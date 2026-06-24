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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

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Classement des favoris pour la Coupe du monde 2026 : l'Angleterre et l'Espagne suivent des trajectoires opposées, tandis que Lionel Messi, auteur de performances exceptionnelles, maintient l'Argentine sur la bonne voie pour défendre son titre

Power rankings
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Arabie saoudite
Qatar
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Suisse
Autriche
Curaçao
Suède
Tchéquie
Bosnie-Herzégovine
RD Congo
Irak
FEATURES

Les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 sont désormais dans le rétroviseur, et le tournoi continue de offrir son lot de frissons. Malgré un programme a priori dépourvu de affiches de rêve dans ce nouveau format élargi, le spectacle a été au rendez-vous : toutes les grandes stars ont répondu présentes pour porter les couleurs de leur pays sur la plus grande scène du football.

Quatre équipes – le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne et l’Argentine – ont déjà assuré la première place de leur groupe, tandis que quatorze autres formations comptent au moins quatre points, ce qui signifie que plus de la moitié des places pour les huitièmes de finale sont désormais attribuées. La troisième journée s’annonce pourtant cruciale : les dernières places pour les 16es de finale sont encore disputées, tandis que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland poursuivent leur duel pour le Soulier d’or.

Mais quelle nation a les meilleures chances de soulever le trophée le plus prestigieux du football, le 19 juillet au New Jersey ? GOAL évalue les opportunités des 43 sélections toujours en lice sur le sol nord-américain...

Dernière mise à jour : 18 juin 2026. Équipes éliminées après la 2ᵉ journée : Haïti, Turquie, Tunisie, Jordanie et Panama.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Irak ⬆️ L’Irak est en tête du classement.

    L'Irak savait que la tâche serait ardue lundi soir face à la France, mais la rencontre a tourné au cauchemar pour Graham Arnold et ses joueurs. Si le score de 3-0 n'est pas catastrophique, la défaite est néanmoins frustrante, surtout que les Irakiens tenaient bon jusqu'à une erreur défensive grossière sur un coup franc, offrant à Kylian Mbappé l'occasion de doubler la mise.

    Pire, les Irakiens pourraient se passer de leur capitaine Aymen Hussein pour la rencontre décisive face au Sénégal, l’attaquant ayant quitté ses partenaires sur blessure dès la première période à Philadelphie. Les perspectives d’un rebond de l’équipe d’Arnold s’en trouvent donc sérieusement compromises.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Ouzbékistan ⬇️

    L’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro a montré un visage intéressant lors de son entrée très attendue dans la compétition face à la Colombie, concédant finalement une défaite 3-1. Mais les coéquipiers du capitaine Akhmedov n’ont pas confirmé mardi contre le Portugal, subissant une sévère correction (5-0) à Houston.

    Mathématiquement toujours en course, les « Loups blancs » doivent toutefois l’emporter largement sur la RD Congo pour entretenir un mince espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Qatar ⬇️ Le Qatar est en tête du classement.

    Après l'euphorie d'avoir arraché un point à la Suisse lors de leur premier match de Coupe du monde, les Canadiens ont connu la déception d'une défaite cuisante face au Qatar. Les hôtes de 2022 ont livré une prestation catastrophique lors de leur humiliante défaite 6-0 à Vancouver, mais leur réaction après que Assim Madibo eut cassé la jambe d'Ismael Koné a été encore pire : plusieurs joueurs, qui n'étaient même pas sur le terrain, ont tenté de défendre l'indéfendable. L’entraîneur Julen Lopetegui en est même venu aux explications avec son homologue canadien Jess Marsch après le coup de sifflet final.

    Malgré tout, le Qatar conserve mathématiquement une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale, même si battre la Bosnie-Herzégovine paraît hors de portée pour un effectif aux ressources limitées, désormais privé de deux titulaires : Madibo et Homam Ahmed, lui aussi expulsé pour une faute professionnelle.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curaçao ⬆️ L’équipe de Curaçao a remporté sa rencontre, confirmant ainsi ses ambitions dans la compétition.

    Plus petite nation – tant en superficie qu’en population – jamais qualifiée pour la Coupe du monde, Curaçao savait que le défi serait immense. Et l’écart s’est immédiatement confirmé lors de son entrée en lice contre l’Allemagne, quadruple championne du monde : l’équipe de Dick Advocaat a été impitoyablement écrasée, encaissant sept buts à Houston.

    Néanmoins, la petite nation caribéenne a fait preuve d’une grande force de caractère pour rebondir et arracher un point face à l’Équateur, grâce notamment à une performance héroïque de son gardien Eloy Room, l’une des plus remarquables de l’histoire récente de la compétition. Une qualification via une victoire contre la Côte d’Ivoire reste peu probable, mais Curaçao peut déjà être extrêmement fier de son parcours.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Afrique du Sud ⬆️ L’Afrique du Sud, nation de football en plein essor, est régulièrement citée parmi les candidats crédibles à une qualification pour la Coupe du Monde. Suivie de près par les observateurs, elle pourrait bien créer la surprise lors des prochaines campagnes internationales.

