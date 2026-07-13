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Ary Borges, Angel CityGetty

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Classement de la NWSL : Angel City crée la surprise face au leader du championnat, San Diego Wave ; Trinity Rodman propulse Washington Spirit à la première place et Racing Louisville touche le fond

NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
T. Rodman

Angel City a créé la surprise face à San Diego, Seattle a remporté la bataille de la Cascadia et Washington s'est hissé en tête du dernier classement établi par GOAL parmi les 16 équipes de la NWSL.

La « Rivalry Week » de la Ligue nationale de football féminin (NWSL) a tenu ses promesses, avec des affiches à haut risque : le « Cascadia Classic » et le « SoCal Showdown ».

Dans le Cascadia Classic, les Portland Thorns ont cédé 2-0 face aux Seattle Reign, bien lancées par les réalisations de Ryanne Brown et Maddie Mercado. Le SoCal Showdown a, lui, réservé la plus grosse surprise du week-end : Angel City a dominé 2-0 les San Diego Wave, leaders du championnat.

Malgré un bilan jusqu’alors médiocre (5 victoires, 6 défaites, 1 nul), Angel City a profité de l’« effet Ally Sentnor » – ou d’un simple sursaut d’orgueil au milieu de terrain – pour livrer une première période quasi parfaite, inscrire deux buts puis tenir bon et s’adjuger les trois points au Snapdragon Stadium.

Malgré ce revers, les Wave conservent la tête du classement de la NWSL avec 28 points. Le Washington Spirit a profité de la défaite des Thorns pour grimper à la deuxième place, tout en décrochant trois précieux points sur la pelouse du North Carolina Courage samedi.

Les derbies n’ont pas été les seuls à offrir du spectacle. Dimanche, en clôture du week-end, le Denver Summit et le Houston Dash se sont séparés sur un match nul 2-2, ponctué de plusieurs buts spectaculaires.

Yazmeen Ryan, de Denver, a ouvert le score à la 14e minute, en dribblant plusieurs défenseuses avant de se créer un espace à l’entrée de la surface et d’envoyer un tir enroulé de loin dans la lucarne droite.

Le Dash a immédiatement répliqué : une contre-attaque rapide conclue par Kat Rader a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.

Au classement, un seul point sépare les trois premières équipes : le Wave mène avec 28 points, tandis que le Spirit et les Thorns totalisent 27 unités. Trois formations pointent à 24 points : le Gotham FC (4e), les Utah Royals (5e) et le Kansas City Current (6e).

La « NWSL Rivalry Week » s’achève, et GOAL propose un classement actualisé des 16 équipes…

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Piste de course automobile à Louisville

    Classement précédent : 16e

    Résultat : défaite 2-0 contre le Bay FC

    Conséquences : La série noire du Racing Louisville s'est poursuivie à domicile, où le Bay FC lui a infligé sa 10^e défaite en 13 matches. Avec seulement sept points, le Racing reste ancré en bas du classement et commence à perdre le contact avec les équipes qui le devancent.

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  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15Les Chicago Stars

    Classement précédent : 14e

    Résultat : défaite 2-0 contre Boston Legacy

    Conséquences : Les Stars de Chicago se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Boston et restent avant-derniers avec un bilan de 4 victoires, 10 défaites et 0 match nul. Alors que les formations voisines commencent à engranger des points, les Stars risquent de se retrouver à la traîne.

  • Boston Legacy FCGetty

    14L'héritage de Boston

    Classement précédent : 15e

    Résultat : victoire 2-0 contre les Chicago Stars

    Conséquences : Boston a remporté le duel entre deux des équipes en bas du classement, empochant trois précieux points face à Chicago. Cette performance ne suffira peut-être pas à inverser la tendance de leur saison, mais un match sans encaisser de but et une victoire face à un rival direct constituent un progrès significatif pour cette équipe d’expansion.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Sommet de Denver

    Classement précédent : 13e

    Résultat : match nul 2-2 contre les Houston Dash

    Conséquences : Les derbies n’ont pas été les seuls à offrir du spectacle. Dimanche, en clôture de la journée, le Denver Summit et le Houston Dash se sont neutralisés (2-2), dans un match riche en actions, ponctué par l’un des plus beaux buts du week-end, œuvre de Yazmeen Ryan.

    L’attaquante a d’abord ouvert le score dès la 14^e minute, après avoir enchaîné plusieurs dribbles pour se créer de l’espace à l’entrée de la surface et enroulé sa frappe dans la lucarne droite. Houston a immédiatement répliqué, Kat Rader concluant d’une tête précise une passe lobée par-dessus la défense de Denver.

