Quatre équipes – le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne et l’Argentine – ont déjà assuré la première place de leur groupe, tandis que quatorze autres formations comptent au moins quatre points, ce qui signifie que plus de la moitié des places pour les huitièmes de finale sont désormais attribuées. La troisième journée s’annonce pourtant cruciale : les dernières places pour les 16es de finale sont encore disputées, tandis que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland poursuivent leur duel pour le Soulier d’or.

Mais quelle nation a les meilleures chances de soulever le trophée le plus prestigieux du football, le 19 juillet au New Jersey ? GOAL évalue les opportunités des 43 sélections toujours en lice sur le sol nord-américain...

Dernière mise à jour : 18 juin 2026. Équipes éliminées après la 2ᵉ journée : Haïti, Turquie, Tunisie, Jordanie et Panama.