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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : l’Espagne conserve la première place malgré les pépins physiques de Lamal Yamal, Carlo Ancelotti propulse le Brésil dans le top 10, tandis que les États-Unis grimpent au classement à l’approche du coup d’envoi

Power rankings
Coupe du monde
Angleterre
Etats-Unis
Brésil
Espagne
Argentine
Portugal
France
Allemagne
Pays-Bas
Mexico
Norvège
Écosse
Belgique
Canada
Australie
Ouzbékistan
Ecuador
Corée du Sud
Japon
Jordanie
Nouvelle-Zélande
Iran
Tunisie
Colombie
Paraguay
Uruguay
Maroc
Sénégal
Egypte
Algérie
Ghana
Côte d'Ivoire
Afrique du Sud
Arabie Saoudite
Qatar
Croatie
Cap-Vert
Suisse
Autriche
Panama
Curaçao
Haïti
Suède
Turquie
Tchéquie
Bosnie Hérzégovine
République Démocratique du Congo
Irak
FEATURES

La Coupe du monde reste un événement sans équivalent. Se qualifier suffit déjà à déclencher un engouement national que le football de club ne peut pas atteindre. On a ainsi assisté à des scènes de liesse à travers le globe alors que les nations, les unes après les autres, décrochaient leur billet pour la grande fête du ballon rond, prévue cet été en Amérique du Nord. Les six derniers billets ont été attribués en mars : la Suède, la Turquie, la Tchéquie et la Bosnie-Herzégovine ont décroché les quatre dernières places européennes, tandis que l’Irak et la RD Congo se sont ouverts les portes du tournoi via les barrages interconfédéraux.

Tout est donc en place pour une finale qui s’annonce passionnante, l’Argentine de Lionel Messi visant à défendre le titre conquis au Qatar il y a quatre ans. Les champions en titre auront toutefois fort à faire, car les prétendants de poids ne manquent pas.

La France a les atouts pour atteindre une troisième finale consécutive, l’Espagne aborde la compétition avec le moral au plus haut après son triomphe à l’Euro 2024, tandis que le capitaine portugais Cristiano Ronaldo pourrait bien saisir la dernière chance de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès. L’Allemagne, championne 2014, a retrouvé son rythme sous Julian Nagelsmann, mais un autre Allemand, Thomas Tuchel, pourrait-il offrir à l’Angleterre son premier titre majeur depuis 1966 ? 

Bien sûr, aucun des coorganisateurs – le Canada, le Mexique et les États-Unis – ne doit être écarté, tandis que des sélections comme le Japon, le Sénégal ou le Maroc semblent tout à fait capables de créer la surprise. Mais comment se présentent les 48 équipes à quelques jours du coup d’envoi ? Ci-dessous, GOAL évalue les chances de chaque pays participant à la plus grande Coupe du monde de tous les temps – et sans doute la plus ouverte…

Dernière mise à jour : 1^(er) avril 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curaçao ↔️ Match amical de football : Curaçao affronte son adversaire dans un duel prometteur.

    Plus petite nation – tant en superficie qu’en population – à s’être jamais qualifiée pour la Coupe du monde, Curaçao a considérablement progressé ces dix dernières années, passant de la 150e à la 82e place du classement mondial. Pourtant, sa présence au tournoi final demeure une surprise. Jusqu’à leur match décisif du mois de novembre à Kingston, où la Jamaïque, grande favorite, a frappé trois fois les montants et vu un penalty sifflé en temps additionnel annulé par la VAR, leur ticket pour le Mondial semblait encore hors d’atteinte.

    Le banc a lui aussi vécu sa propre dramaturgie : le vétéran néerlandais Dick Advocaat a d’abord démissionné en février pour raisons familiales, avant de revenir en mai après la démission de son successeur Fred Rutten, poussé vers la sortie par des joueurs réclamant le retour de l’ancien sélectionneur. À 78 ans, Advocaat se prépare ainsi à devenir le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde.

    La défaite 4-1 en amical contre l’Écosse le mois dernier rappelle que la « Vague bleue », composée de joueurs peu connus (Tahith Chong, formé à Manchester United, sera la seule figure familière des amateurs de Premier League), a peu de chances de briller en Amérique du Nord. Quoi qu’il arrive, Curaçao est déjà entré dans l’histoire, et sa récompense – si l’on peut appeler cela ainsi – est un match d’ouverture contre la puissante Allemagne, avant d’affronter l’Équateur et la Côte d’Ivoire.

    • Publicité
  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️ Le sélectionneur panaméen a confirmé que son équipe aborderait la rencontre avec un bloc bas et une transition rapide vers l’avant, stratégie souvent résumée par l’émoji ⬇️.

    Après avoir conquis le cœur des spectateurs lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les fantastiques supporters panaméens feront un retour très attendu en phase finale, leur équipe ayant décroché in extremis une place de qualification directe lors de la dernière journée des éliminatoires de la CONCACAF. La « Marée rouge » a balayé le Salvador, déjà éliminé, en s’imposant 3-0 à Panama City. Ce résultat, combiné à la défaite 3-1 du Suriname au Guatemala, a permis à l’équipe de Thomas Christiansen de terminer en tête du Groupe A.

    Compte tenu de la valeur de son effectif, l’équipe panaméenne semble destinée à un nouveau parcours éclair, malgré un dernier match amical encourageant : un nul face à la Bosnie-Herzégovine après une défaite 6-2 contre le Brésil en mai. Tirée au sort aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Ghana, la sélection de Christiansen risque donc de concéder trois défaites dans le groupe, comme en 2018.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Nouvelle-Zélande ⬇️ La sélection néo-zélandaise, surnommée les « All Whites », aborde la rencontre avec l’ambition de confirmer sa progression récente.

    En attribuant à l’Océanie une place directe pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a transformé la qualification de la Nouvelle-Zélande en simple formalité, l’archipel ne comptant aucun rival à sa mesure au sein de l’OFC. Comme le soulignait le défenseur Michael Boxall après la victoire 3-0 des All Whites contre la Nouvelle-Calédonie : « Nous avons connu des déceptions lors des campagnes précédentes, mais depuis l'élargissement du tournoi, nous nous attendions à cela. »

    Reste à savoir s’ils pourront faire la différence sur les terrains nord-américains l’an prochain. La victoire 4-1 contre le Chili en mars a certes mis fin à une série démoralisante de huit matchs sans gain, mais force est de reconnaître que l’attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, est le seul joueur de très haut niveau de la sélection néo-zélandaise.

    Une victoire contre l’Iran lors du match d’ouverture des All Whites semble donc indispensable pour espérer sortir d’un groupe qui comprend également l’Égypte et la Belgique, mais une défaite cuisante 4-0 en match de préparation contre la modeste équipe d’Haïti et une défaite contre l’Angleterre laissent penser qu’ils ont peu de chances de réussir.

  • jordanGetty Images

    45Jordanie ⬇️

    La Jordanie a créé l’histoire en juin 2025 en se qualifiant pour la première fois pour la Coupe du monde, déclenchant des scènes de liesse dans tout le pays. Une victoire 3-0 contre Oman, grâce à un triplé d’Ali Olwan, a placé les Al Nashama en orbite vers la phase finale, avant que la victoire 2-0 de la Corée du Sud sur l’Irak, plus tard dans la journée, n’officialise leur deuxième place dans le groupe B de l’AFC.

    Néanmoins, les attentes restent mesurées pour la phase finale, les défaites en matches amicaux face à la Suisse et la Colombie ayant légèrement douché l’enthousiasme. La plupart des joueurs sélectionnés par Jamal Sellami jouent dans le championnat local, à l’exception notable de l’ailier vedette Musa Al-Taamari, qui a quitté Montpellier pour Rennes l’été dernier et a donc poursuivi sa carrière en Europe.

    Classée 63e au classement FIFA, la Jordanie a constamment progressé ces dernières années et a créé la surprise en battant la Corée du Sud durant son parcours vers la deuxième place de la Coupe d’Asie 2023 au Qatar. Pourtant, son parcours en Coupe du monde s’annonce ardu : pour atteindre les seizièmes de finale, elle devra battre l’Autriche ou l’Algérie avant d’affronter l’Argentine, tenante du titre, lors de son dernier match de groupe.

  • qatarGetty Images

    44Qatar ⬇️ Le Qatar est en tête du classement.

    Après avoir déçu les attentes lors de ses débuts en tant que pays hôte de la Coupe du monde en 2022, le Qatar entend laisser une impression bien plus positive dans quatre ans. Pourtant, leur qualification a été entachée de controverse : doubles champions d’Asie, ils ont été autorisés à disputer leurs deux matches du quatrième tour à domicile. Après un nul 0-0 face à Oman à Al Rayyan, ils ont battu les Émirats arabes unis 2-1 sur la même pelouse pour décrocher la première place de leur groupe à trois équipes.

    L’ancien sélectionneur du Real Madrid et de l’Espagne, Julen Lopetegui, a pris les rênes en fin de campagne et a solidifié une arrière-garde qui avait concédé 24 buts en 10 matchs lors du troisième tour. Il peut également s’appuyer sur l’attaquant Almoez Ali, meilleur buteur des éliminatoires asiatiques avec 12 réalisations.

    Néanmoins, malgré un tirage au sort favorable qui le place dans la poule du Canada, de la Suisse et de la Bosnie-Herzégovine, l’équipe reste sur six matchs sans victoire et l’accès aux huitièmes de finale apparaît encore comme un objectif ambitieux.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️ L’Irak est en tête du classement.

    Quarante-huitième et dernière équipe à décrocher son billet pour la Coupe du monde, l’Irak attendait depuis quarante ans de retrouver le rendez-vous planétaire. Elle a décroché le seul billet asiatique pour le barrage interconfédéral à l’issue d’une campagne éprouvante entamée en 2023 et articulée autour de cinq tours de qualification. En novembre 2025, elle a éliminé les Émirats arabes unis au terme d’une double confrontation serrée, se ouvrant ainsi le droit d’affronter la Bolivie ou le Suriname pour une place dans le tournoi final.

    En mars, ils ont finalement battu la Bolivie 2-1 au Mexique, malgré des préparatifs perturbés par le conflit au Moyen-Orient. Victoire arrachée au terme de neuf minutes de temps additionnel haletantes.

    Récompensé par un billet pour le « groupe de la mort », le contingent irakien affrontera la France championne du monde 2018, le Sénégal et la Norvège, outsider de la compétition. Grand outsider, l’Irak savoure son retour sur la scène mondiale après quatre décennies d’absence. Son match amical contre l’Espagne confirme qu’il a gagné le droit de se mesurer aux meilleurs.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haïti ⬆️ Haïti est en tête du classement.

    La qualification d’Haïti pour sa deuxième Coupe du monde, 52 ans après sa première participation à la phase finale, tient tout simplement du miracle. L’absence des trois formations les plus fortes des qualifications de la CONCACAF (les coorganisateurs États-Unis, Mexique et Canada) a certes favorisé ce scénario, mais peu d’observateurs imaginaient que les Grenadiers pourraient terminer en tête d’un groupe comprenant le Costa Rica et le Honduras. D’autant que l’équipe de Sébastien Migne a dû jouer tous ses matchs « à domicile » à Curaçao, en raison du conflit qui ravage Haïti depuis le séisme de 2010. 

    Migne, qui n’a toujours pas pu se rendre sur l’île et a dû s’appuyer sur la Fédération haïtienne pour évaluer les joueurs locaux, ne dispose pas d’un effectif particulièrement solide. Après avoir convaincu le milieu des Wolves Jean-Ricner Bellegarde, d’origine française, de choisir Haïti, puis l’attaquant de Sunderland Wilson Isidor de suivre la même voie, le sélectionneur nourrit l’espoir de créer la surprise dans un groupe redoutable composé du Brésil, du Maroc et de l’Écosse.

    Lors de leurs dernières sorties préparatoires, les Grenadiers ont d’abord dominé la Nouvelle-Zélande 4-0 avant de céder d’un cheveu face au Pérou ; occasion pour Isidor d’inscrire déjà son deuxième but sous le maillot national.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Iran ⬇️ L’Iran est actuellement en pleine descente au classement FIFA, une tendance qu’il faudra inverser lors des prochaines sorties internationales.

    L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en revenant deux fois au score pour arracher le match nul 2-2 face à l'Ouzbékistan, deuxième du classement, à Téhéran en mars 2025 – un résultat qui a assuré à l'équipe locale une place parmi les deux premières du groupe A de l'AFC. Comme on pouvait s'y attendre, Mehdi Taremi s'est montré décisif : l'attaquant de l'Olympiacos a inscrit les deux buts de son pays, bien qu'il ait une nouvelle fois été efficacement épaulé par Sardar Azmoun.

    Si la profondeur de son effectif reste limitée, comme l’a rappelé sa défaite décevante contre l’Ouzbékistan en Coupe des nations de la CAFA 2025, la sélection iranienne peut s’appuyer sur une solide expérience et sur son classement actuel de 21e nation mondiale pour imposer le respect. Il s’agit de sa quatrième phase finale consécutive, et après un tirage au sort relativement clément (Belgique, Égypte et Nouvelle-Zélande), elle pourrait enfin franchir le cap du premier tour, une première en sept participations.

    Toutefois, les préparatifs de la Team Melli, voire sa participation même, ont été plongés dans le chaos par la guerre déclarée par les États-Unis et Israël à l’Iran. Le président américain Donald Trump a publiquement estimé qu’il serait « inapproprié » que Taremi et ses coéquipiers jouent, car il ne pouvait garantir leur sécurité. Bien que tous leurs matchs de groupe se déroulent aux États-Unis, ils ont dû installer leur camp de base au Mexique – après avoir déplacé leur quartier général initial de Tucson, en Arizona – et seront contraints de voyager en avion pour chaque rencontre, dans un contexte tendu lié aux visas et à l’accès aux stades.

    Enfin, Sardar Azmoun a été écarté de la sélection de manière spectaculaire pour une publication sur les réseaux sociaux jugée désobligeante par le gouvernement iranien.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arabie saoudite ⬆️ L’Arabie saoudite est en tête du classement.

    De retour en Coupe du monde pour la huitième fois depuis ses débuts aux États-Unis en 1994, l’Arabie saoudite a dû négocier un parcours ardu avant d’obtenir son billet en octobre.

    Après une campagne asiatique décevante et un départ laborieux dans les éliminatoires, Roberto Mancini a démissionné de son poste de sélectionneur au bout d’un peu plus d’un an. Son prédécesseur Hervé Renard a alors été réinstallé. Si les performances sous sa direction sont restées irrégulières, l’équipe a finalement devancé l’Irak à la différence de buts lors du quatrième tour des éliminatoires asiatiques pour se hisser au tirage au sort, profitant notamment de ses deux rencontres disputées à Djeddah.

    Renard est toutefois limogé en avril, après des défaites amicales contre l’Égypte et la Serbie, et remplacé à moins de deux mois de la Coupe du monde par l’ancien international grec Georgios Donis. L’arrivée massive de stars étrangères en Saudi Pro League semble avoir nui à l’équipe nationale, plusieurs joueurs ayant été écartés des effectifs de leurs clubs, et une répétition de l’exploit face à l’Argentine en 2022 paraît aujourd’hui peu probable.

  • cape verde Getty Images

    39Cap-Vert ⬆️ Le Cap-Vert, archipel situé dans l’océan Atlantique, est souvent représenté par une flèche vers le haut dans les infographies footballistiques. Ce symbole indique généralement une progression ou une ascension au classement, reflétant les performances actuelles de sa sélection nationale.

    Le Cap-Vert deviendra le troisième plus petit pays participant à la Coupe du monde en termes de population après avoir su garder son sang-froid pour décrocher sa place au tournoi phare de cet été. Les « Blue Sharks » ont assuré leurs débuts dans la compétition grâce à une victoire 3-0 contre l’Eswatini en octobre, qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe de qualification, avec quatre points d’avance sur le Cameroun, puissance africaine de longue date.

    Sans stars ni budget mirobolant, la sélection s’appuie sur des joueurs méconnus, à l’image de Pico Lopes, repéré sur LinkedIn par les Shamrock Rovers, et sur des renforts attirés par l’opportunité de briller après le parcours jusqu’aux quarts de finale de la CAN 2023.

    Dans un groupe où figurent l’Espagne et l’Uruguay, les Cap-Verdiens endosseront logiquement le rôle d’outsiders, même s’ils estiment pouvoir briguer un résultat contre l’Arabie saoudite. Pour soutenir cet optimisme, ils peuvent se targuer de deux larges succès 3-0 contre la Serbie et les Bermudes lors de leurs dernières sorties amicales.

  • tunisia Getty Images

    38Tunisie ⬇️ La sélection tunisienne affronte prochainement un adversaire redoutable et partira avec l’étiquette d’outsider. Les coéquipiers de Wahbi Khazri devront élever leur niveau de jeu pour espérer créer l’exploit et continuer leur parcours dans la compétition.

