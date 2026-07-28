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imago-sport-1080152259.jpgSports Press Photo

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Classement de la NWSL : le Washington Spirit trouve la solution, Sam Kerr inscrit son premier but avec Gotham FC et l’Utah Royals FC s’embrase

FEATURES
WOMEN'S FOOTBALL
NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
S. Kerr

Sam Kerr inscrit son premier but avec Gotham FC alors que Gotham FC fait match nul 2-2 contre les Portland Thorns, tandis que Sofia Cantore permet au Washington Spirit de s’imposer 1-0 face à Lindsey Heaps et au Denver Summit FC. GOAL classe les 16 équipes de NWSL dans son Power Ranking de la semaine.

Un nouveau week-end de NWSL a apporté son lot de mouvements aux deux extrémités du classement.

Seattle Reign a frappé le plus grand coup en allant s’imposer 2-0 sur le terrain de San Diego. Maddie Mercado a ouvert le score avant que Jordyn Bugg ne scelle les trois points, infligeant au Wave une coûteuse défaite à domicile. San Diego est tombé à la quatrième place du classement, tandis que Seattle est remonté au 10e rang.

Le choc de vendredi soir avait lui aussi une grande importance, puisqu’Orlando a continué à arracher des résultats avec une victoire 1-0 contre Chicago malgré l’absence de son attaquante vedette et meilleure buteuse du championnat, Barbra Banda, actuellement à la Coupe d’Afrique des nations féminine.

Ailleurs, Gotham et Portland se sont partagé les points dans un résultat qui n’a guère permis de départager deux des meilleures équipes de la ligue. De son côté, Washington a consolidé sa position près du sommet du classement avec une victoire 1-0 contre le club d’expansion Denver, grâce à un but inscrit à la 61e minute par la prodige italienne Sofia Cantore.

Avec autant de clubs regroupés dans le classement, chaque point prend encore plus d’importance à mesure que la course aux play-offs s’intensifie. Alors que l’écart entre les prétendants continue de se réduire, GOAL classe les 16 équipes...

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 1-0 contre l'Orlando Pride

    Conséquences : Chicago a montré qu'il pouvait rester compétitif face à l'une des meilleures équipes de la ligue, l'Orlando Pride, mais a concédé une nouvelle défaite, ce qui porte son total à 12 revers cette saison.

    • Publicité
  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15Racing Louisville

    Classement précédent : 15

    Résultat : Victoire 2-1 contre Angel City

    Conséquences : Racing Louisville a signé l’une des victoires les plus marquantes du week-end, et de l’histoire du club, en faisant tomber Angel City, une équipe mieux classée, tout en affichant le type de résilience qui a parfois fait défaut cette saison.

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14Kansas City Current

    Classement précédent : 12

    Résultat : Défaite 1-0 contre Boston Legacy

    Conséquences : Kansas City a subi un autre résultat frustrant, en s’inclinant de peu contre Boston. L’équipe a clairement souffert de l’absence de Temwa Chawinga, mais une équipe championne doit avoir plus d’une joueuse capable de trouver le chemin des filets.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Sommet de Denver

    Classement précédent : 11

    Résultat : Défaite 1-0 contre le Washington Spirit

    Conséquences : Une défaite d'un but contre le Washington Spirit n'a rien de catastrophique, mais Denver Summit FC doit commencer à transformer les matches serrés en points s'il espère rejoindre le San Diego Wave FC et Bay FC parmi les équipes d'expansion ayant atteint les play-offs dès leur saison inaugurale.

  • Boston Legacy FCGetty

    12Boston Legacy

    Classement précédent : 13

    Résultat : Victoire 1-0 contre Kansas City Current

    Conséquences : Boston a décroché l’une de ses victoires les plus importantes de la saison, en obtenant un succès arraché face à l’équipe de Kansas City. Casey Murphy a été impériale dans le but et a frustré les joueuses du Current sur le plan offensif.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Classement précédent : 9

    Résultat : Défaite 1-0 contre le Houston Dash

    Conséquences : La dynamique de Bay FC a pris un coup après le but victorieux de Linda Ullmark dans le temps additionnel, qui a mis fin à la série de trois matches sans défaite du club. Bay s’est créé des occasions et a poussé Jane Campbell à réaliser sept arrêts, mais son incapacité à les convertir l’a laissé à la merci de la percée tardive de Houston.

