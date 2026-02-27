Ailleurs, la star du Real Madrid Vinicius Jr a remis José Mourinho et Benfica à leur place après une vilaine polémique raciste, tandis que l'Atlético, rival local, s'est également qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu le Club Bruges.

Monaco a également donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain, tenant du titre, mais Newcastle n'a pas eu trop de mal contre Qarabag, et le Bayer Leverkusen n'a pas vraiment été inquiété par l'Olympiacos.

Maintenant que nous connaissons l'identité des 16 équipes restantes, ainsi que leur parcours respectif vers la finale après le tirage au sort de vendredi à Nyon, qui est le mieux placé pour remporter le trophée à Budapest le 30 mai ? GOAL classe tous les prétendants ci-dessous...

Mise à jour précédente : 26 février 2026.