    La qualification de la Tunisie pour sa troisième phase finale consécutive de la Coupe du monde n’a jamais vraiment fait de doute. Cependant, son avenir est actuellement incertain après une campagne décevante en Coupe d’Afrique des nations, qui a conduit au limogeage de Sami Trabelsi de son poste d’entraîneur et à son remplacement par Sabri Lamouchi.

    L’ancien défenseur central n’était revenu aux commandes qu’en février de l’année dernière et avait guidé les Aigles de Carthage vers la Coupe du monde 2026 sans concéder le moindre but. Malheureusement pour lui, la CAN a tourné au fiasco : battue aux tirs au but par le Mali en huitièmes de finale, la Tunisie a pourtant évolué à dix contre onze pendant plus de 90 minutes à Casablanca.

    Dans un groupe où figurent également les Pays-Bas et le Japon, Lamouchi, qui dispose d’un effectif dépourvu de véritables stars, part avec un handicap certain. Les récents revers 5-0 contre la Belgique et 1-0 face à l’Autriche (en infériorité numérique) n’ont fait que confirmer ces doutes.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Ouzbékistan ⬇️

    Après plusieurs échecs d’un cheveu et autant de déceptions, l’Ouzbékistan découvrira enfin la phase finale de la Coupe du monde cet été. La qualification a été laborieuse : Srecko Katanec a dû démissionner de son poste de sélectionneur en janvier pour raisons de santé, et l’ancien milieu Timur Kapadze a achevé l’œuvre du Slovène en arrachant un nul 0-0 à suspense contre les Émirats arabes unis en juin 2025, synonyme de top 2 du groupe A de l’AFC. 

    C’est toutefois la légende italienne Fabio Cannavaro qui dirigera cette première campagne mondiale, épaulé par Kapadze comme adjoint. Le champion du monde a parfaitement lancé son mandat : les « Loups blancs » ont d’abord remporté en novembre l’Al Ain International Cup (tournoi amical) en battant l’Égypte en demi-finale puis l’Iran aux tirs au but en finale, avant de dominer le Gabon et le Venezuela lors des FIFA Series 2026. 

    Les chances, certes minces, de voir les Loups Blancs atteindre les huitièmes de finale reposeront avant tout sur leur solidité défensive, orchestrée par le central de Manchester City Abdukodir Khusanov. Leur mission : contenir les éclats de Luis Díaz et de Cristiano Ronaldo lors des deux premières journées face à la Colombie puis le Portugal, avant un dernier acte décisif contre la RD Congo.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Le Ghana 🇬🇦

    Les préparatifs du Ghana en vue de la Coupe du monde ont été loin d’être idéaux. L’ancien sélectionneur Otto Addo a été limogé fin mars après une série de quatre défaites consécutives en matchs amicaux, dont une humiliante défaite 5-1 face à l’Autriche. Il a été remplacé en avril par l’ancien adjoint de Manchester United, Carlos Queiroz, qui n’avait pas réussi à qualifier Oman pour la Coupe du monde. En deux sorties depuis sa prise de fonction, le sélectionneur portugais compte une défaite contre le Mexique et un match nul face au Pays de Galles.

    Si la star de Manchester City Antoine Semenyo devrait animer l’attaque, le forfait de Mohammed Kudus, toujours en convalescence après une lésion aux ischio-jambiers contractée avec Tottenham, diminue encore le potentiel des Black Stars. Un effectif manque de confiance et devra pourtant affronter un groupe comprenant l’Angleterre, la Croatie et le Panama.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35République démocratique du Congo ⬆️ La sélection congolaise, souvent surnommée les « Léopards », est prête à bondir sur la pelouse pour défendre ses couleurs.

    Ancien international anglais U21, le défenseur d’origine congolaise Axel Tuanzebe a offert à la RD Congo une qualification historique pour la Coupe du monde, mettant fin à 52 ans d’attente. Axel Tuanzebe, ancien joueur de Manchester United et actuel défenseur de Burnley, a inscrit le but de la victoire à la 100^e minute pour l’ancienne République du Zaïre lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque, disputé au Mexique en mars. Les Léopards avaient déjà éliminé deux grandes puissances africaines, le Cameroun et le Nigeria, pour se qualifier pour ce barrage, après avoir terminé deuxièmes de leur groupe de qualification derrière le Sénégal.

    Le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan se dresseront sur leur chemin dans le groupe K. Le sélectionneur peut compter sur plusieurs éléments de renom : le latéral de West Ham Aaron Wan-Bissaka, le milieu de Sunderland Noah Sadiki et l’attaquant de Newcastle Yoane Wissa. Après un match de préparation conclu par un nul encourageant face au Danemark, joueurs et supporters congolais abordent la Coupe du monde avec une joie non dissimulée, savourant enfin cette qualification tant attendue.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Afrique du Sud ⬆️ L’Afrique du Sud, nation de football en plein essor, est régulièrement citée comme un acteur clé du développement du ballon rond sur le continent.

    Pour la première fois depuis son édition à domicile en 2010, et seulement la troisième fois de son histoire, l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la Coupe du monde. Pourtant, la nation arc-en-ciel a failli laisser filer ce billet malgré une campagne solide dans le groupe C des éliminatoires de la CAF. L’alignement d’un joueur inéligible contre le Lesotho en septembre leur a coûté trois points, si bien qu’ils ont dû battre le Rwanda lors de leur dernière sortie et compter sur un coup de pouce du Nigeria pour valider leur billet.

    Une demi-finale à la CAN 2023 avait pourtant laissé penser que les Bafana Bafana étaient de retour, mais leur sortie dès les huitièmes cet été a rappelé qu’il restait encore beaucoup à faire, tant sur le terrain qu’en dehors. Le sélectionneur belge Hugo Broos, impuissant face aux problèmes structurels qui divisent le football sud-africain, se concentre donc sur « la préparation des objectifs futurs, avec la Coupe du monde désormais clairement en ligne de mire ».

    Le tirage au sort a été relativement clément pour cette équipe qui s’appuie fortement sur la puissance nationale, les Mamelodi Sundowns. Comme en 2008, l’Afrique du Sud débutera le tournoi contre le Mexique, avant d’affronter la Tchéquie, puis de conclure sa phase de groupes face à la Corée du Sud. Ce n’est certes pas le pire des tirages, mais, au vu des défaites en Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte et au Cameroun, ainsi que de l’incapacité à s’imposer lors du match amical du mois dernier contre le Nicaragua, la marche pourrait s’avérer trop haute pour les Bafana Bafana.

  • australiaGetty Images

    33Australie ⬆️ L’Australie est en tête du classement.

    L'Australie a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 de façon convaincante en battant l'Arabie saoudite sur sa pelouse en juin 2025 (alors qu'un revers par cinq buts d'écart aurait suffi à l'éliminer), mais c'est sa victoire 1-0 contre le Japon, cinq jours plus tôt, qui lui avait déjà assuré la qualification.

    Les Socceroos visent désormais une sixième phase finale consécutive, mais, dans leur configuration actuelle, cette équipe sans star ne paraît pas en mesure de rééditer les performances qui l’avaient menée en huitièmes de finale en 2006 et 2022. Les performances se sont nettement améliorées depuis que Tony Popovic a succédé à Graham Arnold au poste d’entraîneur en septembre 2024, et l’émergence de jeunes talents prometteurs tels que Mohamed Touré, Nestory Irankunda et Alessandro Circati laisse entrevoir un avenir plus radieux pour le football australien.

    Avoir évité les têtes de série lors du tirage au sort leur offre une chance réaliste d’atteindre les seizièmes de finale : le récent match nul face à la Suisse et la courte défaite contre le Mexique indiquent que les Australiens peuvent engranger assez de points contre la Turquie, les États-Unis et le Paraguay pour rejoindre les phases à élimination directe.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnie-Herzégovine ⬆️ La Bosnie-Herzégovine est en tête du classement.

    La Bosnie-Herzégovine est l’artisan de l’absence de l’Italie à sa troisième Coupe du monde consécutive. Après avoir frôlé la qualification directe dans le groupe H, les Balkans ayant été privés de la victoire par un but égalisateur de dernière minute de l’Autriche lors de leur dernier match, peu d’observateurs croyaient encore à leur présence au tournoi final. Tirés au sort dans la même branche des barrages que les Azzurri, quadruples champions du monde, les Bosniaques ont pourtant réalisé un exploit retentissant.

