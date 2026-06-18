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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Classement de la Coupe du monde 2026 : Lionel Messi propulse l'Argentine en tête tandis que l'Espagne et le Portugal reculent après avoir débuté la phase de groupes par des matchs nuls décevants

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FEATURES

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 est désormais dans le rétroviseur, et le tournoi a démarré sur les chapeaux de roue. Malgré l’absence, sur le papier, de affiches particulièrement attendues dans ce nouveau format élargi, les émotions fortes et les rebondissements n’ont pas manqué, toutes les grandes stars ayant répondu présent pour représenter leur pays respectif sur la plus grande scène du football. Enfin, presque toutes.

Si l’on se fie aux premiers matchs, l’été s’annonce passionnant. Les coorganisateurs, le Mexique et les États-Unis, ont lancé la compétition par des victoires éclatantes ; le Brésil a été tenu en échec par le Maroc ; l’Allemagne a écrasé la modeste sélection de Curaçao ; les Pays-Bas et le Japon ont offert un duel de haut vol ; enfin, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo ont arraché des matchs nuls remarquables face aux puissances espagnole et portugaise.

Sur le plan individuel, les superstars Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane ont répondu aux attentes en inscrivant chacun un doublé, mais c’est Lionel Messi qui a une nouvelle fois volé la vedette avec un triplé pour l’Argentine, tenante du titre. Cristiano Ronaldo, lui, a connu un premier match à oublier.

Après une première journée riche en enseignements et alors que de nombreux autres matchs sont à venir, GOAL évalue les chances des 48 sélections en lice en Amérique du Nord…

Dernière mise à jour : 9 juin 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️ Match amical international de football : Curaçao affronte son adversaire dans un duel qui s’annonce équilibré. Les deux équipes devraient proposer un spectacle offensif et technique, avec des joueurs évoluant principalement en Europe et aux États-Unis. Les observateurs attendent une rencontre rythmée et riche en occasions, reflet du niveau croissant du football caribéen.

    Plus petite nation – tant en superficie qu’en population – jamais qualifiée pour la Coupe du monde, Curaçao savait que la tâche serait colossale dès son tirage au sort face à l’Allemagne, quadruple championne du monde. Le scénario redouté s’est concrétisé : l’équipe de Dick Advocaat a été impitoyablement écrasée, encaissant sept buts à Houston.

    Reste que cette petite nation caribéenne conservera un souvenir impérissable de l’égalisation de Livano Comenencia dans cette Coupe du monde, quel que soit le résultat de ses rencontres face à l’Équateur et à la Côte d’Ivoire.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️ Aller-retour pour Panama : ce symbole indique que le joueur panaméen effectue un déplacement ou une rotation sur le terrain, suggérant une dynamique de jeu ou un changement de tactique.

    Le Panama peut nourrir des regrets. Les Canaleros ont laissé filer leur meilleure occasion de décrocher les points nécessaires pour atteindre les 32es de finale, s’inclinant d’un cheveu face au Ghana lors de leur match d’ouverture, malgré plusieurs opportunités franches.

    Au vu des rencontres encore plus ardues qui les attendent face à la Croatie et l’Angleterre dans le groupe L, le parcours de la « Marée rouge » semble déjà compromis. Leur langage corporel à la fin du match indiquait clairement que les joueurs partageaient ce constat.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️ L’équipe d’Irak est en tête du classement.

    48e et dernière nation à décrocher son billet pour la Coupe du monde, l’Irak attendait depuis quarante ans de retrouver le plus grand rendez-vous du football. Les joueurs ont cru à l’exploit lorsque Aymen Hussein, tout juste sorti d’un interrogatoire de sept heures mené par les douanes américaines, a égalisé face à la Norvège à Boston. Mais le rêve a duré seulement quatre minutes : le temps pour Erling Haaland de profiter d’une erreur du gardien et de redonner l’avantage aux Scandinaves.

    Au final, les hommes de Graham Arnold ont eu le malheur de s’incliner 4-1 lors de leur premier match du groupe I, et les perspectives ne s’améliorent guère, la France se profilant déjà comme prochain adversaire. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunisie ⬇️ La sélection tunisienne affronte prochainement un adversaire redoutable et partira favorite sur le papier. Les coéquipiers de Wahbi Khazri devront néanmoins rester concentrés pour confirmer cette tendance sur la pelouse.

    La Tunisie pourrait bien se hisser en tête du classement des équipes les plus chaotiques de cette première journée de compétition. Sur le terrain, elle a connu le pire début de match possible en s’inclinant lourdement 5-1 face à la Suède à Monterrey, laissant ses adversaires prendre le large après avoir initialement réduit l’écart alors qu’elle était menée de deux buts, et payant le prix de quelques erreurs catastrophiques.

    La réaction a été rapide et sans appel : le sélectionneur Sabri Lamouchi a été limogé dès le lendemain, ses capacités de dirigeant étant ouvertement remises en question. Il entre ainsi, malgré lui, dans l’histoire comme le premier entraîneur écarté aussi tôt dans la compétition, et cède sa place sur le banc au vétéran français Hervé Renard.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haïti ⬇️ Haïti est actuellement en pleine descente au classement mondial de la FIFA, une tendance qu’il faudra inverser rapidement pour retrouver une dynamique positive.

