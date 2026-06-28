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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et Tom Maston

Traduit par

Classement de la Coupe du monde 2026 : l’Argentine perd la première place après avoir connu la frayeur de sa vie face au Cap-Vert, mais la France et l’Espagne affichent leurs ambitions

Power rankings
Coupe du monde
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Suisse
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FEATURES

La véritable Coupe du monde a enfin commencé ! Après une phase de groupes presque totalement dépourvue de suspense en raison du format grotesque du tournoi, la première série de matchs à élimination directe nous a enfin offert un peu de suspense, qui se faisait attendre depuis longtemps, avec notamment l’élimination surprise de l’Allemagne et des Pays-Bas dès les seizièmes de finale. D’autres cadors auraient pu connaître le même sort.

À Miami, le Cap-Vert a poussé l’Argentine, championne du monde en titre, jusqu’aux prolongations, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers avec le sentiment d’avoir eu plus qu’un peu de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il en va de même pour l’Angleterre, qui était menée à 15 minutes de la fin de son match contre la RD Congo, jusqu’à ce que son joueur phare, Harry Kane, surgisse pour inscrire un doublé décisif.

En revanche, la France et l’Espagne ont affiché leurs ambitions, tandis que la Belgique a réussi un incroyable retour face au Sénégal pour garder ses espoirs intacts. N’oublions pas non plus les co-organisateurs, qui se sont tous les trois qualifiés : les États-Unis, réduits à dix, ont éliminé la Bosnie-Herzégovine ; le Mexique a remporté un nouveau match sans encaisser de but, cette fois face à l’Équateur ; et le Canada a inscrit un but décisif à la dernière minute contre l’Afrique du Sud.

Alors, à l’aube des matches à élimination directe, qui a les moyens de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet au New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les 16 équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 28 juin 2026. Équipes éliminées en 16es de finale : Afrique du Sud, Japon, Allemagne, Pays-Bas, Côte d’Ivoire, Suède, Équateur, RD Congo, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Algérie, Cap-Vert, Autriche, Australie, Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Le Paraguay ne semblait pas en mesure d'atteindre les huitièmes de finale après avoir été dominé 4-1 par les États-Unis lors de son entrée en lice. Depuis, les hommes de Gustavo Alfaro se sont révélés incroyablement difficiles à déstabiliser. Après avoir créé la surprise contre la Turquie puis obtenu un match nul mutuellement avantageux face à l’Australie pour se qualifier, le Paraguay a signé ce qui est sans doute la plus grande victoire inattendue de son histoire en battant l’Allemagne, quadruple championne du monde, aux tirs au but, après un match nul 1-1 à Boston. 

    La mauvaise nouvelle, bien sûr, c’est que José Canale et ses coéquipiers doivent désormais neutraliser la France s’ils veulent égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde (quarts de finale, Afrique du Sud 2010), ce qui constitue probablement la tâche la plus ardue de ce tournoi. Reste que le Paraguay a déjà accompli un parcours remarquable en atteignant ce stade, après la déroute subie lors de la première journée face aux coorganisateurs de Mauricio Pochettino.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Égypte ⬆️

    Honnêtement, l’Égypte n’a pas brillé depuis son impressionnant match nul inaugural contre la Belgique. Elle a d’abord bénéficié d’une bonne dose de chance pour arracher le point nécessaire face à l’Iran et terminer deuxième de son groupe, avant de livrer une prestation inégale contre l’Australie.

    Mais peu importe : les Pharaons, qui n’avaient jamais gagné le moindre match en Coupe du monde avant leur arrivée en Amérique du Nord, se hissent en huitièmes de finale grâce à un sang-froid exemplaire aux tirs au but face aux Australiens. Un pays de 120 millions d’habitants peut désormais rêver, et se prépare pour un rendez-vous de prestige contre l’Argentine à Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Canada ⬆️

    Tout comme les deux autres coorganisateurs, le Canada a jusqu’ici bénéficié d’un tirage au sort très clément. Il doit sa qualification pour les huitièmes de finale à la présence du Qatar dans son groupe et, bien qu’il ait terminé deuxième derrière la Suisse, il a ensuite affronté une modeste sélection sud-africaine au tour suivant. 

