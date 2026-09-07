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Denver Summit FCScoreplay

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Classement de puissance de la NWSL : Ashley Sanchez, recordwoman, propulse le North Carolina Courage à la 1re place tandis que Denver Summit surprend le Gotham FC

NWSL
A. Sanchez
Gotham FC
Washington Spirit
Denver Summit FC

Ashley Sanchez bat le record du plus grand nombre de buts sur une saison en NWSL américaine alors que North Carolina prend la tête de notre classement, tandis que Denver met fin à la série de 10 matches sans défaite de Gotham.

Une série d’invincibilité interrompue, un record de buts battu, et une course en tête qui se resserre de semaine en semaine. La 20e journée a offert son lot de spectacle en NWSL.

Le nouveau venu Denver Summit FC a mis fin à la série de 10 matches sans défaite de Gotham FC, tandis que le North Carolina Courage a donné une leçon en inscrivant six buts contre les Chicago Stars. Ashley Sanchez a montré la voie avec un triplé, creusant son avance au classement du Soulier d’or et établissant le record de buts sur une saison en NWSL pour une Américaine avec 18 réalisations en 23 matches.

À Providence Park, deux membres du « Triple Espresso » se sont retrouvées, mais une seule est repartie avec les trois points. Trinity Rodman et le Washington Spirit ont dominé Sophia Wilson et les Portland Thorns 2-1 pour revenir à deux points de Gotham, leader.

Ailleurs, le Boston Legacy a créé la surprise face aux Utah Royals en s’imposant 2-1, tandis que le Seattle Reign a surpris le San Diego Wave avec une victoire 1-0. Ces résultats ont laissé les Royals, le Courage et le Wave à égalité à la troisième place avec 39 points, ajoutant encore un peu plus de suspense à la lutte en tête.

Du triplé de Sanchez pour le Courage au doublé d’Evelyn Shores pour Angel City, les buts à revoir n’ont pas manqué. Mais qui grimpe, et qui recule ? Voici où se situent les 16 équipes dans les dernières Power Rankings NWSL de GOAL.

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 6-0 contre le North Carolina Courage

    Conséquences : Un week-end de plus, et encore six buts encaissés. Les Chicago Stars restent engluées à la dernière place du classement avec seulement 16 points, et leurs espoirs, déjà minces, de participer aux play-offs s’amenuisent rapidement.

    • Publicité
  • Bay FCScoreplay

    15Bay FC

    Classement précédent : 14

    Résultat : Défaite 2-1 contre les Kansas City Current

    Conséquences : Bay FC est tombé à l'avant-dernière place après avoir laissé filer trois points contre les Kansas City Current ce week-end. L'attaquante Karlie Lema a inscrit l'unique but de son équipe pour égaliser quelques minutes après la pause, mais Bay FC n'a pas réussi à empêcher le Current de marquer, les visiteuses prenant l'avantage juste avant la 90e minute.

  • Boston LegacyScoreplay

    14Boston Legacy

    Classement précédent : 15

    Résultat : Victoire 2-1 contre l’Utah Royals

    Conséquences : Une victoire impressionnante contre une solide équipe de l’Utah donne au Boston Legacy de quoi s’appuyer pour sa saison inaugurale. Cependant, avec 23 points et six places de retard sur la ligne des play-offs, l’équipe a encore beaucoup de terrain à rattraper.

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    13Racing Louisville

    Classement précédent : 13

    Résultat : Défaite 2-0 contre Angel City

    Conséquences : Racing Louisville a eu des moments de grâce, mais n'a malheureusement pas réussi à trouver le chemin des filets ni à empêcher Angel City de marquer. Racing Louisville est à égalité à la troisième place en partant de la fin avec 23 points et un bilan global de 7-14-2.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Classement précédent : 12

    Résultat : Défaite 3-1 contre l'Orlando Pride

    Conséquences : Le Dash occupe la 12e place du classement du championnat et a laissé filer trois points face au Pride dans un match qui aurait vraiment pu basculer d'un côté comme de l'autre. Le Dash ne compte que 26 points et se trouve à trois points du Pride.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Classement précédent : 11

    Résultat : Victoire 3-1 contre le Houston Dash

    Conséquences : Inscrire trois buts contre le Dash constitue un solide résultat pour le Pride, et bien sûr l’un de ces buts a été marqué par Barbra Banda. Banda est toujours en lice pour le Soulier d’or avec 14 buts en 19 matches joués.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10Kansas City

    Classement précédent : 10

    Résultat : Victoire 2-1 contre Bay FC

    Conséquences : The Current a battu Bay FC 2-1, grâce à des buts d’Izzy Rodriguez et de Rocky Rodriguez. The Current compte 37 points et occupe la septième place du classement.

