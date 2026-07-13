La « Rivalry Week » de la Ligue nationale de football féminin (NWSL) a tenu ses promesses, avec des affiches à haut risque : le « Cascadia Classic » et le « SoCal Showdown ».

Dans le Cascadia Classic, les Portland Thorns ont cédé 2-0 face aux Seattle Reign, bien lancées par les réalisations de Ryanne Brown et Maddie Mercado. Le SoCal Showdown a, lui, réservé la plus grosse surprise du week-end : Angel City a dominé 2-0 les San Diego Wave, leaders du championnat.

Malgré un bilan jusqu’alors médiocre (5 victoires, 6 défaites, 1 nul), Angel City a profité de l’« effet Ally Sentnor » – ou d’un simple sursaut d’orgueil au milieu de terrain – pour livrer une première période quasi parfaite, inscrire deux buts puis tenir bon et s’adjuger les trois points au Snapdragon Stadium.

Malgré ce revers, les Wave conservent la tête du classement de la NWSL avec 28 points. Le Washington Spirit a profité de la défaite des Thorns pour grimper à la deuxième place, tout en décrochant trois précieux points sur la pelouse du North Carolina Courage samedi.

Les derbies n’ont pas été les seuls à offrir du spectacle. Dimanche, en clôture du week-end, le Denver Summit et le Houston Dash se sont séparés sur un match nul 2-2, ponctué de plusieurs buts spectaculaires.

Yazmeen Ryan, de Denver, a ouvert le score à la 14e minute, en dribblant plusieurs défenseuses avant de se créer un espace à l’entrée de la surface et d’envoyer un tir enroulé de loin dans la lucarne droite.

Le Dash a immédiatement répliqué : une contre-attaque rapide conclue par Kat Rader a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.

Au classement, un seul point sépare les trois premières équipes : le Wave mène avec 28 points, tandis que le Spirit et les Thorns totalisent 27 unités. Trois formations pointent à 24 points : le Gotham FC (4e), les Utah Royals (5e) et le Kansas City Current (6e).

La « NWSL Rivalry Week » s’achève, et GOAL propose un classement actualisé des 16 équipes…