Classement de forme de l'équipe nationale américaine : Folarin Balogun et Weston McKennie sont en pleine forme, mais qui d'autre brille à l'approche de la Coupe du monde ?

Nous entrons dans la phase du cycle mondialiste où la forme prime sur tout. Ces semaines décisives forgent la confiance avant le grand rendez-vous. Pour les joueurs encore dans l’incertitude, un ou deux buts peuvent faire la différence. Pour les cadres, une série de performances de haut niveau leur permettra de franchir un palier au moment où l’équipe nationale en a le plus besoin.

Alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis se rapproche de la Coupe du monde, il est crucial d’identifier les joueurs en forme, car, à quelques semaines de la sélection définitive de Mauricio Pochettino, chaque détail compte. Si certains, à l’image de Christian Pulisic, traversent une baisse de régime et que d’autres, comme Patrick Agyemang, sont à l’arrêt pour blessure, de nombreux éléments élèvent néanmoins leur niveau de jeu.

De la base solide de l’équipe nationale aux révélations tardives, voici les joueurs américains qui brillent actuellement en club. Ce n’est pas un classement des meilleurs joueurs, mais un focus sur ceux qui sont en pleine forme. GOAL vous propose cette rubrique récurrente qui suit de près les performances des talents américains à travers le monde…