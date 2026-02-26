Goal.com
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Classement de la Ligue des champions 2025-26 : Arsenal en pole position avant le tirage au sort des huitièmes de finale, tandis que le PSG et le Real Madrid trébuchent en barrages. Mais c'est Bodo/Glimt qui fait sensation en Europe après avoir battu l'Inter

Après une phase de championnat péniblement longue, la phase à élimination directe de la Ligue des champions a enfin débuté ce mois-ci et, comme on pouvait s'y attendre, elle a donné lieu au genre de rebondissements qui font la renommée de ce tournoi. Bodo/Glimt a clairement été la vedette des barrages, les Norvégiens non classés ayant éliminé l'Inter, finaliste de la saison dernière. Galatasaray a également créé la surprise en battant une autre équipe italienne, la Juventus, mais de justesse, après avoir failli capituler complètement face à 10 joueurs à Turin. Tout n'était cependant pas sombre pour la Serie A, puisque l'Atalanta a réussi à remonter au score pour battre le Borussia Dortmund.

Ailleurs, la star du Real Madrid Vinicius Jr a remis José Mourinho et Benfica à leur place après une vilaine polémique raciste, tandis que l'Atlético, rival local, s'est également qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu le Club Bruges.

Monaco a également donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain, tenant du titre, mais Newcastle n'a pas eu trop de mal contre Qarabag, et le Bayer Leverkusen n'a pas vraiment été inquiété par l'Olympiacos.

Maintenant que nous connaissons l'identité des 16 équipes restantes et les deux adversaires potentiels de chaque club au prochain tour, qui est le mieux placé pour remporter le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe tous les prétendants avant le tirage au sort de vendredi à Nyon...

Dernière mise à jour : 29 janvier 2025. Équipes éliminées : Inter, Club Bruges, Qarabag, Olympiakos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16Bayer Leverkusen ⬆️

    La Ligue des champions de cette saison a été une véritable montagne russe pour le Bayer Leverkusen, qui a surpris Manchester City à l'Etihad un peu plus d'un mois après avoir été battu 7-2 à domicile par le Paris Saint-Germain.

    Il peut donc être un peu difficile de savoir à quoi s'attendre de l'équipe de Kasper Hjulmand, qui compte toujours dans ses rangs des joueurs de qualité tels que Patrik Schick, Alex Grimaldo et Edmond Tapsoba, malgré le départ de plusieurs membres de l'équipe doublement victorieuse de Xabi Alonso, qui ont suivi l'entraîneur espagnol l'été dernier.

    Cependant, compte tenu de la nature plutôt austère de leur victoire en barrage contre l'Olympiacos, nous ne donnons aucune chance à Leverkusen, qui dispose de moyens très limités, de battre le Bayern Munich ou Arsenal en huitièmes de finale.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15Galatasaray ⬆️

    Il n'y a pas à tergiverser : Galatasaray a beaucoup de chance d'être en huitièmes de finale. Les champions turcs n'ont remporté que trois matchs lors de la phase de groupes et n'ont pris qu'un seul point lors de leurs quatre derniers matchs. Grâce à la nature très indulgente du nouveau format, 10 points ont suffi pour décrocher une place en barrage contre la Juventus, que Gala a écrasée 5-2 à Istanbul, en grande partie grâce à l'expulsion de Juan Cabal en deuxième mi-temps.

    Cependant, l'équipe d'Okan Buruk a été absolument catastrophique lors du match retour à Turin, même si les Bianconeri se sont à nouveau retrouvés à 10, et a finalement eu besoin des prolongations pour se qualifier.