    Après la première journée, l’Afrique du Sud semblait déjà éliminée. Battue 2-0 par le Mexique, l’équipe d’Hugo Broos a en outre perdu deux joueurs, Yaya Sithole et Themba Zwane, expulsés directement à l’Azteca.

    Les Sud-Africains ont toutefois fait preuve d’un remarquable esprit combatif pour arracher un point face à la République tchèque lors de leur match suivant, grâce à un penalty transformé à la 83e minute par Teboho Mokoena, avant de créer la surprise face à la Corée du Sud à Guadalupe grâce à un but inscrit en seconde période par Thapelo Maseko.

    Les Bafana Bafana se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la phase à élimination directe d’une Coupe du monde et peuvent désormais espérer atteindre les huitièmes de finale, puisqu’ils affronteront une équipe canadienne, a priori à leur portée, lors des seizièmes de finale à Inglewood.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Nouvelle-Zélande ⬆️ En football, l’expression « Nouvelle-Zélande ⬆️ » renvoie généralement à la sélection nationale de ce pays, souvent représentée par un fléchage vers le haut pour signifier son dynamisme ou son ascension dans les classements internationaux.

    Classée dernière par la FIFA avant la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande s’est jusqu’ici bien défendue et peut regretter de n’avoir récolté qu’un seul point en deux matchs. Les All Whites ont deux fois gaspillé leur avance pour finalement partager les points avec l’Iran, puis ils ont de nouveau mené face à l’Égypte avant de céder 3-1 en seconde période.

    Les All Whites doivent désormais accomplir un véritable exploit pour atteindre les huitièmes de finale, même si le groupe de Darren Bazeley se dit convaincu de pouvoir battre une Belgique en perte de vitesse lors de son dernier match et ainsi se glisser parmi les 32 meilleures équipes.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Arabie saoudite ⬇️ L’équipe d’Arabie saoudite vient de marquer un but crucial, propulsant le score en sa faveur. Les joueurs, soutenus par un public enflammé, affichent une maîtrise tactique et une détermination qui pourraient bien leur ouvrir les portes de la victoire. Restez à l’écoute pour suivre la suite de cette rencontre palpitante.

    Longtemps, face à l’Uruguay, l’Arabie saoudite a semblé capable de créer une nouvelle surprise lors de son entrée en Coupe du monde, avant d’être rejointe à dix minutes du terme. L’équipe de Georgios Donis aurait dû aborder son match contre l’Espagne en pleine confiance, mais elle a été balayée, encaissant trois buts en vingt-quatre minutes avant de s’incliner 4-0 face à la « Roja ».

    Elle peut toutefois encore décrocher la première place du groupe : une victoire contre le Cap-Vert lors de la troisième journée lui assurerait une place en seizièmes de finale. Donis espère que son équipe livrera une prestation plus proche de celle réalisée face à l’Uruguay que de celle, catastrophique, concédée contre l’Espagne.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Équateur ⬇️ L’Équateur est en tête du groupe A après sa victoire convaincante.

    L’Équateur abordait la compétition avec l’étiquette d’outsider grâce à sa défense solide, mais son efficacité offensive restait à prouver après cinq matchs nuls 0-0 lors de ses six dernières sorties en éliminatoires. Ces doutes se sont confirmés : battue dans les arrêts de jeu par la Côte d’Ivoire, puis incapable de percer le verrou de Curaçao, « La Tri » n’a pour l’instant qu’un point au compteur après deux journées.

    Tout n’est cependant pas perdu : une victoire contre l’Allemagne, déjà assurée de la première place du groupe E, pourrait encore propulser la Tri en huitièmes de finale. Julian Nagelsmann devrait en effet préserver ses cadres, offrant ainsi aux Sud-Américains une chance in extremis de se qualifier.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay 🇺🇾

    Comme souvent dans ses aventures sur le banc, le passage de Marcelo Bielsa à la tête de l’Uruguay risque de tourner au fiasco. La Celeste n’a pas réussi à battre l’Arabie saoudite ni le Cap-Vert lors de ses deux premières sorties. Dans ces deux rencontres, les coéquipiers de Luis Suárez ont pourtant eu les occasions d’emporter les trois points, mais un manque de sang-froid et quelques erreurs individuelles ont contrarié leurs efforts.

