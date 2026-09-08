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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Traduit par

Classement de la course au Ballon d'Or 2026 : Harry Kane, Lamine Yamal et Lionel Messi mènent la bataille royale pour le Ballon d'Or

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Avec le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo vraisemblablement en train de disparaître dans le rétroviseur, la course au Ballon d'Or n'a sans doute jamais paru aussi ouverte depuis près de 20 ans, d'innombrables joueurs abordant désormais chaque campagne en croyant avoir une chance de remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d'une carrière minée par les blessures et l'irrégularité pour décrocher le Ballon d'Or en 2025, et il figure encore parmi le grand nombre de prétendants en 2026.

Dembele a en grande partie assuré ce trophée grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait encore une fois peser lourd dans la course au Ballon d'Or cette fois-ci. Cependant, c'était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l'été en Amérique du Nord aient une énorme influence sur le résultat final.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement avoir brillé avec leur club, mais aussi impressionné lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde a non seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la lutte pour le Ballon d'Or, personne n'étant plus en mesure d'en faire davantage pour faire valoir sa candidature. Le classement des favoris pour le Ballon d'Or de GOAL suit les prétendants les plus crédibles au Ballon d'Or 2026 depuis les neuf derniers mois, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie à Londres le 26 octobre...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, sept passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Il ne fait aucun doute que Ferran Torres a inscrit le but le plus important de toute la saison 2025-2026 lorsqu'il a marqué l'unique but de la finale de la Coupe du monde pendant la prolongation, dans le New Jersey, et l'on peut raisonnablement suggérer que cette réalisation pèse très lourd dans sa nomination au Ballon d'Or, d'autant que son tournoi avec l'Espagne jusque-là avait été assez décevant.

    Cela dit, il a aussi apporté son lot de buts à Barcelone, qui a défendu avec succès son titre en Liga, tandis que son début rapide à Paris Saint-Germain devrait l'aider à recueillir quelques votes.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-2026 : quatre buts, six passes décisives, 31 clean sheets. Vainqueur de la Premier League.

    Peu de joueurs incarnent autant l’Arsenal d’aujourd’hui que Gabriel Magalhaes. L’international brésilien s’est imposé comme l’une des armes les plus dangereuses de Premier League sur coups de pied arrêtés, tandis que son style de défense physique a rarement été aussi en phase avec son époque au cours des deux dernières décennies qu’il ne l’est actuellement.

    Même si William Saliba reste aussi élégant que jamais, Gabriel peut désormais être considéré comme le plus influent du duo de défenseurs centraux d’Arsenal. Cependant, son penalty manqué en finale de la Ligue des champions pèsera sans aucun doute contre lui dans le vote du Ballon d’Or, tout comme l’élimination relativement précoce du Brésil en Coupe du monde.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    En 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Serie A et de la Coupe d'Italie.

    Même s'ils ont été éliminés de manière embarrassante de la Ligue des champions par Bodo/Glimt, l'Inter a tout de même réalisé une saison réussie, en bouclant le titre de Serie A avant de triompher en finale de la Coupe d'Italie. Comme lors des années précédentes, Lautaro Martinez a été le grand artisan de ce succès.

    Il a terminé avec trois buts d'avance en tête du classement des buteurs du championnat d'Italie, et a prolongé cette forme à la Coupe du monde, où il a inscrit des buts cruciaux pour l'Argentine, dont le but de la victoire lors de leur succès en demi-finale contre l'Angleterre. Malheureusement, Lautaro n'a pas quitté le banc en finale, l'Albiceleste ayant privilégié la solidité défensive, ce qui l'a empêché de rééditer le but victorieux qu'il avait inscrit en finale de la Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : Quatre buts, 18 passes décisives, 21 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l’UEFA.

    Le meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore réalisé une excellente saison avec le PSG, et est revenu de blessure juste à temps pour jouer pleinement son rôle dans leur triomphe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l’instant, il peut aussi se dire champion d’Afrique après la décision de la CAF d’annuler le résultat de la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, même si l’appel du Sénégal pourrait encore inverser cette décision. Quoi qu’il en soit, le Maroc a de nouveau montré qu’il était la référence du continent à la Coupe du monde, Hakimi s’illustrant lors de son parcours jusqu’aux quarts de finale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 15 buts, six passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d’obtenir ne serait-ce qu’une nomination au Ballon d’Or deux ans plus tard semblaient compromises après une saison profondément décevante au Real Madrid, marquée à deux reprises par des passages à l’infirmerie pendant sa convalescence. Cependant, ce que Bellingham a produit avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde lui a valu une place sur la liste finale.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales, avec un total de sept buts, dont des doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. Et si l’Angleterre a une nouvelle fois échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham ont probablement marqué durablement les votants du Ballon d’Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a vécu une année 2025 misérable en termes de performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga sur l’ensemble de l’année civile, alors que sa tournée de revanche pour le Ballon d’Or a tourné court. Cependant, comme le dit le vieil adage, « la forme est temporaire, la classe est permanente », et Vini a montré qu’il pouvait encore se révéler décisif lors d’une période faste au début de l’année 2026, qui l’a vu inscrire quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Le retour à son meilleur niveau de l’ancien talent de Flamengo n’a pas suffi à ramener un trophée à Bernabéu, mais il est tout de même parvenu à mettre fin à son bilan désastreux avec le Brésil en montrant l’exemple avec quatre buts pendant la Coupe du monde, même s’il n’a pas pu porter la Seleção au-delà des huitièmes de finale, et que l’attente d’une sixième étoile se poursuit.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-2026 : Huit buts, 15 passes décisives. A remporté la Premier League.

    Declan Rice s'est affirmé comme l'un des milieux de terrain d'élite du football mondial grâce à ses performances contre le Real Madrid en Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants d'Arsenal dans la conquête du titre de Premier League, tout en jouant également un rôle majeur dans le parcours qui a mené le club jusqu'à la finale de la Ligue des champions.

    Les projections balle au pied de Rice, son travail défensif et la qualité de ses coups de pied arrêtés ont fait qu'il passait rarement à côté de ses matches, et il a continué à apporter des contributions décisives pendant le parcours de l'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde malgré des blessures et la maladie en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : sept buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru un long chemin depuis son prêt peu convaincant à Wolverhampton en 2021 jusqu’à une place sur le podium du Ballon d’Or en 2025, et le patron du jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a assurément évolué à ce niveau pendant une grande partie de la saison dernière, tout en ajoutant davantage de buts et de passes décisives à son jeu alors que l’équipe de Luis Enrique a de nouveau remporté à la fois la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Vitinha a été nommé homme du match lors de la finale de cette dernière compétition, et a continué à donner le tempo au Portugal pendant la Coupe du monde, même si la Seleccao dans son ensemble a énormément déçu en route vers une élimination en huitièmes de finale contre l’Espagne.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : trois buts, six passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a en réalité manqué une bonne partie de la saison en raison d’une blessure, mais en tant que joueur le plus titré de la saison 2025-2026, il a tout de même trouvé sa place dans la liste restreinte du Ballon d’Or. Le joueur du PSG a su apporter des contributions importantes à leurs succès sur la scène nationale et européenne, formant une nouvelle fois un tiers du meilleur milieu de terrain de la planète.

    Ruiz a ensuite répondu présent avec l’Espagne lors de leur triomphal parcours en Coupe du monde après avoir intégré le onze de départ pendant les phases à élimination directe. L’ancien joueur de Naples n’a toujours pas connu la défaite en 50 apparitions avec la Roja, leur porte-bonheur ayant désormais ajouté un titre mondial au titre européen qu’il a contribué à remporter en 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

    Les supporters de Liverpool seront sans doute tentés de se demander si la saison 2025-2026 de leur équipe n’aurait pas été bien plus réussie si Luis Diaz n’avait pas été vendu l’été dernier. L’attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le sacre de Liverpool en 2024-2025, mais son désir de relever un nouveau défi a conduit le club à accepter une offre de 75 M€ (65,5 M£/88 M$) du Bayern Munich pour l’international colombien.

    Diaz n’a pas regardé en arrière depuis, ayant développé une excellente entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers au Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga la saison dernière étaient splendides, tandis que ses performances palpitantes en Ligue des champions auront certainement attiré l’attention des votants du Ballon d’Or, même si le Bayern a finalement encore échoué sur la scène européenne. Il a également offert quelques moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si elle a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelone)

    En 2025-2026 : Un but, deux passes décisives, 26 clean sheets. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Tous les regards étaient braqués sur Lamine Yamal lorsque l’Espagne s’est rendue à la Coupe du monde, mais il a finalement été éclipsé par un autre adolescent de Barcelone en la personne de Pau Cubarsi. Le joueur de 19 ans a confirmé une nouvelle saison couronnée de titres avec le Barça en se révélant véritablement sur la scène mondiale, Cubarsi étant considéré par beaucoup comme le défenseur central le plus remarquable du tournoi en Amérique du Nord.

