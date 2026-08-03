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North Carolina CourageGetty Images

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Classement de la NWSL : l’Utah Royals et le North Carolina Courage enchaînent les buts, Gotham FC conserve la première place

NWSL

Sam Kerr et Gotham ont frappé deux fois, l’Utah en a mis cinq à Portland et le Courage s’est relancé dans le débat avec une victoire 5-0 retentissante contre Orlando.

Alors que la NWSL semblait enfin commencer à établir une hiérarchie, la 15e semaine a de nouveau rebattu les cartes au classement. Les matches en milieu de semaine apportent toujours leur lot de chaos, et le Kansas City Current en a vécu les deux facettes. L’équipe a inscrit cinq buts contre Racing Louisville avant de devoir se contenter d’un point dans un match nul 1-1 face à Angel City lors de son deuxième match de la semaine.

Washington a continué d’avoir tout du favori pour le Shield, notamment avec une victoire 1-0 en milieu de semaine contre les Utah Royals. Même après la défaite de dimanche contre San Diego, le Spirit reste l’une des équipes les plus complètes du championnat. Trinity Rodman se rapproche aussi de l’une des meilleures formes de sa carrière, avec huit buts inscrits pour s’inviter dans la course au Golden Boot. L’attaquante de l’Orlando Pride Barbra Banda mène toujours la course avec 12 buts, malgré son absence en raison de la Coupe d’Afrique des nations féminine avec la Zambie.

La semaine a été prolifique dans toute la ligue. L’Utah s’est relancé après sa défaite contre Washington en écrasant Portland 5-1 dimanche, tandis que le North Carolina Courage a lui aussi frappé fort avec une démonstration 5-0 contre Orlando vendredi.

Le Gotham FC continue également de trouver des solutions malgré une liste de blessées qui s’allonge, et qui comprend désormais Emily Sonnett après son forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au genou. Même sans Sonnett, Gotham a battu Bay FC 1-0 mercredi avant de venir à bout du Houston Dash samedi grâce à Sam Kerr.

Le Power Ranking de cette semaine a nécessité de nombreux changements, voici donc où en sont les 16 clubs à l’approche d’une nouvelle semaine charnière...

  • Chicago StarsGetty Images

    16Stars de Chicago

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 2-1 contre Racing Louisville

    Conséquences : Les Stars continuent de chercher de la constance, et même si leur performance contre Racing a montré quelques belles séquences, une nouvelle courte défaite les laisse avec de moins en moins d’occasions de remonter au classement.

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  • Racing LouisvilleGetty Images

    15Racing Louisville

    Classement précédent : 15

    Résultat : Victoire 2-1 contre Chicago Stars

    Conséquences : Louisville avait désespérément besoin d’une réaction, et l’a obtenue. Le club occupe toujours l’avant-dernière place du classement, mais compte désormais 14 points après trois points précieux pris ce week-end.

  • Boston LegacyGetty Images

    14Boston Legacy

    Classement précédent : 12

    Résultat : match nul 1-1 contre Denver Summit

    Conséquences : Boston a ouvert le score et semblait se diriger vers les trois points contre l’autre équipe d’expansion. Malheureusement, le Summit a obtenu un penalty à la 72e minute et l’a converti. Boston se trouve juste derrière le Summit au classement, à la 12e place.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Sommet de Denver

    Classement précédent : 13

    Résultat : Match nul 1-1 contre Boston Legacy

    Conséquences : Denver Summit a pris quelques décisions défensives discutables qui ont permis à Boston de rester dans le match ; toutefois, l’équipe a su transformer un penalty pour égaliser. Elle doit encore obtenir davantage de résultats, et rapidement, pour assurer sa place en phase finale, et Lindsey Heaps devra commencer à apporter quelques buts pour l’y aider.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12Kansas City Current

    Classement précédent : 14

    Résultat : match nul 1-1 contre Angel City

    Conséquences : Kansas City aura sans doute le sentiment d’avoir laissé filer deux points. Même si obtenir un résultat n’est jamais insignifiant en NWSL, le Current avait l’occasion de prendre de l’élan et de continuer à remonter au classement, mais s’est finalement contenté d’un nul contre une équipe d’Angel City bien décidée à jouer les trouble-fêtes.

  • Orlando prideGetty Images

    11Orlando Pride

    Classement précédent : 9

    Résultat : Défaite 5-0 contre le North Carolina Courage

    Conséquences : Orlando a été largement dominé dans tous les secteurs du jeu, ce qui soulève des questions autour d’une équipe qui avait pris de l’élan ces dernières semaines. Le Pride a suffisamment de talent pour rebondir, mais une défaite d’une telle ampleur devrait probablement le faire dégringoler...