    La qualification d’Haïti pour sa deuxième Coupe du monde, 52 ans après sa première phase finale, tient presque du miracle. Les Haïtiens ont d’ailleurs tenu leur rang lors de leur entrée en lice dans le groupe C, s’inclinant de justesse face à l’Écosse.

    Néanmoins, cet affrontement constituait probablement le scénario le plus favorable de son groupe, Haïti devant encore défier le Brésil puis le Maroc pour conclure la phase de poules.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Jordanie ⬆️ La sélection jordanienne a remporté une victoire convaincante, confirmant ainsi ses ambitions sur la scène internationale.

    Pour sa première participation à la Coupe du monde, la Jordanie a tenu tête à l’Autriche et méritait d’égaliser par Ali Olwan, avant d’encaisser deux buts dans les 15 dernières minutes et de finalement s’incliner pour son entrée en lice. Le groupe de Jamal Sellami a toutefois affiché de réelles qualités et aborde avec confiance son rendez-vous de la deuxième journée face à l’Algérie.

    Toutefois, même un succès face aux Nord-Africains pourrait ne pas suffire pour se qualifier, puisque la Jordanie devra encore défier l’Argentine lors de son dernier match dans le groupe J.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Afrique du Sud ⬇️ L’Afrique du Sud se distingue par son football dynamique et son vivier de talents. Suivez sa sélection, ses clubs et ses performances sur la scène internationale.

    En matière de match d’ouverture, celui de l’Afrique du Sud n’aurait guère pu plus mal tourner. Bien qu’ils aient dévoilé une nouvelle formation en 5-3-2 dans l’espoir de surprendre leurs adversaires mexicains, les Bafana Bafana ont été totalement dominés et surclassés par les co-organisateurs, et ont en réalité eu de la chance de ne s’incliner que 2-0.

    L’équipe d’Hugo Broos a parfois précipité sa propre chute par des passes risquées depuis l’arrière, et les deux cartons rouges reçus en seconde période risquent d’affaiblir davantage un effectif déjà parmi les moins talentueux du tournoi. D’importants progrès seront nécessaires si elle veut encore espérer atteindre les huitièmes de finale.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Ouzbékistan ⬇️

    Pour son entrée très attendue dans la compétition, l’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro a tenu la dragée haute à la Colombie de Luis Díaz, sans toutefois pouvoir éviter la défaite.

    Abbosbek Fayzullaev est tout de même entré dans l’histoire en devenant le premier buteur de son pays en Coupe du monde, mais cette défaite 3-1 signifie que les « Loups blancs » devront probablement l’emporter largement face à la RD Congo lors de leur dernier match de groupe pour conserver une chance de se qualifier, avant d’affronter le Portugal.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️ Le Paraguay est en tête du classement.

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, le Paraguay pourrait être éliminé avant même d’avoir lancé sa campagne, après une cuisante défaite 4-1 face aux États-Unis, coorganisateurs de la compétition, lors de son premier match dans le groupe D. Le scénario a rapidement tourné au cauchemar : dès la 7^e minute, Damian Bobadilla marquait contre son camp, et la situation ne cessait de se dégrader.

    La Turquie et l’Australie, prochains adversaires des Sud-Américains, semblent donc avoir un boulevard devant eux ; au vu de cette copie, les espoirs de qualification paraguayens sont quasi nuls.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Nouvelle-Zélande ⬆️ En tête du classement, la Nouvelle-Zélande confirme sa domination sur la scène footballistique.

    Le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley a reconnu que son groupe et lui-même étaient « profondément déçus » de ne pas avoir concrétisé leur domination par une victoire lors de leur entrée en lice face à l’Iran. Menant à deux reprises, les All Whites ont finalement partagé les points (2-2) à Los Angeles. « Nous n’avons sans doute jamais été aussi près de remporter un match en Coupe du monde, a-t-il souligné, mais nous n’y sommes pas parvenus aujourd’hui. »

    Malgré tout, Bazeley se disait fier de la performance de son équipe, auteur d’une bonne circulation de balle et d’une association efficace entre Elijah Just, auteur d’un doublé, et Chris Wood. Néanmoins, les espoirs de qualification des All Whites pour les seizièmes de finale demeurent incertains, leur prochain adversaire, l’Égypte, ayant impressionné lors de son match nul inaugural face à la Belgique, favorite du groupe G.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Qatar ⬆️ Le signal vers le haut indique que l’équipe du Qatar est en tête du classement ou vient de marquer un but, conformément aux conventions graphiques courantes dans la couverture footballistique.

    Après avoir déçu lors de ses débuts en tant que pays hôte de la Coupe du monde en 2022, le Qatar espérait montrer de nettes améliorations quatre ans plus tard. Bien qu’il ait parfois bénéficié d’un coup de chance face à la Suisse, il mérite pleinement ce match nul 1-1, obtenu lorsque Boualem Khoukhi a contraint Miro Muheim à marquer contre son camp dans le temps additionnel de la seconde mi-temps.

