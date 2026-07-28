Un nouveau week-end de NWSL a apporté son lot de mouvements aux deux extrémités du classement.

Seattle Reign a frappé le plus grand coup en allant s’imposer 2-0 sur le terrain de San Diego. Maddie Mercado a ouvert le score avant que Jordyn Bugg ne scelle les trois points, infligeant au Wave une coûteuse défaite à domicile. San Diego est tombé à la quatrième place du classement, tandis que Seattle est remonté au 10e rang.

Le choc de vendredi soir avait lui aussi une grande importance, puisqu’Orlando a continué à arracher des résultats avec une victoire 1-0 contre Chicago malgré l’absence de son attaquante vedette et meilleure buteuse du championnat, Barbra Banda, actuellement à la Coupe d’Afrique des nations féminine.

Ailleurs, Gotham et Portland se sont partagé les points dans un résultat qui n’a guère permis de départager deux des meilleures équipes de la ligue. De son côté, Washington a consolidé sa position près du sommet du classement avec une victoire 1-0 contre le club d’expansion Denver, grâce à un but inscrit à la 61e minute par la prodige italienne Sofia Cantore.

Avec autant de clubs regroupés dans le classement, chaque point prend encore plus d’importance à mesure que la course aux play-offs s’intensifie. Alors que l’écart entre les prétendants continue de se réduire, GOAL classe les 16 équipes...