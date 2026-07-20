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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Classement Ballon d'Or 2026 : Lamine Yamal remporte la Coupe du monde, mais la superstar adolescente de l'Espagne en a-t-elle fait assez pour détrôner Harry Kane dans la course au Ballon d'Or ?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
Kylian Mbappé
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Coupe du monde
Ligue des Champions
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Alors que le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo semble vraisemblablement appartenir au passé, la lutte pour le Ballon d'Or n'a jamais paru aussi ouverte depuis près de 20 ans, d'innombrables joueurs abordant désormais chaque campagne en croyant avoir une chance de remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d'une carrière minée par les blessures et l'irrégularité pour remporter le Ballon d'Or en 2025, et il figurait encore parmi un groupe très fourni de prétendants en 2026.

Dembélé a en grande partie assuré ce prix grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d’Europe, et la Ligue des champions devrait une nouvelle fois peser lourd dans la course au Ballon d’Or cette fois-ci. Cependant, c’était aussi une année de Coupe du monde, donc il est possible que les performances de l’été en Amérique du Nord aient une énorme influence sur le résultat final.

N’oublions pas non plus que la Coupe d’Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs ont pu non seulement briller avec leur club, mais aussi impressionner lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’a pas seulement mis un terme à la saison, mais aussi à la bataille pour le Ballon d’Or, personne ne pouvant plus rien faire de plus pour défendre sa candidature. Le classement des favoris au Ballon d’Or de GOAL suit depuis les neuf derniers mois les candidats les plus probables au Ballon d’Or 2026, et voici ceux qui, selon nous, ont le plus de chances de monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie de Londres le 26 octobre...

Précédente mise à jour : 16 juillet 2026. Joueurs retirés : Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 15 buts, six passes décisives.

    Après avoir terminé sur le podium en 2024, les chances de Jude Bellingham d'obtenir ne serait-ce qu'une nomination au Ballon d'Or deux ans plus tard semblaient compromises après une saison profondément décevante au Real Madrid, marquée à deux reprises par des passages sur la touche pendant sa convalescence après blessure. Cependant, ce que Bellingham a produit avec l'Angleterre à la Coupe du monde pourrait encore lui valoir une place sur la liste finale.

    Le milieu de terrain a été le moteur du parcours de l'Angleterre jusqu'en demi-finale, son total de sept buts comprenant des doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège lors des matches à élimination directe. Et même si l'Angleterre a encore échoué sur la scène mondiale, les performances de Bellingham resteront probablement longtemps dans la mémoire des votants du Ballon d'Or.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    En 2025-2026 : 30 buts, 10 passes décisives. A remporté la Serie A et la Coupe d'Italie.

    Bien qu'il ait été éliminé de manière embarrassante de la Ligue des champions par Bodo/Glimt, l'Inter a tout de même réalisé une saison réussie, puisque le club nerazzurro a décroché le titre de Serie A avant de triompher en finale de la Coupe d'Italie. Comme lors des années précédentes, Lautaro Martinez a été le principal artisan de ce succès.

    Il a terminé meilleur buteur du championnat d'Italie avec trois buts d'avance, et a prolongé cette forme lors de la Coupe du monde, où il a inscrit des buts cruciaux pour l'Argentine, dont le but de la victoire lors de sa demi-finale remportée contre l'Angleterre. Malheureusement, Lautaro n'a pas quitté le banc en finale, l'Albiceleste ayant privilégié la solidité défensive, ce qui l'a empêché de rééditer le but victorieux qu'il avait inscrit en finale de la Copa América 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    En 2025-2026 : 29 clean sheets. A remporté la Coupe du monde et la Premier League.

    Il y a toujours une place sur la liste des nommés au Ballon d'Or pour un ou deux gardiens, et David Raya est le candidat le plus en vue en 2026 après avoir encore réalisé une superbe saison avec Arsenal. Raya a remporté le Golden Glove de Premier League pour la troisième saison consécutive, alors qu'Arsenal a enfin franchi un cap et triomphé dans l'élite anglaise, tandis qu'il n'a encaissé que cinq buts pendant le parcours des Gunners jusqu'en finale de la Ligue des champions.

