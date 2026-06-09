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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : l'Espagne conserve la première place malgré les problèmes de blessures de Lamal Yamal, Carlo Ancelotti ramène le Brésil dans le top 10 tandis que l'équipe nationale américaine grimpe dans le classement à l'approche du coup d'envoi

Power rankings
Coupe du monde
Angleterre
Etats-Unis
Brésil
Espagne
Argentine
Portugal
France
Allemagne
Pays-Bas
Mexico
Norvège
Écosse
Belgique
Canada
Australie
Ouzbékistan
Ecuador
Corée du Sud
Japon
Jordanie
Nouvelle-Zélande
Iran
Tunisie
Colombie
Paraguay
Uruguay
Maroc
Sénégal
Egypte
Algérie
Ghana
Côte d'Ivoire
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Qatar
Croatie
Cap-Vert
Suisse
Autriche
Panama
Curaçao
Haïti
Suède
Turquie
Tchéquie
Bosnie Hérzégovine
République Démocratique du Congo
Irak
FEATURES

La Coupe du monde reste un événement sans équivalent. Se qualifier suffit déjà à déclencher un engouement national que le football de club ne peut égaler. On a ainsi assisté à des scènes de liesse à travers le globe, chaque nation décrochant tour à tour son billet pour la grande fête du ballon rond, prévue cet été en Amérique du Nord. Les six derniers billets ont été attribués en mars : la Suède, la Turquie, la Tchéquie et la Bosnie-Herzégovine ont décroché les quatre dernières places européennes, tandis que l’Irak et la RD Congo se sont qualifiés via les barrages interconfédérations.

Tout est donc en place pour une finale qui s’annonce passionnante, l’Argentine de Lionel Messi visant à défendre le titre conquis au Qatar il y a quatre ans. Les champions en titre auront toutefois fort à faire, car les prétendants de poids ne manquent pas.

La France a les atouts pour atteindre une troisième finale consécutive, l’Espagne aborde la compétition avec le moral au plus haut après son triomphe à l’Euro 2024, tandis que le capitaine portugais Cristiano Ronaldo pourrait bien saisir la dernière chance de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès. L’Allemagne, championne 2014, a retrouvé son rythme sous la houlette de Julian Nagelsmann, mais un autre Allemand, Thomas Tuchel, pourrait-il offrir à l’Angleterre son premier titre majeur depuis 1966 ? 

Bien sûr, aucun des coorganisateurs – le Canada, le Mexique et les États-Unis – ne doit être écarté, tandis que des sélections comme le Japon, le Sénégal ou le Maroc semblent tout à fait capables de créer la surprise. Mais comment se présentent les 48 équipes à quelques jours du coup d’envoi ? Ci-dessous, GOAL évalue les chances de chaque pays participant à la plus grande Coupe du monde de tous les temps – et sans doute la plus ouverte…

Dernière mise à jour : 1^(er) avril 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curaçao ↔️ Match amical international de football opposant Curaçao à {pays adverse}.

    Plus petite nation – tant en superficie qu’en population – à s’être jamais qualifiée pour la Coupe du monde, Curaçao a considérablement progressé ces dix dernières années, passant de la 150e à la 82e place du classement mondial. Pourtant, sa présence au tournoi final demeure une surprise. Jusqu’au match décisif du groupe face à la Jamaïque, largement favorite, rien ne laissait présager cet épilogue : les Reggae Boyz avaient frappé trois fois les montants et vu un penalty accordé dans le temps additionnel annulé par la VAR, lors de la rencontre de novembre à Kingston.

    Le banc a lui aussi vécu sa propre dramaturgie : le vétéran néerlandais Dick Advocaat a d’abord démissionné en février pour des raisons familiales, puis est revenu en mai après la démission de son successeur, Fred Rutten, poussé vers la sortie par des joueurs réclamant le retour de l’ancien mentor. À 78 ans, Advocaat se prépare ainsi à devenir le sélectionneur le plus âgé de l’histoire du tournoi.

    La défaite 4-1 en amical contre l’Écosse le mois dernier rappelle que la « Vague bleue », composée de joueurs peu connus (Tahith Chong, formé à Manchester United, sera la seule figure familière aux fans de Premier League), risque de peiner à marquer les esprits en Amérique du Nord. Quoi qu’il arrive, Curaçao est déjà entré dans l’histoire. Sa récompense – si l’on peut appeler cela ainsi – sera un match d’ouverture contre la puissante Allemagne, avant d’affronter l’Équateur et la Côte d’Ivoire.

    • Publicité
  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️ Panama est sur le point de faire son entrée sur la pelouse. Suivez sa descente vers le terrain, signe que le match approche à grands pas.

    Après avoir conquis le cœur des spectateurs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les fantastiques supporters panaméens feront un retour très attendu en phase finale, leur équipe ayant décroché in extremis une place de qualification automatique lors de la dernière journée des éliminatoires de la CONCACAF. La « Marée rouge » a balayé le Salvador, déjà éliminé, en s'imposant 3-0 à Panama City. Ce résultat, combiné à la défaite 3-1 du Suriname au Guatemala, a permis à l'équipe de Thomas Christiansen de terminer première du Groupe A.

    Compte tenu de la valeur de son effectif, l’équipe panaméenne semble destinée à un nouveau parcours éclair, malgré un dernier match amical encourageant : un nul face à la Bosnie-Herzégovine après une défaite 6-2 contre le Brésil en mai. Tirée au sort aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Ghana, la sélection de Christiansen risque donc de concéder trois défaites dans le groupe, comme en 2018.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Nouvelle-Zélande ⬇️ La sélection néo-zélandaise aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter chaque espace et à imposer son physique.

    En attribuant à l’Océanie une place directe pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a transformé la qualification de la Nouvelle-Zélande, la première depuis 2010, en simple formalité, l’équipe n’ayant aucun rival à sa mesure au sein de l’OFC. Comme le soulignait le défenseur Michael Boxall après la victoire 3-0 des All Whites contre la Nouvelle-Calédonie : « Nous avons connu des déceptions lors des campagnes précédentes, mais depuis l'élargissement du tournoi, nous nous attendions à cela. »

    Reste à savoir s’ils pourront faire la différence en Amérique du Nord l’année prochaine. La victoire 4-1 contre le Chili en mars a mis fin à une série démoralisante de huit matchs sans gain, mais force est de reconnaître que l’attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, est le seul véritable joueur de haut niveau de la sélection néo-zélandaise.

    Une victoire contre l’Iran lors du match d’ouverture des All Whites semble donc indispensable pour espérer sortir d’un groupe qui comprend également l’Égypte et la Belgique, mais une défaite cuisante 4-0 en match de préparation contre la modeste équipe d’Haïti et un revers contre l’Angleterre laissent penser qu’ils ont peu de chances de réussir.

  • jordanGetty Images

    45Jordanie ⬇️

    La Jordanie a créé l’histoire en juin 2025 en se qualifiant pour la première fois pour la Coupe du monde, déclenchant des scènes de liesse dans tout le pays. Une victoire 3-0 contre Oman, grâce à un triplé d’Ali Olwan, a placé les Al Nashama en orbite vers la phase finale, avant que la victoire 2-0 de la Corée du Sud sur l’Irak, plus tard dans la journée, ne leur assure définitivement l’une des deux premières places du groupe B de l’AFC.

    Les attentes restent toutefois mesurées pour la phase finale, les défaites concédées lors des matches amicaux face à la Suisse et la Colombie ayant peu convaincu. La plupart des joueurs sélectionnés par Jamal Sellami jouent dans leur pays, à l’exception notable de l’ailier star Musa Al-Taamari, qui a quitté Montpellier pour Rennes après plusieurs années en Europe.

    Classée 63e au classement FIFA, la Jordanie a constamment progressé ces dernières années et a créé la surprise en battant la Corée du Sud durant son parcours vers la deuxième place de la Coupe d’Asie 2023 au Qatar. Pourtant, son parcours en Coupe du monde s’annonce escarpé : pour atteindre les seizièmes de finale, elle devra battre l’Autriche ou l’Algérie avant d’affronter l’Argentine, tenante du titre, lors de son dernier match de groupe.

  • qatarGetty Images

    44Qatar ⬇️ Le Qatar est en tête du classement.

