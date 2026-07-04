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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

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Classement de la Coupe du monde 2026 : l'Argentine perd la première place après avoir frôlé la catastrophe face au Cap-Vert, mais la France et l'Espagne affichent leurs ambitions

Power rankings
Coupe du monde
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FEATURES

La véritable Coupe du monde a enfin commencé ! Après une phase de groupes presque totalement dépourvue de suspense en raison du format grotesque du tournoi, la première série de matchs à élimination directe nous a enfin offert un peu de suspense, avec notamment l’élimination surprise de l’Allemagne et des Pays-Bas dès les seizièmes de finale. D’autres cadors auraient pu connaître le même sort.

À Miami, le Cap-Vert a poussé l’Argentine, championne du monde en titre, jusqu’aux prolongations, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers avec le sentiment d’avoir eu plus qu’un peu de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il en va de même pour l’Angleterre, qui était menée à 15 minutes de la fin de son match contre la RD Congo, jusqu’à ce que son joueur phare, Harry Kane, surgisse pour inscrire un doublé décisif.

En revanche, la France et l’Espagne ont affiché leurs ambitions, tandis que la Belgique a réussi un incroyable retour face au Sénégal pour garder ses espoirs intacts. N’oublions pas non plus les co-organisateurs, qui se sont tous les trois qualifiés : les États-Unis, réduits à dix, ont éliminé la Bosnie-Herzégovine ; le Mexique a remporté un nouveau match sans encaisser de but, cette fois contre l’Équateur ; et le Canada a inscrit un but décisif à la dernière minute face à l’Afrique du Sud.

Alors que la compétition entre désormais dans sa phase décisive, qui semble le plus à même de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet dans le New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les 16 équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 4 juillet 2026. Équipes éliminées en huitièmes de finale : Canada, Paraguay, Brésil,

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Égypte ⬆️

    Honnêtement, l’Égypte n’a pas brillé depuis son impressionnant match nul inaugural contre la Belgique. Elle a d’abord bénéficié d’un coup de pouce du destin pour arracher le point nécessaire face à l’Iran et terminer deuxième de son groupe, avant de livrer une prestation inégale contre l’Australie.

    Mais peu importe : l’Égypte, qui n’avait jamais gagné le moindre match en Coupe du monde avant son arrivée en Amérique du Nord, se hisse en huitièmes de finale grâce à un sang-froid exemplaire aux tirs au but contre l’Australie. Un pays de 120 millions d’habitants peut désormais savourer un rendez-vous de rêve face à l’Argentine à Atlanta.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgique ⬆️

    Comment la Belgique est-elle parvenue à rester dans la compétition ? Nul ne le sait vraiment. Après avoir peiné lors de la phase de groupes, les Diables Rouges étaient menés 2-0 par le Sénégal à quatre minutes de la fin de leur premier match à élimination directe, à Seattle. La prestation des Belges était catastrophique, et leur sélectionneur, Rudi Garcia, semblait désemparé après avoir remplacé, avant l’heure de jeu, les deux joueurs les plus talentueux de son équipe, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku.

    Soudain, les Belges ont renversé la vapeur : des buts de Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont miraculeusement envoyé le match en prolongation, avant qu’un penalty contestable, obtenu puis transformé par Tielemans, ne leur offre la qualification. Leur chance finira toutefois par s’épuiser, peut-être dès les huitièmes face aux États-Unis ; encore faut-il que leurs stars retrouvent leur meilleur niveau pour espérer rivaliser avec n’importe quel adversaire.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Suisse ⬆️

    Peu médiatisée, la Suisse poursuit son parcours sans se formaliser de l’indifférence générale. Après un départ laborieux, ponctué d’un match nul inaugural contre le Qatar, la sélection de Murat Yakin a conservé son calme, multiplié les efforts et validé son billet pour les huitièmes de finale. Une victoire étriquée face au Canada, puis un succès plus net (2-1) contre l’Algérie en seizièmes, lui ont permis de prendre la tête de son groupe.

    Les Suisses n’ont plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis qu’ils ont accueilli l’épreuve en 1954, mais ils ont toutes les chances de rééditer cet exploit en Amérique du Nord, la Colombie n’étant pas l’adversaire le plus redoutable qu’ils auraient pu tirer pour une place dans le dernier carré. De plus, avec Johan Manzambi, ils disposent de l’une des révélations de cet été, un joueur de 20 ans au talent exceptionnel, capable de poser des problèmes à n’importe quelle équipe grâce à sa vitesse et à sa puissance.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    10Norvège ⬆️

    Les débuts d'Erling Haaland en phase finale ne pourraient mieux se passer. Son doublé face au Brésil maintient le numéro 9 norvégien dans la course au Soulier d'or et propulse son pays en quart de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. La sélection de Stale Solbakken a mérité sa victoire contre la Seleção et, au vu de ses prestations, se révèle bien plus qu'un simple « outsider ».

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mexique ⬆️

    Le Mexique n’a plus atteint les quarts de finale de la Coupe du monde depuis l’édition 1986 qu’il a organisée, mais l’occasion est désormais réelle de rééditer cet exploit. Certes, l’Angleterre demeure un adversaire redoutable pour une nation qui s’estime maudite après sept éliminations consécutives en huitièmes de finale. Cependant, les Mexicains ont pris un véritable élan à domicile. 

    Il a remporté ses trois matches de groupe avant de se défaire facilement de l’Équateur en seizièmes de finale – et n’a toujours pas encaissé le moindre but. Si l’on ajoute à cela que le match contre l’Angleterre se jouera au mythique stade Azteca, situé à plus de 2 000 mètres d’altitude et où le Mexique n’a jamais perdu un match de Coupe du monde, « El Tri » a toutes les raisons de croire que son parcours exceptionnel peut se poursuivre.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8États-Unis ⬆️

    La dynamique de l’équipe nationale américaine se poursuit après que les co-organisateurs ont maîtrisé avec brio leur adversaire des 16^(es) de finale, la Bosnie-Herzégovine, à San Francisco. Folarin Balogun a confirmé son excellent niveau devant le but avant que Malik Tillman ne scelle la victoire d’un coup franc habile, offrant ainsi aux États-Unis leur toute deuxième victoire en phase à élimination directe de l’histoire de la compétition.

    Le seul bémol de cette victoire est le carton rouge reçu par Balogun, qui le privera du match des huitièmes de finale contre la Belgique lundi. L'équipe de Mauricio Pochettino peut toutefois croire en ses chances, compte tenu de sa dynamique actuelle et des performances des Diables Rouges dans ce tournoi jusqu'à présent, même s'il faut rappeler que les États-Unis s'étaient inclinés 5-2 face à l'équipe de Rudi Garcia lors d'un match amical en mars dernier.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    7Portugal ⬇️

    Roberto Martínez et Cristiano Ronaldo peuvent souffler : la chance a souri à la Seleção. Après une première période prometteuse face à la Croatie, le Portugal a été dominé durant la majeure partie de la seconde et a dû s’en remettre à un penalty de Ronaldo pour égaliser après l’ouverture du score d’Ivan Perišić, avant de l’emporter 2-1 grâce, d’une part, à une tête magistrale de Gonçalo Ramos (qui mérite désormais un poste de titulaire) et, d’autre part, à un but controversé refusé à Josko Gvardiol sur le dernier ballon du match. 

    Même si la Seleção possède l’effectif, notamment au milieu de terrain, pour dominer l’Espagne – comme elle l’avait fait aux tirs au but en finale de la Ligue des Nations l’an passé – nous doutons qu’elle y parvienne. Le Portugal n’a pas convaincu durant la phase de groupes, terminant deuxième derrière la Colombie, et les failles exposées par la Croatie ne présagent rien de bon.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Colombie ⬆️

    Le parcours de la Colombie dans cette Coupe du monde est plus solide que spectaculaire, mais elle fait le travail. Son manque d’efficacité devant le but est indéniablement préoccupant. Après avoir tiré 24 fois au but lors d’un match nul et vierge contre le Portugal, elle n’a réussi à convertir qu’une seule de ses 20 tentatives lors de sa victoire vendredi soir contre le Ghana en seizièmes de finale. On a toutefois le sentiment que la Colombie – et Luis Díaz en particulier – va finir par trouver le chemin des filets, et ce, plus tôt que tard.

    Néstor Lorenzo peut également se réjouir de l’excellente performance de sa défense : grâce à cette victoire 1-0 contre le Ghana, son équipe enchaîne désormais trois matchs consécutifs sans encaisser de but. Ainsi, même si la Suisse pourrait s’avérer un adversaire coriace, les Cafeteros ont ici une excellente occasion d’égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde, à savoir les quarts de finale du Brésil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    5Angleterre ⬇️

    L'Angleterre aligne les prestations décevantes dans ce grand tournoi, mais se qualifie malgré tout pour le prochain tour. Les Three Lions sont restés bien en deçà du niveau des autres cadors lors de leur match contre la RD Congo à Atlanta, mais ils ont tout de même émergé grâce à un doublé d'Harry Kane.

    Le capitaine anglais a inscrit un doublé pour sceller une victoire après avoir été menés au score, ce qui leur permet d’envisager un affrontement alléchant contre le Mexique, l’un des co-organisateurs, dimanche. Il ne fait aucun doute que l’équipe de Thomas Tuchel surpasse « El Tri » en termes de talent, mais le public bruyant qui les attend à l’Estadio Azteca, ainsi que les difficultés liées au fait de jouer en altitude, signifient que les chances sont désormais à peu près équilibrées.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Maroc ⬆️

    Le Maroc prouve que son parcours jusqu’aux demi-finales de 2022 n’était pas un feu de paille : les Lions de l’Atlas ont confirmé leur potentiel en se qualifiant une nouvelle fois pour les quarts de finale, où ils sont désormais le seul représentant africain. Ils ont fait le travail face au Canada en huitièmes de finale, leurs trois buts inscrits en seconde mi-temps ayant permis d’éliminer les co-organisateurs et de décrocher une rencontre contre la France jeudi.

    Contenir l’attaque fulgurante des Bleus à Boston s’annonce quasi impossible, d’autant qu’Ismaël Saibari, blessé, devrait déclarer forfait. Privés de leur atout offensif, les Lions de l’Atlas pourraient ainsi voir s’éloigner l’espoir de rééditer leur parcours jusqu’en demi-finale.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentine ⬇️

    Que penser de la prestation de l’Argentine face au Cap-Vert ? Les champions du monde en titre auraient dû se méfier de ces novices en Coupe du monde, restés invaincus dans un groupe comprenant l’Espagne – et pourtant, ils ont semblé pris de court par la qualité et le caractère de l’adversaire.

    Négligente et parfois apathique, l’Argentine a évité de justesse l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde grâce à Lionel Messi et à deux coups de pied arrêtés. Reste à savoir si cette frayeur suffira à recentrer l’esprit des hommes de Lionel Scaloni avant d’affronter l’Égypte, car le Cap-Vert a mis en lumière une dépendance quasi totale à Messi pour la créativité et le scoring.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Espagne ⬆️

    Bienvenue dans la course, Espagne ! Après une phase de groupes terne et discrète, les champions d’Europe en titre ont enfin annoncé leur arrivée sur la plus grande scène du football mondial en s’imposant de manière convaincante 3-0 face à l’Autriche, un match au cours duquel Mikel Oyarzabal a apporté la preuve la plus éclatante à ce jour qu’il pouvait mener son pays vers la gloire en Coupe du monde.

    Seul Erling Haaland a inscrit plus de buts en sélection que l’icône de la Real Sociedad depuis le début de l’année 2025, mais l’attaquant basque était attendu au tournant en phase à élimination directe, où l’Espagne restait sur une série noire commencée après son sacre de 2010. Bien sûr, le Portugal représentera un test plus ardu pour les ambitions de titre de la Roja, mais si les Espagnols jouent et pressent comme ils l’ont fait contre l’Autriche, ils pourraient complètement dominer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. 

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1France ⬆️

    Qui peut arrêter la France, en route vers une troisième finale consécutive de la Coupe du monde ? Au vu des performances des Bleus, l’hypothèse paraît peu probable. Leur attaque, la plus prolifique du tournoi, offre à Didier Deschamps le luxe de laisser sur le banc soit Désiré Doué, soit Bradley Barcola, tandis que Rayan Cherki ne dispose que de rares opportunités.

    Les Bleus n’ont pas eu la partie facile face au Paraguay en huitièmes de finale, le penalty de Kylian Mbappé ayant été le seul but marqué à Philadelphie, mais il est peu probable qu’ils soient à nouveau confrontés à des tactiques de blocage aussi flagrantes lors des dernières phases du tournoi. Le niveau des adversaires va augmenter, à commencer par le Maroc en quarts de finale, mais les doubles champions du monde se sont révélés être l’équipela plus remarquable d’Amérique du Nord jusqu’à présent.