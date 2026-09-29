Classement de puissance de la NWSL : Jaedyn Shaw entre dans l’histoire alors que Gotham FC reste n°1, Ashley Sanchez égale le record de buts sur une saison

Jaedyn Shaw a transformé ce qui ressemblait à un week-end de routine pour Gotham FC en un nouveau jalon. Opposé à Chicago, dernier du classement, Gotham FC a poursuivi sa saison dominante grâce au doublé de Shaw. Ses huitième et neuvième buts de la saison ont fait d’elle la plus jeune joueuse de l’histoire de la NWSL à atteindre la barre des 25 buts en carrière.

Pour Chicago, cette défaite a officiellement mis fin à ses espoirs de play-offs. Racing Louisville et Bay FC ont également été éliminés ce week-end.

Le North Carolina Courage a laissé filer trois points face à l’Utah Royals, mais Ashley Sanchez a tout de même eu un motif de célébration. La leader du classement des buteuses a inscrit son 20e but de la saison, égalant le record sur une saison de Temwa Chawinga.

Ailleurs, Angel City a créé la surprise contre le Washington Spirit, tandis qu’un doublé de Jess Fishlock a aidé le Seattle Reign à balayer Boston Legacy. Kansas City Current a inscrit quatre buts contre Denver Summit FC, avec un triplé de Haley Hopkins.

Les semaines filent et la course aux play-offs devient plus claire. Après un nouveau week-end riche en rebondissements, GOAL classe les 16 équipes de NWSL.