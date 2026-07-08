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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

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Classement de la Coupe du monde 2026 : la France conserve la première place, l’Angleterre confirme son potentiel, tandis que l’Argentine expose encore ses faiblesses lors d’un nouveau match haletant

Power rankings
Coupe du monde
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Nous entrons désormais dans la phase décisive ! Avec seulement huit équipes encore en lice, la Coupe du monde 2026 approche de son paroxysme, les enjeux étant incroyablement élevés pour chacun des quart-de-finalistes. Le prochain tour s’annonce déjà palpitant, après un tournoi qui n’a cessé de livrer son lot de moments magiques.

Que ce soit la victoire palpitante de l'Angleterre face au Mexique, le retour épique de l'Argentine contre l'Égypte ou la victoire écrasante de la Belgique face aux États-Unis, les huitièmes de finale ont offert un spectacle complet. Erling Haaland a poursuivi sa domination lors de sa première Coupe du monde en inscrivant les deux buts de la Norvège face au Brésil, mais nous avons dit adieu à une autre icône du football : le rêve de Cristiano Ronaldo de soulever le trophée s’est évanoui lors de la courte défaite du Portugal contre l’Espagne.

Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, qui semble le plus à même de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet dans le New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les huit équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 4 juillet 2026. Équipes éliminées en huitièmes de finale : Canada, Paraguay, Brésil, Mexique, Portugal, États-Unis, Égypte et Colombie.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belgique ⬆️

    La Belgique a su monter en puissance au fil du tournoi. Après des débuts laborieux en phase de poules et une situation critique, menée 2-0 par le Sénégal à quatre minutes de la fin de leur match des 32es de finale, les Diables Rouges se sont ressaisis à temps pour atteindre les quarts de finale.

    Les Diables Rouges ont enchaîné leur victoire in extremis face au Sénégal avec leur meilleure prestation de l’été pour éliminer les États-Unis, le sélectionneur Rudi Garcia étant récompensé pour son audace d’avoir laissé Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sur le banc. Charles De Ketelaere a enfin démontré qu’il pouvait mener l’attaque, tandis que Romelu Lukaku se contentait toujours d’apparitions sporadiques en tant que remplaçant.

    Pour espérer dominer l’Espagne en quarts, les Diables Rouges devront encore élever leur niveau de jeu ; mais l’espoir est désormais permis pour l’avenir du football belge.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Suisse ⬆️

    Ce n'était certes pas un match brillant, mais peu d'observateurs s'attendaient à un récital entre la Suisse et la Colombie en huitièmes de finale. Deux formations solides plutôt que flamboyantes, un parcours sans éclat jusqu'à Vancouver : le spectacle était forcément attendu au tournant. Logiquement, cette rencontre terne s'est donc jouée aux tirs au but.

    Il faut toutefois saluer la capacité des Suisses à s’imposer sans Johan Manzambi, l’une des révélations du tournoi, ni Ruben Vargas, héros des tirs au but, tous deux blessés. Si la Suisse aborde logiquement son quart de finale contre l’Argentine avec un statut d’outsider, elle puise de l’espoir dans les difficultés actuelles des champions en titre, battus lors de leurs deux dernières sorties.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Maroc ⬇️

    Jesse Marsch a peut-être estimé que le Canada avait été la meilleure équipe lors de son affrontement en huitièmes de finale contre le Maroc, mais l’Américain racontait n’importe quoi, comme il le fait si souvent. Les Canadiens ont incontestablement posé des problèmes aux « Lions de l’Atlas », mais le Maroc s’est imposé comme un vainqueur tout à fait méritant – même si le score final de 3-0 les a peut-être un peu flattés.

    Prochaine étape pour le quatrième de la dernière Coupe du monde : affronter l’équipe qui a stoppé sa série victorieuse au Qatar, une France encore plus forte qu’à l’époque. Certes, le Maroc a lui aussi progressé, du moins offensivement, et abordera la rencontre avec l’envie de prendre sa revanche, n’ayant rien à perdre.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Norvège ⬆️

    Y a-t-il une équipe qui s’en sort mieux que la Norvège à la Coupe du monde 2026 ? Avant leur huitième de finale contre le Brésil, nous avions souligné que les Scandinaves incarnaient un adversaire redoutable pour la Seleção : libérés par leur seul objectif atteint – passer la phase de poules pour la première fois depuis 1998 –, ils évoluaient sans pression.