    On peut donc être sûr que les Spurs et Liverpool espéreront être opposés à Gala en huitièmes de finale, même s'il serait imprudent de prendre pour acquis une victoire contre une équipe qui compte Victor Osimhen en attaque et qui a battu les Reds lors de la deuxième journée.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Tottenham ⬇️

    Tout a changé à Tottenham depuis la fin de la phase de championnat, car même si l'équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, cela n'a pas empêché Thomas Frank d'être limogé, le Danois ayant été remercié après une série de huit matchs sans victoire en Premier League. Les Spurs ont fait appel, de manière assez surprenante, à Igor Tudor pour les aider à éviter la relégation, mais le Croate n'a pas connu des débuts très encourageants, sa nouvelle équipe s'inclinant 4-1 face à Arsenal lors du derby du nord de Londres.

    Tottenham est donc une équipe très imprévisible. Elle affiche un bilan parfait à domicile en Ligue des champions cette saison et aurait certainement de bonnes chances d'atteindre les quarts de finale si elle affrontait Galatasaray plutôt que l'Atlético Madrid. Cependant, sa forme est déplorable et sa liste de blessés longue, et nous ne serions donc pas surpris de voir Tudor privilégier le maintien en Premier League plutôt que la poursuite de l'aventure européenne.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13Bodo/Glimt ⬆️

    Nous ne pouvons tout simplement pas dire assez de bien des Bodo/Glimt, les tueurs de géants de la Ligue des champions. Avant même qu'ils ne surprennent Manchester City lors de la septième journée, nous saluions déjà cette petite équipe norvégienne comme l'une des meilleures à suivre dans le tournoi. Nous n'avons donc pas caché notre joie en les voyant se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir battu l'Atlético Madrid au Metropolitano lors de la dernière journée de la phase de groupes.

    Même alors, nous n'osions pas croire qu'ils pourraient réellement atteindre les huitièmes de finale, après avoir été associés à l'Inter lors des barrages. Cependant, Bodo a réalisé son exploit le plus remarquable à ce jour en battant le finaliste de la saison dernière lors des deux matchs, ce qui lui a permis d'affronter soit le Sporting CP, soit City. À ce stade, nous ne savons plus quoi penser, car si cette équipe vraiment formidable nous a appris quelque chose cette saison, c'est que les rêves peuvent encore se réaliser dans un football moderne presque entièrement ruiné par les inégalités financières.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12Atalanta ⬆️

    Après avoir laissé passer une occasion en or de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en ne récoltant qu'un seul point lors de ses deux derniers matchs de la phase de groupes, l'Atalanta semblait vouée à l'élimination dès les barrages après une défaite très décevante 2-0 contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park.

    Cependant, les Bergamasques ont réussi un brillant retour à la New Balance Arena, renversant la situation grâce à trois buts de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta et Mario Pasalic avant l'heure de jeu. Même si le BVB a égalisé au score cumulé grâce à Karim Aeyemi, les hommes de Raffaelle Palladino se sont qualifiés grâce à un penalty inscrit in extremis par Lazar Samardzic.

    Ainsi, même si La Dea aura évidemment fort à faire au prochain tour, qu'elle affronte Arsenal ou le Bayern Munich, l'Atalanta reste l'une des grandes surprises de la compétition et a déjà battu Chelsea dans le tournoi cette saison.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11Newcastle ⬆️

    À mi-parcours de la phase de groupes, Newcastle était très bien placé pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Cependant, il n'a remporté qu'un seul de ses quatre derniers matchs et s'est donc retrouvé en barrages, où il a eu la chance d'affronter Qarabag, qu'il a battu 9-3 au total.

    La forme d'Anthony Gordon en Ligue des champions est sans aucun doute une source d'optimisme, et Newcastle est toujours une équipe très difficile à battre à St. James' Park. Les Magpies ont donc les moyens de créer la surprise face à Chelsea ou Barcelone devant leurs propres supporters (même si les Blaugrana ont déjà gagné à Tyneside cette saison !).

