Dembele a en grande partie assuré ce trophée grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait encore une fois peser lourd dans la course au Ballon d'Or cette fois-ci. Cependant, c'était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l'été en Amérique du Nord aient une énorme influence sur le résultat final.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement avoir brillé avec leur club, mais aussi impressionné lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde a non seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la lutte pour le Ballon d'Or, personne n'étant plus en mesure d'en faire davantage pour faire valoir sa candidature. Le classement des favoris pour le Ballon d'Or de GOAL suit les prétendants les plus crédibles au Ballon d'Or 2026 depuis les neuf derniers mois, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre...