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Classement des favoris au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi en tête, tandis que Kylian Mbappé et Michael Olise mènent la danse pour les Bleus

Coupe du monde
Argentine
Angleterre
FEATURES
France
Portugal
Espagne
Brésil
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

La Coupe du monde 2026 bat son plein, et les équipes encore en lice s’affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l’objectif principal de tous les participants, certains s’imposent déjà comme les meilleurs joueurs de tout le tournoi. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont actuellement les principaux favoris, mais ils font face à une concurrence acharnée à mesure que la phase à élimination directe avance.

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au nombre de buts marqués. Attribué par un vote de représentants des médias, il distingue le joueur dont l’excellence et l’influence ont marqué le tournoi.

Si le trophée a surtout récompensé des attaquants au fil des éditions, des milieux de terrain et même un gardien ont parfois émergé. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane et Diego Forlán comptent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modrić – figurent également au palmarès.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane sont aussi en lice.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée en guidant le Portugal le plus loin possible, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Alors que la phase des 32es de finale bat son plein, la course s’intensifie. Voici le classement GOAL du Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026, qui suit les principaux candidats au titre alors que la troisième et dernière journée de la phase de groupes se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    10Jude Bellingham | Angleterre

    Jude Bellingham a lancé son célèbre « qui d’autre ? » en aidant l’Angleterre à rester en lice pour la gloire continentale lors de l’Euro 2024. Même si sa place de titulaire dans les plans de Thomas Tuchel a parfois été remise en question, le milieu de terrain du Real Madrid reste un joueur qui sait se montrer à la hauteur dans les grands moments.

    Il l’a démontré en redonnant l’avantage aux Three Lions lors de leur difficile match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Croatie, puis en ouvrant le score face au Panama à New Jersey pour permettre à son équipe de prendre la tête du groupe L.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | Mexique

    Le milieu de terrain mexicain Julian Quinones a été le moteur de la progression d’El Tri jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. C’est lui qui a lancé la campagne en marquant un but à la neuvième minute du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud. Il a enchaîné avec un autre but contre la République tchèque, permettant au Mexique de terminer en tête de son groupe, mais c’est lors du tour suivant qu’il a livré sa meilleure prestation : il a ouvert le score puis a délivré une passe décisive pour permettre à son équipe de s’imposer 2-0 face à l’Équateur en seizièmes de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Maroc

    Le Bayern Munich peut s'estimer chanceux d'avoir déjà conclu un accord de 50 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari en provenance du PSV, juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. L'international marocain a sans aucun doute ajouté plusieurs millions à sa valeur marchande grâce à ses performances éclatantes sur chaque match. C’est lui qui a ouvert le score face au Brésil d’une frappe puissante après s’être projeté vers le but, lui qui a anéanti l’Écosse dès la 2^e minute pour valider la qualification, lui qui a égalisé une seconde fois contre Haïti pour remettre les siens sur la voie de la victoire, et enfin lui qui a transformé le penalty décisif éliminant les Pays-Bas alors que tout espoir semblait perdu. Un constat s’impose : le Bayern a déniché une perle rare.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brésil

    Alors que Neymar est en passe de retrouver sa pleine forme et que Raphinha est forfait en raison d’une blessure grave, le Brésil a besoin que Vinicius Junior prenne les rênes et mène la Seleção dans sa quête pour mettre fin à 24 ans d’attente sans titre de Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid a été élu homme du match lors des trois rencontres de la phase de poules, inscrivant des buts décisifs contre le Maroc, Haïti et l’Écosse. Il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de la victoire étriquée au tour suivant, mais s’est montré très présent dans la surface japonaise, avec deux tirs cadrés et deux occasions créées, alors que la Seleção a mis ses adversaires à rude épreuve en seconde période avant de sceller la victoire dans les dernières secondes.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norvège

    Erling Haaland a fait une entrée fracassante sur la scène de la Coupe du monde. L’attaquant norvégien a ouvert son compteur dès la 30e minute du match d’ouverture contre l’Irak, puis a remis son équipe devant juste avant la mi-temps, lors d’une rencontre âprement disputée face à la sélection du Moyen-Orient.