    Cependant, Newcastle se trouve dans la moitié inférieure du classement de la Premier League pour trois raisons principales : l'équipe est aussi peu fiable en attaque qu'en défense ; le milieu de terrain est perdu sans son capitaine Bruno Guimaraes, blessé ; et elle est généralement très mauvaise à l'extérieur. Les Magpies ont donc une tâche difficile à accomplir pour se qualifier pour les quarts de finale.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    10Sporting CP ↔️

    Les chances du Sporting CP de se qualifier directement pour les huitièmes de finale semblaient compromises après sa défaite 3-1 face au Bayern Munich lors de la sixième journée, les deux derniers matchs du club de Lisbonne étant à domicile contre le PSG et à l'extérieur contre l'Athletic Club. Cependant, le but de Luis Suarez à la 90e minute a permis au Sporting de remporter une victoire surprise 2-1 contre le champion en titre, tandis qu'Alisson Santos a marqué le but de la victoire encore plus tard à San Mames, assurant ainsi la septième place au classement de la phase de ligue.

    « C'est l'image de cette équipe », a déclaré l'entraîneur Rui Borges à propos du penchant de ses joueurs pour les rebondissements de dernière minute. « Cela montre clairement leur désir de gagner. Ils se moquent du temps qui passe, ils veulent jouer, ils veulent se battre pour le match et ils veulent être les meilleurs. »

    Nous ne pensons pas nécessairement que le Sporting figure parmi les huit meilleures équipes d'Europe, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il a au moins une chance d'atteindre les quarts de finale, même s'il affronte le Real Madrid au lieu de Bodo/Glimt.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    9Atlético Madrid ⬆️

    L'Atlético Madrid est l'une des équipes les plus imprévisibles encore en lice dans le tournoi. L'équipe de Diego Simeone n'est plus aussi solide qu'auparavant, comme l'a souligné sa défaite 4-0 contre Arsenal lors de la phase de poules, tandis qu'elle a également encaissé quatre buts lors des deux matchs de barrage contre le Club Bruges. Cependant, la signature en janvier d'Ademola Lookman, en provenance de l'Atalanta, a renforcé l'attaque qui s'est déchaînée lors de la récente victoire en Copa del Rey contre Barcelone.

    Le tirage au sort des huitièmes de finale vendredi aura évidemment un impact important sur les espoirs de l'Atleti de remporter sa première Coupe d'Europe, car Liverpool est manifestement une équipe beaucoup plus forte que Tottenham, mais quoi qu'il arrive, beaucoup dépendra probablement de la forme de l'attaquant vedette Julian Alvarez, qui semble avoir été affecté par les spéculations entourant son avenir. 

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    8Chelsea ⬇️

    Plus les choses changent à Chelsea, plus elles restent les mêmes. Liam Rosenior a pris un départ prometteur à Stamford Bridge en menant les Blues en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une impressionnante remontée contre Naples au Stadio Diego Armando Maradona.

    Cependant, la grande majorité des joueurs très jeunes et inexpérimentés de Chelsea restent aussi irréguliers et indisciplinés qu'ils l'étaient sous la houlette du prédécesseur de l'entraîneur, Enzo Maresca, comme l'illustre le fait qu'un autre joueur (Wesley Fofana) a été expulsé lors du match nul 1-1 du week-end dernier contre Burnley, équipe en difficulté en Premier League.

    Par conséquent, nous ne sommes pas du tout convaincus qu'ils parviendront à battre le PSG ou Newcastle en huitièmes de finale, même si le fait de disputer le match retour à domicile devrait les aider.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    7Real Madrid ⬆️

    Le match nul du Real Madrid contre Benfica a évidemment été complètement éclipsé par les insultes racistes que Gianluca Prestianni aurait proférées à l'encontre de Vinicius Jr, ainsi que par les tentatives honteuses de José Mourinho de rejeter la responsabilité des scènes choquantes qui se sont déroulées à l'Estadio da Luz sur le Brésilien.

    Mais rien ne peut arrêter Vinicius, et après avoir marqué le seul but du match à Lisbonne, l'ailier a également inscrit le but de la victoire lors du match retour au Bernabeu, permettant aux Merengues de s'imposer 2-1 et de se qualifier avec un score cumulé de 3-1.