    Le défenseur a été nommé meilleur jeune joueur après la victoire de l’Espagne en finale, Cubarsi ayant joué un rôle clé pour que la Roja ne concède que 10 tirs cadrés et un seul but sur la route du sacre.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. A remporté la FA Cup et la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses standards très élevés, Erling Haaland a enclenché le « mode Terminator » au début de l'exercice 2025-2026, se transformant en arme de destruction massive à lui seul pour Manchester City, qui cherchait à se réaffirmer comme un prétendant aux plus grands trophées. Une disette survenue au début de l'année 2026 a ensuite menacé de ruiner à la fois les chances de Haaland pour le Ballon d'Or et les espoirs de trophées de City, éliminé de la Ligue des champions, mais lui comme son équipe ont rebondi en remportant la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal jusqu'au bout dans la course au titre en Premier League.

    Ainsi, même si Haaland n'a pas décroché les plus grands trophées à sa portée, sa candidature au Ballon d'Or a incontestablement été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, où son attaquant vedette en a pleinement profité en inscrivant sept buts lors du tout premier parcours de son pays jusqu'aux quarts de finale.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Super Coupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité l’impact que Dembele a pu avoir lors de la première moitié de la saison du PSG, si bien que la défense de son Ballon d’Or semblait hors de portée. Cependant, après avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, il s’est replacé dans la course en retrouvant son meilleur niveau, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich lors des matches à élimination directe de la Ligue des champions, avant de marquer à nouveau lors de la victoire en finale contre Arsenal.

    Dembele devait encore peser sur la Coupe du monde pour renforcer son dossier, et il a enfin inscrit les premiers buts de sa carrière dans la compétition, avec un triplé contre la Norvège comme moment phare de sa campagne à six buts. Il a toutefois été éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, ce qui signifie que deux Ballons d’Or consécutifs sont désormais presque certainement hors d’atteinte.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-2026 : 23 buts, 10 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    S’il fallait désigner le joueur le plus marquant des phases à élimination directe de la Ligue des champions, alors Khvicha Kvaratskhelia serait au-dessus de presque tout le monde. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs, avec dans le lot quelques frappes superbes, alors que les champions en titre se frayaient un chemin vers un nouveau sacre européen.

    La forme de Kvaratskhelia sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces mêmes sommets, tandis que l’échec de la Géorgie à se qualifier pour la Coupe du monde menace de plafonner sa place au classement final du Ballon d’Or. Il reste malgré tout une voie vers au moins le podium pour celui qu’on appelle « Kvaradona », et il aurait difficilement pu faire davantage pour y parvenir.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelone)

    En 2025-2026 : Deux buts. A remporté la Coupe du monde, la FA Cup et la Carabao Cup.

    Après son retour de la blessure au ligament croisé antérieur qui avait ruiné ses espoirs de défendre son Ballon d'Or 2024, Rodri n'a pas semblé être le même joueur pendant une grande partie de la saison 2025-2026. Même s'il a eu ses moments sous le maillot de Manchester City, alors que le club a remporté deux trophées, il a continué à lutter avec des problèmes de forme physique et a parfois semblé manquer de rythme.

    Cependant, tout cela a été oublié lors de la Coupe du monde, où Rodri a été l'un des joueurs les plus en vue de l'Espagne lors de la conquête de son deuxième titre. Nommé meilleur joueur du tournoi, Rodri est soudainement revenu en bonne position dans la course à un autre Ballon d'Or que beaucoup pensaient hors de portée.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid)