    Nous avions également souligné qu’avec Erling Haaland, ils disposaient d’une véritable force de frappe capable de démanteler l’une des paires de défenseurs centraux les plus solides du football mondial – et c’est exactement ce qui s’est passé, l’« assassin souriant » ayant inscrit un doublé à East Rutherford. La Norvège aborde à nouveau le match en tant qu’outsider face à l’Angleterre en quarts de finale, mais ce statut lui convient parfaitement. Toute la pression repose sur ses adversaires – une fois de plus.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentine ⬇️

    L'Argentine est-elle chanceuse ou résiliente ? Sans doute un peu des deux. Face à l'Égypte, la chance a certes souri à l'équipe de Lionel Scaloni, mais elle mérite surtout un immense crédit pour avoir renversé un déficit de 2-0 à seulement 11 minutes de la fin, s'imposant 3-2 lors d'un huitième de finale mémorable à Atlanta.

    Sans surprise, Lionel Messi a orchestré la remontée : après avoir manqué un énième penalty, le capitaine a d’abord offert un but à Cristian Romero, puis a inscrit lui-même son nom au marquoir, avant que Enzo Fernández ne tête le but de la victoire dans le temps additionnel sur un centre de Lautaro Martínez.

    L’Argentine part favorite pour les quarts de finale contre la Suisse, mais après ses deux frayeurs face au Cap-Vert puis à l’Égypte, les champions pourront-ils enfin briller à la troisième occasion ?

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Angleterre ⬆️

    Le match le plus exigeant de la campagne anglaise en Coupe du monde a finalement révélé le meilleur de l'équipe de Thomas Tuchel. En s'imposant avec qualité et caractère au mythique stade Azteca face au Mexique, les Three Lions ont prouvé qu'ils avaient les moyens de mettre fin à l'une des plus longues disettes de titres majeurs du football international.

    Jude Bellingham a été étincelant lors de cette victoire 3-2 aussi spectaculaire que haletante face à El Tri, mais l’Angleterre a surtout livré une performance collective aboutie qui devrait booster sa confiance avant le quart de finale contre la Norvège. Bien sûr, nul besoin de rappeler à un membre des Three Lions la menace que représente Erling Haaland pour leurs espoirs de qualification, mais Tuchel est convaincu qu’en coupant les lignes d’approvisionnement de l’attaquant, Bellingham et Harry Kane se chargeront du reste.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2Espagne ↔️

    Même si l’Espagne n’a pas atteint le niveau de sa prestation en 16^e de finale contre l’Autriche, elle a tout de même réussi à s’imposer lundi face à son adversaire le plus redoutable à ce jour, le Portugal. Le but de Mikel Merino dans le temps additionnel a permis à la Roja de l’emporter de justesse face à ses voisins asturiens, et l’équipe reste ainsi en lice pour ajouter un titre mondial à celui d’Europe remporté en 2024.

    Malgré quelques éclairs de classe, Lamine Yamal n’a pas encore brillé comme beaucoup l’espéraient. Face à une Belgique en progrès mais toujours friable défensivement, le jeune prodige pourrait trouver l’occasion idéale d’exploser, alors que les siens préparent déjà le quart de finale de vendredi.

  • mbappe(C)Getty Images

    1France ↔️

    Le Paraguay a tout donné pour créer la surprise face à la France, mais c’est Kylian Mbappé qui a eu le dernier mot, en inscrivant le seul but de la rencontre sur penalty. Comme l’a souligné l’attaquant après la rencontre, les Bleus n’ont pas été déstabilisés par le jeu rugueux de leurs adversaires ; ils sont d’une trempe à toute épreuve.

    Les Bleus devront toutefois élever leur niveau de jeu pour dominer le Maroc en quarts de finale, mais les hommes de Didier Deschamps ont démontré qu’ils savaient aussi gagner « sans briller », ce qui conforte leur statut de favoris pour soulever la Coupe du monde.