    Après avoir déçu les attentes lors de ses débuts en tant que pays hôte de la Coupe du monde en 2022, le Qatar entend laisser une impression bien plus positive dans quatre ans. Pourtant, leur qualification a été entachée de controverse : doubles champions d’Asie, ils ont été autorisés à disputer leurs deux matches du quatrième tour à domicile. Après un nul 0-0 face à Oman à Al Rayyan, ils ont battu les Émirats arabes unis 2-1 sur la même pelouse pour décrocher la première place de leur groupe à trois.

    L’ancien mentor du Real Madrid et de la Roja, Julen Lopetegui, a pris les commandes en fin de campagne et a solidifié une arrière-garde qui avait concédé 24 buts en 10 matchs lors du troisième tour. Avec Almoez Ali, l’attaquant le plus prolifique de la zone AFC (12 réalisations), il dispose d’un atout majeur.

    Malgré un tirage au sort favorable qui le place dans le groupe du Canada, de la Suisse et de la Bosnie-Herzégovine, le Qatar reste sur six matchs sans victoire et l’accès aux huitièmes de finale apparaît encore comme un objectif ambitieux.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️ L’Irak est en tête du classement.

    Quarante-huitième et dernière équipe à décrocher son billet pour la Coupe du monde, l’Irak attendait depuis quarante ans un retour dans le tournoi suprême. Elle a obtenu le seul billet asiatique pour le barrage interconfédéral à l’issue d’une campagne éprouvante entamée en 2023 et composée de cinq tours. En novembre 2025, elle a éliminé les Émirats arabes unis au terme d’une double confrontation serrée, ce qui lui a permis d’affronter ensuite la Bolivie ou le Suriname pour une place au tournoi final.

    En mars, ils ont finalement battu la Bolivie 2-1 au Mexique, malgré des préparatifs perturbés par le conflit au Moyen-Orient. Ils ont dû tenir bon neuf minutes durant le temps additionnel, un véritable supplice pour les nerfs.

    Cette victoire historique les propulse dans le « groupe de la mort » de cette édition, aux côtés de la France, championne 2018, de la puissance africaine sénégalaise et de la Norvège, outsider de la compétition. L’Irak aborde donc la Coupe du monde en tant que grand outsider, mais, après quatre décennies d’absence, le simple fait de retrouver la plus grande scène mondiale lui suffit. Son match amical contre l’Espagne en préparation atteste qu’il a gagné le droit de se mesurer aux meilleurs.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haïti ⬆️ Haïti est en tête du classement.

    La qualification d’Haïti pour sa deuxième Coupe du monde, 52 ans après sa première participation à la phase finale, tient tout simplement du miracle. L’absence des trois formations les plus fortes des qualifications de la CONCACAF (les coorganisateurs États-Unis, Mexique et Canada) a certes favorisé ce scénario, mais peu d’observateurs imaginaient que les Grenadiers pourraient terminer en tête d’un groupe comprenant le Costa Rica et le Honduras. Pourtant, l’équipe de Sébastien Migne, contrainte de jouer tous ses matchs « à domicile » à Curaçao en raison du conflit qui ravage Haïti depuis le séisme de 2010, a su imposer son solidité. 

    Migne, qui n’a toujours pas pu se rendre sur l’île et a dû s’appuyer sur la Fédération haïtienne pour évaluer les joueurs locaux, ne dispose pas d’un effectif particulièrement solide. Après avoir convaincu le milieu des Wolves Jean-Ricner Bellegarde, d’origine française, de choisir Haïti, l’attaquant de Sunderland Wilson Isidor a emboîté le pas, renforçant les espoirs de créer la surprise dans un groupe redoutable comprenant le Brésil, le Maroc et l’Écosse.

    Lors de leurs dernières sorties préparatoires, les Grenadiers ont d’abord dominé la Nouvelle-Zélande 4-0 avant de céder d’un cheveu face au Pérou ; occasion pour Isidor d’inscrire déjà son deuxième but sous le maillot national.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Iran ⬇️ L’Iran est actuellement en pleine descente au classement FIFA, une tendance confirmée par ses derniers résultats.

    L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en revenant deux fois au score pour arracher le match nul 2-2 face à l'Ouzbékistan, deuxième du classement, à Téhéran en mars 2025 – un résultat qui a assuré à l'équipe locale une place parmi les deux premières du groupe A de l'AFC. Comme on pouvait s'y attendre, Mehdi Taremi s'est montré décisif : l'attaquant de l'Olympiacos a inscrit les deux buts de son pays, bien qu'il ait une nouvelle fois été efficacement épaulé par Sardar Azmoun.

    Si la profondeur de son effectif reste limitée, comme l’a rappelé sa défaite décevante contre l’Ouzbékistan en Coupe des nations de la CAFA 2025, la sélection iranienne peut s’appuyer sur une solide expérience et sur son classement actuel de 21e nation mondiale pour imposer le respect. Il s’agit de sa quatrième phase finale consécutive, et, après un tirage au sort relativement clément (Belgique, Égypte et Nouvelle-Zélande), elle pourrait enfin franchir le premier tour, une première en sept participations.

    Toutefois, les préparatifs de la Team Melli, voire sa participation même, ont été plongés dans le chaos par la guerre déclarée par les États-Unis et Israël à l’Iran. Le président américain Donald Trump a publiquement estimé qu’il serait « inapproprié » que Taremi et ses coéquipiers jouent, car il ne pouvait garantir leur sécurité. Bien que tous leurs matchs de groupe se déroulent aux États-Unis, ils ont dû installer leur camp de base au Mexique – après avoir déplacé leur quartier général initial de Tucson, en Arizona – et seront contraints de voyager en avion pour chaque rencontre, dans un contexte tendu lié aux visas et à l’accès aux stades.

    Enfin, Sardar Azmoun a été écarté de la sélection de manière spectaculaire pour une publication sur les réseaux sociaux jugée désobligeante par le gouvernement iranien.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arabie saoudite ⬆️ L’Arabie saoudite est en tête du classement.

    De retour en Coupe du monde pour la huitième fois depuis ses débuts aux États-Unis en 1994, l’Arabie saoudite a dû négocier un parcours ardu avant d’obtenir son billet en octobre.

    Après une campagne asiatique décevante et un départ laborieux dans les éliminatoires, Roberto Mancini a démissionné de son poste de sélectionneur au bout d’un peu plus d’un an. Son prédécesseur Hervé Renard a alors été réinstallé. Si les performances sous sa direction sont restées irrégulières, les Saoudiens ont finalement devancé l’Irak à la différence de buts lors du quatrième tour des qualifications asiatiques pour obtenir leur billet pour le tirage au sort, profitant notamment de la tenue de leurs deux matchs à Djeddah.

    Renard est toutefois limogé en avril, après des défaites amicales contre l’Égypte et la Serbie, et remplacé par l’ancien international grec Georgios Donis à moins de deux mois du coup d’envoi. L’arrivée massive de stars étrangères en Saudi Pro League semble avoir nui à l’équipe nationale, plusieurs joueurs ayant été écartés des effectifs de leurs clubs ; une nouvelle performance de même acabit que la victoire surprise sur l’Argentine en 2022 paraît aujourd’hui peu probable.

  • cape verde Getty Images

    39Cap-Vert ⬆️ Le Cap-Vert, nation insulaire d’Afrique de l’Ouest, est réputé pour sa passion footballistique et ses joueurs techniques.

    Le Cap-Vert deviendra le troisième plus petit pays participant à la Coupe du monde en termes de population après avoir su garder son sang-froid pour décrocher sa place au tournoi phare de cet été. Les « Blue Sharks » ont assuré leurs débuts dans la compétition grâce à une victoire 3-0 contre l’Eswatini en octobre, qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe de qualification, avec quatre points d’avance sur le Cameroun, puissance africaine de longue date.

    Sans stars ni budget mirobolant, la sélection a même recruté Pico Lopes, joueur des Shamrock Rovers, via LinkedIn, et s’appuie sur des joueurs éligibles motivés depuis son parcours jusqu’aux quarts de finale de la CAN 2023.

    Dans un groupe où figurent l’Espagne et l’Uruguay, les Cap-Verdiens endosseront logiquement le rôle d’outsiders, même s’ils estiment pouvoir briguer un résultat contre l’Arabie saoudite. Pour soutenir cet optimisme, ils peuvent se targuer de deux larges succès 3-0 contre la Serbie et les Bermudes lors de leurs dernières sorties amicales.

  • tunisia Getty Images

    38Tunisie ⬇️ La sélection tunisienne affronte prochainement un adversaire redoutable et part favorite selon les observateurs.

    La qualification de la Tunisie pour sa troisième phase finale consécutive de la Coupe du monde n’a jamais vraiment fait de doute. Cependant, son avenir est actuellement incertain après une campagne décevante lors de la Coupe d’Afrique des nations, qui a conduit au limogeage de Sami Trabelsi de son poste d’entraîneur et à son remplacement par Sabri Lamouchi.

    L’ancien défenseur central n’avait repris les commandes qu’en février de l’année dernière et avait guidé les Aigles de Carthage vers la Coupe du monde 2026 sans concéder le moindre but. Malheureusement pour lui, la CAN a tourné au fiasco : la Tunisie a été éliminée aux tirs au but par le Mali en huitièmes de finale, après avoir joué plus de 90 minutes à dix contre onze à Casablanca.

    Dans un groupe comprenant également les Pays-Bas et le Japon, Lamouchi, qui dispose d’un effectif dépourvu de véritables stars, part avec un handicap certain. Les récents revers 5-0 face à la Belgique et 1-0 contre l’Autriche (en infériorité numérique) n’ont fait que confirmer ces doutes.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Ouzbékistan ⬇️

    Après plusieurs échecs d’un cheveu et autant de déceptions, l’Ouzbékistan découvrira enfin la phase finale de la Coupe du monde cet été. La qualification a été laborieuse : Srecko Katanec a dû démissionner de son poste de sélectionneur en janvier pour raisons de santé, et l’ancien milieu Timur Kapadze a achevé l’œuvre du Slovène en arrachant un nul 0-0 à suspense contre les Émirats arabes unis en juin 2025, synonyme de top 2 du groupe A de l’AFC. 

    C’est toutefois la légende italienne Fabio Cannavaro qui dirigera cette première campagne mondiale, épaulé par Kapadze comme adjoint. Le champion du monde a parfaitement lancé son mandat : les « Loups blancs » ont d’abord remporté en novembre l’Al Ain International Cup (tournoi amical) en battant l’Égypte en demi-finale puis l’Iran aux tirs au but en finale, avant de dominer le Gabon et le Venezuela lors des FIFA Series 2026. 

    Les chances, certes minces, de voir l’Ouzbékistan atteindre les huitièmes de finale reposeront avant tout sur la solidité de sa défense, orchestrée par le central de Manchester City Abdukodir Khusanov. Son objectif : contenir les éclats de Luis Díaz et de Cristiano Ronaldo lors des deux premières journées face à la Colombie puis le Portugal, avant un face-à-face décisif avec la RD Congo.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Ghana ⬇️ Le Ghana est en tête du classement.

    Les préparatifs du Ghana en vue de la Coupe du monde ont été loin d’être idéaux. L’ancien sélectionneur Otto Addo a été limogé fin mars après une série de quatre défaites consécutives en matchs amicaux, dont une humiliante défaite 5-1 face à l’Autriche. Il a été remplacé en avril par l’ancien adjoint de Manchester United, Carlos Queiroz, qui n’avait pas réussi à qualifier Oman pour la Coupe du monde. En deux sorties depuis sa prise de fonction, le sélectionneur portugais compte une défaite contre le Mexique et un match nul face au Pays de Galles.

    Si la star de Manchester City Antoine Semenyo devrait animer l’attaque, le forfait de Mohammed Kudus, toujours en convalescence après une lésion aux ischio-jambiers contractée avec Tottenham, réduit les options des Black Stars. Un effectif manque de confiance et devra pourtant affronter un groupe comprenant l’Angleterre, la Croatie et le Panama.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35République démocratique du Congo ⬆️ La sélection congolaise, souvent surnommée les « Léopards », est prête à bondir sur la pelouse pour défendre ses couleurs avec fierté et détermination.

    Ancien international anglais U21, le défenseur d’origine congolaise Axel Tuanzebe a offert à la RD Congo une qualification historique pour la Coupe du monde, mettant fin à 52 ans d’attente. Axel Tuanzebe, ancien joueur de Manchester United et actuel défenseur de Burnley, a inscrit le but de la victoire à la 100^e minute pour l’ancienne République du Zaïre lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque, disputé au Mexique en mars. Les Léopards avaient déjà éliminé deux grandes puissances africaines, le Cameroun et le Nigeria, pour atteindre ce barrage, après avoir terminé deuxièmes de leur groupe de qualification derrière le Sénégal.

    Le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan les attendent dans le groupe K. Le groupe compte plusieurs joueurs de renom : Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Noah Sadiki (Sunderland) et l’attaquant de Newcastle Yoane Wissa. Après un match nul encourageant face au Danemark, joueurs et supporters congolais savourent enfin leur retour sur la scène mondiale.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Afrique du Sud ⬆️ L’Afrique du Sud, nation de football en plein essor, est régulièrement citée comme un acteur clé du développement du ballon rond sur le continent.

    Pour la première fois depuis son édition à domicile en 2010, et seulement la troisième fois de son histoire, l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la Coupe du monde. Pourtant, la nation arc-en-ciel a failli laisser filer ce billet malgré une campagne solide dans le groupe C des éliminatoires de la CAF. L’alignement d’un joueur inéligible contre le Lesotho en septembre leur a coûté trois points, si bien qu’ils ont dû battre le Rwanda lors de leur dernière sortie et compter sur un coup de pouce du Nigeria pour valider leur billet.

    Une demi-finale à la CAN 2023 avait pourtant laissé penser que les Bafana Bafana étaient de retour après dix ans d’ombre, mais leur sortie dès les huitièmes cette année a rappelé qu’il restait encore beaucoup à faire, tant sur le terrain qu’en coulisses. Le sélectionneur belge Hugo Broos, impuissant face aux problèmes structurels qui divisent le football sud-africain, se concentre donc sur « la préparation des objectifs futurs, avec la Coupe du monde désormais clairement en ligne de mire ».

    Le tirage au sort a été relativement clément pour une équipe qui s’appuie fortement sur la superpuissance nationale, les Mamelodi Sundowns. Comme il y a 16 ans, l’Afrique du Sud débutera le tournoi contre le Mexique, avant d’affronter la Tchéquie, puis de conclure sa phase de groupes contre la Corée du Sud. Ce n’est certes pas le pire des tirages, mais, au vu des défaites en Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte et au Cameroun, ainsi que de l’incapacité à s’imposer lors du match amical du mois dernier contre le Nicaragua, la marche pourrait s’avérer trop haute pour les Bafana Bafana.

  • australiaGetty Images

    33Australie ⬆️ L’Australie est en tête du classement.

    L'Australie a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 de façon convaincante en battant l'Arabie saoudite sur sa pelouse en juin 2025 (alors qu'un revers par cinq buts d'écart aurait suffi à l'éliminer), mais c'est sa victoire 1-0 contre le Japon, cinq jours plus tôt, qui lui avait déjà assuré la qualification.

    Les Socceroos visent désormais une sixième phase finale consécutive, mais, dans leur configuration actuelle, cette équipe sans star ne paraît pas en mesure de rééditer les performances qui l’avaient menée en huitièmes de finale en 2006 et 2022. Les performances se sont nettement améliorées depuis que Tony Popovic a succédé à Graham Arnold au poste d’entraîneur en septembre 2024, et l’émergence de jeunes talents prometteurs tels que Mohamed Touré, Nestory Irankunda et Alessandro Circati laisse entrevoir un avenir radieux pour le football australien.

    Avoir évité les têtes de série lors du tirage au sort leur offre une chance réaliste d’atteindre les seizièmes de finale : le récent match nul face à la Suisse et la courte défaite contre le Mexique indiquent que les Australiens peuvent glaner assez de points contre la Turquie, les États-Unis et le Paraguay pour accéder, de justesse, aux phases à élimination directe.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnie-Herzégovine ⬆️ La Bosnie-Herzégovine est en tête du classement.

    La Bosnie-Herzégovine est l’artisan de l’absence de l’Italie à une troisième Coupe du monde consécutive. Après avoir manqué de peu la qualification directe dans le groupe H, en étant privée de la victoire par un but égalisateur de dernière minute de l’Autriche lors de son dernier match, peu d’observateurs croyaient les Bosniaques capables d’atteindre la phase finale. Tirés au sort dans la même partie du tableau des barrages que les Azzurri, quadruples vainqueurs de la compétition, ils ont pourtant réalisé un exploit remarquable.

    Ils ont d’abord éliminé le Pays de Galles aux tirs au but après l’égalisation in extremis d’Edin Dzeko (86^e), puis, quatre jours plus tard, ils ont répété l’exploit en battant l’Italie dans la même épreuve, profitant d’un carton rouge infligé à Alessandro Bastoni en première période pour revenir au score et finalement l’emporter.