    Tout n’est pas perdu : un simple match nul contre l’Espagne lors de la dernière journée pourrait encore qualifier la Celeste pour les 32es de finale. Néanmoins, au vu du niveau de ses premiers adversaires, on peut légitimement se demander pourquoi Bielsa et son groupe n’ont pas déjà validé leur billet avant d’affronter les champions d’Europe.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Tchéquie ⬇️

    Cette Coupe du monde vire au cauchemar pour la Tchéquie, qui dilapide son capital confiance dès son retour sur la plus grande scène mondiale, vingt ans après sa dernière apparition. Pour la deuxième fois en autant de sorties, elle a laissé filer une avance au score, concédant un match nul contre l’Afrique du Sud, un luxe qui pourrait lui être fatal.

    Battus 2-1 par la Corée du Sud lors de leur entrée en lice, les Tchèques avaient déjà compromis leurs chances. Ils doivent désormais battre le Mexique, en pleine forme sur sa pelouse, s’ils veulent encore espérer atteindre les 32es de finale.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Cap-Vert ⬆️ Le Cap-Vert, archipel situé au large des côtes sénégalaises, est une nation de football en plein essor. Surnommée les « Requins bleus », la sélection cap-verdière se distingue par son dynamisme et son organisation tactique. Bien que petit par la taille, le pays a déjà participé à plusieurs phases finales de la Coupe d’Afrique des nations, confirmant son statut de force émergente sur le continent. Suivez avec attention les performances de cette équipe surprenante, capable de bousculer l’ordre établi.

    Le Cap-Vert, grande révélation du tournoi, était censé jouer les faire-valoir dans le groupe H. Il a pourtant pris des points face à l’Espagne et à l’Uruguay grâce à deux performances héroïques. Son jeu, parfois étincelant dimanche à Miami, a séduit les supporters du monde entier.

    Un simple match nul contre l’Arabie saoudite pourrait désormais lui ouvrir les portes des huitièmes de finale, tandis qu’une victoire lui garantirait mathématiquement sa place, et pas seulement en tant que l’une des meilleurs troisièmes. Au vu de ces performances, peu d’observateurs oseraient aujourd’hui parier contre le Cap-Vert.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32République démocratique du Congo ↔️

    La RD Congo a logiquement affiché un visage déçu après sa défaite 1-0 face à la Colombie à Guadalajara. Comme lors de son surprenant match nul contre le Portugal en ouverture, les Léopards ont multiplié les efforts pour gêner leurs adversaires et ils étaient à moins de 15 minutes d’un nouveau point précieux lorsque Lionel Mpasi a été battu par une frappe déviée de Daniel Muñoz.

    Au vrai, ce revers ne modifie guère la donne pour les Leopards : leur objectif reste la qualification pour les seizièmes de finale, et ils peuvent l’atteindre en battant l’Ouzbékistan lors de leur dernière sortie en phase de groupes. Rien n’est acquis pour autant, car les hommes de Fabio Cannavaro peuvent encore terminer troisièmes ; toutefois, les Congolais auraient signé des deux mains pour un tel scénario avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnie-Herzégovine ↔️

    Avant sa victoire 3-1 mercredi face au Qatar, la Bosnie-Herzégovine n’avait plus goûté au succès dans le temps réglementaire depuis novembre dernier. Pourtant, cette petite nation des Balkans, qui avait éliminé le Pays de Galles puis l’Italie aux tirs au but lors des barrages de la Coupe du monde, accède pour la première fois de son histoire à la phase à élimination directe en tant que l’une des meilleures troisièmes.

    Prochaine étape : un 16^e de finale contre XXX, où les hommes de Sergej Barbarez, capables de bousculer des formations plus huppées, pourront s’appuyer sur la fougue de l’ailier de 18 ans Kerim Alajbegovic, déjà auteur d’un somptueux but en solo face au Qatar.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Sénégal ⬇️ Le Sénégal se distingue par son jeu collectif et sa solidité défensive. Suivez la descente des Lions de la Teranga vers les échelons inférieurs du classement, une tendance à prendre au sérieux pour tout amateur de football.

    Le Sénégal savait que son tirage au sort était compliqué : logé dans le groupe I avec la France et la Norvège, il a confirmé les craintes de Pape Thiaw en encaissant deux défaites d’affilée dans le New Jersey. À chaque fois, les Lions de la Teranga ont eu les occasions pour renverser la vapeur, mais ils ont finalement cédé face aux éclats de Kylian Mbappé puis d’Erling Haaland.

    Tout n’est cependant pas perdu : une large victoire contre l’Irak pourrait encore qualifier les Lions de la Teranga pour les huitièmes de finale, même si une élimination est déjà possible avant même le coup d’envoi à Toronto, en fonction des autres résultats de groupe.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Iran ⬆️ L’Iran est en tête du classement.