  • Bay FCGetty Images

    10Bay FC

    Classement précédent : 11

    Résultat : Défaite 3-2 contre Seattle Reign

    Conséquences : Inscrire deux buts contre Seattle est un signe positif, mais les errements défensifs continuent d’effacer une trop grande partie de ces progrès. Bay reste compétitif, mais alors que les points prennent de plus en plus de valeur, la marge d’erreur devient de plus en plus difficile à justifier. Il était toutefois encourageant de voir Abby Dahlkemper de retour en action, après son absence pour congé maternité.

  • Houston DashGetty Images

    9Houston Dash

    Classement précédent : 10

    Résultat : Défaite 1-0 contre Gotham FC

    Conséquences : La défaite de Houston a été frustrante plus que décourageante. Le Dash a réussi à contenir pendant de longues séquences l’une des attaques les plus talentueuses du championnat, mais un nouveau match sans marquer met en lumière une inquiétude persistante. Le Dash doit se montrer suffisamment dangereux de manière régulière dans le dernier tiers du terrain.

  • Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Classement précédent : 8

    Résultat : Match nul 1-1 contre Kansas City Current

    Conséquences : Angel City a besoin de plus de régularité offensive s’il veut sérieusement remonter au classement. Un point reste un signe positif, mais c’est une équipe qui devrait être capable de marquer davantage, surtout avec certaines des meilleures joueuses offensives du monde dans l’effectif, d’Ally Sentnor à Sveindís Jane Jónsdóttir.

  • Seattle ReignGetty Images

    7Seattle Reign

    Classement précédent : 6

    Résultat : Victoire 3-2 contre Bay FC

    Conséquences : Le Reign continue d’affirmer son statut comme l’une des équipes d’élite du championnat. Cette victoire 3-2 contre Bay FC n’a pas toujours été confortable, mais Seattle a montré la puissance offensive et la résilience nécessaires pour arracher les trois points. Les buts de Mia Fishel, Jess Fishlock et Maddie Dahlien n’ont fait qu’ajouter au spectacle.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Classement précédent : 4

    Résultat : Défaite 5-1 contre Utah Royals

    Conséquences : C’est un résultat que Portland voudra vite oublier. Les Thorns ont été submergées dès le coup d’envoi, et une défaite avec cinq buts encaissés soulève de sérieuses questions sur leur stabilité défensive et leur capacité à réagir quand les matches commencent à leur échapper. Portland n’avait plus concédé cinq buts dans un match depuis sa défaite 5-4 contre Kansas City le 16 mars 2024.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Classement précédent : 8

    Résultat : Victoire 5-0 contre l'Orlando Pride

    Conséquences : Le Courage a livré le genre de performance marquante qui peut complètement changer le discours autour d'une équipe. Corriger Orlando de cinq buts, ce n'était pas seulement trois points ; c'était aussi un rappel qu'Ashley Sanchez et l'attaque de la Caroline du Nord peuvent submerger n'importe qui, très vite. Après une période irrégulière, ce résultat apporte un énorme boost de confiance et pourrait relancer le Courage dans la course aux playoffs.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Classement précédent : 5

    Résultat : Victoire 1-0 contre le Washington Spirit

    Conséquences :San Diego ne s'est pas contenté de prendre trois points ; l'équipe a marqué les esprits en muselant l'une des équipes les plus dangereuses de la ligue et en prouvant qu'elle pouvait gagner les plus grands matches. Lia Godfrey a suffi au Wave pour assurer la victoire.

  • Washington SpiritGetty Images

    3Washington Spirit

    Classement précédent : 1

    Résultat : Défaite 1-0 contre le San Diego Wave

    Conséquences :Le statut de leader du Spirit est légèrement écorné après un rare soir sans face à l’une des équipes les plus solides défensivement de la ligue. Washington a eu du mal à percer la ligne arrière de San Diego et n’a pas réussi à trouver ce moment décisif en fin de match qui l’a distingué du reste de la ligue cette saison. Le Spirit reste néanmoins dans une position prometteuse, actuellement deuxième avec 36 points, à seulement un point de Gotham dans la course au titre.

  • Utah RoyalsGetty Images

    2Utah Royals

    Classement précédent : 3

    Résultat : Victoire 5-1 contre les Portland Thorns

    Conséquences : Le Utah Royals vient de frapper l’un des plus grands coups de la saison. Cette démonstration à cinq buts contre un candidat récurrent n’a pas simplement été une victoire : c’était une déclaration affirmant qu’Utah a sa place dans le gratin de la ligue, ce qui reste une affirmation qui n’avait jamais vraiment été formulée auparavant. Utah occupe la troisième place du classement du championnat avec 33 points.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Classement précédent : 2

    Résultat : Victoire 1-0 contre le Houston Dash

    Conséquences :Gotham continue d’avoir l’allure d’une équipe championne, même lorsque l’écart est mince et que les blessures continuent de frapper l’effectif. La victoire 1-0 contre Houston n’a pas été un succès marquant au tableau d’affichage, mais elle a encore illustré la capacité de Gotham à contrôler les matches, à rester organisé et à trouver l’unique moment décisif quand la pression est maximale.