    Cependant, alors que Vinicius a retrouvé une bonne forme ces dernières semaines, Madrid continue de décevoir sous la houlette de son entraîneur novice Alvaro Arbeloa. Il est donc difficile de ne pas soupçonner que le Real a vraiment besoin d'affronter le Sporting CP en huitièmes de finale plutôt que Manchester City s'il veut se qualifier pour les quarts.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    6Barcelone ⬇️

    Au final, Barcelone a bien fait de terminer cinquième de la phase de poules, car une qualification directe pour les huitièmes de finale semblait compromise après la défaite 3-0 concédée face à Chelsea à Stamford Bridge. Les Blaugrana méritent donc d'être félicités pour avoir remporté trois victoires consécutives, évitant ainsi l'humiliation et les inconvénients des barrages. Cependant, nous restons sceptiques quant à leur capacité à aller jusqu'au bout cette saison, d'autant plus que cette série de victoires a été obtenue contre des équipes qui ont terminé en dehors du top 24 : l'Eintracht Francfort, le Slavia Prague et Copenhague.

    La ligne haute de Hansi Flick reste également une source de préoccupation réelle, car elle a été exploitée non seulement par le PSG lors de sa victoire en Catalogne lors de la deuxième journée, mais aussi par le Club Bruges, qui l'a mise en pièces lors d'un match nul 3-3 en Belgique. Ainsi, si le Barça dispose d'un formidable arsenal offensif, avec notamment Raphinha et Lamine Yamal, qui en font une équipe redoutable, sa défense, qui a encaissé 14 buts en seulement huit matches de Ligue des champions et qui a été brutalement exposée lors de la récente défaite 4-0 en Copa del Rey contre l'Atlético Madrid, n'a rien d'effrayant.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5Paris Saint-Germain ⬆️

    Vitinha a déclaré que le Paris Saint-Germain n'avait aucun problème à passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et on comprend aisément pourquoi. Les matchs supplémentaires n'ont certainement pas nui aux hommes de Luis Enrique la saison dernière.

    Cependant, le PSG ne semble plus être la même équipe qui a battu toutes les équipes de Premier League les unes après les autres pour remporter sa première Coupe d'Europe avec une victoire écrasante contre l'Inter à Munich. Nous pensons que cela est dû à la fatigue après une année 2025 mouvementée. Ils étaient loin d'être au meilleur de leur forme lorsqu'ils ont battu Monaco 5-4 au total pour se qualifier pour un match alléchant contre Chelsea ou Barcelone.

    Néanmoins, le PSG a déjà battu les Blaugrana en Ligue des champions cette saison et a montré lors de sa récente victoire écrasante contre Marseille dans Le Classique qu'il restait une force imparable lorsque tous ses joueurs étaient au rendez-vous. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    4Liverpool ⬇️

    L'Europe a été la planche de salut d'Arne Slot cette saison. Liverpool n'a déjà plus aucune chance de conserver son titre de champion d'Angleterre et doit se battre pour terminer parmi les cinq premiers, mais le club s'est révélé être un outsider dans la course à la Ligue des champions après avoir terminé troisième de la phase de groupes.

    Il y a encore beaucoup de problèmes dans l'équipe de Slot, qui a du mal à déstabiliser les équipes qui jouent en retrait et utilise des ballons longs pour contourner leur pressing. Cependant, peu d'adversaires ont joué de cette manière contre eux en Europe et Liverpool s'est épanoui en conséquence, battant l'Atlético Madrid, le Real Madrid et l'Inter lors de son parcours direct vers les huitièmes de finale.