    Bien mieux organisée que lors de son précédent tournoi à domicile, l’équipe de Julen Lopetegui conserve de réelles chances de qualification pour les huitièmes de finale avant d’affronter le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Algérie ⬇️ L’équipe d’Algérie de football se distingue par son palmarès continental et son vivier de talents. Surnommée les « Verts », elle a remporté deux Coupes d’Afrique des nations et participé à plusieurs phases finales de la Coupe du monde. Portée par des joueurs évoluant dans les grands championnats européens, la sélection algérienne mise sur la vitesse, la technique et un esprit d’équipe solide. Suivie passionnément par ses supporters, elle reste un acteur majeur du football africain.

    Après douze ans d’absence, l’Algérie est revenue en Coupe du monde avec un enthousiasme palpable, portée par sa victoire contre les Pays-Bas en match amical de préparation. Les Fennecs ont toutefois rapidement repris leurs esprits mardi, devenant la dernière victime de Lionel Messi : le maestro argentin a inscrit un triplé retentissant pour assurer la victoire des champions en titre.

    Vladimir Petkovic et ses hommes doivent désormais soigner leurs blessures et se projeter vers la Jordanie, dans un match désormais qualificatif face à ces nouveaux venus dans la compétition. En cas de nouveau faux pas, et avec l’Autriche au programme, les Fennecs risquent un retour anticipé à la maison.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Cap-Vert ⬆️ Le Cap-Vert, archipel situé dans l’océan Atlantique, est souvent représenté par une flèche vers le haut dans les infographies footballistiques. Ce symbole indique que la sélection nationale cap-verdière est en progression ou vient de remporter une victoire importante.

    Quel résultat ! Pour son premier match en Coupe du monde, le Cap-Vert a tenu l’Espagne en échec (0-0), et c’était mérité. Ferran Torres a bien frappé la barre transversale alors qu’il semblait plus simple de marquer, tandis que le gardien Vozinha, 40 ans, réalisait plusieurs arrêts décisifs. Tout le collectif a fourni un travail défensif remarquable, réduisant l’Espagne à un jeu terne et prévisible durant la majeure partie de la rencontre.

    Après avoir franchi l’écueil le plus redoutable de son groupe H, le Cap-Vert se trouve dans une position inespérée : une victoire contre l’Uruguay ou l’Arabie saoudite lui ouvrirait presque assurément les portes des 32es de finale. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arabie saoudite ⬆️ L’Arabie saoudite est en tête du classement.

    Longtemps, à Miami, l’Arabie saoudite a semblé capable de créer une nouvelle surprise pour son entrée en Coupe du monde. Si une victoire contre l’Uruguay n’aurait pas eu le retentissement d’un succès face à l’Argentine au Qatar il y a quatre ans, elle aurait tout de même représenté un exploit notable pour une formation en manque de repères depuis sa qualification. Ils méritaient même pleinement l’avantage pris à la 41^e minute par Abdulelah Al-Amri, mais les Saoudiens ne pouvaient pas reprocher à l’Uruguay d’avoir arraché le match nul 1-1, la Celeste ayant totalement dominé la seconde période. 

    Prendre un point face à l’Espagne s’annonce encore très compliqué pour les Faucons verts, mais ils peuvent puiser dans leur solidité défensive contre les Uruguayens – et dans l’inefficacité de la Roja lors de son match nul surprise contre le Cap-Vert – une source d’espoir précieuse. Une victoire sur les Insulaires lors de la dernière journée les enverrait très probablement en 32es de finale, un scénario qu’ils auraient volontiers signé avant le début de la compétition.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️ L’Iran est en tête du classement.

    D’un strict point de vue sportif, le match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande constitue un résultat décevant pour l’Iran, qui devance les All Whites de 59 places au classement mondial. Cependant, le parcours des Iraniens dans cette Coupe du monde a été entaché par un traitement peu équitable, dû à l’influence scandaleuse des coorganisateurs américains sur une sélection venue d’un pays qu’ils ont récemment bombardé.

    Dans ce contexte, le simple fait d’avoir arraché un point, alors que l’équipe a deux fois été menée au score, constitue la performance la plus admirable de ce premier tour jusqu’ici. La qualification pour les seizièmes de finale reste désormais hypothétique, avec encore à affronter la Belgique puis l’Égypte, mais la Team Melli continuera, quoi qu’il arrive, à faire honneur à son pays.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Tchéquie ⬇️

    Après vingt ans d’attente pour retrouver la Coupe du monde, la Tchéquie a semblé complexée dès son entrée en lice face à la Corée du Sud. Les Européens ont immédiatement reculé, laissant les Asiatiques, rodés aux grands rendez-vous, se créer plusieurs occasions.

    Elle a même failli ouvrir le score par l’intermédiaire de son capitaine Ladislav Krejci, dont la tête a frôlé les filets. Mais les Tchèques n’ont pas tenu le rythme et la Corée du Sud a renversé la vapeur pour s’imposer 2-1. Dès l’entame de la course à la deuxième place, la Tchéquie se retrouve donc dos au mur. D’autant que la nation asiatique est favorite face à une Afrique du Sud déjà en difficulté. Même en cas de qualification pour les 32es de finale, les espoirs tchèques semblent limités.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32République démocratique du Congo ⬆️ La sélection congolaise, surnommée les « Léopards », est prête à bondir sur la pelouse pour défendre ses chances.