  • Seattle ReignGetty Images

    9Seattle Reign

    Classement précédent : 9

    Résultat : Victoire 1-0 contre San Diego Wave

    Conséquences : Seattle Reign s’est imposé de justesse face à San Diego Wave, mais ce résultat a suffi pour assurer la huitième place du classement avec 34 points. Prochain rendez-vous pour le Reign : Bay FC, samedi.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Sommet de Denver

    Classement précédent : 8

    Résultat : Victoire 3-0 contre Gotham FC

    Conséquences : Denver Summit a peut-être créé la surprise du week-end en battant les championnes en titre non pas d’un ou deux, mais de trois buts. Trois joueuses différentes de Denver ont marqué et cette victoire a porté la nouvelle franchise à 30 points et à la 10e place du classement du championnat.

  • Angel City FCScoreplay

    7Angel City

    Classement précédent : 7

    Résultat : Victoire 2-0 contre Racing Louisville

    Conséquences : Angel City a trouvé son rythme au bon moment et n’est plus qu’à un point de la huitième place, synonyme de qualification pour les play-offs. Evelyn Shores a inscrit un doublé pour offrir à Angel City trois points à l’extérieur.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Classement précédent : 6

    Résultat : Défaite 2-1 contre le Washington Spirit

    Conséquences : Sophia Wilson a transformé le penalty en début de match, mais cela n’a pas suffi à empêcher le Washington Spirit d’égaliser puis de prendre l’avantage. Les Thorns occupent la sixième place du classement du championnat avec 38 points. Les Thorns affronteront ensuite les Chicago Stars dimanche.

  • Utah RoyalsScoreplay

    5Utah Royals

    Classement précédent : 2

    Résultat : Défaite 2-1 contre Boston Legacy

    Conséquences : Une défaite contre le nouveau venu Boston freine la progression de l’Utah près du sommet et le fait reculer de trois places dans notre classement. Les Royals restent toutefois pleinement dans la bataille au classement, à égalité avec 39 points avec la Caroline du Nord et San Diego.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Classement précédent : 5

    Résultat : Défaite 1-0 contre le Seattle Reign

    Conséquences : San Diego a contrôlé la possession, mais n’a pas réussi à faire la différence, Seattle infligeant une défaite frustrante. Le Wave occupe la cinquième place du classement, à égalité avec l’Utah et North Carolina avec 39 points. L’équipe gagne néanmoins une place dans notre classement, les Royals glissant derrière elle après leur défaite contre Boston.

  • Washington SpiritScoreplay

    3Washington Spirit

    Classement précédent : 4

    Résultat : Victoire 2-1 contre les Portland Thorns

    Conséquences : Washington continue de réduire l’écart sur Gotham, avec une victoire renversante à Portland qui le laisse à seulement deux points de la tête. Le penalty de Tara Rudd à la 59e minute a annulé le penalty précoce de Sophia Wilson avant que Trinity Rodman ne serve Mélissa Bethi pour le but de la victoire à la 80e minute.

  • Gotham FCScoreplay

    2Gotham FC

    Classement précédent : 1

    Résultat : Défaite 3-0 contre Denver Summit

    Conséquences : Denver a mis un terme retentissant à la série de 10 matches sans défaite de Gotham dimanche, en surprenant les championnes en titre. Gotham reste en tête du classement, mais son avance se réduit, avec le Washington Spirit désormais à seulement deux points.

  • Ashley SanchezGetty Images

    1North Carolina Courage

    Classement précédent : 3

    Résultat : Victoire 6-0 contre les Chicago Stars

    Conséquences : Deux mots : Ashley Sanchez. Son triplé lui a permis d’atteindre 18 buts en 23 apparitions, creusant son avance dans la course au Soulier d’or et établissant le record de buts sur une seule saison en NWSL pour une Américaine. Chicago a souffert toute la saison, mais lui en passer six a été une manière éclatante pour le Courage de s’emparer de notre première place.