    Ils ont d’abord éliminé le Pays de Galles aux tirs au but après l’égalisation in extremis d’Edin Dzeko (86^e), puis ils ont répété l’exploit face à l’Italie, toujours depuis les onze mètres, profitant d’un carton rouge infligé à Alessandro Bastoni en première période pour revenir dans la partie et finalement s’imposer.

    Même si sa simple présence est déjà un exploit, la Bosnie-Herzégovine aborde son groupe de Coupe du monde – composé des coorganisateurs Canada et Qatar, ainsi que de la Suisse – avec l’espoir d’un exploit, offrant sans doute un dernier feu d’artifice à l’inaltérable Edin Dzeko, 40 ans, qui espère briller aux côtés du jeune Kerim Alajbegovic, 18 ans. Reste que des matchs de préparation contre la Macédoine du Nord et le Panama pourraient tempérer l’enthousiasme.

  • czechia Getty Images

    31Tchéquie ⬆️ La Tchéquie, nation du centre de l’Europe, est représentée par son équipe nationale de football, dont les performances sont suivies de près par les amateurs du ballon rond.

    La Tchéquie a mis fin à vingt ans d’attente pour retrouver la Coupe du monde, savourant l’euphorie supplémentaire d’avoir décroché sa place en passant par les barrages en mars, après avoir terminé loin derrière la Croatie dans son groupe de qualification.

    Leur parcours en barrages a été tumultueux : menés 2-0 par l’Irlande dès la 23e minute à Prague, les Tchèques ont renversé la vapeur en demi-finale grâce à l’égalisation de Ladislav Krejci à la 86e, puis à son penalty décisif lors de la séance de tirs au but. Le scénario a été tout aussi palpitant contre le Danemark : les deux formations ont marqué lors des prolongations pour rester dos à dos. Les Danois ont pourtant manqué trois de leurs quatre tentatives au point de penalty, offrant ainsi la qualification aux Tchèques malgré une domination statistique sur l’ensemble des 120 minutes.

    Les Tchèques atterrissent ainsi dans le groupe A, en compagnie du Mexique, coorganisateur, de l’Afrique du Sud et de la Corée du Sud. Malgré des atouts offensifs comme Pavel Sulc et Patrik Schick, et une défense capable de tenir, leur parcours semble voué à être court ; les succès amicaux contre le Kosovo et le Guatemala ne constituent pas un véritable gage de fiabilité.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canada ↔️ Le Canada est représenté dans cette rencontre footballistique, comme l’indique le symbole « ↔️ », qui signale sa participation active et son engagement sur le terrain.

    Sous la houlette de Jesse Marsch, l’équipe du Canada a clairement progressé, comme l’atteste sa remontée à la 30e place du classement mondial. L’ère du technicien américain n’a toutefois pas été exempte de couacs. La défaite en quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF face au Guatemala en juin a constitué une véritable humiliation, et la défaite en match amical contre l’Australie n’augurait rien de bon. Cependant, les récents matchs nuls contre la Colombie, l’Équateur et la Tunisie, tous qualifiés pour la Coupe du monde, ont prouvé que les Canadiens sont capables de rivaliser au plus haut niveau.

    Rappelons que, peu après sa prise de fonction en mai de l’année précédente, Marsch a conduit le Canada à la 4e place de la Copa América 2024, marquant ainsi le meilleur résultat de l’histoire du football national. L’objectif est désormais de faire encore mieux lors de la Coupe du monde. Le Canada, qui n’a pris part à la phase finale qu’à deux reprises (en 1986 et 2022), avait jusqu’ici toujours perdu ses trois matches de groupe. Cette fois, ses chances de rejoindre les huitièmes de finale semblent réelles : il débutera face à la Bosnie-Herzégovine – et non l’Italie – avant d’affronter le Qatar et la Suisse.

    La condition physique du capitaine Alphonso Davies, régulièrement blessé au cours des douze derniers mois, sera déterminante. Encore plus crucial peut-être : le retour en forme de l’attaquant vedette Jonathan David, dont l’instinct de buteur s’est estompé depuis son arrivée à la Juventus l’été dernier. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Corée du Sud ⬇️

    La participation de la Corée du Sud à la Coupe du monde de l’été prochain n’étonnera personne : les « Taeguk Warriors » ont pris part aux dix dernières éditions de l’épreuve. Cette fois, ils ont validé leur billet en restant invaincus tout au long des éliminatoires, concluant leur parcours par une large victoire 4-0 contre le Koweït lors de leur dernier match.

    Le parcours n’a pas été totalement limpide : les coéquipiers de Son Heung-min, dont plusieurs cadres approchent de la fin de carrière, ont d’abord enchaîné trois matches nuls avant de dominer l’Irak. Le sélectionneur Hong Myung-bo a néanmoins remis les Coréens sur les rails après la défaite surprise en demi-finale de la Coupe d’Asie 2023 contre la Jordanie, qui avait entraîné le limogeage de Jürgen Klinsmann, et il a déjà commencé à rajeunir l’effectif en vue du Mondial.

    Néanmoins, les lourdes défaites concédées face au Brésil et à la Côte d’Ivoire ces derniers mois incitent à la prudence : peu d’observateurs imaginent que la Corée du Sud puisse rééditer sa quatrième place de 2002, même si le tirage au sort, plutôt clément, lui a offert le Mexique, l’Afrique du Sud et la Tchéquie dans un Groupe A relativement équilibré.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Écosse ⬇️

    L'Écosse se qualifie pour sa première Coupe du monde depuis 28 ans grâce à une fin de match épique : les hommes de Steve Clarke ont inscrit deux buts dans le temps additionnel de leur rencontre décisive face au Danemark, à Hampden Park. Dominés par des Danois pourtant réduits à dix, les Écossais ont fait preuve d’un esprit combatif et d’une abnégation exemplaire. Les réalisations de Scott McTominay, Kieran Tierney et Kenny McLean ont scellé une victoire 4-2 déjà légendaire.

    Reste à savoir si les Écossais disposent des armes nécessaires pour passer le premier tour d’une Coupe du monde pour la première fois, surtout après deux défaites consécutives en matches amicaux en mars face au Japon et à la Côte d’Ivoire. Rappelons que cette équipe avait brillé lors des qualifications pour l’Euro 2024 avant de s’effondrer en Allemagne, et que son parcours nord-américain s’annonce encore plus ardu après un tirage au sort qui l’a placée dans la poule du Brésil et du Maroc.

    Les Écossais devraient logiquement dominer Haïti et, portés par la Tartan Army, ils pourraient obtenir le point supplémentaire nécessaire pour viser au moins la troisième place de leur groupe.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Algérie ⬆️ L’Algérie est en tête du classement.

    Après douze ans d’absence, l’Algérie retrouvera la phase finale de la Coupe du monde en 2026, ayant validé son billet avec une journée d’avance lors des éliminatoires de la CAF. Durant cette période, les Fennecs ont affiché des performances irrégulières : vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ils ont néanmoins été éliminés au premier tour de cette même épreuve à trois reprises, sans remporter le moindre match. Cette année, elles ont battu la RD Congo en huitièmes de finale, avant de s’incliner 2-0 face au Nigeria. La Fédération algérienne de football (FAF) a estimé que ce match avait été indûment influencé par des décisions arbitrales qui « ont soulevé des questions et suscité une indignation générale ».

    Certains y ont vu une tentative de diversion après une prestation jugée bien en deçà des attentes. Dans le même communiqué, la FAF a appelé les supporters à rester unis derrière Vladimir Petković et son groupe en vue de la Coupe du monde. L’équipe nationale est, de l’aveu même de ses dirigeants, « en phase de reconstruction », et demeure trop dépendante de Riyad Mahrez, bientôt 35 ans, même si Mohamed Amoura a brillé lors des qualifications en inscrivant 10 buts.

    Même si l’Algérie n’a quasiment aucune chance de terminer en tête d’un groupe comprenant l’Argentine tenante du titre, elle estime pouvoir finir devant la Jordanie et même l’Autriche, encouragée par sa récente victoire amicale contre les Pays-Bas.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Mexique ↔️ Ce symbole indique que le match oppose une équipe mexicaine à une autre formation, probablement dans le cadre d’une rencontre internationale ou d’une compétition de club.

    Jaime Lozano a mené le Mexique au titre de la Gold Cup 2023, mais il a été limogé après l’échec retentissant de la Copa América suivante, où El Tri n’a pas réussi à sortir d’un groupe a priori à sa portée, composé de la Jamaïque, du Venezuela et de l’Équateur. En conséquence, Javier Aguirre a repris les commandes ; cette fois, il est secondé par la légende Rafael Márquez, destiné à prendre la relève après la Coupe du monde.

