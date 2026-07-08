Classement de la Coupe du monde 2026 : la France conserve la première place, l’Angleterre confirme son potentiel, tandis que l’Argentine expose encore ses faiblesses lors d’un nouveau match haletant

Que ce soit la victoire palpitante de l'Angleterre face au Mexique, le retour épique de l'Argentine contre l'Égypte ou la victoire écrasante de la Belgique face aux États-Unis, les huitièmes de finale ont offert un spectacle complet. Erling Haaland a poursuivi sa domination lors de sa première Coupe du monde en inscrivant les deux buts de la Norvège face au Brésil, mais nous avons dit adieu à une autre icône du football : le rêve de Cristiano Ronaldo de soulever le trophée s’est évanoui lors de la courte défaite du Portugal contre l’Espagne.

Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, qui semble le plus à même de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet dans le New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les huit équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 4 juillet 2026. Équipes éliminées en huitièmes de finale : Canada, Paraguay, Brésil, Mexique, Portugal, États-Unis, Égypte et Colombie.