    Il a aussi terminé la saison avec une médaille de vainqueur de la Coupe du monde, même si Raya était, de façon assez surprenante, le deuxième choix derrière Unai Simon avec l'Espagne, et n'a donc pas disputé la moindre minute en Amérique du Nord avec la Roja.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    En 2025-2026 : Trois buts, six passes décisives. A remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Fabian Ruiz a en réalité manqué une bonne partie de la saison à cause d’une blessure, mais en tant que joueur le plus titré de la saison 2025-2026, il devrait tout de même figurer dans la liste restreinte du Ballon d’Or. Le joueur du PSG a quand même réussi à apporter des contributions importantes au succès de son équipe sur la scène nationale et européenne, en formant une nouvelle fois un tiers du meilleur milieu de terrain de la planète.

    Ruiz a ensuite répondu présent avec l’Espagne lors de son parcours triomphal en Coupe du monde après avoir intégré le onze de départ pendant les phases à élimination directe. L’ancien joueur de Naples n’a toujours pas connu la défaite en 50 sélections avec la Roja, ce porte-bonheur ayant désormais ajouté un titre mondial au titre européen qu’il avait contribué à remporter en 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-2026 : Quatre buts, 18 passes décisives, 21 clean sheets. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Supercoupe de l'UEFA.

    Le meilleur arrière droit de la planète, Achraf Hakimi a encore réalisé une excellente saison avec le PSG, et il est revenu de blessure juste à temps pour jouer pleinement son rôle dans leur triomphe en finale de la Ligue des champions.

    Pour l'instant, il peut aussi se dire champion d'Afrique après la décision de la CAF d'annuler le résultat de la controversée finale de la Coupe d'Afrique des nations, même si l'appel du Sénégal pourrait encore inverser cette décision. Quoi qu'il en soit, le Maroc a une nouvelle fois montré qu'il était la référence du continent à la Coupe du monde, avec un Hakimi décisif lors de leur parcours jusqu'aux quarts de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    En 2025-2026 : 32 buts, neuf passes décisives. A remporté la Coupe du monde et la Coupe du Roi.

    Il n’est pas exagéré de dire que Mikel Oyarzabal a vécu la saison de sa vie. L’homme qui a inscrit le but de la victoire en finale de l’Euro 2024 a signé la meilleure saison de sa carrière au niveau des clubs sur le plan du nombre de buts, tout en aidant la Real Sociedad à remporter la Coupe du Roi, et il a conservé cette efficacité redoutable sur la scène internationale.

    Oyarzabal a tourné à presque un but par match avec l’Espagne depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre, et il a affiché son sens du but tout au long du tournoi, en marquant cinq fois pour le futur champion en Amérique du Nord.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 28 buts, 16 passes décisives.

    Vinicius Jr a vécu une année 2025 misérable en termes de performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga sur l’ensemble de l’année civile, alors que sa tournée de revanche après le Ballon d'Or a mal tourné. Cependant, comme le veut le vieil adage, « la forme est temporaire, la classe est permanente », et Vini a montré qu’il pouvait encore se montrer décisif lors d’une série faste au début de l’année 2026, durant laquelle il a inscrit quatre buts en six matches à élimination directe de Ligue des champions.

    Le talent formé à Flamengo n’est pas tout à fait revenu à son meilleur niveau pour permettre au Bernabéu de retrouver des trophées, mais il a tout de même réussi à mettre fin à son bilan abysmal avec le Brésil en se montrant exemplaire avec quatre buts pendant la Coupe du monde, même s’il n’a pas pu porter la Seleção au-delà des huitièmes de finale et que l’attente d’une sixième étoile se poursuit.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    En 2025-2026 : Huit buts, 15 passes décisives. A remporté la Premier League.

    Declan Rice s'est affirmé comme l'un des milieux de terrain d'élite du football mondial grâce à ses performances face au Real Madrid en Ligue des champions 2024-2025, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de monter en puissance depuis. Rice a été l'un des joueurs les plus importants des Gunners, qui ont cette fois remporté le titre en Premier League, tout en jouant aussi un rôle majeur dans leur parcours jusqu'en finale de la Ligue des champions.

