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Jaedyn ShawGetty Images
Traduit par

Classement de puissance de la NWSL : Jaedyn Shaw entre dans l’histoire alors que Gotham FC reste n°1, Ashley Sanchez égale le record de buts sur une saison

NWSL
FEATURES
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez

Angel City a surpris Washington et Kansas City a inscrit quatre buts, tandis que les espoirs de qualification en play-offs du Chicago Stars, de Racing Louisville et de Bay FC ont pris fin.

Jaedyn Shaw a transformé ce qui ressemblait à un week-end de routine pour Gotham FC en un nouveau jalon. Opposé à Chicago, dernier du classement, Gotham FC a poursuivi sa saison dominante grâce au doublé de Shaw. Ses huitième et neuvième buts de la saison ont fait d’elle la plus jeune joueuse de l’histoire de la NWSL à atteindre la barre des 25 buts en carrière.

Pour Chicago, cette défaite a officiellement mis fin à ses espoirs de play-offs. Racing Louisville et Bay FC ont également été éliminés ce week-end.

Le North Carolina Courage a laissé filer trois points face à l’Utah Royals, mais Ashley Sanchez a tout de même eu un motif de célébration. La leader du classement des buteuses a inscrit son 20e but de la saison, égalant le record sur une saison de Temwa Chawinga.

Ailleurs, Angel City a créé la surprise contre le Washington Spirit, tandis qu’un doublé de Jess Fishlock a aidé le Seattle Reign à balayer Boston Legacy. Kansas City Current a inscrit quatre buts contre Denver Summit FC, avec un triplé de Haley Hopkins.

Les semaines filent et la course aux play-offs devient plus claire. Après un nouveau week-end riche en rebondissements, GOAL classe les 16 équipes de NWSL.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 3-1 contre Gotham FC

    Conséquences : Il y a peut-être un peu d’espoir pour Chicago avecVlatko Andonovski dans l’équation, mais rien ne sauvera cette saison. Le Stars n’a plus que 17 points et reste à la dernière place du classement du championnat avec un bilan général de 5-19-2.

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Classement précédent : 14

    Résultat : Défaite 2-0 contre le San Diego Wave

    Conséquences : Racing Louisville a concédé une nouvelle défaite, cette fois contre une très bonne équipe de San Diego. Racing Louisville occupe l’avant-dernière place avec seulement 23 points. Cette défaite contre le Wave était sa 17e de la saison.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Classement précédent : 15

    Résultat : Défaite 3-1 contre l'Orlando Pride

    Conséquences : Racheal Kundananji, de Bay FC, a inscrit son troisième but de la saison, mais l'équipe du nord de la Californie n'a pas pu arrêter le Pride, en déplacement. Bay FC occupe la 13e place du classement du championnat et est à égalité avec le Legacy, avec 26 points.

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  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Classement précédent : 13

    Résultat : Défaite 2-0 contre Seattle Reign

    Conséquences : Boston avait semblé plus compétitif au cours des dernières semaines, ce qui a rendu cette défaite sans marquer contre Seattle un peu surprenante. Le Legacy occupe la 14e place du classement, à égalité avec Bay FC avec 26 points.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Classement précédent : 12

    Résultat : Match nul 1-1 contre les Portland Thorns

    Conséquences : Un point contre Portland est un bon résultat pour Houston, 12e du classement. Les débutantes Kat Rader et Kate Faasse ont apporté un nouvel élan au Dash dans l’axe, mais l’équipe a eu du mal à livrer une performance complète.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Classement précédent : 11

    Résultat : Victoire 3-1 contre Bay FC

    Conséquences : Orlando Pride a inscrit trois buts face à Bay FC, grâce à un doublé de Haley McCutcheon et à une réalisation de Jacqueline Ovalle dans le temps additionnel. Le Pride n’est toujours pas assuré de se qualifier pour les play-offs et occupe actuellement la 11e place.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Classement précédent : 10

    Résultat : Victoire 4-1 contre Denver Summit FC

    Conséquences :Le Kansas City Current a semblé être la meilleure version de lui-même ce week-end, et c’est Haley Hopkins qui a vraiment pris ses responsabilités pour le Current, en inscrivant un triplé.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Sommet de Denver

    Classement précédent : 9

    Résultat : Défaite 4-1 contre le Kansas City Current

    Conséquences : Le Summit n’a pas réussi à tenir après que Lindsey Heaps a donné l’avantage à l’équipe de Denver à la 13e minute. Denver occupe la 10e place du classement du championnat, donc l’équipe devra enchaîner davantage de victoires si elle veut se qualifier pour les play-offs.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Classement précédent : 8

    Résultat : Victoire 2-0 contre Boston Legacy

    Conséquences : Jess Fishlock, du Seattle Reign, a inscrit les deux buts pour permettre au Legacy de s’incliner 2-0 vendredi. Le Reign occupe le milieu de tableau, à la huitième place, et devra obtenir un gros résultat contre le Courage vendredi pour rester au-dessus de la ligne des play-offs.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Classement précédent : 7

    Résultat : Victoire 1-0 contre le Washington Spirit

    Conséquences : Un excellent résultat pour Angel City qui, malgré de bonnes dispositions cette saison, n’avait pas réussi à enchaîner une série de victoires régulière. Ce succès contre une équipe de tête est exactement le coup de boost dont l’équipe de Los Angeles a besoin pour réaliser une belle fin de saison.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Classement précédent : 6

    Résultat : Match nul 1-1 contre le Houston Dash

    Conséquences : Les Thorns ont encaissé un but dès la 10e minute de jeu, mais ont réussi à égaliser en fin de seconde période. Elles s’en sont sorties avec un point face à une équipe de Houston presque en bas de tableau.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Classement précédent : 5

    Résultat : Victoire 2-1 contre le North Carolina Courage

    Conséquences : Le Utah Royals a ouvert le score et, malgré un penalty concédé avant la pause, a tout de même réussi à en inscrire un autre face au Courage. Les Royals occupent désormais la quatrième place du classement, à un seul point du Spirit.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Classement précédent : 4

    Résultat : Défaite 1-0 contre Angel City

    Conséquences : Le Washington Spirit s’est incliné face à Angel City à domicile à la 88e minute. Le Spirit a traversé une période compliquée lors des deux derniers week-ends et, malgré ces trois points perdus, reste à la troisième place.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Classement précédent : 3

    Résultat : Défaite 2-1 contre le Utah Royals

    Conséquences : Ashley Sanchez a inscrit son 20e but de la saison pour égaler le record de buts sur une seule saison en NWSL, mais le Courage s’est tout de même incliné face à l’Utah. Vu la forme de Sanchez et de la ligne d’attaque de la Caroline du Nord, il est surprenant de voir le Courage à la neuvième place, juste sous la ligne des play-offs.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Classement précédent : 2

    Résultat : Victoire 2-0 contre Racing Louisville

    Conséquences : Le Wave a fait le travail grâce à deux buts en première période et reste en grande forme. L’équipe y est parvenue sans Cat Macario, qui a signé plus tôt cette année mais n’a pas encore joué pour le club. Elle a récemment été inscrite sur la liste des blessées pour le reste de la saison.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Classement précédent : 1


    Résultat : Victoire 3-1 contre les Chicago Stars


    Conséquences : Avec une place en play-offs déjà assurée, Gotham vise le premier NWSL Shield de l’histoire du club. Sam Kerr a délivré la passe sur l’ouverture du score avant de marquer de la tête le deuxième but contre Chicago, aidant Gotham à porter sa série d’invincibilité à domicile, un record du club, à 11 matches. L’équipe compte six points d’avance en tête à quatre matches de la fin.