    Même si sa simple présence est déjà un exploit, la Bosnie-Herzégovine aborde son groupe de Coupe du monde – composé des coorganisateurs Canada et Qatar, ainsi que de la Suisse – avec l’intention de créer l’exploit. Ce tournoi marquera le chant du cygne du vétéran Edin Dzeko, 40 ans, qui espère briller aux côtés du jeune espoir Kerim Alajbegovic, 18 ans. Des matchs de préparation contre la Macédoine du Nord et le Panama pourraient toutefois tempérer l’enthousiasme.

  • czechia Getty Images

    31Tchéquie ⬆️ La sélection tchèque est en tête du classement.

    La Tchéquie a mis fin à vingt ans d’attente pour retrouver la Coupe du monde, savourant l’euphorie supplémentaire d’avoir décroché sa place en passant par les barrages en mars, après avoir terminé loin derrière la Croatie, deuxième de son groupe de qualification.

    Le parcours des Tchèques a pourtant été tumultueux en barrages : menés 2-0 par l’Irlande dès la 23e minute à Prague, ils ont renversé la vapeur grâce à l’égalisation de Ladislav Krejčí à la 86e, avant que le joueur des Wolves ne transforme le penalty décisif lors de la séance de tirs au but. Le scénario a été tout aussi palpitant contre le Danemark : les deux formations ont marqué lors des prolongations pour rester dos à dos. Les Danois ont pourtant manqué trois de leurs quatre tentatives au point de penalty, offrant ainsi la qualification aux Tchèques malgré une domination statistique sur l’ensemble des 120 minutes.

    Les Tchèques intègrent ainsi le groupe A, en compagnie du Mexique, coorganisateur de la compétition, de l’Afrique du Sud et de la Corée du Sud. Malgré des atouts offensifs notables avec Pavel Sulc et Patrik Schick, et une défense capable de contenir les assauts adverses, peu d’observateurs les imaginent aller loin ; leurs succès en matches de préparation face au Kosovo et au Guatemala restant peu significatifs.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canada ↔️

    Sous la houlette de Jesse Marsch, l’équipe du Canada a clairement progressé, comme l’atteste sa remontée à la 30e place du classement mondial. L’ère du technicien américain n’a toutefois pas été exempte de couacs. La défaite en quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF face au Guatemala en juin a constitué une véritable humiliation, et le revers en match amical contre l’Australie n’augurait rien de bon. Cependant, les récents matchs nuls contre la Colombie, l’Équateur et la Tunisie, tous qualifiés pour la Coupe du monde, ont prouvé que les Canadiens peuvent rivaliser au plus haut niveau.

    Rappelons que, peu après son arrivée en mai 2023, Marsch a mené le Canada à la 4^e place de la Copa América 2024, soit le meilleur résultat de l’histoire du football national. L’objectif est désormais de faire encore mieux en Coupe du monde. Le Canada, qui n’a pris part à la phase finale qu’à deux reprises (en 1986 et 2022), avait jusqu’ici perdu ses trois matches de groupe à chaque occasion. Cette fois, ses chances de rejoindre les huitièmes de finale semblent réelles : il débutera face à la Bosnie-Herzégovine – et non l’Italie – avant d’affronter le Qatar et la Suisse.

    La condition physique du capitaine Alphonso Davies, régulièrement blessé au cours des douze derniers mois, sera déterminante. Encore plus crucial peut-être : le retour en forme de l’attaquant vedette Jonathan David, dont l’instinct de buteur s’est estompé depuis son arrivée à la Juventus l’été dernier. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Corée du Sud ⬇️

    La participation de la Corée du Sud à la Coupe du monde de l’été prochain n’étonnera personne : les « Taeguk Warriors » ont pris part aux dix dernières éditions de l’épreuve. Cette fois, ils ont validé leur billet en restant invaincus tout au long des éliminatoires, concluant leur parcours par une large victoire 4-0 contre le Koweït lors de leur dernier match.

    Le parcours n’a pas été totalement limpide : les coéquipiers de Son Heung-min, dont plusieurs cadres approchent de la fin de carrière, ont d’abord enchaîné trois matches nuls avant de dominer l’Irak. Le sélectionneur Hong Myung-bo a néanmoins remis les siens sur les rails après la défaite surprise en demi-finale de la Coupe d’Asie 2023 contre la Jordanie, qui avait entraîné le limogeage de Jürgen Klinsmann, et il a déjà commencé à rajeunir l’effectif en vue du Mondial.

    Néanmoins, les lourdes défaites concédées face au Brésil et à la Côte d’Ivoire ces derniers mois écartent toute ambition de rivaliser avec le niveau atteint en 2002, même si le tirage au sort, plutôt clément, a placé le Mexique, l’Afrique du Sud et la Tchéquie dans un Groupe A équilibré.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Écosse ⬇️ L’Écosse se distingue par un football passionné et des supporters fervents. Suivez la sélection nationale, les clubs emblématiques comme le Celtic et les Rangers, ainsi que les jeunes talents qui émergent. Restez informés des résultats, des classements et des moments clés du championnat écossais.

    L'Écosse se qualifie pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans grâce à une fin de match épique : les hommes de Steve Clarke ont inscrit deux buts dans le temps additionnel de leur rencontre décisive face au Danemark, à Hampden Park. Dominés par des Danois pourtant réduits à dix, les Écossais ont fait preuve d’un esprit combatif remarquable et d’une qualité de jeu irréprochable. Les buts de Scott McTominay, Kieran Tierney et Kenny McLean ont scellé une victoire 4-2 déjà légendaire.

    Reste à savoir si les Écossais possèdent réellement le niveau nécessaire pour franchir le premier tour d’une Coupe du monde, surtout après deux défaites consécutives en matches amicaux, en mars, face au Japon et à la Côte d’Ivoire. Rappelons que les Écossais avaient brillé lors des éliminatoires de l’Euro 2024 avant de s’effondrer en Allemagne, et que leur parcours nord-américain s’annonce encore plus ardu : le tirage les a placés dans la même poule que le Brésil et le Maroc.

    Les Écossais devraient logiquement dominer Haïti et, portés par la Tartan Army, ils pourraient obtenir le point supplémentaire nécessaire pour viser au moins la troisième place de leur groupe.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Algérie ⬆️ L’Algérie est en tête du classement.

    Après douze ans d’absence, l’Algérie retrouvera la phase finale de la Coupe du monde en 2026, ayant validé son billet avec une journée d’avance lors des éliminatoires de la CAF. Durant cette période, les Fennecs ont affiché des performances irrégulières : vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ils ont néanmoins été éliminés au premier tour de cette même compétition à trois autres occasions, sans remporter le moindre match. Cette année, elles ont battu la RD Congo en huitièmes de finale, avant de s’incliner 2-0 face au Nigeria. La Fédération algérienne de football (FAF) a estimé que ce match avait été indûment influencé par des décisions arbitrales qui « ont soulevé des questions et suscité une indignation générale ».

    Certains y ont vu une tentative de diversion, tant la prestation était terne ; il était significatif que, tout en dénonçant les arbitres, la FAF appelle aussi les supporters à rester unis derrière Vladimir Petković et son groupe à l’approche de la Coupe du monde. L’équipe nationale est, de l’aveu même de ses dirigeants, « en phase de reconstruction », et reste inquiétante- ment dépendante de Riyad Mahrez, 35 ans, même si Mohamed Amoura s’est illustré lors des qualifications avec 10 buts.

    Même si l’Algérie n’a quasiment aucune chance de terminer en tête d’un groupe comprenant l’Argentine tenante du titre, elle estime pouvoir finir devant la Jordanie et même l’Autriche, encouragée par sa récente victoire amicale contre les Pays-Bas.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Mexique ↔️ Ce symbole indique que le joueur est actuellement en sélection nationale pour le Mexique, conformément aux conventions d’un article de football.

    Jaime Lozano a mené le Mexique au titre de la Gold Cup 2023, mais il a été limogé après l’échec retentissant de la Copa América suivante, où El Tri n’a pas réussi à sortir d’un groupe a priori à sa portée, composé de la Jamaïque, du Venezuela et de l’Équateur. En conséquence, Javier Aguirre a repris les commandes ; cette fois, il est secondé par la légende Rafael Márquez, destiné à lui succéder comme sélectionneur après la Coupe du monde.