    Il convient toutefois de rendre à César ce qui lui appartient : même si Jesse Marsch ne fait pas l’unanimité, l’Américain a réussi à mener une nation, jusqu’alors jamais victorieuse en Coupe du monde, jusqu’aux huitièmes de finale. Les Canadiens, déjà auteurs d’une page d’histoire, n’ont désormais rien à perdre avant leur rendez-vous à Houston face à une équipe marocaine largement favorite. Leur abnégation jusqu’au bout dans le succès 1-0 face à l’Afrique du Sud suggère qu’ils peuvent encore créer la surprise.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belgique ⬆️

    Comment la Belgique est-elle parvenue à rester dans la compétition ? La question interpelle. Après une phase de groupes laborieuse, les Diables Rouges étaient menés 2-0 par le Sénégal à quatre minutes de la fin de leur premier match à élimination directe, à Seattle. La prestation des Belges était catastrophique, et leur sélectionneur, Rudi Garcia, semblait désemparé après avoir remplacé les deux joueurs les plus talentueux de son équipe, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, avant l’heure de jeu.

    Puis, soudain, les Belges ont renversé la vapeur : des buts de Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont miraculeusement envoyé le match en prolongation, avant qu’un penalty très discutable, obtenu et transformé par Tielemans, ne leur donne la victoire. Leur chance finira sans doute par s’épuiser, éventuellement dès les huitièmes face aux États-Unis ; toutefois, si les stars belges retrouvent leur meilleur niveau, elles resteront capables de rivaliser avec presque n’importe quel adversaire.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Suisse ⬆️

    Peu médiatisée, la Suisse poursuit son parcours sans se formaliser de l’indifférence générale. Après un départ laborieux, ponctué d’un match nul inaugural contre le Qatar, la sélection de Murat Yakin a conservé son calme, multiplié les efforts et validé son billet pour les huitièmes de finale. Une victoire étriquée face au Canada, puis un succès plus net (2-1) contre l’Algérie en seizièmes, lui ont permis de prendre la tête de son groupe.

    Les Suisses n’ont plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis qu’ils ont organisé l’épreuve en 1954, mais ils ont toutes les chances de rééditer cet exploit en Amérique du Nord, d’autant que la Colombie n’est pas l’adversaire le plus redoutable qu’ils auraient pu tirer pour une place dans le dernier carré. De plus, avec Johan Manzambi, ils alignent l’une des révélations de cet été : un attaquant de 20 ans au talent brut, dont la vitesse et la puissance peuvent mettre en difficulté n’importe quelle défense.

  • HaalandGetty Images

    11Norvège ⬆️

    Il fallait que ce soit lui. Alors que la Norvège s’apprêtait à disputer les prolongations contre la Côte d’Ivoire, Erling Haaland a mis la touche finale à une superbe action collective pour qualifier son pays pour les huitièmes de finale. À vrai dire, ce n’était pas une finition particulièrement réussie, comme l’a d’ailleurs admis Haaland avec un sourire en coin, mais il semble toujours être au bon endroit au bon moment.

    Reste à savoir si l’attaquant de Manchester City pourra désormais faire vaciller le Brésil, mais la pression s’est déjà évaporée pour ces « outsiders » qui prennent visiblement leur pied sur la pelouse – et cette décontraction rend la Norvège encore plus dangereuse qu’à son entrée dans la compétition.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Mexique ⬆️

    Le Mexique n’a plus atteint les quarts de finale de la Coupe du monde depuis l’édition qu’il a organisée en 1986, mais l’occasion est aujourd’hui réelle de rééditer cet exploit. Certes, l’Angleterre demeure un adversaire redoutable pour une nation qui s’estime maudite après sept éliminations consécutives en huitièmes de finale. Cependant, les Mexicains ont pris un élan considérable à domicile. 

