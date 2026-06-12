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Classement des favoris au Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi, Michael Olise et tous les candidats en lice pour le prestigieux prix de la FIFA

Coupe du monde
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La Coupe du monde 2026 est enfin lancée : les 48 équipes se disputent désormais le trophée tant convoité. Si le sacre collectif demeure l’objectif numéro un de tous les participants, plusieurs joueurs se détachent déjà comme prétendants au titre de meilleur joueur du tournoi. Lionel Messi fait figure de favori après un sublime hat-trick contre l’Algérie, mais des éléments comme Kylian Mbappé et Michael Olise ne sont pas loin derrière au terme de cette première semaine.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se résume pas à une simple question de buts. Attribué par un vote de représentants des médias, il récompense, lors de chaque édition, le joueur dont l’excellence globale et l’impact sur la compétition se distinguent.

Si les attaquants trustent généralement ce trophée, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité, Lionel Messi et Luka Modrić, sont également citées.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste en 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un dernier exploit avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la possibilité d’une surprise demeure réelle, le niveau général étant plutôt homogène.

Ci-dessous, le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 suit les principaux candidats à ce titre après la première série de matchs disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Suède

    Si Viktor Gyokeres et Alexander Isak ont attiré les projecteurs, c’est le milieu de terrain Yasin Ayari qui a lancé la Suède face à la Tunisie d’une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface. Son but a lancé un festival offensif, et c’est lui qui a clos le spectacle dans les arrêts de jeu d’une nouvelle rocket laissant le gardien sans réaction.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Allemagne

    Kai Havertz a brillé lors de la victoire 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao. Son penalty, transformé juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-1, a donné à son équipe le contrôle définitif du match. L'Allemagne a ensuite dominé la seconde période, et Havertz a conclu son récital personnel d'une seconde réalisation à la 88^e minute, scellant ainsi le score.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Allemagne

    Après que l’Allemagne, pourtant bien entrée dans la rencontre face à Curaçao, a vu son avantage effacé par une ouverture du score surprise des Insulaires, Nico Schlotterbeck a immédiatement remis les siens sur les rails d’une superbe tête.

    Le défenseur central du Borussia Dortmund s’est ensuite illustré dans tous les domaines. Il a constamment contré les offensives les plus dangereuses de Curaçao, imposant sa supériorité au sol comme dans les airs, avant de réaliser plusieurs dégagements et de briller par la précision de ses passes durant l’ensemble de la rencontre.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Suède

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres ont prouvé que la Suède pouvait compter sur un duo offensif redoutable. Isak a été décisif : il a ouvert le score à la 30e minute contre la Tunisie, puis délivré deux passes décisives lors de cette victoire 5-1, qui atteste de la bonne forme de l’équipe avant d’affronter les Pays-Bas et le Japon.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Cap-Vert Le gardien de but international cap-verdien Vozinha est un pilier de la sélection nationale.

    Gardien de but du Cap-Vert, Vozinho pourrait ne pas demeurer longtemps sur le devant de la scène, mais sa première sortie en Coupe du monde l’a immédiatement propulsé sur le devant de la scène internationale.

    Auteur de sept arrêts remarqués et d’une gestion impeccable de sa surface, il a permis au Cap-Vert d’arracher un héroïque 0-0 face à l’Espagne, championne d’Europe 2024. À 40 ans, il a fait la une des journaux mondiaux et vise désormais un nouvel exploit contre l’Uruguay.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous avec l’Angleterre, il a pourtant répondu présent dès l’entame de la compétition en inscrivant un doublé face à la Croatie. Très dangereux et capable de créer des occasions, il a rappelé son poids stratégique dans le dispositif de Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Portugal

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L'attaquant norvégien a ouvert le score moins de 30 minutes après le coup d'envoi du match d'ouverture de son équipe contre l'Irak, puis s'est illustré à nouveau en redonnant l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps, au cours d'un match âprement disputé contre cette sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège s’est finalement imposée 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Si le natif de Leeds confirme face au Sénégal puis contre la France, ses chances de décrocher le titre de meilleur joueur du tournoi s’en trouveront considérablement renforcées.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son travail époustouflant autour de la surface. C’est d’ailleurs une passe millimétrée de l’ailier qui a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et sa maîtrise technique lui a valu d’être désigné « Homme du match » par la FIFA au terme de cette victoire 3-1.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent. Avec 12 buts en 14 matchs, il égalait même le bilan de l’icône Pelé à la veille du tournoi, ce qui confirmait son statut de légende vivante de la Coupe du monde.

    Dès son premier match aux États-Unis, il a d’ailleurs dépassé l’icône brésilienne en inscrivant un doublé, essentiel dans la victoire 3-1 des Bleus. Redoutable face au Sénégal grâce à sa complicité télépathique avec Olise, il promet encore de nombreux éclats.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Il entre désormais dans une autre dimension. Lionel Messi a conquis tous les titres possibles au cours de sa carrière, souvent en plusieurs occasions, et connaît parfaitement les exigences du Ballon d’Or. Il en détient déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité exceptionnelle.

    Quatre ans après avoir devancé Mbappé pour soulever ce trophée, la star argentine a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice. Avec 16 buts, il rejoint ainsi le club très fermé des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde et prouve, s’il en était encore besoin, qu’il possède toujours les épaules pour conduire l’Albiceleste au bout.