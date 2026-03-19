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Champions League Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Classement de puissance de la Ligue des champions 2025-2026 : Arsenal reprend la tête tandis que Barcelone et Liverpool rappellent à point nommé pourquoi il ne faut pas les écarter avant les quarts de finale

Même si la phase de groupes, qui s'est étirée péniblement sur les cinq premiers mois de la saison, et les barrages ont offert quelques moments forts, pour beaucoup, la Ligue des champions ne commence véritablement qu'avec le coup d'envoi des huitièmes de finale. Si vous faites partie de ces supporters, vous avez sans doute adoré cette dernière semaine de compétition européenne.

Soixante-huit buts ont été marqués au cours des huit rencontres, soit une moyenne de 4,25 par match, offrant aux supporters de tout le continent un spectacle quasi ininterrompu. La Premier League a été la grande perdante de ce tour, quatre de ses six représentants ayant été éliminés, tandis qu’une poignée d’anciens vainqueurs se sont positionnés pour un nouveau parcours de choix grâce à des performances remarquables.

Alors que les huitièmes de finale sont désormais derrière nous, qui est désormais le mieux placé pour aller jusqu'au bout et soulever le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe ci-dessous tous les prétendants encore en lice...

Dernière mise à jour : 12 mars 2026. Équipes éliminées : Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray et Tottenham.

  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Sporting CP ⬆️

    Avant cette saison, seules quatre équipes avaient réussi à remonter un déficit de trois buts ou plus après le match aller d’un huitième de finale de Ligue des champions pour finalement s’imposer, mais le Sporting a porté ce chiffre à cinq après avoir pris d’assaut le Bodo/Glimt dès la première minute à Lisbonne et s’être imposé en prolongation, s’imposant finalement 5-0 ce soir-là pour mettre fin au parcours de rêve des Norvégiens.

    L'équipe de Rui Borges a bénéficié d'un peu de chance, compte tenu de la légèreté de la décision d'accorder un penalty pour une main qui a permis d'égaliser, mais elle a finalement mérité son large succès ce soir-là, compte tenu de sa domination dans la capitale portugaise. Elle devra toutefois élever encore son niveau de jeu si elle veut avoir une chance de battre Arsenal en quarts de finale.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Liverpool ↔️

    La troisième fois a été la bonne pour Liverpool mercredi : après deux défaites à l'extérieur face à Galatasaray en Ligue des champions cette saison, les Reds ont enfin pris le dessus sur le géant turc, s'imposant 4-0 à Anfield pour valider leur qualification pour les quarts de finale. Mohamed Salah a surmonté son penalty manqué en première mi-temps pour marquer un but magnifique et contribuer à deux autres réalisations, dans ce que Jamie Carragher a qualifié de « meilleure performance de la saison » des Reds.

    Malgré ses difficultés en Premier League cette saison, l'équipe d'Arne Slot a désormais montré de quoi elle était capable, même si le Paris Saint-Germain constituera un adversaire plus coriace au prochain tour. Liverpool est bien sûr en quête de revanche après sa défaite de la saison dernière face au futur vainqueur en huitièmes de finale, mais il devra encore élever son niveau de jeu s'il veut aller plus loin dans la compétition cette saison.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    6Atlético Madrid ↔️

    L'Atlético Madrid a fait le plus gros du travail en éliminant Tottenham lors du match aller des huitièmes de finale, s'imposant 5-2 dans une rencontre que les joueurs de Premier League, en difficulté, leur ont en grande partie offerte. Cela ne devrait toutefois pas servir d'excuse à leur défaite 3-2 lors du match retour, même si l'équipe d'Ivan Tudor semble montrer des signes d'amélioration dans sa lutte pour éviter la relégation.

    La bonne nouvelle pour Diego Simeone, c'est que Julian Alvarez semble avoir retrouvé sa forme après une période de disette en milieu de saison, mais cette équipe de l'Atlético n'est plus la solide formation qui, il y a dix ans, aidait le « Cholismo » à contrarier régulièrement les géants européens. Les joueurs savent qu'ils peuvent faire mal à leur adversaire des quarts de finale, Barcelone, en attaque, mais les empêcher de marquer à l'autre bout du terrain est une tout autre affaire.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Barcelone ↔️

    Nous l'avons répété à maintes reprises cette saison : nous ne sommes vraiment pas convaincus par Barcelone. Même lors de la victoire écrasante 7-2 contre Newcastle mercredi, certains signes ont montré que la défense restait fragile, en raison de l'insistance de Hansi Flick à jouer la ligne haute, à laquelle s'ajoutent plusieurs blessures touchant des joueurs clés de la défense et Frenkie de Jong devant eux.