    Menée au score dès la 6^e minute par le Portugal lors de son entrée en lice dans le groupe K, la RD Congo, de retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, a semblé au bord de la rupture. Pourtant, malgré un temps de possession très limité, la formation de Sébastien Desabre a exploité au mieux ses rares opportunités et a finalement grappillé un précieux point grâce à une tête de Yoane Wissa.

    Si les Congolais confirment face à la Colombie, ils aborderont avec confiance l’ultime rencontre du groupe, décisive contre l’Ouzbékistan.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnie-Herzégovine ⬆️ La Bosnie-Herzégovine est en tête du classement.

    Actuellement dernière de son groupe, la Bosnie-Herzégovine peut encore créer la surprise. Elle a d’ailleurs arraché un point précieux face au Canada, l’un des coorganisateurs, lors de son premier match à Toronto. Les Bosniens auraient même pu s’imposer : l’attaquant Ermedin Demirović a manqué une occasion en or en face-à-face alors que le score était de 1-0, avant qu’un geste défensif héroïque de Sead Kolašinac n’évite le pire à l’autre bout du terrain.

    Dans un groupe B très équilibré, les Bosniaques, malgré leur statut d’outsiders, peuvent encore croire en leurs chances. Une victoire contre le Qatar, probablement ciblée comme un match à gagner impérativement, leur assurerait presque une place en seizièmes de finale.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Canada ⬆️ Le Canada est en tête du classement.

    Tout reste à jouer pour le Canada, l’un des pays coorganisateurs, après cette première journée, même s’il pourrait bien regretter de ne pas avoir réussi à battre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match qui s’est finalement soldé par un match nul 1-1, après l’égalisation magnifiquement réalisée par Cyle Larin. Dans un groupe très équilibré, cela leur aurait donné un avantage potentiellement décisif sur leurs premiers adversaires, la Suisse et le Qatar.

    Néanmoins, l’équipe de Jesse Marsch peut encore engranger les points nécessaires lors de ses prochaines sorties, surtout à domicile. Le classement final pourrait même se jouer à la différence de buts si la compétition reste aussi serrée que prévu.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️ Le Ghana est en tête du classement.

    Le Ghana devait impérativement battre le Panama, 25 places mieux classé au ranking FIFA, pour entretenir l’espoir d’accéder aux huitièmes de finale en tant que meilleur troisième de la phase de groupes. Dans une poule où figurent également l’Angleterre et la Croatie, les Black Stars ont patienté jusqu’à la 95^e minute pour voir le jeune milieu Caleb Yirenkyi pousser le ballon au fond des filets et offrir trois points précieux.

    Le jeune milieu Caleb Yirenkyi a poussé le ballon au fond des filets à la 95^e minute, offrant trois points potentiellement décisifs aux Black Stars, qui devront ensuite défier les Three Lions. Pour se qualifier de justesse pour les huitièmes de finale, ils espèrent au moins prendre un point lors de leur dernier match de groupe face à la Croatie.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Écosse ↔️

    Absente des terrains de la Coupe du monde depuis 28 ans, l’Écosse a enfin renoué avec la victoire (1-0) face à Haïti samedi. Si la rencontre n’a pas été un modèle du genre, la « Tartan Army » a tout de même célébré cette première victoire dans la compétition depuis 1990, à Boston.

    Grâce au tir dévié de John McGinn, l’équipe de Steve Clarke prend pied dans le groupe C, même si elle devra sans doute encore prendre un point face au Maroc ou au Brésil pour s’assurer une place en huitièmes de finale.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Sénégal ⬇️ Le Sénégal se distingue par son jeu collectif et sa solidité défensive.

    Le Sénégal peut nourrir des regrets après avoir gâché plusieurs occasions en première période de son match face à la France. L'équipe de Pape Thiaw a tenu tête à l'un des favoris du tournoi pendant 45 minutes, mais, dès que les Bleus ont élevé leur niveau de jeu après la pause, les Lions de la Teranga n'ont pu contenir la vague et ont finalement cédé 3-1 dans le New Jersey.

    La superbe frappe d’Ibrahim Mbaye, qui évolue au Paris Saint-Germain, a rappelé pourquoi ce jeune talent suscite tant d’enthousiasme. Son audace pourrait s’avérer précieuse dès le coup d’envoi face à la Norvège, puis contre l’Irak, afin que les Lions de la Teranga maintiennent leurs chances de qualification.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turquie ⬇️ La sélection turque aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter les moindres espaces et à imposer son rythme.

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis sa troisième place en 2002, la Turquie était à nouveau présentée comme un « outsider » par de nombreux experts avant le début du tournoi. L'équipe de Vincenzo Montella a toutefois fait figure de déception à Vancouver, se montrant peu efficace devant le but, tandis que l'Australie a su tirer profit de ses défaillances défensives.