    Le traitement réservé à l’Iran lors de cette Coupe du monde, conséquence de l’influence scandaleuse que les coorganisateurs américains ont pu exercer sur une équipe issue d’un pays qu’ils viennent à peine de cesser de bombarder, a été tout simplement honteux. Dans ces circonstances, les matchs nuls arrachés par l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, puis, surtout, face à la Belgique, doivent être salués comme l’un des exploits du tournoi.

    Certes, on peut regretter qu’ils n’aient pas su profiter des dix minutes passées en supériorité numérique face aux Belges, mais l’essentiel est là : l’Iran est toujours en course dans le groupe G et sait qu’une victoire contre l’Égypte lui ouvrirait les portes des huitièmes de finale. Un véritable conte de fées.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Écosse ↔️

    L'Écosse risque-t-elle de regretter de ne s'être imposée que d'un but face à Haïti ? Si la « Tartan Army » a bien fêté sa première victoire en Coupe du monde depuis 36 ans, ce succès trop court la laisse en position précaire après sa défaite contre le Maroc lors de la deuxième journée.

    Même si l’équipe de Steve Clarke peut encore se qualifier pour la première fois de son histoire pour les phases à élimination directe, même en cas de défaite contre le Brésil, seule une défaite de justesse face à la Seleção lui permettrait d’y parvenir. Elle pourrait bien sûr obtenir le point dont elle a probablement besoin, mais l’écart de niveau rend ce scénario peu probable.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Suède ⬇️ La sélection suédoise affronte actuellement un adversaire redoutable et semble en difficulté, comme l’indique la flèche descendante. Restez concentrés, les supporters suédois : le match n’est pas encore perdu.

    Que penser désormais de la Suède ? Après une qualification in extremis pour la Coupe du monde, les Scandinaves ont d’abord dominé la Tunisie 5-1, avant de s’effondrer samedi face aux Pays-Bas sur le même score.

    Le sélectionneur Graham Potter a estimé que le score ne reflétait pas fidèlement la rencontre disputée à Houston, affirmant que les Scandinaves avaient été victimes de la malchance d’être menés de deux buts à la mi-temps alors qu’ils avaient dominé le deuxième « quart-temps ». Malgré la vivacité d’Alexander Isak, bien soutenu par Viktor Gyokeres, la défense suédoise, trop friable, risque d’être à nouveau mise en difficulté par le solide bloc japonais. La qualification reste donc très incertaine.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Australie ⬇️ L’Australie aborde cette rencontre avec un effectif complet et prêt à défendre ses chances. Suivez la rencontre en direct pour ne rien manquer des actions des « Socceroos ».

    Qualifiée de façon inattendue pour les huitièmes de finale en 2022, l’Australie peut encore atteindre les phases à élimination directe malgré sa défaite vendredi à Seattle face aux États-Unis. Les Socceroos n’ont presque jamais mis en danger les coorganisateurs et ont donc retrouvé leurs esprits après leur exploit contre la Turquie.

    Grâce à ces trois points, un match nul contre le Paraguay suffirait probablement à qualifier l’équipe de Tony Popovic, et comme leurs adversaires se trouvent dans la même situation, la rencontre de jeudi à San Francisco risque de ne pas être très spectaculaire !...

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️ L’équipe du Paraguay est en tête du classement.

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, le Paraguay a vu son parcours menacé dès l’entame après une lourde défaite contre les États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve. Les Guaranis ont toutefois réagi avec brio en ouvrant rapidement le score face à la Turquie, avant de préserver leur mince avantage malgré l’exclusion discutable de Miguel Almirón juste avant la mi-temps.

    Almirón manquera probablement le dernier match de groupe face à l’Australie. Toutefois, comme un nul qualifierait probablement les deux équipes, la sélection sud-américaine n’aura peut-être pas besoin de son meilleur niveau pour accomplir sa mission…

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Corée du Sud ⬇️

    La Corée du Sud aurait mérité de prendre au moins un point lors de sa deuxième sortie face au Mexique. Légèrement supérieure dans une rencontre peu brillante à Guadalajara, elle a finalement rentré bredouille en raison d’une grossière erreur de Kim Seung-Gyu, dont une maladresse a offert à Luis Romo une opportunité en or.

    Les hommes de Hong Myung-bo peuvent toutefois encore se qualifier pour les huitièmes de finale ; ils devraient en effet battre facilement l’Afrique du Sud lors de leur dernier match de groupe.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Belgique ⬇️ La sélection belge aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter son potentiel collectif pour viser la victoire.

    L’ailier de Manchester City, Jeremy Doku, avait déjà reconnu en novembre que la Belgique n’avait pas été à la hauteur lors d’un grand nombre de matches de qualification. Ses performances en dents de scie au Mondial ne surprennent donc guère. Les Diables Rouges ont été catastrophiques en première période contre l’Égypte avant de se ressaisir pour arracher le nul, puis ils n’ont guère fait mieux lors de leur match nul et vierge face à l’Iran dimanche.

