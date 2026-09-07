Une série d’invincibilité interrompue, un record de buts battu, et une course en tête qui se resserre de semaine en semaine. La 20e journée a offert son lot de spectacle en NWSL.

Le nouveau venu Denver Summit FC a mis fin à la série de 10 matches sans défaite de Gotham FC, tandis que le North Carolina Courage a donné une leçon en inscrivant six buts contre les Chicago Stars. Ashley Sanchez a montré la voie avec un triplé, creusant son avance au classement du Soulier d’or et établissant le record de buts sur une saison en NWSL pour une Américaine avec 18 réalisations en 23 matches.

À Providence Park, deux membres du « Triple Espresso » se sont retrouvées, mais une seule est repartie avec les trois points. Trinity Rodman et le Washington Spirit ont dominé Sophia Wilson et les Portland Thorns 2-1 pour revenir à deux points de Gotham, leader.

Ailleurs, le Boston Legacy a créé la surprise face aux Utah Royals en s’imposant 2-1, tandis que le Seattle Reign a surpris le San Diego Wave avec une victoire 1-0. Ces résultats ont laissé les Royals, le Courage et le Wave à égalité à la troisième place avec 39 points, ajoutant encore un peu plus de suspense à la lutte en tête.

Du triplé de Sanchez pour le Courage au doublé d’Evelyn Shores pour Angel City, les buts à revoir n’ont pas manqué. Mais qui grimpe, et qui recule ? Voici où se situent les 16 équipes dans les dernières Power Rankings NWSL de GOAL.