    Avec Lamine Yamal et Raphinha, le Barça dispose toujours de deux des attaquants les plus redoutables d'Europe, tandis que Robert Lewandowski a même retrouvé son instinct de buteur face aux Magpies et pourrait bien avoir envie d'un dernier coup d'éclat pour ce qui pourrait bien être sa dernière saison en Ligue des champions. Ajoutez à cela le génie de Pedri, et tout porte à croire que, si les Blaugrana parviennent à rester solides en défense, ils pourraient bien aller jusqu'au bout.

    Dans un premier temps, ils devront éviter de réitérer leur défaite en demi-finale de la Copa del Rey face à l’Atlético Madrid lorsqu’ils affronteront l’équipe de Diego Simeone en quarts de finale, les Rojiblancos ayant littéralement démoli le Barça au Metropolitano lors de cette double confrontation.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ↔️

    Allons-nous enfin en tirer une leçon ?! Le Real Madrid abordait son match des huitièmes de finale contre Manchester City sans son trio de blessés composé notamment de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, alors que les récentes défaites face à Osasuna et Getafe étaient encore fraîches dans les mémoires. Était-il donc vraiment surprenant qu’il ne parvienne pas à faire resurgir sa magie de l’époque de la Ligue des champions, vu à quel point les chances étaient contre lui ?...

    Le remarquable triplé de Fede Valverde lors du match aller avait donné à Madrid le contrôle total de cette confrontation phare du tour, et bien qu'il ait fallu que Thibaut Courtois soit au sommet de son art et que Bernardo Silva se fasse expulser en milieu de première mi-temps du match retour pour assurer une qualification confortable à l'Etihad, l'équipe d'Álvaro Arbeloa a réussi son pari grâce à deux buts de Vinicius Jr.

    Le Brésilien est en quelque sorte un spécialiste des phases à élimination directe, et il a déclaré qu’il attendait désormais avec impatience la « meilleure partie de la saison », le Real Madrid semblant soudainement redevenir un candidat sérieux au titre. S’ils parviennent à venir à bout de la puissante machine du Bayern Munich en quarts de finale, rares seront ceux qui parieront contre les Blancos pour aller jusqu’au bout.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    3Paris Saint-Germain ↔️

    Le PSG n'est peut-être plus cette équipe invincible qui balayait tous ses adversaires sur son passage pour remporter la compétition la saison dernière, mais il s'est montré bien plus proche de son meilleur niveau lors de sa victoire écrasante contre Chelsea la semaine dernière, s'imposant finalement 8-2 sur l'ensemble des deux matchs après avoir scellé le sort de la rencontre dès le début du match retour à Stamford Bridge.

    Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola retrouvent leur forme, tandis qu'Ousmane Dembélé est sur le point de surmonter ses problèmes physiques, alors que les champions de France entrent dans la phase la plus cruciale de la saison. L'équipe de Luis Enrique partira donc favorite pour venir à bout de Liverpool en quarts de finale, ce qui signifie que la défense de son titre continental est tout à fait envisageable.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    2Bayern Munich ⬇️

    Il n'était pas nécessaire que le Bayern Munich écrase l'Atalanta 10-2 sur l'ensemble des deux matchs pour nous convaincre que les Bavarois sont de sérieux prétendants au titre de la Ligue des champions cette saison. Nous le savions déjà depuis leur victoire contre le PSG au Parc des Princes, alors qu'ils n'étaient plus que dix.

    Cependant, la victoire écrasante des champions de Bundesliga face aux vainqueurs de la Ligue Europa 2024 a été un rappel incroyable de la qualité de l'équipe de Vincent Kompany – d'autant plus que Harry Kane, favori du Ballon d'Or, n'a joué que lors du match retour.

    Ainsi, même si le Bayern se trouve indéniablement du mauvais côté du tableau et aurait sans doute préféré éviter le Real Madrid à ce stade, nous pensons qu'il est juste de dire qu'il n'a aucune raison de craindre aucune des équipes encore en lice dans cette compétition.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    1Arsenal ⬆️

    Arsenal n'était pas au meilleur de sa forme à Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale, mais a suffisamment relevé son niveau de jeu à l'Emirates pour finalement se qualifier sans encombre. Sans l'intervention du gardien du Bayer, Janis Blaswich, les Gunners auraient remporté la victoire beaucoup plus facilement ; au final, il leur a fallu un superbe premier but en Ligue des champions d'Eberechi Eze et une frappe peu impressionnante de Declan Rice pour s'assurer une victoire méritée.

    Leur parcours dans la partie « facile » du tableau emmène désormais Arsenal à Lisbonne pour affronter le Sporting CP, et même si leur quête de quatre trophées pourrait encore avoir un effet néfaste sur leur niveau d'énergie alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de la saison, les Gunners restent les finalistes les plus probables parmi les huit équipes encore en lice, et devraient donc à nouveau être considérés comme favoris.