    Le manque de condition physique de Romelu Lukaku ne lui permet d’offrir que des accélérations ponctuelles, tandis que le niveau inégal de ses coéquipiers contraint Kevin De Bruyne à assumer l’intégralité du jeu. Malgré ces limites, la sélection de Rudi Garcia devrait tout de même valider son billet pour les huitièmes de finale avant d’aborder un match décisif contre la Nouvelle-Zélande ; mais, à ce stade, peu d’observateurs imaginent les Diables Rouges aller beaucoup plus loin.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Algérie ⬆️ L’équipe d’Algérie de football, souvent surnommée les « Verts », est une sélection nationale qui représente le pays dans les compétitions internationales.

    Après douze ans d’absence, l’Algérie est revenue en Coupe du monde avec un enthousiasme intact, portée par sa victoire contre les Pays-Bas en match amical de préparation. Mais la réalité les a rapidement rattrapés lors de leur entrée en lice face à l’Argentine. Toutefois, les hommes de Vladimir Petkovic ont su réagir : menés au score par la Jordanie, les « Renards du désert » ont inversé la tendance pour s’imposer 2-1 et maintenir ainsi leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

    Son dernier match de groupe contre l’Autriche s’annonce donc décisif, même si un simple match nul pourrait qualifier les deux équipes pour les 32es de finale. Comme leur groupe est le dernier à livrer son verdict, les « Renards du désert » connaîtront exactement l’enjeu au moment du coup d’envoi, samedi à Kansas City.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ghana ⬆️ Le Ghana est en tête du classement.

    Nommé sélectionneur du Ghana seulement en avril, Carlos Queiroz, ex-mentor du Portugal et de l’Iran, a immédiatement transformé les Black Stars. Après un succès in extremis face au Panama, les Ghanéens ont obtenu un précieux match nul 0-0 contre l’Angleterre, confirmant leur solidité défensive. Toujours inviolés, ils sont virtuellement qualifiés pour la phase à élimination directe.

    Une victoire lors de la 3ᵉ journée face à la Croatie lui offrirait même la première place du groupe L, et au vu de sa solidité actuelle, le Ghana peut légitimement espérer créer une nouvelle surprise.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Autriche ⬇️

    Battue lundi par l'Argentine à Dallas, l'Autriche a néanmoins offert des signes encourageants, selon Ralf Rangnick. Les Autrichiens ont fait preuve d'une grande combativité et ont poussé jusqu'aux dernières secondes du temps additionnel pour égaliser.

    Dès lors, les Autrichiens abordent avec confiance leur dernière sortie dans le groupe J face à l’Algérie, convaincus de pouvoir décrocher le résultat nécessaire pour accéder aux 16es de finale en tant que deuxièmes de leur poule, même si persiste une certaine inquiétude concernant leur manque de mordant offensif.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Croatie ⬆️ La Croatie est en tête du classement.

    La Croatie devait impérativement battre le Panama pour relancer sa Coupe du monde après sa défaite initiale contre l’Angleterre. Mission accomplie grâce à un but en seconde période de Ante Budimir, entré en jeu. Toutefois, cette victoire 1-0 à Toronto n’a pas dissipé les craintes : le tournoi pourrait être un fardeau de trop pour Luka Modric et ses coéquipiers vétérans.

    Le milieu de terrain légendaire a livré une performance honorable pour sa 200e sélection, mais les vice-champions du monde ont globalement été médiocres et ont dû s’en remettre à plusieurs arrêts décisifs de Dominik Livakovic pour dominer l’une des équipes les plus faibles du tournoi. Une nette amélioration sera donc nécessaire face au Ghana si la Croatie veut éviter une élimination prématurée dès la phase de groupes.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Égypte ⬆️ L’Égypte est en tête du classement.

    L’Égypte attendait depuis longtemps sa toute première victoire en Coupe du monde ; la joie qui a accueilli son succès face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver était donc tout à fait compréhensible. Sans surprise, Mohamed Salah a été au cœur de l’action : l’icône du football égyptien a en effet marqué un but et délivré une passe décisive lors du retour de son équipe en seconde période.

    Les Pharaons peuvent désormais rêver d’aller loin dans la compétition. Une victoire face à l’Iran lors de la troisième journée leur assurera la première place du groupe G, tandis qu’un simple match nul pourrait suffire pour leur permettre de se tracer un parcours plus facile en phase à élimination directe.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Canada ⬆️ Le Canada est en tête du classement.

    Commençons par le revers : le Canada ne jouera plus aucun match de la Coupe du monde 2026 à domicile après sa défaite 2-1 face à la Suisse à Vancouver. Un simple match nul aurait pourtant suffi aux Canucks pour terminer en tête du groupe B, mais ils ont attendu trop tard pour se montrer réellement menaçants face à une formation helvétique solide sans être étincelante.