    Son troisième mandat a déjà été mouvementé : après une défaite surprise à l’aller contre le Honduras (au cours de laquelle il a été frappé par une canette lancée par un supporter local), le Mexique a remporté la Ligue des Nations en mars, puis la Gold Cup en juin grâce à un succès 2-1 sur les États-Unis en finale à Houston. 

    Imprévisible, l’équipe n’a plus gagné en 2025, puis a entamé 2026 par trois succès avant de tenir en échec les poids lourds européens Portugal et Belgique, ravivant l’espoir de voir El Tri atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️ L’Uruguay est en tête du classement.

    Marcelo Bielsa guide l’Uruguay vers la Coupe du monde, une nouvelle réjouissante pour les amateurs de personnalités hautes en couleur et de football offensif. « El Loco », l’un des entraîneurs les plus emblématiques de l’histoire du ballon rond, reste imprévisible.

    Outre sa victoire sur le Brésil en demi-finale de la Copa América 2024, la Celeste a pris quatre points face à la Seleção lors des éliminatoires mondiaux, avant de surprendre l’Argentine à Buenos Aires. Les doubles champions du monde ont toutefois peiné à trouver régularité et fluidité en 2025, et une déroute 5-1 face aux États-Unis a sonné l’alarme, poussant Bielsa à faire le point sur sa personnalité et ses méthodes lors d’une conférence de presse extraordinaire tenue quelques jours plus tard.

    Depuis, le calme est revenu : deux matchs nuls lors de la trêve internationale de mars, contre l’Angleterre et l’Algérie, attestent d’une stabilité suffisante pour sortir d’un groupe comprenant le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, même si la première place, occupée par l’Espagne, semble hors de portée. L’absence de matchs amicaux juste avant la Coupe du monde renforce encore un peu plus l’impression de mystère qui entoure la Celeste.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    En l’espace d’un an, le Paraguay a accompli une impressionnante métamorphose, largement due à son entraîneur Gustavo Alfaro. La Albirroja avait d’abord déçu en étant éliminée au premier tour de la Copa América 2024, avec trois défaites en autant de matchs, ce qui avait coûté sa place à Daniel Garnero. Depuis l’arrivée d’Alfaro, le Paraguay a opéré un véritable renversement de tendance : une série de dix rencontres sans défaite, ponctuée par des succès retentissants contre le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, a permis au pays de se qualifier pour la Coupe du monde.

    Cette progression fut temporairement freinée par une défaite 1-0 au Brésil à São Paulo en juin dernier, mais le Paraguay a validé son billet pour la phase finale de la Coupe du monde, une première depuis 2010, grâce à un match nul et vierge contre l’Équateur en septembre. Même si Alfaro ne dispose pas d’un attaquant de classe mondiale (Miguel Almirón reste toutefois leur principale menace offensive), il peut s’appuyer sur une défense solide, animée par le vétéran de Palmeiras Gustavo Gómez, généralement imperméable. Dans un groupe équilibré mais globalement modeste, où ils affrontent les États-Unis, la Turquie et le Paraguay, ils peuvent donc nourrir des ambitions, même si la blessure de l’attaquant Julio Enciso, survenue à la veille du tournoi, a légèrement assombri leurs espoirs.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Suède ⬇️ La sélection suédoise affronte actuellement un adversaire redoutable et semble en difficulté, comme l’indique la flèche descendante.

    La Suède s’est qualifiée de justesse ! Les Scandinaves n’ont pas remporté le moindre match lors d’une campagne de qualification désastreuse, conclue à la dernière place de leur groupe, derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie. Comment ont-ils malgré tout décroché leur billet pour la Coupe du monde ? Il faut remonter à novembre 2024, lorsque la sélection scandinave a brillé en Ligue des Nations : en terminant en tête du groupe C (devant l’Azerbaïdjan, l’Estonie et la Slovaquie), elle s’est offert une place en barrages malgré sa relégation de la Ligue B.

    La décision de limoger Jon Dahl Tomasson et de confier les rênes à Graham Potter, ex-mentor de West Ham, Chelsea et Brighton, juste avant les barrages, s’est révélée payante : l’Anglais a mené la sélection à des succès contre l’Ukraine puis la Pologne, synonymes de billet pour le Mondial.

    Le retour en forme d’Alexander Isak constitue un atout majeur, et Viktor Gyokeres a contribué au titre de Premier League d’Arsenal ; pourtant, des doutes subsistent quant à la véritable force de cette sélection, notamment après une défaite amicale contre la Norvège et un match nul peu convaincant face à la Grèce. Autre motif d’inquiétude : la Suède a hérité de l’un des groupes les plus difficiles de la compétition, avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Équateur ⬇️ L’Équateur est en tête du groupe A après sa victoire convaincante.

    L’Équateur a confirmé son statut de véritable épine dans le pied des qualifications sud-américaines. Sans surprise, sa défense, orchestrée par le central du Paris Saint-Germain Willian Pacho et protégée par le récupérateur de Chelsea Moises Caicedo, a fait la différence. Aucune sélection de la CONMEBOL n’a encaissé moins de buts (cinq seulement en 18 matchs), et l’Équateur a gardé ses cages inviolées à 13 reprises. Ses deux seules défaites, subies sur la pelouse du Brésil et de l’Argentine, n’ont pas empêché la Tri de conclure les éliminatoires par un succès à domicile contre l’Albiceleste, synonyme de deuxième place.

    Malheureusement, le sélectionneur Sebastian Beccacece ne dispose pas d’un effectif très talentueux en attaque (Enner Valencia, 35 ans, reste leur meilleur buteur) et l’Équateur concède par conséquent beaucoup trop de matchs nuls. En effet, ils ont fait match nul contre le Maroc et les Pays-Bas, réduits à 10, lors de la trêve internationale de mars.

    Bien armée, la Tri peut donc bousculer l’Allemagne et la Côte d’Ivoire dans le groupe E de la Coupe du monde : un simple point face à l’un de ces deux rivaux lui permettrait probablement de se qualifier, une victoire contre Curaçao étant quasi actée.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Égypte ⬆️ L’Égypte est en tête du classement.

    Malgré leur statut de puissance africaine, les Pharaons présentent un palmarès mondial très mitigé. Vainqueurs de trois des onze dernières CAN et finalistes à cinq reprises, ils n’ont disputé qu’une seule phase finale de Coupe du monde depuis 1990, et 2026 ne marquera que leur deuxième apparition. Lors de leur dernière participation, en 2018, ils avaient même perdu leurs trois rencontres dans un groupe à leur portée. Les Pharaons aborderont donc la Coupe du monde avec de solides intentions, emmenés par leur star Mohamed Salah. 

    Si sa fin de parcours à Liverpool s’achève sur une note mitigée, Salah demeure le talisman des Pharaons, auteur de neuf buts durant les éliminatoires nord-américains. Il animera une attaque percutante aux côtés de l’attaquant polyvalent de Manchester City, Omar Marmoush. Derrière, le sélectionneur Hossam Hassan peut compter sur une arrière-garde bien huilée qui n’a encaissé que deux fois en dix matches de qualification. 

    Le parcours jusqu’aux demi-finales de la CAN cette année l’a confirmé : une sélection composée de seulement trois joueurs basés en Europe repose beaucoup sur son capitaine. Toutefois, la large victoire récente contre l’Arabie saoudite et le match nul face à l’Espagne rappellent que l’effectif possède d’autres atouts. En pleine possession de ses moyens, il a les épaules pour guider les Pharaons vers les huitièmes de finale d’un groupe qui comprend la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20États-Unis ⬆️ L’équipe des États-Unis prend la direction du haut du tableau, un mouvement qui confirme sa forme ascendante dans la compétition.

    Nommé avec fanfare sélectionneur des États-Unis en septembre 2024, Mauricio Pochettino a connu un début de mandat mouvementé.

    Après des revers particulièrement douloureux, dont ceux face au Panama et au Canada en Ligue des Nations, puis contre le Mexique en finale de la Gold Cup l’an passé, les États-Unis avaient conclu 2025 sur une dynamique encourageante : cinq matchs sans défaite, dont un net 5-1 contre l’Uruguay.

    La réalité les a toutefois rattrapés en mars : la Belgique a dominé 5-2 à Atlanta, avant que le Portugal n’inflige une deuxième défaite consécutive aux hommes de Pochettino. La victoire enthousiaste de la semaine dernière face au Sénégal, ponctuée par le premier but de Christian Pulisic en 2026, a redonné du baume au cœur, même si elle a été suivie d’une nouvelle défaite à domicile contre l’Allemagne. 

