Alors que la NWSL semblait enfin commencer à établir une hiérarchie, la 15e semaine a de nouveau rebattu les cartes au classement. Les matches en milieu de semaine apportent toujours leur lot de chaos, et le Kansas City Current en a vécu les deux facettes. L’équipe a inscrit cinq buts contre Racing Louisville avant de devoir se contenter d’un point dans un match nul 1-1 face à Angel City lors de son deuxième match de la semaine.

Washington a continué d’avoir tout du favori pour le Shield, notamment avec une victoire 1-0 en milieu de semaine contre les Utah Royals. Même après la défaite de dimanche contre San Diego, le Spirit reste l’une des équipes les plus complètes du championnat. Trinity Rodman se rapproche aussi de l’une des meilleures formes de sa carrière, avec huit buts inscrits pour s’inviter dans la course au Golden Boot. L’attaquante de l’Orlando Pride Barbra Banda mène toujours la course avec 12 buts, malgré son absence en raison de la Coupe d’Afrique des nations féminine avec la Zambie.

La semaine a été prolifique dans toute la ligue. L’Utah s’est relancé après sa défaite contre Washington en écrasant Portland 5-1 dimanche, tandis que le North Carolina Courage a lui aussi frappé fort avec une démonstration 5-0 contre Orlando vendredi.

Le Gotham FC continue également de trouver des solutions malgré une liste de blessées qui s’allonge, et qui comprend désormais Emily Sonnett après son forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au genou. Même sans Sonnett, Gotham a battu Bay FC 1-0 mercredi avant de venir à bout du Houston Dash samedi grâce à Sam Kerr.

Le Power Ranking de cette semaine a nécessité de nombreux changements, voici donc où en sont les 16 clubs à l’approche d’une nouvelle semaine charnière...