    Point positif : le Canada, qui devra se déplacer aux États-Unis pour les seizièmes de finale, affrontera l’Afrique du Sud, surprenante deuxième du groupe A, une formation à la portée des hommes de Jesse Marsch, surtout si Alphonso Davies est enfin rétabli et prêt à briller dans le tournoi.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Côte d’Ivoire ↔️

    La Côte d’Ivoire a vécu un véritable ascenseur émotionnel lors de ses deux premières sorties en Coupe du monde. Les Éléphants avaient d’abord décroché une victoire in extremis grâce à un but dans le temps additionnel face à l’Équateur, avant de voir leurs espoirs s’effondrer après la réalisation de Deniz Undav pour l’Allemagne à Houston.

    Un revers d’autant plus dur à digérer que les Éléphants avaient gâché plusieurs occasions d’empocher les trois points avant de repartir bredouille. Une victoire contre Curaçao leur ouvrirait toutefois les portes des seizièmes de finale en tant que deuxièmes de leur groupe.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15La Suisse ⬆️

    Après un match nul décevant face au Qatar lors de la première journée, où la Suisse a payé cher son manque d’efficacité, les buts ont enfin pleuvoir pour les hommes de Murat Yakin dans les dernières minutes de leur victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine lors de la deuxième journée, grâce aux remplaçants Johan Manzambi et Ruben Vargas.

    Sans surprise, les deux joueurs ont été titularisés pour le match décisif de mercredi contre le Canada, et ils ont de nouveau trouvé le chemin des filets, permettant à la Suisse de battre les coorganisateurs, de s’assurer la première place du groupe B et, par conséquent, de se qualifier pour une rencontre à Vancouver contre XXX qu’elle est censée remporter.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Colombie ⬆️ La sélection colombienne est en tête du classement.

    L’objectif de la Colombie avant le tournoi était clair : remporter ses deux premiers matchs afin d’assurer sa qualification avant d’affronter le Portugal, favori du groupe K. Les hommes de Nestor Lorenzo ont atteint cet objectif en enchaînant, après leur victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, un succès 1-0 face à la RD Congo grâce à un but unique de l’arrière latéral Daniel Muñoz, qui s’est révélé, de manière assez surprenante, être leur meilleur atout offensif dans ce tournoi jusqu’à présent.

    Les Cafeteros occupent ainsi une position plus confortable que prévu : un simple match nul contre le Portugal leur garantirait la première place du groupe. L’exercice s’annonce toutefois plus complexe qu’il n’y paraît face à Cristiano Ronaldo et sa troupe, auteurs d’une victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan. Toutefois, la pression a largement disparu pour Luis Díaz et ses partenaires, qui possèdent assez de talent pour exploiter les espaces offerts par une Seleção probablement désespérée et en quête de résultats à Miami. 

  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    13Mexique ⬆️ L’équipe du Mexique est en tête du classement.

    Le parcours du Mexique dans ce tournoi est pour l’instant irréprochable. Après avoir assuré la première place du groupe A en remportant ses deux premiers matchs, contre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, le sélectionneur Javier Aguirre a procédé à plusieurs rotations dans son effectif pour le dernier match d’El Tri, face à la République tchèque.

    Malgré ces rotations, El Tri a maintenu son parcours parfait – et gardé sa cage inviolée pour la troisième rencontre consécutive – lors d’une soirée une nouvelle fois bouillante à l’Azteca. Mateo Chavez y a inscrit son premier but international, le jeune Gilberto Mora a brillé au milieu de terrain et le gardien vétéran Guillermo Ochoa a disputé sa sixième phase finale de Coupe du monde, un record.

    Conclusion : le Mexique aborde les huitièmes de finale avec un élan considérable et peut légitimement viser les quarts, d’autant qu’il jouerait ce match à l’Azteca s’il franchit le premier tour.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12États-Unis ⬆️ L’indication « États-Unis ⬆️ » précise de manière concise et autoritaire que l’équipe représentative des États-Unis est mentionnée dans l’article. Le symbole « ⬆️ » signale généralement une information importante ou une référence à un classement, un mouvement vers le haut ou une sélection. Dans le contexte d’un article de football, cette formule peut indiquer que l’équipe américaine est en tête d’un classement, fait partie des nations à suivre ou vient d’être sélectionnée pour une compétition internationale.

    Quel début pour les États-Unis ! Les coorganisateurs ne pouvaient guère espérer meilleur départ : ils ont d’abord balayé le Paraguay à Los Angeles, puis enchaîné par une victoire tout aussi convaincante, quoique moins large, face à l’Australie à Seattle.

