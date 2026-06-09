Tout est donc en place pour une finale qui s’annonce passionnante, l’Argentine de Lionel Messi visant à défendre le titre conquis au Qatar il y a quatre ans. Les champions en titre auront toutefois fort à faire, car les prétendants de poids ne manquent pas.

La France a les atouts pour atteindre une troisième finale consécutive, l’Espagne aborde la compétition avec le moral au plus haut après son triomphe à l’Euro 2024, tandis que le capitaine portugais Cristiano Ronaldo pourrait bien saisir la dernière chance de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès. L’Allemagne, championne 2014, a retrouvé son rythme sous la houlette de Julian Nagelsmann, mais un autre Allemand, Thomas Tuchel, pourrait-il offrir à l’Angleterre son premier titre majeur depuis 1966 ?

Bien sûr, aucun des coorganisateurs – le Canada, le Mexique et les États-Unis – ne doit être écarté, tandis que des sélections comme le Japon, le Sénégal ou le Maroc semblent tout à fait capables de créer la surprise. Mais comment se présentent les 48 équipes à quelques jours du coup d’envoi ? Ci-dessous, GOAL évalue les chances de chaque pays participant à la plus grande Coupe du monde de tous les temps – et sans doute la plus ouverte…

Dernière mise à jour : 1^(er) avril 2026.