    Battus d’entrée, les Turcs doivent désormais l’emporter contre le Paraguay s’ils veulent éviter une élimination prématurée et embarrassante.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Équateur ⬇️

    L'Équateur risque de regretter longtemps cette défaite probablement très coûteuse contre la Côte d'Ivoire lors de son entrée en lice. La Tri a gâché plusieurs occasions d'ouvrir le score face à une formation classée juste derrière elle au ranking FIFA, frappant même trois fois les montants, sans jamais réussir à trouver le chemin des filets. Elle a finalement été cruellement punie en concédant l'unique but de la rencontre à la 90^e minute.

    Une qualification pour les 32es de finale reste toutefois envisageable en tant que l’une des huit meilleurs troisièmes, à condition de battre largement Curaçao, modeste adversaire, lors de la prochaine rencontre pour améliorer sa différence de buts. Dans le cas contraire, l’aventure s’arrêtera net, l’Allemagne attendant déjà la sélection équatorienne pour le troisième et dernier match de groupe.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australie ⬆️ L’Australie est en tête du classement.

    L’Australie avait créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale en 2022, et les Socceroos sont déjà bien partis pour rééditer cet exploit après leur victoire inattendue 2-0 contre la Turquie samedi. L’équipe de Tony Popovic a longtemps subi la pression à Vancouver, mais une finition clinique lui a permis de décrocher une victoire décisive dans le groupe D.

    Les Australiens devront confirmer face aux États-Unis lors de leur deuxième sortie, puis aborderont sereinement la troisième journée, quel que soit le résultat contre le Paraguay.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Corée du Sud ⬆️

    Une victoire lors de leur premier match contre la Tchéquie semblait indispensable pour la Corée du Sud dans un groupe A équilibré, qui comprend également les coorganisateurs Mexique et Afrique du Sud, et elle a finalement réussi à s’imposer.

    Reste que leur manque de réalisme offensif a failli coûter cher : les Taeguk Warriors ont multiplié les occasions manquées avant d’encaisse un premier but contre le cours du jeu, puis ils ont inversé la tendance grâce à une remontée spectaculaire à Guadalajara, conclue par la tête victorieuse d’Oh Hyeon-gyu à dix minutes du terme. Le deuxième acte les opposera au Mexique, un véritable test à domicile, mais les hommes de Hwang Sun-hong comptent bien conclure leur parcours par une victoire contre l’Afrique du Sud et occupent donc déjà une position favorable pour accéder aux huitièmes de finale en tête ou en deuxième place du groupe.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️ L’Uruguay est en tête du classement.

    L’Uruguay de Marcelo Bielsa a exposé ses deux visages lors du match nul 1-1, extrêmement frustrant, de lundi contre l’Arabie saoudite. La Celeste est apparue étrangement apathique en première période et était logiquement menée à la mi-temps de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Mais Bielsa a pris des décisions audacieuses pendant la pause, la plus marquante étant le remplacement de Darwin Núñez, et l’Uruguay a nettement élevé son niveau de jeu après la reprise. Les Uruguayens ont mérité leur but égalisateur et auraient même dû remporter la rencontre. 

    Impossible de prédire ce que l’équipe d’« El Loco » réservera ensuite, mais si elle parvient à maintenir l’intensité de sa seconde période sous le cagnard de Miami, elle peut réussir là où l’Espagne a buté en battant le Cap-Vert. Reste une réalité préoccupante : aucun joueur de la sélection n’a inscrit plus de buts que Núñez, pourtant catastrophique face aux Saoudiens.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Égypte ↔️ L’Égypte est en lice dans cette rencontre. Restez concentrés, tout peut basculer d’un moment à l’autre.

    Au lendemain du match nul 1-1 face à la Belgique, la frustration dominait chez les Égyptiens. Les Pharaons avaient pourtant les « Diables Rouges » à leur portée, surtout en première période, et une erreur d’arbitrage les a privés de leur première victoire en Coupe du monde.

    Toutefois, cette attente devrait bientôt prendre fin : le collectif emmené par Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko et Emam Ashour a les moyens de battre la Nouvelle-Zélande puis l’Iran.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Croatie ⬇️ La sélection croate aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter son potentiel pour obtenir un résultat positif.

    Finaliste en 2018 puis demi-finaliste quatre ans plus tard, la Croatie a abordé la compétition nord-américaine avec l’ambition légitime de briller à nouveau. Elle devra toutefois ajuster sa stratégie après avoir été dominée en seconde période et battue 4-2 par l’Angleterre à Dallas.

    Luka Modric a cédé sa place juste avant l’heure de jeu, et la formation de Zlatko Dalic a pu compter sur les arrêts de Dominik Livakovic pour limiter la casse. Les deux superbes réalisations signées mercredi offrent toutefois des raisons d’y croire : la sélection croate aborde ainsi avec confiance son rendez-vous face au Panama lors de la deuxième journée, convaincue de pouvoir rebondir.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Autriche ⬇️ L’Autriche est en tête du classement, signalant une performance dominante dans la compétition.