    Les États-Unis devraient tout de même se qualifier dans un groupe abordable comprenant le Paraguay, l’Australie et la Turquie, mais l’irrégularité actuelle de l’équipe ne permet guère d’espérer mieux qu’un huitième de finale, comme en 1994 à domicile.

  • yildiz Getty Images

    19Turquie ⬆️ La sélection turque a validé son billet pour le tour suivant.

    La Turquie a mis fin à 24 ans d’attente pour retrouver la plus grande scène du football en se qualifiant pour la Coupe du monde à l’issue des barrages européens. Les Turcs estiment sans doute avoir amplement mérité leur billet, ayant concédé seulement quatre points (tous face à l’Espagne) et terminé à trois unités des champions d’Europe dans le groupe E. Pourtant, la sélection de Vincenzo Montella a souvent compliqué son parcours : favorite, elle n’a éliminé la Roumanie puis le Kosovo qu’au terme de rencontres accrochées, dans le tableau théoriquement le plus faible des barrages de l’UEFA.

    Nombreux sont ceux qui la voient comme un outsider crédible, et ce statut semble pleinement justifié. Finaliste malheureux de l’Euro 2024, le groupe combine avec brio jeunesse et expérience : le vétéran de l’Inter Milan Hakan Çalhanoğlu anime le jeu, tandis que les prodiges Arda Güler et Kenan Yildiz éclaboussent la surface adverse.

    Enfin, la sélection turque a hérité d’un groupe à sa portée, comprenant les États-Unis, l’Australie et le Paraguay, que son talent devrait lui permettre de dominer.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Autriche ⬇️

    Les observateurs de l’Euro 2024 se souviendront de la qualification de l’Autriche pour la Coupe du monde. Sous la conduite de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne a brillé par un football offensif et rythmé, qui lui a permis de terminer en tête d’un des groupes les plus relevés du tournoi. Depuis, la sélection autrichienne a connu quelques accrocs, dont la défaite 1-0 en Roumanie en octobre qui a mis fin à sa série parfaite dans le groupe H de l’UEFA. Elle a toutefois assuré la première place lors de la dernière journée en revenant au score pour arracher un nul face à la Bosnie-Herzégovine, deuxième du groupe.

    Si le groupe dispose de joueurs de qualité, l’inquiétude porte sur l’âge de ses cadres : à 36 ans, Marko Arnautovic demeure la principale menace offensive, tandis que Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch ont également franchi la trentaine, ce qui pourrait les empêcher de presser avec leur intensité habituelle sur les terrains nord-américains l’été prochain. Christoph Baumgartner, blessé juste avant le premier match de préparation, a dû déclarer forfait, ce qui constitue un coup dur après sa saison remarquée avec le RB Leipzig.

    Vainqueurs 5-1 du Ghana en mars, les Autrichiens ont démontré leur potentiel. S’ils devraient logiquement s’incliner face à l’Argentine lors du match phare du groupe, ils peuvent raisonnablement viser une qualification pour les huitièmes de finale en battant l’Algérie et la Jordanie.

  • modric Getty Images

    17Croatie ⬇️ La sélection croate aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter son potentiel pour obtenir un résultat positif.

    On pensait avoir vu Luka Modric faire ses adieux à la scène internationale après l'élimination brutale de la Croatie dès la phase de groupes de l'Euro, mais le vainqueur du Ballon d'Or s'apprête désormais à endosser le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de la Coupe du monde, à l'âge de 40 ans.

    L’équipe de Zlatko Dalic a dominé les qualifications, validant son billet à une journée de la fin grâce à une victoire 3-1 contre les Îles Féroé à Rijeka. Toutefois, comme souvent avec la Croatie, une question persiste : le groupe peut-il véritablement briller dans un grand tournoi en s’appuyant encore sur des cadres expérimentés ?

    Modric n’est pas le seul vétéran à défier les ravages du temps : Ivan Perišić (36 ans), Andrej Kramarić (34 ans) et même Mateo Kovačić (32 ans) restent des éléments clés. Des signes encourageants émergent toutefois : les jeunes Petar Sucic et Franjo Ivanovic, tous deux âgés de 22 ans, ont confirmé leur potentiel, tandis que le retour de Josko Gvardiol, 23 ans, après sa blessure, s’avère crucial pour une équipe qui devrait lutter avec le Ghana pour la deuxième place du groupe L, derrière l’Angleterre.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Colombie ⬇️ La sélection colombienne affronte actuellement un moment délicat, symbolisé par cette flèche descendante.

    Nestor Lorenzo a réalisé un travail remarquable depuis sa prise de fonction à la tête de la Colombie en juin 2022. Il a mené les Cafeteros en finale de la Copa América 2024 puis a validé leur billet pour la Coupe du monde avec une journée d’avance. James Rodríguez, révélation du Mondial 2014, a joué un rôle clé : il a d’ailleurs logiquement ouvert le score lors de la victoire 3-0 contre la Bolivie qui a assuré à son pays une place parmi les six premiers de la CONMEBOL. Luis Díaz s’est également montré impressionnant, et l’ailier du Bayern Munich arrive en Amérique du Nord en candidat légitime au Ballon d’Or.

    La Colombie ne devrait donc pas avoir de mal à se créer des occasions – ni à les concrétiser, si Luis Suárez parvient à reproduire en attaque sa sensationnelle forme de buteur affichée au Sporting CP.

    Néanmoins, les parieurs resteront prudents avec une formation au parcours irrégulier : elle a connu une série de six matchs sans victoire avant son succès libérateur contre la Bolivie, puis s’est inclinée face à la Croatie et à la France en mars, révélant une défense peut-être trop friable pour bousculer les cadors.

    Néanmoins, les Cafeteros devraient aisément valider leur billet pour le tour suivant : six points sont à leur portée face à l’Ouzbékistan et à la RD Congo, avant un probable duel pour la première place avec le Portugal.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Côte d’Ivoire ⬆️ La sélection ivoirienne est en tête du classement.

    La Côte d’Ivoire effectue son retour en Coupe du monde après deux absences consécutives, et elle a validé son billet de manière impressionnante. Les Éléphants ont terminé la phase de groupes sans encaisser le moindre but, remportant huit des dix matchs et partageant les points avec le Gabon et le Kenya lors des deux autres rencontres. Emmenée par Emerse Fae, qui a pris les rênes de l’équipe à mi-parcours de la CAN 2023, la sélection ivoirienne s’appuie sur des joueurs d’expérience comme Franck Kessié, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré.

    Les jeunes talents ne manquent pas non plus. Les jeunes attaquants Bazoumana Touré et Yan Diomandé ont déjà brillé lors de la CAN 2023, où ils ont mené leur équipe jusqu’en quarts de finale, confirmant leur immense potentiel. Âgé de 23 ans, Amad Diallo semble enfin prêt à exploser, après avoir inscrit trois buts en cinq matchs au Maroc avant de crucifier la France d’un coup de tête victorieux lors du récent match amical, redonnant ainsi un moral d’acier à tout le groupe.

    Même si la sélection ivoirienne ne possède pas autant de stars qu’au temps des trois participations consécutives à la Coupe du monde (2006-2014), son attaque imprévisible et son organisation défensive lui offrent les moyens de devancer l’Allemagne et de terminer en tête du groupe E.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Maroc ↔️

    Outre le sacre de l’Argentine portée par Lionel Messi, le Maroc a été la grande révélation du Mondial 2022 au Qatar. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première nation africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales. Portée par Achraf Hakimi, que certains considèrent comme le meilleur défenseur du monde, la sélection marocaine a les moyens de briller à nouveau cet été en Amérique du Nord, d’autant que son groupe (Brésil, Écosse, Haïti) n’a rien d’insurmontable.

    Reste à savoir comment le groupe réagira après la finale traumatisante de la CAN à domicile, perdue puis invalidée suite au départ controversé des Sénégalais. Un sentiment d’injustice pourrait nourrir leur motivation.

    Walid Regragui, épuisé physiquement et mentalement, a démissionné en mars ; Mohamed Ouahbi, spécialiste des sélections jeunes mais sans expérience chez les seniors, lui a immédiatement succédé. Un match nul 1-1 contre la Norvège a toutefois redonné un peu de baume au cœur avant l’alléchant match d’ouverture face au Brésil, qui pourrait bien conditionner l’ensemble de leur parcours dans le tournoi.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norvège ⬇️ La sélection norvégienne affronte actuellement un moment délicat, comme en témoigne cette flèche descendante. Suivons de près ses performances pour comprendre les raisons de ce passage à vide et anticiper son rebond éventuel.

