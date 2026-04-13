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Balogun (04.13.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Classement de forme de l'équipe nationale américaine : Folarin Balogun et Weston McKennie sont en pleine forme, mais qui d'autre brille à l'approche de la Coupe du monde ?

Etats-Unis
F. Balogun
W. McKennie
FEATURES
C. Richards
A. Morris

GOAL passe en revue les joueurs américains les plus en forme à l’aube des dernières semaines de la saison.

Nous entrons dans la phase du cycle mondialiste où la forme prime sur tout. Ces semaines décisives forgent la confiance avant le grand rendez-vous. Pour les joueurs encore dans l’incertitude, un ou deux buts peuvent faire la différence. Pour les cadres, une série de performances de haut niveau leur permettra de franchir un palier au moment où l’équipe nationale en a le plus besoin.

Alors que l’équipe nationale masculine des États-Unis se rapproche de la Coupe du monde, il est crucial d’identifier les joueurs en forme, car, à quelques semaines de la sélection définitive de Mauricio Pochettino, chaque détail compte. Si certains, à l’image de Christian Pulisic, traversent une baisse de régime et que d’autres, comme Patrick Agyemang, sont à l’arrêt pour blessure, de nombreux éléments élèvent néanmoins leur niveau de jeu.

De la base solide de l’équipe nationale aux révélations tardives, voici les joueurs américains qui brillent actuellement en club. Ce n’est pas un classement des meilleurs joueurs, mais un focus sur ceux qui sont en pleine forme. GOAL vous propose cette rubrique récurrente qui suit de près les performances des talents américains à travers le monde…

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5Les jeunes talents de la MLS

    Ces jeunes joueurs méritent d’être suivis de près au vu de leurs performances remarquables. Même si une qualification in extremis pour la Coupe du monde semble peu probable, leur début de saison en MLS est prometteur.

    Julian Hall, par exemple, est la révélation de la saison : la jeune pépite des New York Red Bulls, âgée de 18 ans, totalise déjà cinq buts et deux passes décisives en seulement sept matchs, ce qui la place ex aequo à la deuxième place du classement des buteurs. Son coéquipier Adri Mehmeti se montre tout aussi impressionnant ; il s’impose comme une véritable sensation au milieu de terrain alors qu’il n’a pas encore fêté ses 17 ans.

    Sans oublier Zavier Gozo, ailier dangereux et déterminé dont les performances avec le Real Salt Lake font déjà buzz sur les réseaux sociaux. Son profil, rare sur le plan national, pourrait-il créer la surprise et inciter Pochettino à lui offrir une chance malgré son inexpérience ?

    Une telle éventualité reste peu probable pour ces trois jeunes talents, mais elle ne peut être totalement exclue s’ils maintiennent leur niveau de performance actuel.

    • Publicité
  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Les milieux défensifs ne font pas toujours les gros titres, mais Morris mérite amplement d’être salué à Middlesbrough.

    Il est l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat et, grâce à lui, Boro est en passe de retrouver la Premier League. Si les résultats ont légèrement fléchi ces dernières semaines, ramenant le club vers les barrages, l’abattage de Morris, lui, n’a pas faibli. L’ancien du Columbus Crew s’est montré impressionnant dans l’interception et la relance, et ses passes précises permettent à Boro de conserver le ballon.

    Sous le maillot de l’équipe nationale américaine, il a livré une performance solide lors de la défaite face au Portugal et, en maintenant ce niveau, pourrait postuler pour une place au Mondial cet été.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Après des débuts laborieux à l’ère post-Marc Guehi, Crystal Palace a redressé la barre. Richards y est pour beaucoup.

    Si le club a dû remanier sa charnière centrale, Richards est resté un pilier de la défense. Depuis début février, Palace n’a concédé que deux défaites, poursuivant son parcours en Ligue Europa Conférence tout en engrangeant des points en Premier League. Au moment où l’équipe avait besoin de leadership et de stabilité, le défenseur a répondu présent, participant à six clean sheets durant cette période.

    Une bonne nouvelle pour l’équipe nationale américaine, dont Richards est l’un des piliers défensifs, et qui peut compter sur un joueur en pleine confiance pour prendre les rênes.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Si l’on devait attribuer dès aujourd’hui le titre de « Joueur américain de la saison », l’identité du lauréat ne ferait aucun doute. McKennie domine les débats et ne montre aucun signe de ralentissement.

    Le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine impressionne depuis plusieurs mois, au point que la Juventus Turin ne pouvait plus se passer de lui et lui a offert un nouveau contrat. Il totalise cinq buts et quatre passes décisives en Serie A, auxquels s’ajoutent quatre buts et une passe décisive en Ligue des champions. Chaque grand moment de la Vieille Dame porte son empreinte.

    Heureusement pour les États-Unis, cette dynamique se confirme en sélection : contre la Belgique, il a ouvert le score en surgissant au second poteau pour reprendre un coup franc d’Antonee Robinson. Ce but confirme que McKennie vit son meilleur moment footballistique, juste au moment où l’équipe nationale aura le plus besoin de lui.

    Pourtant, McKennie n’occupe pas la première place de ce classement, car un autre de ses coéquipiers en sélection affole les compteurs depuis plusieurs semaines.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun est actuellement irrésistible. Il enchaîne les buts et les inscrit de toutes les façons. L’impression de le voir marquer chaque semaine est justifiée : c’est exactement ce qu’il fait.

    Depuis le 17 février, il a inscrit neuf buts, dont sept en sept journées de championnat consécutives. Il a tourmenté le PSG, battu à trois reprises par celui qui est sans doute le meilleur club du monde, et a également fait trembler les filets face à Lens, Lyon et Marseille, autant de cadors de la Ligue 1 cette saison.

    Aucun joueur américain n’a été plus en vue que Balogun ces dernières semaines, et peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d’une telle efficacité. Cette série lui permet de s’imposer comme le numéro 9 de l’équipe nationale américaine et de marquer un tournant dans sa carrière.