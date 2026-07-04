À Miami, le Cap-Vert a poussé l’Argentine, championne du monde en titre, jusqu’aux prolongations, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers avec le sentiment d’avoir eu plus qu’un peu de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il en va de même pour l’Angleterre, qui était menée à 15 minutes de la fin de son match contre la RD Congo, jusqu’à ce que son joueur phare, Harry Kane, surgisse pour inscrire un doublé décisif.

En revanche, la France et l’Espagne ont affiché leurs ambitions, tandis que la Belgique a réussi un incroyable retour face au Sénégal pour garder ses espoirs intacts. N’oublions pas non plus les co-organisateurs, qui se sont tous les trois qualifiés : les États-Unis, réduits à dix, ont éliminé la Bosnie-Herzégovine ; le Mexique a remporté un nouveau match sans encaisser de but, cette fois contre l’Équateur ; et le Canada a inscrit un but décisif à la dernière minute face à l’Afrique du Sud.

Alors que la compétition entre désormais dans sa phase décisive, qui semble le plus à même de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet dans le New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les 16 équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 4 juillet 2026. Équipes éliminées en huitièmes de finale : Canada, Paraguay, Brésil,