    La Norvège a validé son billet pour sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1998 grâce à une victoire 4-1 face à l’Estonie, qui lui laissait même le droit de perdre 8-0 contre l’Italie lors de l’ultime journée tout en conservant la première place. Mais les Scandinaves n’ont pas levé le pied : ils se sont rendus à Milan et ont dominé les Azzurri 3-0, signant une campagne de qualification parfaite.

    Sans surprise, Erling Haaland a brillé en inscrivant un doublé lors d’une seconde période maîtrisée à San Siro. Toutefois, l’équipe de Stale Solbakken ne se résume pas à son redoutable numéro 9, comme l’ont démontré les entrées décisives d’Oscar Bobb et de Jorgen Strand Larsen face aux Azzurri.

    Rémunérés d’un groupe relevé aux côtés de la France, du Sénégal et de l’Irak, les Scandinaves, emmenés par un Martin Ødegaard de retour à son meilleur niveau pour épauler Haaland, pourraient créer des étincelles sur les terrains nord-américains.

  • japan england(C)Getty Images

    12Le Japon ⬆️

    Le Japon est devenu la première équipe à se qualifier pour la Coupe du monde le 20 mars de l’année dernière en battant Bahreïn, et son objectif déclaré est d’atteindre les quarts de finale pour la première fois. La question de savoir s’il en sera capable fait toutefois l’objet d’un débat animé dans le pays. Les Blue Samurai seront sans aucun doute mis à rude épreuve lors de la phase de groupes, puisqu’ils ont été tirés au sort dans la même poule que les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède, mais le Japon est incontestablement l’un des outsiders du tournoi.

    Quatre ans après avoir mené son pays en huitièmes de finale grâce à des succès retentissants contre l’Espagne et l’Allemagne, Hajime Moriyasu a façonné un groupe dynamique et équilibré, auteur de 30 buts pour seulement trois encaissés durant les éliminatoires. Le Japon affiche même une série en cours de six victoires d’affilée, au cours de laquelle il a battu le Brésil pour la première fois de son histoire, puis surpris l’Écosse et l’Angleterre sur leurs propres terrains.

    Il abordera donc son premier match contre les Pays-Bas au Texas avec une confiance débordante, où il aura l’occasion d’afficher clairement ses ambitions malgré l’absence de son ailier vedette Kaoru Mitoma, blessé.

  • Sadio ManeGetty

    11Sénégal ⬆️ Le Sénégal est en tête du classement.

    Le Sénégal a hérité d’un tirage au sort désastreux pour la Coupe du monde : l’équipe de Pape Thiaw a en effet eu la malchance d’être placée dans le même groupe que la France et la Norvège, ainsi que l’Irak, qui a tenu l’Espagne en échec 1-1 la semaine dernière. Cependant, au vu de ce que nous ont montré les Lions de la Teranga au cours de l’année écoulée, ils pourraient bien surmonter cette malchance.

    Après avoir dominé l’Angleterre en amical au City Ground en juin, les Lions ont ensuite conquis leur deuxième Coupe d’Afrique des nations en terrassant le Maroc sur sa pelouse. Certes, Thiaw et son groupe ont essuyé un tirage au sort très critique pour avoir quitté le terrain à Rabat, entraînant la perte de leur titre, mais cette péripétie ne semble pas les affecter.

    À 33 ans, Sadio Mané maintient un niveau d’exigence élevé, comme l’attestent ses deux buts inscrits lors de la défaite amicale contre les États-Unis la semaine dernière. L’attaquant d’Al-Nassr peut compter sur un groupe équilibré, athlétique et technique, où se distinguent Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye, jeune espoir formé au Paris Saint-Germain.

    Ne vous y trompez pas : le Sénégal aura à cœur de rééditer sa surprenante victoire de 2002 face aux Bleus dès le premier tour, et s’il parvient à sortir du groupe I, il sera redoutable dans des conditions qui lui sont favorables.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Suisse ⬇️ La sélection helvétique aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter chaque occasion pour percer la défense adverse et inscrire les buts nécessaires à sa victoire.

    La Suisse, experte en qualifications malgré sa discrétion, n’a manqué aucune Coupe du monde depuis 2002 et se hisse presque systématiquement jusqu’aux huitièmes de finale. Cette fois, elle a dû attendre la dernière journée pour valider officiellement son billet pour l’édition 2026, grâce à un match nul 1-1 au Kosovo. Les Suisses avaient toutefois déjà pratiquement assuré la première place du groupe B de l’UEFA grâce à une victoire éclatante 4-1 contre la Suède à Genève, rencontre qui a illustré la solidité des hommes de Murat Yakin.

    Si l’effectif ne regorge pas de stars, Breel Embolo est un buteur confirmé à ce niveau (et a heureusement obtenu l’autorisation d’entrer aux États-Unis), Dan Ndoye est un véritable dynamiteur quand il est en forme, Johan Manzambi un espoir très prometteur, et surtout, le milieu vétéran Granit Xhaka joue sans doute le meilleur football de sa carrière.

    En résumé, il serait imprudent de sous-estimer la Suisse, qui aborde avec confiance la perspective de remporter un groupe de niveau moyen comprenant le Canada, le Qatar et la Bosnie-Herzégovine.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Pays-Bas ⬇️

    Les Pays-Bas figurent parmi les sélections les plus imprévisibles du football international. Lors de l’Euro 2024, ils n’ont guère convaincu, puis, après une troisième place dans leur groupe, ils se sont frayé un chemin jusqu’en demi-finales, où ils ont été battus de justesse par l’Angleterre.

    Malgré des statistiques de qualification impressionnantes (six victoires, deux nuls, zéro défaite, 27 buts marqués, quatre encaissés), les hommes de Ronald Koeman n’ont pas réussi à dominer la Pologne, deuxième du groupe, ni à domicile ni à l’extérieur, et ont parfois semblé désorganisés lors de leurs récents matchs amicaux, notamment lors d’une défaite contre l’Algérie. Une constante demeure : quand ils sont en forme, les Néerlandais deviennent redoutables.

    Virgil van Dijk pilote une arrière-garde où figure Denzel Dumfries, futur joueur du Real Madrid. Au milieu, Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch apportent leur talent, tandis que Memphis Depay, malgré les réserves, reste un buteur confirmé en sélection. Les blessures de Xavi Simons, Jurrien Timber et Matthijs de Ligt constituent toutefois un coup dur, et les sorties laborieuses contre l’Algérie (défaite) et l’Ouzbékistan (victoire dans les arrêts de jeu) n’ont guère rassuré l’encadrement lors de la préparation.

    S’ils parviennent à sortir d’un groupe difficile comprenant le Japon, la Tunisie et la Suède, les Oranje, imprévisibles, pourront alors poser un problème à n’importe quel adversaire en phase à élimination directe.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belgique ⬆️ La Belgique est en tête du classement.

    Dès 2022, Kevin De Bruyne reconnaissait que la meilleure chance de la Belgique de remporter un grand titre international avec sa « génération dorée » était déjà derrière elle, et rien depuis n’est venu infirmer ce constat. L’Euro 2024 a confirmé cette tendance : les Diables Rouges y ont connu un parcours décevant, ponctué par un conflit entre le milieu de terrain et les supporters belges avant même l’élimination en huitièmes de finale.

    Ils se sont certes qualifiés pour la Coupe du monde sans défaite, mais leur groupe était faible et l’ailier de Manchester City Jeremy Doku a lui-même reconnu après le match nul 1-1 contre le Kazakhstan en novembre que la Belgique avait « laissé filer trop de points » et « n’avait pas été à la hauteur dans un grand nombre de matchs ».

    Actuellement, les hommes de Rudi Garcia restent sur une série de 13 matchs sans défaite et devraient logiquement terminer en tête d’un groupe de Coupe du monde comprenant l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Malgré cette dynamique, peu d’observateurs les imaginent soulever le trophée.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brésil ⬆️ Le Brésil est en tête du classement.

    La Confédération brésilienne de football (CBF) a finalement réussi à convaincre Carlo Ancelotti de prendre les rênes de l’équipe nationale en mai dernier, mais des doutes subsistent quant à la capacité du « plus grand entraîneur de l’histoire » à mener la Seleção au titre mondial en un peu plus d’un an.

    Si le effectif brésilien aligne des individualités comme Raphinha et Vinicius Jr, il a tout de même terminé 5e des éliminatoires de la CONMEBOL en concédant un tiers de ses matches. Depuis plusieurs années, le manque de cohésion coûte cher à la Seleção, éliminée en quarts de finale en 2018 et 2022.

