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Classement des favoris au Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 : Lamine Yamal, Michael Olise et tous les candidats en lice pour remporter le prix de la FIFA

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La Coupe du monde 2026 a enfin débuté, et les 48 équipes s'affrontent désormais pour remporter ce trophée tant convoité. Si le titre collectif reste l'objectif principal de tous les participants, certains espèrent s'imposer comme le meilleur joueur de toute la compétition. Mais qui sont les principaux prétendants et qui mène la course au prestigieux Ballon d'or ?

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au simple nombre de buts marqués. Attribué par un vote des représentants des médias, il permet à l’organisation du tournoi de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur la compétition.

Si ce prix a souvent récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán figurent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modric – font également partie de la liste.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane briguent également le trône.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la place est aussi laissée à un outsider capable de émerger, le talent étant réparti aux quatre coins du tournoi. Voici, selon GOAL, le classement des principaux prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espagne

    Tout juste sacré champion d’Espagne avec Barcelone, où il a été désigné meilleur joueur du championnat, Lamine Yamal, finaliste du Ballon d’Or, est devenu un maillon essentiel des espoirs espagnols en Amérique du Nord. Il a déjà prouvé sa capacité à briller sur la scène internationale en jouant un rôle décisif dans le triomphe de l’Espagne à l’Euro 2024, alors qu’il venait tout juste de fêter ses 17 ans.

    Deux ans plus tard, désormais installé parmi l’élite mondiale, il peut devenir le premier adolescent à soulever le Ballon d’Or de la Coupe du monde si la Roja triomphe cet été.

    • Publicité
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Angleterre

    Avec pas moins de 61 buts en 51 matchs sous les couleurs du Bayern Munich la saison passée, Harry Kane, fraîchement couronné Soulier d’or européen, s’apprête à faire trembler toutes les défenses de la compétition.

    Auteur de 11 buts lors de ses 12 dernières sorties sous le maillot des Three Lions, il pourra compter sur le soutien de Jude Bellingham, Bukayo Saka et Marcus Rashford pour alimenter sa soif de titres sous les ordres de Thomas Tuchel d’ici 2026.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | France

    Il est peut-être prématuré de considérer d’emblée Kylian Mbappé, âgé de 27 ans, comme une légende de la Coupe du monde, mais quand on sait qu’il a déjà remporté une médaille d’or et une médaille d’argent et qu’il affiche le même bilan de buts que l’icône brésilienne Pelé (12 buts en 14 matchs), son statut est indéniable.

    Si sa deuxième saison au Real Madrid s’est conclue sans titre majeur, l’international tricolore a tout de même terminé meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Liga. À la tête d’une équipe de France débordant de talents, sa capacité à créer et à concrétiser les occasions le positionne comme un sérieux prétendant au Ballon d’Or.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentine

    Déjà bien loti en trophées, Lionel Messi a conquis la plupart des titres majeurs – souvent à plusieurs reprises – et connaît parfaitement la formule pour remporter le Ballon d’Or. Il en détient déjà deux et, alors qu’il fêtera ses 39 ans durant la Coupe du monde, sa présence parmi les favoris avant même le coup d’envoi atteste d’une longévité remarquable.

    Quatre ans plus tard, après une série de performances étincelantes (sept buts, trois passes décisives), il avait devancé Mbappé pour soulever le trophée au Qatar. S’il parvenait à rééditer cet exploit, il entrerait encore un peu plus dans la légende.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Ousmane Dembélé | France

    Double champion d’Europe en titre avec le PSG et actuel détenteur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé s’impose comme un candidat crédible pour le prochain sacre individuel.

    Si sa carrière en Bleu a été ponctuée de blessures et de soucis en club, son retour en forme ces derniers mois l’intègre logiquement dans la course.

  • Raphinha | Brésil

    Raphinha a connu plusieurs blessures cette saison, mais il possède la capacité de faire basculer les matchs en faveur du Brésil. L’ailier, très sûr de lui, en est conscient et se dit prêt, avec son coéquipier Vinicius Junior, à faire la différence dans la quête d’un sixième titre mondial qui échappe à la Seleção depuis longtemps.

    « En matière d’exploitation de l’espace en attaque, je pense qu’il est le meilleur joueur du monde », a déclaré Carlo Ancelotti, qui espère tirer le meilleur de lui en Amérique du Nord.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vinicius Junior | Brésil

    Malgré une saison mouvementée avec le Real Madrid, Vinicius Junior a confirmé son talent en inscrivant 21 buts et en délivrant 10 passes décisives en Liga et en Ligue des champions.

    Pilier de la Seleção depuis cinq ans et habitué des schémas d’Ancelotti, il semble aujourd’hui le mieux placé pour prendre le relais et guider le Brésil vers un nouveau sacre mondial, en l’absence de Neymar, toujours blessé.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Pedri | Espagne

    Il a été le moteur du FC Barcelone lors de la conquête de son deuxième titre consécutif de Liga sous la houlette de Hansi Flick, et son importance au sein de l’équipe nationale est capitale.

    Évoluant au sein d’un milieu de terrain où figurent déjà Rodri, Fabian Ruiz, Gavi et Mikel Merino, le talent du joueur de 23 ans se distingue : il dicte le tempo du jeu et perce les défenses adverses par ses passes, s’imposant comme un maillon essentiel du système de Luis de la Fuente.

  • Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | Portugal

    Malgré une saison contrastée pour Manchester United, Bruno Fernandes a brillé. Le meneur portugais a établi le nouveau record de passes décisives en une seule exercice de Premier League, ce qui lui a valu le titre de joueur de l’année et a permis aux Red Devils de décrocher une troisième place inespérée.

    Il abordera donc la prochaine Coupe du monde des clubs avec une motivation débordante, déterminé à former un duo redoutable avec Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et leurs coéquipiers, afin de faire mieux que le quart de finale atteint en 2022.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Michael Olise | France

    Si Harry Kane a certes été le principal artificier de la campagne fulgurante du Bayern Munich, c’est Michael Olise qui a séduit nombre de supporters. Grâce à sa vitesse fulgurante, son excellent contrôle de balle et son sens du but affûté, le joueur de l’année de la Bundesliga a inscrit 20 buts et délivré 25 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions, où le Bayern a atteint les demi-finales.

    Aucun signe de baisse de régime à l’approche de la compétition : malgré un calendrier chargé, il a récemment mené la France vers une victoire 3-1 face à l’Irlande du Nord en match amical, signant au passage un hat-trick.