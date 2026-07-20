Dembélé a en grande partie assuré ce prix grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois peser lourd dans la course au Ballon d’Or cette fois-ci. Cependant, c’était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l’été en Amérique du Nord aient une énorme influence sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs ont pu non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la bataille pour le Ballon d’Or, personne ne pouvant plus rien faire de plus pour défendre sa candidature. Le classement des favoris au Ballon d’Or de GOAL suit depuis les neuf derniers mois les candidats les plus probables au Ballon d’Or 2026, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie de Londres le 26 octobre...

Précédente mise à jour : 16 juillet 2026. Joueurs retirés : Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.