    La condition physique de Christian Pulisic restera une source d’inquiétude jusqu’à son retour au sein du groupe, mais Mauricio Pochettino peut désormais aborder sereinement ce qui s’apparente à un match amical en milieu de tournoi contre la Turquie, déjà éliminée, jeudi, les États-Unis s’étant assurés la première place du groupe D avec un match d’avance. Il faut donc s’attendre à une rotation de l’effectif, certaines stars pouvant ainsi profiter d’un repos bien mérité avant les huitièmes de finale.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japon ↔️ Ce symbole indique que le Japon est impliqué dans un match de football, généralement à domicile.

    Malgré quelques blessures parmi les cadres, le Japon était annoncé comme grand favori avant le coup d’envoi. Les Samouraïs Bleus ont justifié leur étiquette en revenant deux fois au score pour grappiller un point face aux Pays-Bas, puis en dominant la Tunisie lors de la deuxième journée, ce qui leur ouvre quasi-officiellement les portes des seizièmes de finale.

    Une large victoire contre la Suède devrait leur permettre de terminer en tête du groupe F, et au vu de leur dynamique actuelle, les Blue Samurai semblent tout à fait capables d’obtenir le résultat nécessaire.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Pays-Bas ↔️

    Les Pays-Bas ont enfin lancé leur Coupe du monde. Après une prestation en dents de scie lors de leur match nul 2-2 contre le Japon, qui avait valu à Ronald Koeman d’être critiqué pour son approche jugée trop défensive, les Néerlandais se sont déchaînés face à la Suède à Houston. 

    La décision de l’entraîneur d’aligner Brian Brobbey d’entrée a immédiatement porté ses fruits : l’attaquant de Sunderland a inscrit un doublé dès les 17 premières minutes. Denzel Dumfries a rappelé pourquoi le Real Madrid l’avait recruté, en livrant une prestation dynamique et décisive sur le flanc droit, tandis que Cody Gakpo a fait taire ses détracteurs avec deux buts et une passe décisive. Du coup, les Pays-Bas semblent capables non seulement de terminer en tête de leur groupe en battant l’Équateur lors de leur dernier match, mais aussi de briller en phase à élimination directe. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvège ↔️

    Dès le coup d’envoi de la compétition, une évidence s’impose : la Norvège ira aussi loin qu’Erling Haaland pourra la porter. Après deux sorties convaincantes, la trajectoire de l’attaquant annonce des phases à élimination directe prometteuses. Haaland a déjà inscrit quatre buts : un doublé face à l’Irak, puis un autre contre le Sénégal, assurant ainsi la qualification de son équipe dans le groupe I.

    Pourtant, pour dominer la France et terminer en tête de leur poule, les Scandinaves devront encore élever leur niveau de jeu. En cas de deuxième place, un face-à-face avec le deuxième du groupe E, probablement la Côte d’Ivoire, ne constituerait pas un obstacle insurmontable.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Maroc ↔️

    Comme l’a reconnu le milieu de terrain Bilal El Khannouss, le Maroc a failli payer cher son manque d’« humilité » lors de sa victoire 4-2 contre Haïti mercredi. Les Lions de l’Atlas ont été menés deux fois au score en première période, alors qu’ils étaient censés l’emporter aisément et ainsi devancer le Brésil en tête du groupe C grâce à une meilleure différence de buts. Au final, les Marocains ont surtout ressenti un soulagement en quittant Atlanta avec les trois points.

    Deuxièmes du groupe, les demi-finalistes de 2021 affronteront XXX au prochain tour, un obstacle qui s’annonce redoutable. Néanmoins, leur match nul 1-1 face au Brésil lors de la première journée montre qu’ils élèvent leur niveau dans les grandes rencontres. Avec Achraf Hakimi et Ismaël Saibari en pleine forme, les Nord-Africains préparent déjà leur déplacement en Guadeloupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    7Brésil ↔️

    Après un match nul peu convaincant face au Maroc lors de l’ouverture, le bilan de l’équipe de Carlo Ancelotti reste encore à confirmer. Cependant, la Seleção a clairement pris son envol grâce à deux succès 3-0 consécutifs contre Haïti puis l’Écosse.

    Si le niveau des adversaires restait modeste, Carlo Ancelotti a tout de même pu tirer plusieurs enseignements positifs : Vinicius Junior est en feu, Matheus Cunha pourrait bien être la solution attendue en attaque, et Neymar, de retour à son meilleur niveau, a livré une prestation encourageante contre les Écossais.

    Prochain obstacle : un seizième de finale qui s’annonce coriace, mais l’optimisme est de retour chez les quintuples champions du monde.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portugal ↔️

    Après le match nul décevant du Portugal face à la RD Congo pour le coup d’envoi du groupe K, la question a de nouveau été posée : la Seleção s’en sortirait-elle mieux sans Cristiano Ronaldo ? Face à l’Ouzbékistan, les Portugais étaient toutefois ravis de pouvoir compter sur leur attaquant de 41 ans, auteur d’un doublé lors de la victoire 5-0 de mardi contre les débutants du tournoi.