    L'Autriche savait qu'elle devait battre la Jordanie dès son premier match pour se qualifier dans le groupe J. Même si l'équipe de Ralf Rangnick a attendu les dernières minutes pour s'imposer, sa victoire 3-1 mardi lui permet d'aborder sereinement son deuxième match contre l'Argentine.

    Toujours en quête de repères offensifs après la blessure de l’attaquant clé Christoph Baumgartner, survenue juste avant le tournoi, la sélection autrichienne peut néanmoins aborder avec confiance la perspective d’une qualification pour les huitièmes de finale.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Suède ⬆️ La Suède, nation de football réputée pour son organisation tactique et sa rigueur défensive, pointe actuellement vers le haut du tableau.

    Qualifiée in extremis pour la Coupe du monde après avoir terminé en tête d’un groupe de Ligue des Nations comprenant l’Azerbaïdjan, l’Estonie et la Slovaquie, la Suède entend bien saisir sa chance.

    Dans un groupe relevé comprenant également les Pays-Bas et le Japon, la sélection dirigée par l’Anglais Graham Potter a parfaitement lancé sa compétition en dominant la Tunisie 5-1 lors de son entrée en lice. Avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres, deux avant-postes évoluant en Premier League, la Suède a déjà fait trembler les filets. Le milieu de terrain de Brighton, Yasin Ayari, pourrait toutefois avoir son mot à dire, après avoir lui-même inscrit deux superbes buts à Monterrey.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Suisse ⬇️ La sélection helvétique aborde la rencontre avec détermination, prête à exploiter chaque occasion pour percer la défense adverse et inscrire le premier but.

    Favorisée par un tirage au sort clément, la Suisse était présentée comme un outsider capable d’aller loin dans cette Coupe du monde. Cependant, ces attentes ont été tempérées après un match nul décevant face au Qatar, samedi à San Francisco.

    Breel Embolo a certes ouvert son compteur lors d’un énième tournoi international, mais l’équipe de Murat Yakin a manqué de mordant devant le but et a payé cher son manque d’efficacité lorsque le Qatar a égalisé dans le temps additionnel de la seconde mi-temps. La Bosnie-Herzégovine sera le prochain adversaire dans le groupe B, avant un dernier match contre le Canada, l’un des coorganisateurs.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Côte d’Ivoire ↔️ La Côte d’Ivoire est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

    De retour en Coupe du monde après deux absences, la Côte d’Ivoire a parfaitement lancé sa campagne en battant l’Équateur dans les arrêts de jeu, profitant des nombreuses occasions manquées par ses adversaires. À la 90^e minute, Amad Diallo, attaquant de Manchester United, a habilement transformé un centre pour offrir aux Éléphants une victoire potentiellement décisive et déclencher une explosion de joie.

    Ces trois points placent d’emblée la nation africaine en excellente position pour se qualifier, lui offrant ainsi une sorte de « coup franc » face à l’Allemagne lors de son prochain match, avant d’affronter Curaçao, le petit poucet du groupe, lors de sa dernière rencontre de la phase de poules. Les Éléphants viseront donc la deuxième place, voire la première, afin de bénéficier d’un parcours plus favorable en phase à élimination directe.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Colombie ⬇️ La sélection colombienne affronte actuellement un moment délicat, comme l’indique la flèche descendante.

    La Colombie savait qu'elle prendrait une sérieuse option sur la qualification en cas de victoires lors de ses deux premières sorties face à l'Ouzbékistan et la RD Congo, avant d'affronter le Portugal, grand favori. Elle a parfaitement lancé sa campagne.

    Face à des Ouzbeks courageux, Luis Díaz est devenu la dernière grande star à briller dans ce Mondial en offrant une passe décisive somptueuse à Daniel Muñoz avant d’inscrire, juste après la pause, le but qui s’est révélé victorieux, profitant ainsi aux Sud-Américains du match nul potentiellement préjudiciable de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers contre la RD Congo.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mexique ⬆️ Le Mexique est en tête du classement.

    Jeudi, l’Estadio Azteca a vibré sous les encouragements de milliers de supporters mexicains, et la sélection nationale n’a pas déçu : le Mexique a dominé l’Afrique du Sud pour bien lancer son tournoi. Julio César Quinones semble avoir conservé cet été la forme qui lui a valu le Soulier d’or la saison dernière en Arabie saoudite, tandis que Raúl Jiménez, libéré du poids de son premier but en Coupe du monde, pourrait bien vivre un mois inoubliable à 35 ans.

    Le carton rouge reçu en fin de match par le capitaine César Montes est certes frustrant, mais les co-organisateurs disposent encore de ressources suffisantes pour sortir du groupe A et s’assurer l’avantage de jouer à domicile lors des premiers tours à élimination directe.

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    13États-Unis ⬆️ L’indication « États-Unis ⬆️ » précise de manière concise et autoritaire que l’équipe représentative des États-Unis est mentionnée dans l’article. Le symbole « ⬆️ » signale généralement une information importante ou une référence à un classement, un mouvement vers le haut ou une sélection. Dans le contexte d’un article de football, cette formule peut indiquer que l’équipe américaine est en tête d’un classement, fait partie des nations à suivre ou vient d’être sélectionnée pour une compétition internationale.

