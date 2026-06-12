Classement des favoris au Ballon d’or de la Coupe du monde 2026 : Lamine Yamal, Michael Olise et tous les candidats en lice pour remporter le prix de la FIFA

Le prestigieux Ballon d’Or ne se limite pas au simple nombre de buts marqués. Attribué par un vote des représentants des médias, il permet à l’organisation du tournoi de récompenser les joueurs pour leur excellence globale et leur influence sur la compétition.

Si ce prix a souvent récompensé des attaquants au fil des ans, des milieux de terrain et même un gardien de but ont aussi été couronnés. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinédine Zidane et Diego Forlán figurent parmi les anciens lauréats, tandis que deux stars encore en activité – Lionel Messi et Luka Modric – font également partie de la liste.

Messi, seul double lauréat (2014, 2022), vise un deuxième sacre consécutif. Mais Kylian Mbappé, finaliste 2022, Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, la pépite espagnole Lamine Yamal et le capitaine anglais Harry Kane briguent également le trône.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo vise un nouveau trophée avec le Portugal, tandis que Vinicius Junior et Raphinha peuvent propulser le Brésil vers un sixième sacre.

Avec 48 équipes en lice, la place est aussi laissée à un outsider capable de émerger, le talent étant réparti aux quatre coins du tournoi. Voici, selon GOAL, le classement des principaux prétendants au Ballon d’Or de la Coupe du monde 2026.