    La convocation de Neymar, 34 ans, réclamée par le public, souligne le manque de confiance dans un secteur offensif privé de Rodrygo et Estevao, tous deux blessés. Dans ce contexte, Ancelotti espère qu’un de ses avant-postes prendra feu durant la phase finale ; l’excitant Endrick semble le mieux placé pour endosser ce rôle.

    Le Brésil devrait logiquement se frayer un chemin sans encombre au sein d’un groupe délicat comprenant le Maroc, l’Écosse et Haïti. Toutefois, à moins qu’Ancelotti ne parvienne enfin à transposer la forme de Vinicius au niveau international, il paraît peu probable que cette Seleção, toujours aussi décousue, aille au-delà des quarts de finale.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Allemagne ↔️ Ce symbole indique un match aller-retour impliquant l’équipe d’Allemagne.

    L'Allemagne aurait pu bénéficier d'un meilleur tirage en évitant l'Espagne en quarts de finale de l'Euro 2024, d'autant que l'équipe de Julian Nagelsmann avait brillé lors d'un match épique à Stuttgart digne d'une finale. Toutefois, la capacité de l’entraîneur à tirer le meilleur d’un groupe talentueux a été remise en question après deux défaites à domicile lors de la phase finale de la Ligue des Nations 2025, suivies d’un revers 2-0 face à la Slovaquie en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde.

    Nagelsmann a depuis redressé la barre : l’Allemagne a pris la tête du groupe A de l’UEFA grâce à une victoire écrasante 6-0 contre les Slovaques en novembre, puis, le week-end dernier, elle a battu 2-1 les États-Unis, coorganisateurs de la Coupe du monde, portant sa série à neuf succès. Les quadruples champions du monde apparaissent désormais comme un prétendant crédible en Amérique du Nord, d’autant que Kai Havertz est de retour à son meilleur niveau et que Florian Wirtz, pourtant timide lors de sa première saison à Liverpool, se transforme en sélection nationale.

    Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur se dresseront sur la route de la Mannschaft dans un groupe mondialiste à sa portée, même si un éventuel quart de finale contre la France fait craindre une nouvelle déception au même stade.

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Angleterre ↔️

    Sur le plan statistique, Sir Gareth Southgate est le sélectionneur le plus titré de l’Angleterre depuis Sir Alf Ramsey, mais il n’a pas réussi à mettre fin à la plus longue période sans titre de l’histoire du football international, les Three Lions ayant de nouveau échoué à l’Euro 2024, où ils ont été dominés en finale par l’Espagne. La Fédération anglaise de football (FA) a donc confié les rênes de l’équipe nationale à Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde 2026. L’Allemand parviendra-t-il enfin à mener l’Angleterre vers un grand titre ? La réponse reste pour l’instant ouverte.

    Les Three Lions ont parfois peiné face à des adversaires qui jouaient très bas dans un groupe de qualification terriblement faible – les matchs contre Andorre étaient particulièrement pénibles à regarder –, mais l’équipe de Tuchel a tout de même affiché ses ambitions en devenant la première nation européenne à remporter tous ses matchs sans encaisser le moindre but.

    Néanmoins, les matchs de préparation n’ont pas encore convaincu, et si les amicaux comptent peu au final, ils ont souligné une réalité : les Three Lions sont inoffensifs sans Harry Kane.

    Si Tuchel dispose d’un effectif talentueux, il doit encore optimiser le potentiel de Jude Bellingham, capable de faire basculer les matchs, tout en espérant que Kane reste épargné par les blessures.

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Bien que la Ligue des Nations soit souvent perçue comme un rendez-vous mineur, elle a joué le rôle de bouée de sauvetage pour Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez. Sous le feu des critiques après l’élimination précoce du Portugal à l’Euro 2024, le capitaine et son sélectionneur ont retrouvé une partie de leur crédit grâce au sacre de l’édition 2025. Ce succès qualifie d’ailleurs la Seleção pour la Coupe du monde, où Ronaldo, âgé de 41 ans, aura l’occasion de porter une dernière fois le maillot national.

    De plus, après avoir échappé de manière inexplicable mais inévitable à une suspension de trois matchs pour un carton rouge direct reçu lors de la défaite surprise 2-0 contre l’Irlande en qualifications, le quintuple Ballon d’Or dispose d’une occasion en or de bien démarrer en Amérique du Nord face à la RD Congo et à l’Ouzbékistan.

    Si l’opportunité de s’appuyer encore sur un joueur qui a échoué lors de ses deux derniers tournois majeurs peut sembler discutable, force est de reconnaître que le Portugal possède le talent nécessaire pour porter Ronaldo, notamment grâce au meilleur trio de milieux de terrain du football mondial : Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Dans une compétition où la possession sera clé, la Seleção devrait ainsi disposer d’un avantage réel sur la plupart de ses adversaires. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3France ↔️

    Qu’on l’apprécie ou non, Didier Deschamps reste un compétiteur acharné. Après un parcours européen 2024 d’une monotonie à couper le souffle jusqu’aux demi-finales, le sélectionneur français, d’un pragmatisme à toute épreuve, est de retour. Il vise une deuxième Coupe du monde pour clore en beauté quatorze ans à la tête des Bleus.

    Si la perte d’Hugo Ekitike sur blessure est un coup dur, l’attaque demeure un secteur où Deschamps regorge de talents : Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki et Bradley Barcola postulent tous pour accompagner Kylian Mbappé, lui aussi prêt à briller sur la plus grande scène du football. La défense, très solide, compense un milieu de terrain manquant de profondeur, ce qui explique la présence toujours requise de N’Golo Kanté, 35 ans.

    La principale source d’inquiétude demeure toutefois le tirage au sort : les Bleus sont tombés dans un groupe relevé avec le Sénégal, champion d’Afrique, la Norvège d’Erling Haaland et l’Irak, ce qui promet une lutte acharnée pour la première place. La défaite de la semaine dernière face à la Côte d’Ivoire, aggravée par la blessure au dos de William Saliba, a mis en lumière ces faiblesses. Sortir indemne de ce groupe exigeant leur permettrait toutefois d’aborder les huitièmes de finale avec un élan et une confiance de taille.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentine ↔️

    Après des spéculations incessantes, Lionel Messi a finalement décidé de mener l'Argentine dans sa quête de titre mondial – une annonce qui n'a surpris personne. Le numéro 10 aurait pu prendre sa retraite après avoir pratiquement mis un terme à sa carrière il y a quatre ans, mais il adore manifestement jouer pour son pays et était en pleine forme avec l'Inter Miami avant d'être écarté des terrains en raison d'un léger problème musculaire.

    Cette lésion musculaire a toutefois semé le doute sur sa capacité à guider l’Albiceleste vers un nouveau sacre, même si, bonne nouvelle, l’équipe de Lionel Scaloni s’appuie désormais moins sur son capitaine que lors du triomphe qatari. Julian Álvarez n’a cessé de progresser depuis quatre ans et Lautaro Martínez aborde le tournoi en bien meilleure condition physique et mentale qu’en 2022.

    Messi reste décisif, même si son explosivité a diminué ; sa simple présence inspire ses coéquipiers et renforce le collectif argentin, probablement l’un des plus soudés du tournoi, d’où la dangerosité persistante de l’Albiceleste. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Espagne ↔️

    L’Espagne a brillé lors de l’Euro 2024 et pourrait faire encore mieux lors de la Coupe du monde 2026, son effectif relativement jeune ayant alors deux ans de plus. Tout dépend toutefois de la condition physique de Lamine Yamal. La jeune pépite du FC Barcelone a manqué la fin de la saison en raison d’un problème musculaire qui devrait limiter son temps de jeu lors de la phase de groupes.

    La Roja ne devrait pas avoir trop de mal à venir à bout du Cap-Vert, de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay, même si son temps de jeu devra être géré avec prudence. Le récent match nul en amical contre l’Irak a toutefois montré que la Roja n’est pas la même équipe sans son ailier, d’autant plus qu’elle ne dispose toujours pas d’un buteur fiable en attaque.

    Si le prodige barcelonais retrouve son niveau optimal au moment des matches à élimination directe, la Roja pourra compter sur un milieu de terrain dominant, capable de gérer la possession malgré la chaleur, et sur une défense fiable. Reste à savoir si David Raya sera aligné d’entrée, Unai Simón restant pour l’instant le choix numéro un de Luis de la Fuente.