    Quel début pour les États-Unis ! Les coorganisateurs n’auraient guère pu espérer meilleur résultat pour leur entrée en lice : ils ont dominé le Paraguay à Los Angeles, l’attaquant Folarin Balogun prenant une confiance précieuse grâce à un doublé lors de cette victoire 4-1. Son deuxième but, une frappe du gauche dans la lucarne, a particulièrement marqué les esprits.

    Si des défis plus redoutables se profilent, cette victoire offre à l’équipe de Mauricio Pochettino une base solide. Ces trois points devraient déjà assurer une place en seizièmes de finale, tandis que cette victoire record améliore leur différence de buts. Les États-Unis, qui doivent encore affronter l’Australie et la Turquie, peuvent désormais espérer accumuler les points nécessaires pour terminer parmi les deux premiers du groupe D.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgique ⬇️ La Belgique est en tête du classement.

    L’ailier de Manchester City, Jeremy Doku, avait déjà reconnu en novembre que la Belgique « n’avait pas été à la hauteur lors d’un grand nombre de matches » durant les qualifications. Les performances irrégulières des Diables Rouges lors de leur entrée en lice face à l’Égypte n’ont donc guère surpris. À Seattle, ils ont traversé une première mi-temps catastrophique, sans cadrer le moindre tir, et ont même eu de la chance de ne pas rentrer au vestiaire avec un retard plus important. 

    Il a fallu attendre l’entrée d’un Romelu Lukaku encore loin de son meilleur niveau pour obtenir, sur une action confusante, le c.s.c. qui a sauvé les meubles. Même si la Belgique peut encore terminer en tête d’un groupe comprenant aussi l’Iran et la Nouvelle-Zélande, nous confirmons notre analyse : l’équipe de Rudi Garcia est, à ce stade, loin d’avoir le niveau requis pour remporter le tournoi. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Le Japon ⬆️

    Malgré plusieurs blessures dans son effectif, le Japon demeurait l’un des grands favoris avant le coup d’envoi. Les Samurai Blue l’ont démontré en revenant deux fois au score pour arracher un point précieux face aux Pays-Bas à Dallas. Les choix stratégiques du sélectionneur Hajime Moriyasu, notamment ses remplacements en seconde période, ont été récompensés : Daichi Kamada a inscrit l’égalisation à la 89^e minute, offrant un match nul 2-2.

    Avec les prochains matchs contre la Tunisie et la Suède à venir dans le groupe F, le Japon sait qu'il a de bonnes chances de remporter les victoires dont il a besoin pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Pays-Bas ⬇️ Le sélectionneur néerlandais a confirmé que son équipe aborderait la rencontre avec un schéma tactique 4-3-3, mettant en avant la vitesse de ses ailiers et la solidité de sa défense.

    Les Pays-Bas, déjà parfois décevants sous les ordres de Ronald Koeman, n’ont pas rassuré dimanche : dominateurs sans éclat, ils ont deux fois mené au score face au Japon avant de se faire reprendre à chaque fois, et ont finalement laissé filer deux points précieux pour leur entrée dans le groupe F.

    Si le choix de Crysencio Summerville s’est révélé payant, le manque d’audace des Oranje inquiète avant les rencontres face à la Suède et la Tunisie, désormais deux finales à remporter.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvège ⬆️ La sélection norvégienne est en tête du classement.

    La Norvège aura à affronter des adversaires plus coriaces que l’Irak, battu 4-1 lors de la première journée, mais cette victoire a permis aux Scandinaves de rappeler leur statut d’« outsiders » et de viser sereinement les huitièmes de finale, objectif majeur de leur première Coupe du monde depuis 1998.

    Le doublé d’Erling Haaland en première période lui permet d’aborder sereinement les rencontres face au Sénégal et à la France, et rien n’indique que la sélection de Stale Solbakken ne puisse terminer en tête du groupe I si son avant-centre trouve à nouveau le chemin des filets lors des deux prochaines sorties.

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    8Maroc ⬆️ Le Maroc est en tête du classement.

    Outre Lionel Messi, qui a mené l’Argentine vers le sacre mondial, le Maroc a été l’une des grandes révélations du Qatar 2022 : les Lions de l’Atlas sont devenus la première nation africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales. Leur prestation convaincante face au Brésil, champions en titre, suggère que les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations (pour l’instant !) sont en lice pour un nouveau parcours remarqué.

    Le somptueux lob d’Ismael Saibari par-dessus Alisson a compté parmi les plus belles actions de la première journée, et même si les Lions de l’Atlas ont dû se contenter d’un match nul 1-1 au New Jersey, ils peuvent désormais aborder avec confiance leurs rencontres face à l’Écosse et à Haïti pour valider leur qualification dans le groupe C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brésil ↔️ Le Brésil se distingue par son jeu offensif et sa capacité à créer des occasions, mais aussi par une certaine fragilité défensive, ce qui se traduit par des matchs souvent riches en buts.