    Il a remporté ses trois matches de groupe avant de se défaire aisément de l’Équateur en seizièmes de finale, sans encaisser le moindre but. Autre atout : la rencontre face à l’Angleterre se tiendra au mythique stade Azteca, situé à plus de 2 000 mètres d’altitude, où le Mexique est toujours resté invaincu en Coupe du monde. « El Tri » a donc de solides raisons de croire que sa dynamique peut se poursuivre.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9États-Unis ⬆️

    La dynamique de l’équipe nationale américaine se poursuit après que les co-organisateurs ont maîtrisé avec brio leur adversaire des seizièmes de finale, la Bosnie-Herzégovine, à San Francisco. Folarin Balogun a confirmé son excellent niveau devant le but avant que Malik Tillman ne scelle la victoire d’un coup franc habile, offrant ainsi aux États-Unis leur toute deuxième victoire en phase à élimination directe de l’histoire de la compétition.

    Le seul bémol de la soirée est le carton rouge reçu par Balogun, qui le privera du huitième de finale face à la Belgique lundi. L’équipe de Mauricio Pochettino peut néanmoins aborder la rencontre avec confiance, grâce à sa dynamique actuelle et au niveau de jeu des Diables Rouges dans la compétition, même si l’on se souvient que les États-Unis s’étaient inclinés 5-2 contre l’équipe de Rudi Garcia lors d’un match amical en mars dernier.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martínez et Cristiano Ronaldo peuvent souffler : la chance a souri à la Seleção. Après une première période prometteuse face à la Croatie, le Portugal a été dominé durant la majeure partie de la seconde et a dû s’en remettre à un penalty de Ronaldo pour égaliser après l’ouverture du score d’Ivan Perišić, avant de l’emporter 2-1 grâce, d’une part, à un superbe coup de tête de Gonçalo Ramos (qui mérite désormais un poste de titulaire) et, d’autre part, à un but controversé refusé à Josko Gvardiol sur le dernier ballon du match. 

    Même si la Seleção possède l’effectif, notamment au milieu de terrain, pour battre l’Espagne – comme elle l’avait fait aux tirs au but en finale de la Ligue des Nations l’an passé –, nous doutons qu’elle y parvienne. Le Portugal n’a pas convaincu durant la phase de groupes, terminant deuxième derrière la Colombie, et les failles exposées face aux Croates ne présagent rien de bon.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Colombie ⬆️

    Le parcours de la Colombie dans cette Coupe du monde est plus solide que spectaculaire, mais elle fait le nécessaire. Son manque d’efficacité devant le but est indéniablement préoccupant. Après avoir tiré 24 fois au but lors d’un match nul et vierge contre le Portugal, elle n’a réussi à convertir qu’une seule de ses 20 tentatives lors de sa victoire vendredi soir contre le Ghana en seizièmes de finale. On a toutefois le sentiment que la Colombie – et Luis Díaz en particulier – va finir par trouver le chemin des filets, et ce, plutôt tôt que tard.

    Néstor Lorenzo peut également se réjouir de l’excellente performance de sa défense : grâce à cette victoire 1-0 contre le Ghana, son équipe enchaîne désormais trois matchs consécutifs sans encaisser de but. Ainsi, même si la Suisse pourrait s’avérer un adversaire coriace, les Cafeteros ont ici une excellente occasion d’égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde – les quarts de finale du Brésil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Angleterre ⬇️

    L'Angleterre aligne les prestations décevantes dans ce grand tournoi, mais se qualifie malgré tout pour le prochain tour. Une fois encore, les Three Lions sont apparus bien en deçà du niveau des autres cadors présents à Atlanta cet été face à la RD Congo. Ils ont toutefois renversé la vapeur grâce à un doublé d'Harry Kane.

    Le capitaine anglais a inscrit un doublé pour sceller une victoire après avoir été menés au score, ce qui leur permet d’envisager un affrontement alléchant contre le Mexique, l’un des co-organisateurs, dimanche. Il ne fait aucun doute que l’équipe de Thomas Tuchel surpasse El Tri en termes de talent, mais le public bruyant qui les attend à l’Estadio Azteca, ainsi que les difficultés liées au fait de jouer en altitude, signifient que les chances sont désormais à peu près équilibrées.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brésil ↔️

    Le Brésil a longtemps été en difficulté face au Japon, logiquement mené 1-0 à la mi-temps. Les hommes de Tite peinaient à percer le bloc défensif adverse tout en souffrant des contre-attaques tranchantes orchestrées par Hajime Moriyasu. Mais Carlo Ancelotti, l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire, a alors joué de son expérience. 