    Son troisième mandat a déjà été mouvementé : après une défaite surprise à l’aller contre le Honduras (au cours de laquelle il a été frappé par une canette lancée par un supporter local), le Mexique a remporté la Ligue des Nations en mars, puis la Gold Cup en juin grâce à un succès 2-1 sur les États-Unis en finale à Houston. 

    Extrêmement imprévisible, l’équipe n’a plus gagné en 2025, puis a entamé 2026 par trois succès avant de tenir en échec les poids lourds européens Portugal et Belgique, ravivant l’espoir de voir El Tri atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️ L’Uruguay pointe vers le bas du classement.

    Marcelo Bielsa guide l’Uruguay vers la Coupe du monde, une nouvelle réjouissante pour les amateurs de personnalités hautes en couleur et de football offensif. « El Loco », l’un des entraîneurs les plus emblématiques de l’histoire du ballon rond, reste imprévisible.

    Outre sa victoire sur le Brésil en demi-finale de la Copa América 2024, la Celeste a pris quatre points face à la Seleção lors des éliminatoires mondiaux, avant de surprendre l’Argentine à Buenos Aires. Les doubles champions du monde ont toutefois peiné à trouver régularité et fluidité en 2025, et une déroute 5-1 face aux États-Unis a sonné l’alarme, poussant Bielsa à faire le point sur sa personnalité et ses méthodes lors d’une conférence de presse extraordinaire tenue quelques jours plus tard.

    Depuis, le calme est revenu : deux matchs nuls lors de la trêve internationale de mars, contre l’Angleterre et l’Algérie, attestent d’une stabilité suffisante pour sortir d’un groupe comprenant le Cap-Vert et l’Arabie saoudite, même si la première place, occupée par l’Espagne, semble hors de portée. Nul ne peut donc prédire avec certitude ce que réserve la Celeste, d’autant que la sélection a choisi de se passer de matchs amicaux juste avant le Mondial, confortant ainsi son statut d’équipe la plus imprévisible du tournoi.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    En l’espace d’un an, le Paraguay a accompli une impressionnante métamorphose, largement due à son entraîneur Gustavo Alfaro. La Albirroja avait d’abord déçu en étant éliminée au premier tour de la Copa América 2024, avec trois défaites en autant de matchs, ce qui avait coûté sa place à Daniel Garnero. Depuis son arrivée, Alfaro a opéré un véritable renversement de tendance : le Paraguay s’est qualifié pour la Coupe du monde grâce à un regain de forme immédiat, ponctué par des victoires contre le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay lors d’une série de dix matchs sans défaite.

    Cette progression fut temporairement freinée par une défaite 1-0 au Brésil à São Paulo en juin dernier, mais la sélection guarani s’est finalement qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 grâce à un match nul et vierge contre l’Équateur en septembre. Même si Alfaro ne dispose pas d’un attaquant de classe mondiale (Miguel Almirón reste toutefois leur principale menace offensive), il peut s’appuyer sur une défense solide, animée par le vétéran de Palmeiras Gustavo Gómez, généralement imperméable. Dans un groupe équilibré mais globalement modeste, où ils affrontent les États-Unis, la Turquie et le Paraguay, ils peuvent donc nourrir des ambitions, même si la blessure de l’attaquant Julio Enciso, juste avant le coup d’envoi du tournoi, a légèrement assombri leur tableau.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Suède ⬇️ La sélection suédoise affronte actuellement un adversaire redoutable et semble en difficulté, comme l’indique la flèche descendante. Restez concentrés, supporters : le match n’est pas encore perdu.

    La Suède s’est qualifiée de justesse ! Les Scandinaves n’ont pas remporté le moindre match lors d’une campagne de qualification désastreuse, conclue à la dernière place de leur groupe, derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie. Comment ont-ils malgré tout décroché leur billet pour la Coupe du monde ? En novembre 2024, les Suédois ont d’abord terminé en tête d’un groupe C de la Ligue des Nations comprenant l’Azerbaïdjan, l’Estonie et la Slovaquie, se qualifiant ainsi pour les barrages malgré leur relégation de la Ligue B.

    La décision de limoger Jon Dahl Tomasson et de confier les rênes à Graham Potter, ex-mentor de West Ham, Chelsea et Brighton, juste avant les barrages, s’est révélée payante : l’Anglais a mené la sélection à des succès contre l’Ukraine puis la Pologne, synonymes de billet pour la phase finale.

    Le retour en forme d’Alexander Isak constitue un atout majeur, et Viktor Gyokeres, auteur d’une saison titrée avec Arsenal en Premier League, apporte également son poids offensif. Néanmoins, des interrogations subsistent quant à la véritable force de cette sélection, après une défaite en amical contre la Norvège et un match nul peu convaincant face à la Grèce. Les Scandinaves aborderont l’épreuve dans l’un des groupes les plus relevés, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Équateur ⬇️

    L’Équateur a confirmé son statut de véritable épine dans le pied des qualifications sud-américaines. Sans surprise, sa défense, orchestrée par le central du Paris Saint-Germain Willian Pacho et protégée par le récupérateur de Chelsea Moises Caicedo, a fait la différence. Aucune sélection de la CONMEBOL n’a encaissé moins de buts (cinq seulement en 18 matchs), et l’Équateur a gardé ses cages inviolées à 13 reprises. Ses deux seules défaites, subies sur la pelouse du Brésil et de l’Argentine, n’ont pas empêché la Tri de conclure les éliminatoires par un succès à domicile contre l’Albiceleste, synonyme de deuxième place.

    Malheureusement, le sélectionneur Sebastian Beccacece ne dispose pas d’un effectif très talentueux en attaque (Enner Valencia, âgé de 35 ans, reste leur meilleur buteur) et l’Équateur concède par conséquent beaucoup trop de matchs nuls. En effet, ils ont fait match nul contre le Maroc et les Pays-Bas, réduits à 10, lors de la trêve internationale de mars.

    Bien armée, la Tri peut donc bousculer l’Allemagne et la Côte d’Ivoire dans le groupe E de la Coupe du monde. Un simple point face à l’un de ces deux cadors pourrait suffire à effacer l’élimination au premier tour de 2022, une victoire contre Curaçao étant quasi actée.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Égypte ⬆️ L’Égypte est en tête du classement.

    Malgré leur statut de puissance africaine, les Pharaons présentent un palmarès mondial très mitigé. Vainqueurs de trois des onze dernières CAN et finalistes à cinq reprises, ils n’ont disputé qu’une seule phase finale de Coupe du monde depuis 1990, et 2026 ne marquera que leur deuxième apparition. Lors de leur dernière participation, en 2018, ils avaient même perdu leurs trois rencontres dans un groupe à leur portée. Les Pharaons aborderont donc la Coupe du monde avec de solides intentions, emmenés par leur star Mohamed Salah. 

    Si sa fin de parcours à Liverpool s’achève sur une note mitigée, Salah demeure le talisman des Pharaons, auteur de neuf buts durant les éliminatoires nord-américains. Il animera une attaque percutante aux côtés de l’attaquant polyvalent de Manchester City, Omar Marmoush. Derrière, le sélectionneur Hossam Hassan peut compter sur une arrière-garde bien huilée qui n’a encaissé que deux buts en dix matchs de qualification. 

    Le parcours jusqu’aux demi-finales de la CAN cette année l’a confirmé : une sélection composée de seulement trois joueurs basés en Europe reste très dépendante de son capitaine. Toutefois, la large victoire récente contre l’Arabie saoudite et le match nul face à l’Espagne rappellent que l’ensemble de l’équipe possède un vrai potentiel. En pleine possession de ses moyens, il pourrait guider les Pharaons vers les huitièmes de finale d’un groupe qui comprend la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20États-Unis ⬆️ L’équipe des États-Unis prend la direction du haut du tableau, un mouvement qui confirme sa forme ascendante dans la compétition.

    Nommé avec fanfare sélectionneur des États-Unis en septembre 2024, Mauricio Pochettino a connu un début de mandat en dents de scie.

    Après des revers particulièrement douloureux, notamment face au Panama et au Canada en Ligue des Nations, puis contre le Mexique en finale de la Gold Cup l’an passé, les États-Unis avaient conclu 2025 sur une dynamique encourageante : cinq matchs sans défaite, dont un net succès 5-1 contre l’Uruguay.