    La Confédération brésilienne de football (CBF) a finalement réussi à convaincre Carlo Ancelotti de prendre les rênes de l’équipe nationale en mai dernier. Si le technicien italien ne mesurait pas encore, avant le match de samedi contre le Maroc, l’ampleur de la tâche qui l’attend pour offrir un sixième titre mondial à la Seleção, c’est désormais chose faite.

    Les Auriverdes doivent leur point à la performance éclatante de Vinicius Jr, qui a évité le naufrage total, surtout en première période. Les rencontres face à Haïti et l’Écosse offriront à l’ancien coach du Real Madrid l’occasion de corriger les principales lacunes, mais des progrès seront indispensables avant le début des phases à élimination directe.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portugal ⬇️ Le sélectionneur portugais a confirmé que son équipe aborderait la rencontre avec sérieux et respect, malgré l’écart au classement FIFA.

    Et c’est reparti… Après le match nul décevant du Portugal face à la RD Congo pour le coup d’envoi du groupe K, la question revient : la Seleção s’en sortirait-elle mieux sans Cristiano Ronaldo ? C’est une question que Roberto Martinez continue d’esquiver, tant il reste sous le charme du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, mais le Portugal s’est une nouvelle fois montré inefficace en attaque tandis que son capitaine de 41 ans se promenait en pointe.

    Le quintuple Ballon d’Or souhaite quitter la scène mondiale pour la dernière fois après un tournoi digne de son statut d’icône. Au vu de la rencontre de mercredi, il risque pourtant d’entacher son héritage en se muant en influence négative pour l’une des équipes les plus talentueuses de la compétition.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Allemagne ⬆️ L’équipe d’Allemagne est en tête du classement.

    La large victoire 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao doit être relativisée au regard du niveau de l'adversaire, mais l'attaque de Julian Nagelsmann a fonctionné à plein régime dimanche, lançant ainsi le groupe E avec brio.

    Jamal Musiala et Florian Wirtz ont fait preuve d’une grande vivacité, tandis que Kai Havertz a déjà trouvé le chemin des filets, ce qui augure d’une confiance maximale avant les affrontements face à la Côte d’Ivoire et l’Équateur dans les prochains jours.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Espagne ⬇️ L’Espagne aborde la rencontre avec détermination, prête à imposer son jeu et à viser la victoire.

    L’Espagne était notre favorite avant le tournoi, mais deux points nous préoccupaient : sa dépendance vis-à-vis de Lamine Yamal pour créer des occasions, et l’absence d’un véritable numéro 9. Ces deux failles ont été exposées lors du match nul humiliant (0-0) contre le Cap-Vert à Atlanta.

    Yamal a tout de même pu jouer vingt minutes en sortant du banc, et son retour imminent dans le onze de départ devrait considérablement renforcer la puissance offensive de la Roja. Reste que, sans un buteur fiable, l’Espagne risque de payer cher cette lacune dans les phases finales du tournoi.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Angleterre ⬆️ L’Angleterre est en tête du classement.

    L'Angleterre n'a pas été parfaite lors de sa victoire contre la Croatie en ouverture du tournoi, loin de là. Mais la manière dont les « Three Lions » sont revenus après la mi-temps et ont écrasé leurs adversaires à Dallas a donné un aperçu de ce dont cette équipe pleine de stars est capable lorsqu'elle joue à plein régime sous la houlette de Thomas Tuchel.

    Harry Kane et Jude Bellingham se sont tous deux montrés en pleine forme devant le but, et même si des interrogations subsistent quant à la solidité défensive nécessaire pour aller au bout cet été, l’attaque des Three Lions figure parmi les plus redoutables du tournoi.

  • Mbappe Torgetty

    2France ⬆️ L’équipe de France est en tête du classement.

    Favorite de nombreux supporters, l’équipe de France a mis près d’une heure à entrer pleinement dans son match face au Sénégal, Kylian Mbappé semblant notamment en manque de rythme. Mais dès que l’attaquant du Real Madrid a repris d’une frappe puissante une passe en retrait géniale de Michael Olise pour battre Edouard Mendy, un déclic s’est produit chez les Bleus, qui se sont finalement imposés 3-1.

    Sa frappe lointaine et limpide, qui a scellé la victoire, témoigne de sa confiance actuelle. Mbappé, qui garde souvent ses plus grandes performances pour la Coupe du monde, pourrait ainsi vivre un été 2024 exceptionnel.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentine ⬆️ L’Argentine est en tête du classement.

    Soyez honnêtes : n’étiez-vous pas parmi ceux qui estimaient que Lionel Messi, à 38 ans, n’avait plus rien à prouver lors de sa sixième Coupe du monde ? Son exil en MLS, après huit Ballons d’Or, avait peut-être dissipé son aura en Europe, mais l’Argentin a rapidement remis les pendules à l’heure en inscrivant un triplé éclatant contre l’Algérie.

    En pleine forme à Kansas City, la star argentine a prévenu les autres cadors du tournoi. Sous la conduite de Lionel Scaloni, l’Albiceleste vise déjà un nouveau sacre et entend bien préserver la série d’invincibilité de son sélectionneur.