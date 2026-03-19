Classement de puissance de la Ligue des champions 2025-2026 : Arsenal reprend la tête tandis que Barcelone et Liverpool rappellent à point nommé pourquoi il ne faut pas les écarter avant les quarts de finale

Soixante-huit buts ont été marqués au cours des huit rencontres, soit une moyenne de 4,25 par match, offrant aux supporters de tout le continent un spectacle quasi ininterrompu. La Premier League a été la grande perdante de ce tour, quatre de ses six représentants ayant été éliminés, tandis qu’une poignée d’anciens vainqueurs se sont positionnés pour un nouveau parcours de choix grâce à des performances remarquables.

Alors que les huitièmes de finale sont désormais derrière nous, qui est désormais le mieux placé pour aller jusqu'au bout et soulever le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe ci-dessous tous les prétendants encore en lice...

Dernière mise à jour : 12 mars 2026. Équipes éliminées : Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray et Tottenham.