    Le manque criant de couverture défensive des Reds finira probablement par leur coûter cher, mais ils semblent avoir de bonnes chances d'atteindre les demi-finales, car ils ont montré une nette amélioration à la fois en attaque et en défense ces dernières semaines, tandis qu'Anfield semble toujours tirer le meilleur des joueurs de Merseyside.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    3Manchester City ⬆️

    Nous pensions que Manchester City avait retrouvé son meilleur niveau lorsqu'il a battu le Real Madrid au Bernabeu, au milieu d'une série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Mais l'équipe de Pep Guardiola a connu un brusque et surprenant déclin après le début de l'année, avec notamment une défaite surprise contre Bodo/Glimt. 

    Cependant, elle a tout de même réussi à se hisser parmi les huit meilleures équipes de la Ligue des champions en profitant de résultats surprenants ailleurs et en s'imposant 2-0 contre Galatasaray. C'est exactement le genre de victoire sans appel dont Guardiola avait besoin pour son équipe, qui s'est montrée très vulnérable en défense cette saison.

    City abordera également son match retour des huitièmes de finale contre Madrid ou Bodo avec une confiance débordante, grâce à une bonne série de résultats nationaux qui doit beaucoup à l'investissement supplémentaire consenti pour recruter deux joueurs confirmés de Premier League, Antoine Semenyo et Marc Guehi, lors du mercato de janvier. Plus important encore, Erling Haaland semble à nouveau très en forme après une période de disette devant le but. Même si cette équipe n'est en aucun cas une équipe Guardiola vintage, elle restera difficile à battre en phase à élimination directe.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2Bayern Munich ↔️

    Le Bayern Munich a connu une période relativement difficile en Bundesliga à la fin du mois de janvier (il n'a récolté qu'un seul point en deux matchs !), mais il va tout de même remporter le titre, ce qui devrait lui donner un avantage considérable sur bon nombre de ses rivaux européens, car il aura la possibilité de laisser reposer ses joueurs clés entre les matchs à élimination directe, tandis que les autres prétendants à la Ligue des champions se battront pour gagner des points au niveau national.

    Bien sûr, les Bavarois, qui ont battu le PSG à Paris lors de la phase de championnat, disposent également d'un groupe de joueurs fantastiques. Harry Kane est sans doute l'avant-centre le plus complet du football mondial, Michael Olise est un attaquant au talent exceptionnel, Lennart Karl semble être une star en devenir, tandis que Luis Diaz a été encore meilleur que ce que l'on pouvait espérer après son arrivée de Liverpool l'été dernier. 

    Cependant, on ne saurait trop insister sur l'importance du retour de Jamal Musiala. Le numéro 10 a ouvert le score lors du dernier match de phase de groupes du Bayern, contre le PSV, avec son premier but de la saison, et même s'il n'a pas encore retrouvé toute sa forme, il pourrait rendre l'attaque de Vincent Kompany tout simplement imparable en phase à élimination directe.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1Arsenal ↔️

    Arsenal n'est en aucun cas l'équipe la plus attractive ou la plus divertissante du football actuel. La plupart de ses buts sont marqués sur des coups de pied arrêtés, et le cynisme dont font preuve l'entraîneur Mikel Arteta et certains de ses joueurs clés dérange beaucoup de monde. Le fait est que nous ne voyons actuellement aucune équipe plus forte en Angleterre ou en Europe. C'est pourquoi le leader de la Premier League a terminé en tête de la phase de groupes de la Ligue des champions avec un bilan parfait, malgré des adversaires de taille tels que l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et l'Inter.

    Bien sûr, beaucoup de choses peuvent changer pendant la phase finale de la saison. Les blessures, par exemple, peuvent faire dérailler n'importe quelle campagne, mais l'effectif d'Arsenal est ridiculement bien équipé pour faire face à d'éventuels revers. Étant donné que les Gunners bénéficieront de l'avantage du terrain lors du match retour de tous leurs éventuels matchs à élimination directe, ils ne pourraient vraiment pas être mieux placés pour enfin remporter une Coupe d'Europe, même si des doutes subsisteront quant à leur force mentale tant qu'ils n'auront pas réussi à remporter un trophée majeur.