    La réalité les a toutefois rattrapés en mars : la Belgique a dominé 5-2 à Atlanta, puis le Portugal a enchaîné en infligeant une deuxième défaite consécutive aux hommes de Pochettino. La victoire convaincante face au Sénégal, ponctuée par le premier but de Christian Pulisic en 2026, a redonné un peu d’air, avant que l’Allemagne ne vienne immédiatement rappeler les limites de l’effectif par une nouvelle défaite à domicile. 

    Les États-Unis devraient tout de même se qualifier sans trop de difficultés dans un groupe abordable composé du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie. Mais, au vu de cette inconstance, peu d’observateurs misent sur une performance supérieure au huitième de finale atteint lors du Mondial 1994 à domicile.

  • yildiz Getty Images

    19Turquie ⬆️ La sélection turque a validé son billet pour le tour suivant.

    La Turquie a mis fin à 24 ans d’attente pour retrouver la plus grande scène du football en se qualifiant pour la Coupe du monde à l’issue des barrages européens. Les Turcs estiment sans doute avoir amplement mérité leur billet, ayant concédé seulement quatre points (tous face à l’Espagne) et terminé à trois unités des champions d’Europe dans le groupe E. Pourtant, la sélection de Vincenzo Montella a souvent compliqué sa tâche : favorite, elle n’a battu que de justesse la Roumanie puis le Kosovo dans ce qui ressemblait au tableau le plus faible des barrages de l’UEFA.

    Nombreux sont ceux qui la voient donc comme un outsider crédible pour la Coupe du monde, et les chiffres leur donnent raison. Finaliste malheureux de l’Euro 2024, le groupe mêle avec équilibre jeunesse et expérience : le vétéran de l’Inter Milan Hakan Çalhanoğlu orchestre le jeu, tandis que les prodiges Arda Güler et Kenan Yıldız éclaboussent la surface adverse de leur talent.

    Enfin, elle a hérité d’un groupe à sa portée, composé des États-Unis, de l’Australie et du Paraguay, que son effectif talentueux est parfaitement capable de dominer.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Autriche ⬇️ L’Autriche est en tête du classement, signalant une performance dominante dans la compétition.

    Les observateurs de l’Euro 2024 se souviendront de la qualification de l’Autriche pour la Coupe du monde. Sous la conduite de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne a brillé par un football offensif et rythmé, qui lui a permis de terminer en tête d’un des groupes les plus relevés du tournoi. Depuis, la sélection autrichienne a connu quelques accrocs, dont la défaite 1-0 en Roumanie en octobre qui a mis fin à sa série parfaite dans le groupe H de l’UEFA. Elle a toutefois assuré la première place lors de la dernière journée en revenant au score pour arracher le match nul contre la Bosnie-Herzégovine, deuxième du groupe.

    Si le groupe dispose de joueurs de qualité, l’inquiétude porte sur l’âge de ses cadres : à 36 ans, Marko Arnautovic demeure la principale menace offensive, tandis que Marcel Sabitzer et Michael Gregoritsch ont également franchi la trentaine, ce qui pourrait les empêcher de presser avec leur intensité habituelle lors de la Coupe du monde nord-américaine. Christoph Baumgartner, auteur d’une saison éclatante avec le RB Leipzig, a été écarté après s’être blessé juste avant le premier match de préparation, un véritable coup dur.

    Vainqueurs 5-1 du Ghana en mars, les Autrichiens ont démontré leur potentiel. S’ils devraient logiquement s’incliner face à l’Argentine lors du match phare du groupe, ils peuvent raisonnablement viser une qualification pour les seizièmes de finale en battant l’Algérie et la Jordanie.

  • modric Getty Images

    17Croatie ⬇️

    On pensait avoir vu Luka Modric faire ses adieux à la scène internationale après l'élimination brutale de la Croatie dès la phase de groupes de l'Euro, mais le lauréat du Ballon d'Or s'apprête désormais à endosser le brassard de capitaine de son équipe nationale lors de la Coupe du monde, à l'âge de 40 ans.

    Sous les ordres de Zlatko Dalic, les vice-champions du monde ont survolé les éliminatoires, validant leur billet avec une journée d’avance grâce à un succès 3-1 contre les Îles Féroé à Rijeka. Pourtant, comme souvent avec la Croatie, une question persiste : le groupe peut-il encore faire la différence dans un grand tournoi en s’appuyant essentiellement sur des cadres expérimentés ?

    Modric n’est pas le seul vétéran à défier les ravages du temps : Ivan Perisic (36 ans) et Andrej Kramaric (34 ans) ont également apporté une contribution cruciale à la campagne de qualification, tandis que Mateo Kovacic a déjà 32 ans. Heureusement, les jeunes Petar Sucic et Franjo Ivanovic, tous deux âgés de 22 ans, ont émergé comme des talents prometteurs, tandis que le retour de Josko Gvardiol, 23 ans, après sa blessure, s’avère crucial pour une équipe qui devrait lutter avec le Ghana pour la deuxième place du groupe L, derrière l’Angleterre.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Colombie ⬇️ La sélection colombienne affronte son adversaire avec détermination.

    Nestor Lorenzo a réalisé un travail remarquable depuis sa prise de fonction à la tête de la Colombie en juin 2022. Il a mené les Cafeteros en finale de la Copa América 2024 puis a validé leur billet pour la Coupe du monde avec une journée d’avance. James Rodríguez, révélation du Mondial 2014, a joué un rôle clé dans cette qualification en ouvrant le score lors de la victoire 3-0 contre la Bolivie, qui a assuré à son pays une place parmi les six premiers de la CONMEBOL. Luis Díaz s’est également montré impressionnant : l’ailier du Bayern Munich arrive même en Amérique du Nord avec l’étiquette de candidat légitime au Ballon d’Or.

    La Colombie ne devrait donc pas avoir de mal à se créer des occasions – ni à les concrétiser, si Luis Díaz parvient à reproduire en attaque sa sensationnelle forme de buteur affichée au Sporting CP.

    Néanmoins, les parieurs resteront prudents avec une formation au parcours irrégulier : elle a connu une série de six matchs sans victoire avant son succès libérateur contre la Bolivie, puis s’est inclinée face à la Croatie et à la France en mars, révélant une défense peut-être trop friable pour bousculer les cadors.

    La Colombie devrait néanmoins dominer son groupe : elle pourrait déjà compter six points après avoir affronté l’Ouzbékistan et la RD Congo, puis elle disputera la première place au Portugal.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Côte d’Ivoire ⬆️ La sélection ivoirienne est en tête du classement.

    La Côte d’Ivoire effectue son retour en Coupe du monde après deux absences consécutives, et elle a validé son billet de manière impressionnante. Les Éléphants ont terminé la phase de groupes sans encaisser le moindre but, remportant huit des dix matchs et partageant les points avec le Gabon et le Kenya lors des deux autres rencontres. Emmenée par Emerse Fae, qui a pris les rênes de l’équipe à mi-parcours de la CAN 2023, la sélection ivoirienne s’appuie sur un groupe d’experts comme Franck Kessié, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré.

    Pour autant, le groupe regorge de jeunes talents prometteurs. Les jeunes attaquants Bazoumana Touré et Yan Diomandé, déjà décisifs lors de la campagne conclue en quarts de finale de la CAN, se posent en grands espoirs. À 23 ans, Amad Diallo semble enfin prêt à exploser, lui qui a inscrit trois buts en cinq matches au Maroc avant de crucifier la France en amical la semaine dernière, redonnant ainsi un moral d’acier à tout le groupe.

    Même si la sélection ivoirienne ne possède pas autant de stars qu’au temps des trois participations consécutives à la Coupe du monde (2006-2014), son attaque imprévisible et son organisation défensive lui offrent de solides arguments pour devancer l’Allemagne et terminer en tête du groupe E.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Maroc ↔️

    Outre le sacre de l’Argentine portée par Lionel Messi, le Maroc a été la grande révélation du Mondial 2022 au Qatar. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première nation africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales. Portée par Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs mondiaux, la sélection marocaine a les moyens de briller de nouveau en Amérique du Nord cet été, d’autant que son groupe (Brésil, Écosse, Haïti) n’a rien d’insurmontable.

    Reste à savoir comment le groupe réagira après la finale traumatisante de la CAN à domicile, perdue puis récupérée dans des circonstances controversées face au Sénégal. Un sentiment d’injustice pourrait nourrir leur motivation.