    Des défis plus relevés se profilent, à commencer par la Colombie samedi, mais avec un Ronaldo en pleine forme, la Seleção aborde les huitièmes de finale avec une dynamique rassurante.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Angleterre ⬇️

    Pour le quatrième tournoi consécutif, l’Angleterre a suivi sa victoire initiale d’un match nul décevant, tenue en échec par le Ghana mardi. Une performance qui suggère que l’équipe de Thomas Tuchel pourrait peiner à percer les défenses regroupées durant cet été. L’euphorie née du succès contre la Croatie s’est vite évaporée, alors que les Three Lions cherchent encore à gagner en efficacité dans le dernier tiers du terrain.

    Ils devraient tout de même terminer en tête du groupe L en battant le Panama samedi, mais rares seront les équipes qui trembleront à l’idée d’affronter l’Angleterre plus tard dans le tournoi.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Allemagne ⬆️ L’équipe d’Allemagne est en tête du classement.

    Après une victoire écrasante 7-1 face à Curaçao, qui n’a guère éclairé sur la véritable force de l’Allemagne, les hommes de Julian Nagelsmann ont passé samedi un test sérieux quant à leurs ambitions pour la Coupe du monde face à une Côte d’Ivoire emmenée par Yann Diomande. Ils l’ont réussi… mais de justesse.

    Les quadruples champions du monde ont pourtant été menés à la mi-temps à Houston, mais les ajustements tactiques de Nagelsmann ont renversé la vapeur : le super-remplaçant Deniz Undav a inscrit un doublé, dont le but de la victoire dans le temps additionnel, offrant ainsi à l’Allemagne la tête du groupe E.

    Nagelsmann devra toutefois s’interroger sur l’incapacité de son équipe à garder ses cages inviolées, d’autant que des épreuves encore plus redoutables l’attendent en phase à élimination directe. Il sera par ailleurs intéressant de voir s’il alignera Undav d’emblée contre l’Équateur, l’attaquant totalisant déjà trois buts en seulement 56 minutes de jeu sur le sol nord-américain.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Espagne ⬆️ L’Espagne est en tête du classement.

    Après la déception, voire l'embarras, causé par le match nul 0-0 de l'Espagne face au Cap-Vert pour le coup d'envoi du tournoi de la « Roja », la sélection ibérique a retrouvé son niveau habituel en écrasant l'Arabie saoudite. Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ après sa blessure, a d'ailleurs inscrit un but. Mikel Oyarzabal a également répondu à ses détracteurs, mettant ainsi les champions d'Europe sur la voie d'une qualification pour les huitièmes de finale.

    Leur adversaire en seizièmes de finale dépendra du résultat de leur dernier match de groupe contre l’Uruguay : une victoire leur offrirait sans doute l’occasion d’éviter l’Argentine dès le premier tour à élimination directe.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2France ↔️

    Kylian Mbappé ne fait pas dans la demi-mesure en vue de la Coupe du monde 2026. La superstar du Real Madrid a signé un deuxième doublé consécutif lors de la victoire 3-0 de lundi contre l’Irak, restant ainsi dans le sillage de Lionel Messi dans la course au Soulier d’or, tandis qu’Ousmane Dembélé a enfin trouvé le chemin des filets lors d’un grand tournoi international – en grande partie grâce à Michael Olise, déjà auteur de trois passes décisives en Amérique du Nord.

    Si l’attaque des Bleus fait des étincelles, le groupe de Didier Deschamps n’a pas totalementconvaincu à Philadelphie, même avant le report de deux heures causé par un orage. Reste que le match décisif de vendredi contre la Norvège, promis à un grand suspense, dira long sur les chances de la France d’atteindre une troisième finale consécutive.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Argentine ↔️

    La très bonne nouvelle pour l’Argentine, c’est que Lionel Messi semble capable, à lui seul, de mener son pays vers une deuxième Coupe du monde consécutive. La petite mauvaise nouvelle, c’est qu’il pourrait bien devoir le faire !

    Lionel Scaloni a clairement conçu son système pour optimiser l’apport du meilleur joueur de l’histoire, qui célèbre aujourd’hui ses 39 ans. Ainsi, on ne s’étonne guère que Messi totalise déjà cinq buts, dont un doublé face à l’Autriche. 

    Le problème, c’est que, pour l’instant, aucun de ses coéquipiers n’a encore trouvé le chemin des filets. Il reste toutefois suffisamment de temps pour que des éléments comme Lautaro Martínez ou Julián Álvarez se mettent en évidence. Si l’un d’eux parvient à libérer son potentiel, les champions en titre, déjà solides défensivement et au milieu de terrain, deviendront alors très difficiles à contenir.