confiance de taille.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    2Argentine ↔️

    Va-t-il le faire ou non ? Lionel Messi aurait pu prendre sa retraite après avoir mené l'Argentine à la gloire en Coupe du monde 2022 grâce à ses performances magiques, dignes de Diego Maradona, au Qatar, mais comme il s'amusait encore tellement avec l'Albiceleste, il est resté pour remporter une nouvelle Copa América. La question reste toutefois de savoir s'il continuera réellement jusqu'au tournoi de cet été en Amérique du Nord. À ce stade, ce serait une plus grande surprise s'il décidait de ne pas jouer.

    La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de Lionel Scaloni dépend de moins en moins de Messi, comme elle l'a démontré de manière si impressionnante en écrasant le Brésil lors des qualifications sans son capitaine blessé. Et quelle que soit la décision du talisman argentin, l'équipe ne manquera certainement pas de puissance offensive l'été prochain, avec des joueurs comme Julian Alvarez et Lautaro Martinez à disposition en attaque.

    Il n'en reste pas moins que si Messi continue à jouer, l'Argentine serait encore plus confiante quant à ses chances de conserver son titre. Il affirme ne pas vouloir être un « fardeau », mais il semble que sa simple présence reste une bénédiction pour un groupe de joueurs prêts à tout donner pour leur capitaine inspirant, qui pourrait bénéficier d'un repos bien mérité dans un groupe relativement faible comprenant l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Espagne ↔️

    L'Espagne a été exceptionnelle lors de l'Euro 2024, mais elle pourrait faire encore mieux lors de la Coupe du monde 2026. Lamine Yamal ne cesse de progresser, tout comme son coéquipier du FC Barcelone, Pedri, tandis que Dean Huijsen s'est parfaitement intégré à la défense à quatre.

    La Roja n'est bien sûr pas invincible. Le Portugal l'a prouvé en l'emportant aux tirs au but lors de la finale de la Ligue des Nations en juin, tandis que l'on s'inquiète de plus en plus du risque de surmenage pour Yamal. Les doutes concernant l'absence d'un numéro 9 prolifique ont refait surface lors du match nul et vierge de mardi contre l'Égypte (une rencontre éclipsée par des chants racistes), mais, dans l'ensemble, l'Espagne n'a pas eu trop de mal à marquer des buts, principalement grâce aux deux Mikels, Merino et Oyarzabal, qui ont tous deux marqué six fois lors des qualifications – et la bonne nouvelle est que le premier devrait être prêt pour la Coupe du monde après sa récente fracture au pied. 

    Un groupe de Coupe du monde comprenant le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay devrait également être assez facile à gérer pour les hommes de Luis de la Fuente, qui seront extrêmement confiants quant à leurs chances d'ajouter un titre mondial à leur couronne européenne.