    Walid Regragui, épuisé physiquement et mentalement, a démissionné en mars et a été rapidement remplacé par Mohamed Ouahbi, spécialiste des sélections jeunes mais sans expérience chez les seniors. Un match nul 1-1 contre la Norvège a toutefois redonné un peu de confiance avant l’alléchant match d’ouverture face au Brésil, qui pourrait déterminer la suite du parcours des Lions de l’Atlas.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norvège ⬇️ La sélection norvégienne affronte actuellement un moment délicat, comme l’indique la flèche descendante. Suivons de près ses performances pour identifier les raisons de ce passage à vide et les perspectives de rebond.

    La Norvège a validé son billet pour sa première phase finale de Coupe du monde depuis 1998 grâce à une victoire 4-1 face à l’Estonie, qui lui laissait même le droit de perdre 8-0 contre l’Italie lors de l’ultime journée tout en conservant la première place. Mais les Scandinaves n’ont pas levé le pied : ils se sont rendus à Milan et ont dominé les Azzurri 3-0, signant ainsi une campagne de qualification parfaite.

    Sans surprise, Erling Haaland a brillé en inscrivant un doublé lors d’une seconde période maîtrisée à San Siro. Toutefois, la sélection de Stale Solbakken ne se résume pas à son redoutable numéro 9 : Oscar Bobb et Jorgen Strand Larsen, entrés en cours de jeu, ont également pesé sur la rencontre face aux Azzurri.

    Rémunérés par un tirage au sort exigeant – France, Sénégal et Irak –, les Scandinaves, emmenés par un Martin Ødegaard de nouveau étincelant dans l’intervalle, pourraient néanmoins créer des étincelles sur les terrains nord-américains.

  • japan england(C)Getty Images

    12Le Japon ⬆️

    Le Japon est devenu la première équipe à se qualifier pour la Coupe du monde le 20 mars de l’année dernière en battant Bahreïn, et son objectif déclaré est d’atteindre les quarts de finale pour la première fois. La question de savoir s’il en sera capable fait toutefois l’objet d’un vif débat dans le pays. Les Blue Samurai seront certainement mis à rude épreuve lors de la phase de groupes, puisqu’ils ont été tirés au sort dans la même poule que les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède, mais le Japon est incontestablement l’un des outsiders du tournoi.

    Quatre ans après avoir mené son pays en huitièmes de finale grâce à des succès retentissants contre l’Espagne et l’Allemagne, Hajime Moriyasu a façonné un groupe dynamique et équilibré, auteur de 30 buts pour seulement trois encaissés durant les qualifications. La sélection nippone affiche même une série en cours de six victoires, ponctuée par un premier succès historique face au Brésil, ainsi que des exploits sur les terrains de l’Écosse et de l’Angleterre.

    Il abordera donc son premier match contre les Pays-Bas au Texas avec une confiance débordante, où il aura l’occasion d’afficher clairement ses ambitions malgré l’absence de son ailier vedette Kaoru Mitoma, blessé.

  • Sadio ManeGetty

    11Sénégal ⬆️ Le Sénégal est en tête du classement.

    Le Sénégal a hérité d’un tirage au sort désastreux pour la Coupe du monde : l’équipe de Pape Thiaw a en effet eu la malchance d’être placée dans le même groupe que la France et la Norvège, ainsi que l’Irak, qui a tenu l’Espagne en échec 1-1 la semaine dernière. Cependant, au vu de ce que nous ont montré les Lions de la Teranga au cours de l’année écoulée, ils pourraient bien surmonter cette malchance.

    Après avoir dominé l’Angleterre en match amical au City Ground en juin dernier, les Lions ont ensuite conquis leur deuxième Coupe d’Afrique des nations en s’imposant au Maroc. Certes, ils ont été critiqués puis déchus de leur titre pour avoir quitté le terrain à Rabat, mais cette controverse ne semble pas les affecter.

    À 33 ans, Sadio Mané maintient un niveau d’exigence élevé, comme l’attestent ses deux buts inscrits lors de la défaite amicale face aux États-Unis la semaine passée. L’attaquant d’Al-Nassr peut compter sur un effectif équilibré, athlétique et technique, où brillent Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson ainsi que le jeune espoir formé au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye.

    Ne vous y trompez pas : le Sénégal aura à cœur de rééditer sa surprenante victoire de 2002 face à la France dès le premier tour, et s’il parvient à sortir du groupe I, il sera redoutable dans des conditions qui lui seront sans doute favorables.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Suisse ⬇️ La sélection helvétique aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter chaque occasion pour percer le verrou défensif adverse et inscrire le premier but.

    La Suisse, experte en qualifications malgré sa discrétion, n’a manqué aucune Coupe du monde depuis 2002 et se hisse presque systématiquement jusqu’aux huitièmes de finale. Cette fois, elle a dû attendre la dernière journée pour valider officiellement son billet pour l’édition 2026, grâce à un match nul 1-1 au Kosovo. Les Suisses avaient toutefois déjà pratiquement assuré la première place du groupe B de l’UEFA grâce à une victoire éclatante 4-1 contre la Suède à Genève, rencontre qui a parfaitement illustré la solidité des hommes de Murat Yakin.

    Si l’effectif ne déborde pas de stars, Breel Embolo est un buteur confirmé à ce niveau (et a heureusement obtenu l’autorisation d’entrer aux États-Unis), Dan Ndoye est un véritable dynamiteur quand il est en forme, Johan Manzambi est un espoir très prometteur et, surtout, le milieu vétéran Granit Xhaka joue sans doute le meilleur football de sa carrière.

    En résumé, il serait imprudent de sous-estimer la Suisse, qui aborde avec confiance la perspective de remporter un groupe de niveau moyen comprenant le Canada, le Qatar et la Bosnie-Herzégovine.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Pays-Bas ⬇️

    Les Pays-Bas figurent parmi les sélections les plus imprévisibles du football international. Lors de l’Euro 2024, ils n’ont guère convaincu, puis, après une troisième place dans leur groupe, ils se sont frayé un chemin jusqu’en demi-finales, où ils ont finalement buté sur l’Angleterre.

    Malgré des statistiques de qualification impressionnantes (six victoires, deux nuls, zéro défaite, 27 buts marqués, quatre encaissés), les hommes de Ronald Koeman n’ont pas réussi à dominer la Pologne, deuxième du groupe, ni à domicile ni à l’extérieur, et ont parfois semblé désorganisés lors de leurs récents matchs amicaux, notamment lors d’une défaite contre l’Algérie. Une constante demeure : quand ils sont en forme, les Néerlandais deviennent redoutables.

    Virgil van Dijk pilote une arrière-garde où figure Denzel Dumfries, futur joueur du Real Madrid. Au milieu, Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch apportent leur talent, tandis que Memphis Depay, malgré les réserves, reste un buteur confirmé en sélection. Les blessures de Xavi Simons, Jurrien Timber et Matthijs de Ligt constituent toutefois un coup dur, et les performances irrégulières lors des matchs de préparation – défaite contre l’Algérie, victoire sur le fil face à l’Ouzbékistan – laissent planer le doute.

    S’ils parviennent à sortir d’un groupe difficile comprenant le Japon, la Tunisie et la Suède, les imprévisibles Oranje pourraient poser problème à n’importe quel adversaire en phase à élimination directe.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belgique ⬆️ La Belgique est en tête du classement.

    Dès 2022, Kevin De Bruyne reconnaissait que la meilleure chance de la Belgique de remporter un grand titre international avec sa « génération dorée » était déjà derrière elle, et rien depuis n’est venu infirmer ce constat. L’Euro 2024 a confirmé cette tendance : les Diables Rouges y ont connu un parcours décevant, ponctué par un conflit entre le milieu de terrain et les supporters belges présents en Allemagne, avant même l’élimination au stade des huitièmes de finale.

    Ils se sont certes qualifiés pour la Coupe du monde sans défaite, mais leur poule était faible, et l’ailier de Manchester City Jeremy Doku a lui-même reconnu après le match nul 1-1 face au Kazakhstan en novembre que la Belgique avait « laissé filer trop de points » et n’avait « pas été assez bonne dans un grand nombre de matchs ».

    Si les hommes de Rudi Garcia restent sur une série de treize matchs sans défaite et devraient logiquement terminer en tête d’un groupe comprenant l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, peu d’observateurs parient encore sur un sacre belge.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Le Brésil ⬆️

    La Confédération brésilienne de football (CBF) a finalement réussi à convaincre Carlo Ancelotti de prendre les rênes de l’équipe nationale en mai dernier, mais des doutes subsistent quant à la capacité du « plus grand entraîneur de l’histoire » à mener la Seleção au titre mondial en un peu plus d’un an.