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Classement précédent : 12e

    Résultat : match nul 2-2 contre Denver Summit

    Conséquences : Menées au score, les Texanes ont immédiatement réagi et ont lutté pour arracher un point précieux sur la pelouse de Denver. Les Dash ont fait preuve de résilience à l’extérieur, mais elles devront transformer ces matchs nuls en victoires si elles veulent grimper vers les places qualificatives aux play-offs.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Classement précédent : 10e

    Résultat : victoire 2-0 sur la pelouse du Racing Louisville

    Conséquences : Le Bay FC a glané trois points précieux sur la pelouse du Racing Louisville, effaçant ainsi la défaite de la semaine passée et retrouvant le chemin de la victoire.

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10Kansas City Current

    Classement précédent : 7e

    Résultat : défaite 3-0 contre l’Orlando Pride

    Conséquences : La chute de trois places de Kansas City reflète l’ampleur de la défaite subie face à Orlando. Ce revers 3-0 contre un autre prétendant au titre met en évidence un écart inquiétant entre les Current et l’une des meilleures équipes du championnat.

  • Angel CityGetty Images

    9Angel City

    Classement précédent : 11e

    Résultat : victoire 2-0 contre le San Diego Wave

    Conséquences : Angel City a signé une victoire référence 2-0 face à son rival de San Diego, prouvant qu’il peut bousculer l’une des meilleures équipes du championnat tout en se montrant réaliste devant le but. Ce succès lui donne de l’élan et un coup de pouce précieux dans la course aux play-offs.

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8Le Seattle Reign

    Classement précédent : 9e

    Résultat : victoire 2-0 contre les Portland Thorns

    Conséquences : Seattle a pris le dessus sur Portland grâce à une victoire convaincante 2-0 dans le derby de Cascadia. Ce match sans encaisser de but et cette solide performance constituent un véritable coup de pouce pour la confiance de l'équipe pour la suite de la saison.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7Orlando Pride

    Classement précédent : 8e

    Résultat : victoire 3-0 contre le Kansas City Current

    Conséquences : Orlando a signé une victoire de prestige face à Kansas City, consolidant ainsi sa place parmi l’élite de la ligue. Barbra Banda conserve la tête du classement des buteuses avec 12 réalisations en 13 matchs.

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6Les Portland Thorns

    Classement précédent : 4e

    Résultat : défaite 2-0 contre le Seattle Reign

    Conséquences : Les Rose City Girls se sont inclinées 2-0 dans le derby et n’ont jamais trouvé leur rythme offensif. Ce revers complique la course aux play-offs et donne un poids crucial aux prochaines rencontres.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5Le North Carolina Courage est un club de football professionnel basé en Caroline du Nord.

    Classement précédent : 6e

    Résultat : défaite 2-0 contre le Washington Spirit

    Conséquences : Les Courage se sont heurtées à une défense des Spirit bien organisée et n’ont pas réussi à trouver la faille. Elles devront rapidement retrouver leur efficacité offensive pour ne pas se laisser distancer dans la course aux play-offs.

  • Utah RoyalsGetty Images

    4Utah Royals

    Classement précédent : 2e

    Résultat : défaite 3-1 contre le Gotham FC

    Conséquences : L’Utah a brièvement mené au score, mais s’est finalement incliné 3-1 face à Gotham après que les champions ont repris le contrôle du match. Les Royals ont montré des éclairs de talent, mais n’ont pas réussi à maintenir leur niveau de jeu face à l’une des équipes les plus solides du championnat.

  • Gotham FCGetty Images

    3Gotham FC

    Classement précédent : 5e

    Résultat : victoire 3-1 contre les Utah Royals

    Conséquences : Gotham s'est imposé 3-1 face à l'Utah grâce à une nouvelle prestation impeccable d'Esther González. Les tenantes du titre continuent de s'imposer comme l'une des équipes les plus complètes du championnat à l'approche d'une nouvelle série de matchs chargée.

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Classement précédent : 1

    Résultat : défaite 2-0 contre l’Angel City FC

    Conséquences : San Diego a subi une surprenante défaite 2-0 à domicile face à Angel City lors de la semaine des derbies. Les Wave restent en tête du classement, mais devront rapidement se ressaisir après une prestation offensive inhabituellement terne.

  • Washington SpiritScoreplay

    1Washington Spirit

    Classement précédent : 3e

    Résultat : victoire 2-0 sur la pelouse du North Carolina Courage

    Conséquences : Le Washington Spirit a signé une victoire convaincante 2-0 sur la pelouse de la Caroline du Nord, grâce à des réalisations de Leicy Santos et Trinity Rodman. Le club continue de se poser en sérieux prétendant au titre, ses joueuses clés répondant présentes dans les moments clés.