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10Houston Dash

    Classement précédent : 12

    Résultat : Victoire 1-0 contre Bay FC

    Conséquences : Houston a pris trois points précieux dans un match serré, en affichant la discipline défensive et la maîtrise nécessaires pour gagner ce type de rencontre. Si l'attaque n'a pas submergé Bay FC, la capacité du Dash à préserver son avantage et à garder sa cage inviolée est un signe encourageant. Jane Campbell a été brillante dans le but, avec sept arrêts réalisés au cours de la soirée.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9Orlando Pride

    Classement précédent : 8

    Résultat : Victoire 1-0 contre les Chicago Stars

    Conséquences : Une courte victoire contre Chicago n’a peut-être pas été la performance la plus dominante, mais la capacité du Pride à rester organisé, à protéger son avantage et à prendre trois points est exactement ce qui lui permet de rester dans la course et en lice pour les play-offs.

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Classement précédent : 6

    Résultat : Défaite 2-1 contre Racing Louisville

    Conséquences : Angel City FC avait enfin l’occasion d’enchaîner et de créer une dynamique, mais une défaite contre une équipe de Racing Louisville FC en quête de points n’a fait que souligner l’inconstance persistante du club, en particulier son incapacité à gérer les fins de matches serrés. Angel City reste un groupe talentueux avec un fort potentiel, mais ce résultat devrait probablement faire reculer le club au classement alors que le ventre mou continue de se resserrer.

  • Ashley SanchezGetty Images

    7North Carolina Courage

    Classement précédent : 5

    Résultat : Défaite 4-1 contre les Utah Royals

    Conséquences : Le Courage a subi un coup d’arrêt important après avoir été dominé lors d’une lourde défaite contre l’Utah. Même si ce résultat n’efface pas les progrès réalisés cette saison, les quatre buts encaissés ont mis en lumière des vulnérabilités défensives qui doivent être corrigées rapidement.


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6Seattle Reign

    Classement précédent : 10

    Résultat : Victoire 2-0 contre San Diego Wave

    Conséquences : Seattle Reign FC a signé l’une des victoires les plus marquantes du week-end, en livrant une performance maîtrisée dans les deux surfaces pour battre San Diego Wave FC. Après une période irrégulière, le Reign tient enfin un résultat référence sur lequel s’appuyer dans sa course aux places qualificatives pour les play-offs.

  • San Diego WaveGetty

    5San Diego Wave

    Classement précédent : 3

    Résultat : Défaite 2-0 contre Seattle Reign

    Conséquences : San Diego a abordé le week-end avec l'occasion de consolider sa place parmi les meilleures équipes de la ligue, mais une performance sans relief face à une équipe de Seattle en forme soulève quelques questions. Le Wave a eu du mal à se créer des occasions régulières dans le dernier tiers du terrain et a été puni par une défense disciplinée du Reign.

  • Sophia WilsonGetty Images

    4Portland Thorns

    Classement précédent : 7

    Résultat : match nul 2-2 contre Gotham FC

    Conséquences : Les Portland Thorns FC continuent de montrer qu’elles peuvent poser des problèmes aux défenses d’élite, mais la régularité reste la plus grande interrogation alors qu’elles naviguent dans une course aux play-offs très serrée. Prendre un point face à Gotham FC permet aux Thorns de se rapprocher à nouveau du haut de ce classement. Portland occupe la cinquième place du classement du championnat avec 28 points, à une longueur de San Diego Wave FC.

  • Utah RoyalsGetty Images

    3Utah Royals

    Classement précédent : 4

    Résultat : Victoire 4-1 contre le North Carolina Courage

    Conséquences : Utah a livré l'une des performances les plus marquantes du week-end, surclassant le North Carolina avec une démonstration d'efficacité offensive. Inscrire quatre buts face à un adversaire de qualité confirme que les Royals sont tout à fait capables de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue, et peut-être même de décrocher une place en play-offs plus tôt que prévu.

  • Sam KerrGetty Images

    2Gotham FC

    Classement précédent : 1

    Résultat : Match nul 2-2 contre les Portland Thorns

    Conséquences : Prendre un point contre un autre prétendant au titre n'est pas un mauvais résultat, même si Gotham a manqué une occasion de marquer les esprits lors d'une affiche de premier plan. L'équipe reste proche du sommet, mais la porte est ouverte pour que les équipes derrière elle réduisent l'écart après un nouveau week-end sans victoire de référence. Toutefois, une grande partie de l'attention autour de Gotham s'est portée sur Sam Kerr, qui a inscrit son premier but depuis son retour à Gotham et en NWSL.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1Washington Spirit

    Classement précédent : 2

    Résultat : Victoire 1-0 contre Denver Summit

    Conséquences : Le Spirit a rarement semblé en difficulté défensivement, et le but de Sofia Cantore à la 61e minute a suffi pour assurer les trois points à Audi Field. Ce n’était pas sa performance la plus convaincante, mais cela a renforcé pourquoi il reste en course pour la première place : même lorsqu’il n’est pas à son meilleur niveau offensif, il continue de prendre des points.