    Si le effectif brésilien aligne des individualités comme Raphinha et Vinicius Jr, il a tout de même terminé 5e des éliminatoires de la CONMEBOL en concédant un tiers de ses matches. Depuis plusieurs années, le manque de cohésion coûte cher à la Seleção, éliminée en quarts de finale en 2018 et 2022.

    La simple convocation de Neymar, 34 ans, réclamée par le public, souligne le manque de confiance dans un secteur offensif privé de Rodrygo et Estevao, tous deux blessés. Dans ce contexte, Ancelotti espère que l’un de ses avant-postes prendra feu durant la phase finale, le prometteur Endrick semblant le mieux placé pour endosser ce rôle.

    Le Brésil devrait logiquement se frayer un chemin sans encombre au sein d’un groupe délicat comprenant le Maroc, l’Écosse et Haïti. Toutefois, à moins qu’Ancelotti ne parvienne enfin à transposer la forme de Vinicius au niveau international, il paraît difficile d’imaginer une Seleção aussi décousue aller au-delà des quarts de finale.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Allemagne ↔️

    L'Allemagne aurait pu bénéficier d'un meilleur tirage en évitant l'Espagne en quarts de finale de l'Euro 2024, d'autant que l'équipe de Julian Nagelsmann avait brillé lors d'un match épique à Stuttgart digne d'une finale. Toutefois, la capacité de l’entraîneur à tirer le meilleur d’un groupe talentueux a été remise en question après deux défaites à domicile lors de la phase finale de la Ligue des Nations 2025, suivies d’un revers 2-0 face à la Slovaquie en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde.

    Nagelsmann a depuis redressé la barre : l’Allemagne a pris la tête du groupe A de l’UEFA grâce à une victoire écrasante 6-0 contre les Slovaques en novembre, puis, le week-end dernier, elle a battu 2-1 les États-Unis, coorganisateurs de la Coupe du monde, portant sa série à neuf succès. Les quadruples champions du monde apparaissent soudain comme un outsider crédible en Amérique du Nord, d’autant que Kai Havertz a retrouvé son meilleur niveau et que Florian Wirtz, pourtant transparent lors de sa première saison à Liverpool, se transforme en sélection nationale.

    Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur se dresseront sur la route de la Mannschaft dans un groupe mondialiste à sa portée, même si un éventuel quart de finale contre la France fait craindre une nouvelle déception au stade des quarts…

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Angleterre ↔️

    Sur le plan statistique, Sir Gareth Southgate est le sélectionneur le plus titré de l’Angleterre depuis Sir Alf Ramsey, mais il n’a pas réussi à mettre fin à la plus longue période sans titre de l’histoire du football international, les Three Lions ayant de nouveau échoué à l’Euro 2024, où ils ont été dominés en finale par l’Espagne. La Fédération anglaise de football (FA) a donc confié les rênes de l’équipe nationale à Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde 2026. L’Allemand parviendra-t-il enfin à mener l’Angleterre vers un grand titre ? Il est encore trop tôt pour le garantir.

    Les Three Lions ont parfois peiné face à des adversaires qui jouaient très bas dans un groupe de qualification terriblement faible – les matchs contre Andorre étaient particulièrement pénibles à regarder –, mais l’équipe de Tuchel a tout de même affiché ses ambitions en devenant la première nation européenne à remporter tous ses matchs sans encaisser le moindre but.

    Malgré tout, les Three Lions n’ont pas encore convaincu lors des matchs de préparation. Si l’on peut relativiser l’importance de ces rencontres, elles ont mis en évidence une réalité : l’équipe semble inoffensive sans Harry Kane.

    Si Tuchel dispose d’un effectif talentueux, il doit encore optimiser le potentiel de Jude Bellingham, capable de faire basculer les matchs, tout en espérant que Kane reste épargné par les blessures.

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Bien que la Ligue des Nations soit souvent perçue comme un rendez-vous mineur, elle a joué le rôle de bouée de sauvetage pour Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez. Sous le feu des critiques après l’élimination précoce du Portugal à l’Euro 2024, le capitaine et son sélectionneur ont retrouvé une partie de leur crédit grâce au sacre de l’édition 2025. Ce succès qualifie d’ailleurs la Seleção pour la Coupe du monde, où Ronaldo, bientôt quadragénaire, aura l’occasion de briller.

    De plus, après avoir échappé de manière inexplicable mais inévitable à une suspension de trois matchs pour un carton rouge direct reçu lors de la défaite surprise 2-0 contre l’Irlande en qualifications, le quintuple Ballon d’Or dispose d’une occasion en or de bien démarrer en Amérique du Nord face à la RD Congo et à l’Ouzbékistan.

    Si l’opportunité de s’appuyer encore sur un joueur qui a échoué lors de ses deux derniers tournois majeurs peut sembler discutable, force est de reconnaître que le Portugal possède le talent nécessaire pour porter Ronaldo, notamment grâce au meilleur trio de milieux de terrain du football mondial : Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Dans une compétition où la possession sera clé, la Seleção devrait ainsi disposer d’un avantage réel sur la plupart de ses adversaires. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3France ↔️

    Qu’on l’apprécie ou non, Didier Deschamps demeure un stratège rusé. Après un parcours européen 2024 d’une telle austérité tactique qu’il a failli endormir les observateurs jusqu’en demi-finales, le sélectionneur tricolore est de retour avec l’intention ferme de conquérir une deuxième Coupe du monde avant de clore un mandat de quatorze ans. Les Bleus ont donc l’occasion de reproduire l’exploit de 2018.

    Si la perte d’Hugo Ekitike sur blessure est un coup dur, l’attaque demeure un secteur où Deschamps regorge de talents : Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki et Bradley Barcola se disputent le droit d’épauler Kylian Mbappé sur la plus grande scène du football. La défense, très solide, compense un milieu de terrain manquant de profondeur, ce qui explique la présence toujours requise de N’Golo Kanté, 35 ans.

    La principale source d’inquiétude demeure toutefois le tirage au sort : les Bleus sont tombés dans un groupe relevé avec le Sénégal, champion d’Afrique, la Norvège d’Erling Haaland et l’Irak, ce qui les obligera à se surpasser pour terminer en tête. La défaite de la semaine dernière face à la Côte d’Ivoire, aggravée par la blessure au dos de William Saliba, a mis en lumière ces faiblesses. Sortir indemne de ce groupe exigeant leur permettrait toutefois d’aborder les huitièmes de finale avec un élan et une confiance de taille.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentine ↔️

    Après des spéculations incessantes, Lionel Messi a finalement décidé de mener l'Argentine dans sa quête de titre mondial – une annonce qui n'a surpris personne. Le numéro 10 aurait pu prendre sa retraite après avoir pratiquement mis un terme à sa carrière il y a quatre ans, mais il adore manifestement jouer pour son pays et était en pleine forme avec l'Inter Miami avant d'être écarté des terrains en raison d'un léger problème musculaire.

    Si cette blessure a brièvement fait douter de sa capacité à guider l’Albiceleste vers un nouveau sacre, l’équipe de Lionel Scaloni a désormais moins besoin de son capitaine que lors du précédent Mondial. Julian Álvarez n’a cessé de progresser depuis quatre ans et Lautaro Martínez aborde cette compétition en bien meilleure forme, tant mentalement que physiquement, qu’en 2022.

    Messi reste essentiel, même si son explosivité a diminué ; sa simple présence profite à un groupe argentin très soudé, probablement l’un des plus unis du tournoi, et c’est pourquoi l’Albiceleste demeure redoutable. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Espagne ↔️

    L’Espagne a brillé lors de l’Euro 2024 et pourrait faire encore mieux lors de la Coupe du monde 2026, d’autant plus que son effectif relativement jeune aura alors deux ans de plus, mais tout semble dépendre de la condition physique de Lamine Yamal. La jeune sensation du FC Barcelone a manqué la fin de la saison en raison d’un problème musculaire qui devrait limiter sa participation lors de la phase de groupes.

    La Roja ne devrait pas avoir trop de mal à venir à bout du Cap-Vert, de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay, même si son temps de jeu devra être géré avec prudence. Le récent match nul en amical contre l’Irak a toutefois montré que la Roja n’est pas la même équipe sans son ailier, d’autant qu’elle ne dispose toujours pas d’un buteur fiable.

    Si le prodige de Barcelone retrouve son meilleur niveau au moment des matches à élimination directe, la Roja pourra s’appuyer sur un milieu de terrain dominant et une défense solide pour braver la chaleur et imposer son jeu. Reste à savoir si David Raya sera aligné dans les cages, Unai Simon demeurant, pour l’instant, le numéro un de Luis de la Fuente.