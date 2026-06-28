À Miami, le Cap-Vert a poussé l’Argentine, championne du monde en titre, jusqu’aux prolongations, laissant Lionel Messi et ses coéquipiers avec le sentiment d’avoir eu plus qu’un peu de chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Il en va de même pour l’Angleterre, qui était menée à 15 minutes de la fin de son match contre la RD Congo, jusqu’à ce que son joueur phare, Harry Kane, surgisse pour inscrire un doublé décisif.

En revanche, la France et l’Espagne ont affiché leurs ambitions, tandis que la Belgique a réussi un incroyable retour face au Sénégal pour garder ses espoirs intacts. N’oublions pas non plus les co-organisateurs, qui se sont tous les trois qualifiés : les États-Unis, réduits à dix, ont éliminé la Bosnie-Herzégovine ; le Mexique a remporté un nouveau match sans encaisser de but, cette fois face à l’Équateur ; et le Canada a inscrit un but décisif à la dernière minute contre l’Afrique du Sud.

Alors, à l’aube des matches à élimination directe, qui a les moyens de soulever le trophée le plus prestigieux du football le 19 juillet au New Jersey ? GOAL classe ci-dessous les 16 équipes encore en lice…

Dernière mise à jour : 28 juin 2026. Équipes éliminées en 16es de finale : Afrique du Sud, Japon, Allemagne, Pays-Bas, Côte d’Ivoire, Suède, Équateur, RD Congo, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Algérie, Cap-Vert, Autriche, Australie, Ghana.