Classement de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi propulse l'Argentine en tête tandis que l'Espagne et le Portugal reculent après avoir débuté la phase de groupes par des matchs nuls décevants

Si l’on se fie aux premiers matchs, l’été s’annonce passionnant. Les coorganisateurs, le Mexique et les États-Unis, ont lancé la compétition par des victoires éclatantes ; le Brésil a été tenu en échec par le Maroc ; l’Allemagne a écrasé la modeste sélection de Curaçao ; les Pays-Bas et le Japon ont offert un duel de haut vol ; enfin, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo ont arraché des matchs nuls remarquables face aux puissances espagnole et portugaise.

Sur le plan individuel, les superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane ont répondu aux attentes en inscrivant chacun un doublé, mais c’est Lionel Messi qui a une nouvelle fois volé la vedette avec un triplé pour l’Argentine, tenante du titre. Cristiano Ronaldo, lui, a connu un premier match à oublier.

Après une première journée riche en enseignements et alors que de nombreux autres matchs sont à venir, GOAL évalue les chances des 48 sélections en lice en Amérique du Nord…

Dernière mise à jour : 9 juin 2026.