Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il distingue le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des éditions, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée en guidant le Portugal le plus loin possible, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Alors que la phase des 32es de finale bat son plein, la course s’intensifie. Voici le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, qui suit les principaux candidats au titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique.