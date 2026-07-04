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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

Traduit par

Classement de la Coupe du monde 2026 : l'Argentine perd la première place après avoir connu une frayeur monumentale face au Cap-Vert, mais la France et l'Espagne affichent leurs ambitions

Power rankings
Coupe du monde
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FEATURES

La véritable Coupe du monde a enfin commencé ! Après une phase de groupes presque totalement dépourvue de suspense en raison du format grotesque du tournoi, la première série de matchs à élimination directe nous a enfin offert un peu de suspense, avec notamment l’élimination surprise de l’Allemagne et des Pays-Bas dès les seizièmes de finale. D’autres cadors auraient toutefois pu mordre la poussière.

À Miami, le Cap-Vert a poussé l’Argentine, championne du monde en titre, jusqu’aux prolongations, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers avec le sentiment d’avoir eu plus qu’un peu de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il en va de même pour l’Angleterre, qui était menée à 15 minutes de la fin de son match contre la RD Congo, jusqu’à ce que son joueur phare, Harry Kane, surgisse pour inscrire un doublé décisif.

En revanche, la France et l’Espagne ont affiché leurs ambitions, tandis que la Belgique a réussi un incroyable retour face au Sénégal pour garder ses espoirs intacts. N’oublions pas non plus les co-organisateurs, qui se sont tous les trois qualifiés : les États-Unis, réduits à dix, ont éliminé la Bosnie-Herzégovine ; le Mexique a remporté un nouveau match sans encaisser de but, cette fois face à l’Équateur ; et le Canada a inscrit un but décisif à la dernière minute contre l’Afrique du Sud.

Alors, alors que nous entrons dans le vif du sujet, qui semble le mieux armé pour soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet dans le New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les 16 équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 28 juin 2026. Équipes éliminées en 16^(es) de finale : Afrique du Sud, Japon, Allemagne, Pays-Bas, Côte d’Ivoire, Suède, Équateur, RD Congo, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Algérie, Cap-Vert, Autriche, Australie, Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Le Paraguay semblait éliminé d’emblée après sa défaite 4-1 contre les États-Unis lors de son entrée en lice. Depuis, les hommes de Gustavo Alfaro se sont révélés incroyablement difficiles à déstabiliser. Après avoir créé la surprise contre la Turquie puis obtenu un match nul mutuellement avantageux face à l’Australie pour se qualifier, le Paraguay a signé ce qui est sans doute la plus grande victoire inattendue de son histoire en battant l’Allemagne, quadruple championne du monde, aux tirs au but, après un match nul 1-1 à Boston. 

    La mauvaise nouvelle, bien sûr, c’est que José Canale et ses coéquipiers doivent désormais neutraliser la France s’ils veulent égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde (quarts de finale, Afrique du Sud 2010), ce qui constitue probablement la tâche la plus ardue de ce tournoi. Reste que le Paraguay a déjà accompli un parcours remarquable pour atteindre ce stade, après la déroute subie lors de la première journée face aux coorganisateurs de Mauricio Pochettino.

    • Publicité
  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Égypte ⬆️

    Honnêtement, l’Égypte n’a pas brillé depuis son impressionnant match nul inaugural contre la Belgique. Elle a eu besoin d’un coup de pouce du destin pour arracher le point nécessaire face à l’Iran et terminer deuxième de son groupe, avant de livrer une prestation inégale contre l’Australie.

    Mais peu importe : les Pharaons, venus en Amérique du Nord sans la moindre victoire en Coupe du monde, se hissent en huitièmes de finale grâce à un sang-froid exemplaire aux tirs au but face à l’Australie. Un pays de 120 millions d’habitants peut désormais savourer un rendez-vous de rêve avec l’Argentine à Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Canada ⬆️ Le Canada est en tête du classement.

    Tout comme les deux autres coorganisateurs, le Canada a jusqu’ici bénéficié d’un tirage au sort très clément. Il doit sa qualification pour les huitièmes de finale à la présence du Qatar dans son groupe et, bien qu’il ait terminé deuxième derrière la Suisse, il a ensuite affronté une modeste sélection sud-africaine au tour suivant. 

    Il convient toutefois de rendre à César ce qui lui appartient : même si Jesse Marsch divise, l’Américain a mené une nation, jusqu’alors jamais victorieuse en Coupe du monde, jusqu’en huitièmes de finale. Les Canadiens, déjà auteurs d’une page d’histoire, n’ont désormais rien à perdre avant d’affronter le Maroc, largement favori, à Houston. Leur abnégation jusqu’au bout lors du succès 1-0 face à l’Afrique du Sud suggère qu’ils peuvent encore créer la surprise.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belgique ⬆️

    Comment la Belgique est-elle parvenue à rester dans la compétition ? La question interpelle. Après une phase de groupes laborieuse, les Diables Rouges étaient menés 2-0 par le Sénégal à quatre minutes de la fin de leur premier match à élimination directe, à Seattle. La prestation des Belges était catastrophique et leur sélectionneur, Rudi Garcia, semblait désemparé après avoir remplacé, avant l’heure de jeu, ses deux joueurs les plus talentueux, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku.

    Soudain, les Belges ont renversé la vapeur : des buts de Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont miraculeusement envoyé le match en prolongation, avant qu’un penalty très discutable, obtenu puis transformé par Tielemans, ne leur offre la qualification. Leur chance finira sans doute par s’épuiser, éventuellement dès les huitièmes de finale contre les États-Unis ; toutefois, si les stars belges retrouvent leur meilleur niveau, elles resteront capables de rivaliser avec presque n’importe quel adversaire.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Suisse ⬆️

    Peu médiatisée, la Suisse poursuit son parcours sans se formaliser de l’indifférence générale. Après un départ laborieux ponctué d’un match nul contre le Qatar, l’équipe de Murat Yakin a gardé son calme, travaillé sans relâche et validé son billet pour les huitièmes de finale. Une victoire étriquée face au Canada, puis un succès plus net (2-1) contre l’Algérie en seizièmes, et voilà la Nati en lice pour les quarts.

    Les Suisses n’ont plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis qu’ils ont organisé l’épreuve en 1954, mais ils ont toutes les chances de rééditer cet exploit en Amérique du Nord, d’autant que la Colombie n’est pas l’adversaire le plus redoutable qu’ils auraient pu tirer pour une place dans le dernier carré. De plus, avec Johan Manzambi, ils disposent de l’une des révélations de cet été : un joueur de 20 ans au talent exceptionnel, capable de poser des problèmes à n’importe quelle équipe grâce à sa vitesse et à sa puissance.

  • HaalandGetty Images

    11Norvège ⬆️

    Il ne pouvait en être autrement. Alors que la Norvège se préparait à disputer les prolongations face à la Côte d’Ivoire, Erling Haaland a conclu une action collective de grande classe pour propulser son pays en huitièmes de finale. Certes, sa finition n’était pas irréprochable, comme il l’a reconnu d’un sourire en coin, mais l’attaquant est souvent au bon endroit au bon moment.

    Reste à savoir si l’attaquant de Manchester City pourra désormais faire vaciller le Brésil, mais la pression s’est déjà évaporée pour ces « outsiders » qui prennent visiblement leur pied sur la pelouse – et cela rend la Norvège encore plus dangereuse qu’à son entrée dans la compétition.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Mexique ⬆️

    Le Mexique n’a plus atteint les quarts de finale de la Coupe du monde depuis l’édition qu’il a organisée en 1986, mais l’occasion est désormais réelle de rééditer cet exploit. Certes, l’Angleterre demeure un adversaire redoutable pour une nation qui s’estime maudite après sept éliminations consécutives en huitièmes de finale. Cependant, les Mexicains ont pris leur envol sur leur terre. 

    Il a remporté ses trois matches de groupe avant de se défaire aisément de l’Équateur en seizièmes de finale, sans encaisser le moindre but. Autre atout : la rencontre face à l’Angleterre se tiendra au mythique stade Azteca, situé à plus de 2 000 mètres d’altitude, où le Mexique est toujours resté invaincu en Coupe du monde. « El Tri » a donc de solides raisons de croire que sa dynamique peut se poursuivre.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9États-Unis ⬆️

    La dynamique de l’équipe nationale américaine se poursuit après que les co-organisateurs ont maîtrisé avec brio leur adversaire des seizièmes de finale, la Bosnie-Herzégovine, à San Francisco. Folarin Balogun a confirmé son excellent niveau devant le but avant que Malik Tillman ne scelle la victoire d’un coup franc habile, offrant ainsi aux États-Unis leur toute deuxième victoire en phase à élimination directe de l’histoire de la compétition.

    Le seul bémol de la soirée est le carton rouge reçu par Balogun, qui le privera du huitième de finale face à la Belgique lundi. L’équipe de Mauricio Pochettino peut néanmoins aborder la rencontre avec confiance, grâce à sa dynamique actuelle et au niveau de jeu des Diables Rouges dans la compétition, même si l’on se souvient que les États-Unis s’étaient inclinés 5-2 contre l’équipe de Rudi Garcia lors d’un match amical en mars dernier.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martínez et Cristiano Ronaldo peuvent souffler : la chance a penché en faveur du Portugal. Après une première période prometteuse face à la Croatie, le Portugal a été dominé durant la majeure partie de la seconde et a dû s’en remettre à un penalty de Ronaldo pour égaliser après l’ouverture du score d’Ivan Perišić, avant de l’emporter 2-1 grâce, d’une part, à une tête magistrale de Gonçalo Ramos (qui mérite désormais une place de titulaire) et, d’autre part, à un but très controversé refusé à Josko Gvardiol sur pratiquement le dernier ballon du match. 

    Même si la Seleção possède l’effectif, notamment au milieu de terrain, pour dominer l’Espagne – comme elle l’avait fait aux tirs au but en finale de la Ligue des Nations l’an passé – nous doutons qu’elle y parvienne. Le Portugal n’a pas convaincu durant la phase de groupes, terminant deuxième derrière la Colombie, et les failles exposées par la Croatie ne présagent rien de bon.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Colombie ⬆️

    Le parcours de la Colombie dans cette Coupe du monde est plus solide que spectaculaire, mais elle fait le nécessaire. Son manque d’efficacité devant le but est indéniablement préoccupant. Après avoir tiré 24 fois au but lors d’un match nul et vierge contre le Portugal, elle n’a réussi à convertir qu’une seule de ses 20 tentatives lors de sa victoire vendredi soir contre le Ghana en seizièmes de finale. On a toutefois le sentiment que la Colombie – et Luis Díaz en particulier – va finir par trouver le chemin des filets, et ce, plus tôt que tard.

    Néstor Lorenzo peut également se réjouir de l’excellente performance de sa défense : grâce à cette victoire 1-0 contre le Ghana, son équipe enchaîne désormais trois matchs consécutifs sans encaisser de but. Ainsi, même si la Suisse pourrait s’avérer un adversaire coriace, les Cafeteros ont ici une excellente occasion d’égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde – les quarts de finale du Brésil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Angleterre ⬇️

    L'Angleterre aligne les prestations décevantes dans ce grand tournoi, mais se qualifie malgré tout pour le prochain tour. Scénario familier ? Les Three Lions sont restés bien en deçà du niveau des autres cadors lors de leur match estival face à la RD Congo à Atlanta, avant de l'emporter grâce à un doublé d'Harry Kane.

    Le capitaine anglais a inscrit un doublé pour sceller une victoire après avoir été menés au score, ce qui leur permet d’envisager un affrontement alléchant contre le Mexique, l’un des co-organisateurs, dimanche. Il ne fait aucun doute que l’équipe de Thomas Tuchel surpasse « El Tri » en termes de talent, mais le public bruyant qui les attend à l’Estadio Azteca, ainsi que les difficultés liées au fait de jouer en altitude, signifient que les chances sont désormais à peu près équilibrées.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brésil ↔️

    Le Brésil a été en grande difficulté face au Japon, menant logiquement 1-0 à la mi-temps, alors qu’il peinait tant à percer la défense qu’à contenir l’équipe dynamique de Hajime Moriyasu, spécialisée dans les contre-attaques. Cependant, ce n’est pas pour rien que Carlo Ancelotti figure parmi les entraîneurs les plus titrés de l’histoire. 

    Réputé pour son sang-froid, l’Italien est passé à un schéma proche du 4-2-4. Son choix de maintenir Casemiro sur la pelouse a d’abord été récompensé par l’égalisation du vétéran, avant que le remplaçant Gabriel Martinelli n’offre la victoire dans le temps additionnel. Le Brésil rejoint ainsi les huitièmes de finale où il défiera la Norvège d’Erling Haaland. 

    Le Brésil demeure une équipe imparfaite, avec des lacunes persistantes aux postes d’arrière latéral et au milieu de terrain, mais elle peut s’appuyer sur des attaquants extrêmement talentueux, et avec « Don Carlo » sur le banc, tout reste possible pour ces quintuples champions du monde. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Maroc ⬆️

    Le Maroc a certes dû compter sur un but égalisateur d'Issa Diop dans le temps additionnel pour rester en lice, mais ne vous y trompez pas : les Lions de l'Atlas ont pleinement mérité de forcer la prolongation lors de leur match des 16^(es) de finale contre les Pays-Bas, avant de se qualifier aux tirs au but. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont dominé une grande partie de la rencontre à Monterrey, mais ont buté sur une combinaison de malchance, de maladresse offensive et de parades décisives de Bart Verbruggen.

    Après avoir forcé la décision, les quatrièmes du Qatar 2022 ont désormais une occasion en or d’atteindre au moins les quarts de finale, puisqu’ils défieront en huitièmes une équipe canadienne expérimentée mais aux moyens limités. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentine ⬇️

    Que penser de la prestation de l’Argentine face au Cap-Vert ? Les champions du monde en titre auraient dû être préparés après avoir vu ces novices en Coupe du monde rester invaincus dans un groupe comprenant l’Espagne – et pourtant, ils ont semblé surpris par la qualité et le caractère de l’adversaire.

    Négligente et parfois apathique, l’Albiceleste a évité de justesse l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde grâce à Lionel Messi et à deux coups de pied arrêtés. Reste à savoir si cette frayeur salutaire suffira à recentrer l’esprit des Argentins avant un autre match censé être à leur portée, contre l’Égypte. En tout état de cause, le Cap-Vert a mis en lumière de sérieuses failles dans le système de Lionel Scaloni, la plus évidente étant la dépendance quasi totale de l’équipe à la créativité et aux buts de Messi.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Espagne ⬆️

    Bienvenue dans la course, Espagne ! Après une phase de groupes terne et discrète, les champions d’Europe en titre ont enfin annoncé leur retour sur la plus grande scène du football par une victoire convaincante 3-0 face à l’Autriche, au cours de laquelle Mikel Oyarzabal a apporté la preuve la plus éclatante à ce jour qu’il pouvait mener son pays vers la gloire en Coupe du monde.

    Seul Erling Haaland a inscrit plus de buts en sélection que l’icône de la Real Sociedad depuis le début de l’année 2025, mais la pression pesait sur l’attaquant basque, attendu au tournant en phase à élimination directe, où l’Espagne n’avait plus gagné depuis son sacre de 2010. Bien sûr, le Portugal représentera un test bien plus exigeant pour les ambitions de la Roja, mais si les Espagnols jouent et pressent comme ils l’ont fait contre l’Autriche, ils pourraient bien dominer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1France ⬆️ L’équipe de France est en tête du classement.

    Qui peut arrêter la France, en route vers une troisième finale consécutive de Coupe du monde ? Au vu des prestations actuelles des Bleus, l’hypothèse paraît peu probable. Leur attaque, la plus prolifique du tournoi, place Didier Deschamps dans la confortable position de pouvoir se passer soit de Désiré Doué, soit de Bradley Barcola, tandis que Rayan Cherki reste presque invisible sur la feuille de match.

    Titularisé contre la Suède, Barcola a d’ailleurs inscrit son deuxième but du tournoi, offrant aux vice-champions du monde 2022 leur billet pour les huitièmes de finale grâce à un récital collectif mené par Michael Olise et Kylian Mbappé. Samedi à Philadelphie, le Paraguay ne devrait donc pas constituer un obstacle insurmontable pour les Bleus. 