    En 2025-2026 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce l’année où Kylian Mbappé décroche enfin le Ballon d’Or ? Presque dès son émergence à l’adolescence à Monaco, l’attaquant a été désigné comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir fêté ses 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours son occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu faire davantage pour se donner la meilleure chance possible de mettre fin à cette attente, tant Mbappé a porté un Real Madrid en difficulté, au point de contracter une blessure au genou dont il a eu du mal à se remettre complètement. Pendant ce temps, les espoirs du Real Madrid de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappé a toutefois tendance à réserver ses meilleures performances aux Coupes du monde et, pour le troisième tournoi de suite, il a été l’un des joueurs les plus marquants, ses 10 buts lui offrant un deuxième Soulier d’or historique.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 26 buts, 41 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

    Quiconque pensait que Michael Olise aurait du mal à franchir le cap entre Crystal Palace et le Bayern Munich s'est lourdement trompé, l'ailier ayant enchaîné deux années de performances fantastiques avec le champion d'Allemagne. Tout aussi capable de marquer que de créer des buts pour les autres, le joueur de 24 ans est devenu l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe, tout en laissant aussi son empreinte en Ligue des champions, notamment face au Real Madrid en quarts de finale, qu'il a martyrisé pendant de longues séquences au Bernabeu avant de conclure cette double confrontation par un but de retour en Bavière.

    Les performances d'Olise en club lui ont également permis de s'assurer une place de titulaire en équipe de France malgré une concurrence intense, et il a été l'une des stars du parcours des Bleus à la Coupe du monde, sa créativité et sa qualité de passe l'ayant aidé à signer un record de sept passes décisives.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On pensait que l’époque où Lionel Messi pouvait ne serait-ce qu’être nommé pour le Ballon d’Or était révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers la toute première MLS Cup de son histoire avant de briller lors de la Coupe du monde avec l’Argentine, il existe encore une réelle possibilité que le joueur aux huit Ballons d’Or ajoute un autre trophée à sa collection.

    Messi s’est montré dans une classe à part en route vers un deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec à lui seul six buts et sept passes décisives lors des six matches de play-offs de Miami, et ce succès au niveau des clubs doit certainement être pris en compte lorsque les votants au Ballon d’Or rempliront leurs bulletins.

    Il a ensuite inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives au cours d’une Coupe du monde de très haut niveau, et même s’il n’a pas pu porter l’Argentine jusqu’au bout cette fois-ci, il en a fait assez pour montrer qu’à 39 ans, il reste l’un des meilleurs, sinon le meilleur footballeur de la planète.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone)

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d'Or à l'approche de la saison, Lamine Yamal est en très bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter le trophée, et il n'aurait même pas besoin de le gagner en 2026 pour y parvenir ! Les performances de l'adolescent du FC Barcelone lors des dernières phases de la Ligue des champions 2024-2025 l'ont fait apparaître, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembele lors du vote en a été la preuve.

    Certains estiment encore que Yamal doit se montrer plus décisif dans les plus grands matches, tandis que des inquiétudes subsistent quant au fait que le nombre de rencontres qu'il a disputées à un si jeune âge entraîne une aggravation de ses problèmes physiques, lesquels ont finalement mis un terme prématuré à sa saison en club et ont joué un rôle dans son rendement limité avec l'Espagne à la Coupe du monde. Il a tout de même pu mettre en avant son dynamisme unique alors que la Roja est allée au bout en Amérique du Nord, mais l'incapacité de Yamal à imposer sa propre empreinte individuelle sur le tournoi signifie qu'il pourrait bien échouer d'un rien dans la course au Ballon d'Or une nouvelle fois.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    En 2025-2026 : 73 buts, huit passes décisives. Vainqueur de la Bundesliga, de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours ceux qui n’apprécient pas pleinement Harry Kane, mais maintenant qu’il s’est enfin débarrassé de cette histoire de trophée qui a si souvent servi à le frapper, l’attaquant du Bayern Munich a l’air d’un homme en mission, absolument déterminé à montrer qu’il mérite aussi une reconnaissance individuelle alors qu’il continue de trouver le chemin des filets à un rythme remarquable.

    En plus d’empiler les buts, Kane a mis en valeur l’étendue de son jeu avec un effet dévastateur pour le champion de Bundesliga, tandis qu’il a marqué à six reprises avec l’Angleterre lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde. Son échec en Amérique du Nord a ouvert la porte à d’autres pour lui ravir le Ballon d’Or, mais étant donné qu’il s’agit d’une récompense régulièrement attribuée au joueur ayant réalisé la meilleure saison individuelle, il est difficile de contester le fait que Kane ne termine pas sur la plus haute marche du podium.