    La Norvège l’a emporté 4-1 et l’attaquant de Manchester City a été désigné homme du match. Son flair pour le but s’est de nouveau manifesté lors d’un doublé face au Sénégal (3-2), avant qu’il n’inscrive l’unique réalisation de la rencontre contre la Côte d’Ivoire (2-1), qualifiant les siens pour les huitièmes de finale.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembélé | France

    Les exploits d’Ousmane Dembélé lors des deux victoires consécutives du Paris Saint-Germain en Ligue des champions lui ont valu le Ballon d’Or. Il a également contribué à la victoire de la France en Coupe du monde en 2018. C’est toutefois en 2026 qu’il brille véritablement sur la plus grande des scènes internationales.

    Auteur d'un parcours jusque-là vierge en Coupe du monde de la FIFA, l'attaquant polyvalent a enfin trouvé l'ouverture lors d'une victoire 3-0 contre l'Irak. Il a ensuite reçu le ballon du match face à la Norvège, où son triplé en première période a propulsé les Bleus en seizièmes de finale, avant d'offrir à Kylian Mbappé son premier but contre la Suède.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Angleterre

    Avec un total impressionnant de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison dernière, Harry Kane, lauréat du Soulier d’or européen, fera trembler toutes les défenses qu’il affrontera dans cette compétition.

    Souvent critiqué pour son manque d’impact avec l’Angleterre dans les grands rendez-vous, il a pourtant prouvé qu’il était taillé pour l’événement. Son doublé face à la Croatie a permis la victoire 4-2 des siens, son but contre le Panama a assuré un succès précieux, avant qu’il ne sauve les Three Lions d’une élimination en 32es de finale contre la République démocratique du Congo grâce à un fantastique doublé inscrit dans les 15 dernières minutes.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | France

    Si Kane a été le grand pourvoyeur de buts lors de la saison éclatante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et sa capacité de finition remarquable, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Une dynamique similaire s’observe en équipe de France : si Mbappé est salué pour ses buts, Olise récolte les éloges pour son jeu étincelant dans la surface. C’est d’une passe millimétrée qu’il a permis à Mbappé d’ouvrir le score contre le Sénégal lors du premier match, et son excellente maîtrise du ballon lui a valu d’être nommé « Homme du match » par la FIFA lors de cette victoire 3-1.

    Il totalise désormais cinq passes décisives en Coupe du monde, après avoir servi deux buts à Mbappé ainsi qu’un chacun à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | France

    À 27 ans, Kylian Mbappé possédait déjà un palmarès impressionnant : une médaille d’or et une médaille d’argent, ainsi qu’un total de 12 buts en 14 matchs, soit le même bilan que la légende brésilienne Pelé à l’aube du tournoi.

    Mais le natif de Bondy semble bien parti pour devenir le meilleur joueur de tous les temps sur cette scène, puisqu’il a dépassé l’icône brésilienne dès son premier match aux États-Unis, en inscrivant un doublé qui a contribué à la victoire 3-1 des Bleus.

    Il a ensuite été décisif face au Sénégal, profitant d’une complicité évidente avec Olise, puis il a ouvert le score lors de la victoire 3-0 contre l’Irak avant d’offrir à Ousmane Dembélé un triplé retentissant lors du succès 4-1 face à la Norvège.

    En seizièmes de finale face à la Suède, il a d’abord vu son premier essai être refusé, avant de marquer l’ouverture du score et de conclure la rencontre d’une troisième réalisation, assurant ainsi la qualification des Bleus.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentine

    Lionel Messi a déjà tout gagné, souvent en plusieurs occasions, et connaît parfaitement la recette du Ballon d’Or. Il en possède déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris atteste d’une longévité remarquable.

    La star argentine, qui avait devancé Mbappé pour remporter ce prix il y a quatre ans, a entamé l’édition 2026 par un triplé contre l’Algérie, offrant à l’Argentine une victoire 3-0 lors de son entrée en lice.

    Ce triplé lui a permis d’égaler le record de 16 buts en Coupe du monde, avant d’établir une nouvelle marque avec un doublé contre l’Autriche lors de la deuxième journée. Entré en jeu face à la Jordanie, l’icône sud-américaine a ensuite transformé un coup franc pour devenir le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs dans l’épreuve.