    Réputé pour son sang-froid, l’Italien est passé à un 4-2-4 plus offensif. Son choix de conserver Casemiro sur la pelouse a d’abord payé, avant que le remplaçant Gabriel Martinelli n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel. 

    Le Brésil demeure une équipe imparfaite, notamment en raison de ses faiblesses aux postes d’arrière latéral et au milieu de terrain, mais elle peut s’appuyer sur des attaquants extrêmement talentueux, et avec « Don Carlo » sur le banc, tout reste possible pour ces quintuples champions du monde. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Maroc ⬆️

    Le Maroc a certes dû compter sur un but égalisateur d'Issa Diop dans le temps additionnel pour rester en lice, mais ne vous y trompez pas : les Lions de l'Atlas ont pleinement mérité de forcer la prolongation lors de leur match des 16^(es) de finale contre les Pays-Bas, avant de se qualifier aux tirs au but. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont dominé une grande partie de la rencontre à Monterrey, mais ont buté sur une combinaison de malchance, de manque de précision dans la finition et les parades inspirées de Bart Verbruggen.

    Après avoir forcé la décision, les quatrièmes du Qatar 2022 ont désormais une occasion en or d’atteindre au moins les quarts de finale, puisqu’ils défieront en huitièmes une équipe canadienne expérimentée mais aux moyens limités. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentine ⬇️

    Que penser de la prestation de l’Argentine face au Cap-Vert ? Les champions du monde en titre auraient dû être préparés après avoir vu ces novices en Coupe du monde rester invaincus dans un groupe comprenant l’Espagne – et pourtant, ils ont semblé pris au dépourvu par la qualité et le caractère du Cap-Vert.

    Négligente et parfois apathique, la sélection de Lionel Scaloni a évité de justesse l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde, uniquement grâce à Lionel Messi et à deux coups de pied arrêtés. Reste à espérer que cette frayeur salutaire aura suffi à recentrer les esprits avant un autre match à leur portée, contre l’Égypte. Mais le Cap-Vert a mis en lumière des failles sérieuses au sein de l’équipe argentine, la plus préoccupante étant sa dépendance quasi exclusive à Messi pour la création et le scoring.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Espagne ⬆️

    Bienvenue dans la course, Espagne ! Après une phase de groupes terne et discrète, les champions d’Europe en titre ont enfin annoncé leur retour sur la plus grande scène du football mondial en s’imposant de manière convaincante 3-0 face à l’Autriche. Lors de ce match, Mikel Oyarzabal a apporté la preuve la plus éclatante à ce jour qu’il pouvait mener son pays vers la gloire en Coupe du monde.

    Seul Erling Haaland a inscrit plus de buts en sélection que l’icône de la Real Sociedad depuis le début de l’année 2025, mais la pression pesait lourdement sur l’attaquant basque, qui devait prouver qu’il était capable de faire la différence en phase à élimination directe, où l’Espagne n’avait plus remporté de match depuis son sacre en 2010. Bien sûr, le Portugal représentera un test bien plus exigeant pour les ambitions de la Roja, mais si les Espagnols jouent et pressent comme ils l’ont fait contre l’Autriche, ils pourraient bien étouffer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1France ⬆️

    Qui peut arrêter la France, en route vers une troisième finale consécutive de Coupe du monde ? Au vu des prestations des Bleus, l’hypothèse paraît peu probable. Leur attaque, la plus prolifique du tournoi, offre à Didier Deschamps le luxe de laisser sur le banc soit Désiré Doué, soit Bradley Barcola, tandis que Rayan Cherki ne dispose que de rares opportunités.

    Titularisé contre la Suède, Barcola a inscrit son deuxième but du tournoi, tandis que Michael Olise et Kylian Mbappé étincelaient, propulsant les vice-champions du monde 2022 en huitièmes de finale. Samedi à Philadelphie, la France ne devrait pas rencontrer davantage de difficultés pour dominer le Paraguay. 