    Les percées de Rice, son travail défensif et la qualité de ses coups de pied arrêtés faisaient qu'il passait rarement à côté de ses matches, et il a continué à apporter des contributions décisives pendant le parcours de l'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde malgré des blessures et la maladie en Amérique du Nord.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : Sept buts, 10 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Super Coupe de l’UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru beaucoup de chemin depuis son prêt décevant à Wolverhampton en 2021 jusqu’à sa place sur le podium du Ballon d’Or en 2025, et le patron du jeu du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a assurément évolué à ce niveau pendant une grande partie de la saison, tout en ajoutant davantage de buts et de passes décisives à son jeu, alors que l’équipe de Luis Enrique a de nouveau remporté à la fois la Ligue 1 et la Ligue des champions.

    Vitinha a été désigné homme du match lors de la finale de cette dernière compétition, et il a continué à donner le tempo au Portugal pendant la Coupe du monde, même si la Seleccao a dans son ensemble énormément déçu en s’inclinant face à l’Espagne en huitièmes de finale.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich) ⬇️

    En 2025-2026 : 30 buts, 27 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

    Les supporters de Liverpool pourraient être pardonnés de se demander si leur saison n'aurait pas été bien plus réussie si Luis Diaz n'avait pas été vendu l'été dernier. L'attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le sacre des Reds en 2024-2025, mais son désir de relever un nouveau défi les a conduits à accepter une offre de 75 M€ (65,5 M£/88 M$) du Bayern Munich pour l'international colombien.

    Diaz n'a pas regardé en arrière depuis, ayant développé une belle entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers au Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga la saison passée ont été superbes, tandis que ses performances enthousiasmantes en Ligue des champions auront sans aucun doute attiré l'attention des votants du Ballon d'Or, même si le Bayern a finalement encore échoué en Europe. Il a aussi offert quelques moments de magie à la Colombie lors de la Coupe du monde, même si elle a été éliminée aux tirs au but par la Suisse en huitièmes de finale.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelone) 🆕

    En 2025-2026 : Un but, deux passes décisives, 26 clean sheets. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne.

    Tous les regards étaient braqués sur Lamine Yamal au moment où l’Espagne abordait la Coupe du monde, mais il a finalement été éclipsé par un autre adolescent du FC Barcelone en la personne de Pau Cubarsi. Le joueur de 19 ans a confirmé une nouvelle saison couronnée de titres avec le Barça en se révélant véritablement sur la scène mondiale, Cubarsi étant considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du tournoi en Amérique du Nord.

    Le défenseur a été désigné meilleur jeune joueur après la victoire de l’Espagne en finale, Cubarsi ayant joué un rôle clé alors que la Roja n’a concédé que 10 tirs cadrés et un seul but sur la route du sacre.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26 : 23 buts, 10 passes décisives. A remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, le Trophée des champions, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    S’il fallait désigner le joueur le plus remarquable des phases à élimination directe de la Ligue des champions, alors Khvicha Kvaratskhelia se situerait nettement au-dessus de presque tout le monde. L’ailier du PSG est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de sept matches à élimination directe consécutifs, avec dans ce total quelques frappes splendides, alors que le champion en titre a poursuivi sa route jusqu’à un nouveau sacre européen.

    La forme de Kvaratskhelia sur l’ensemble de la saison n’a toutefois pas atteint ces mêmes sommets, tandis que l’échec de la Géorgie à se qualifier pour la Coupe du monde menace de plafonner sa position au classement final du Ballon d’Or. Il existe encore une voie vers au moins le podium pour celui qu’on surnomme « Kvaradona », et il pouvait difficilement faire davantage pour y parvenir.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En 2025-2026 : 58 buts, 11 passes décisives. Vainqueur de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après une saison décevante au regard de ses propres standards élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » au début de la campagne 2025-2026, devenant à lui seul un véritable bélier pour Manchester City, alors que le club cherchait à se réaffirmer comme un prétendant aux plus grands trophées. Une disette qui a suivi au début de l'année 2026 a menacé de ruiner à la fois les chances de Haaland pour le Ballon d'Or et les espoirs de trophées de City, éliminé de la Ligue des champions, mais lui comme son équipe ont rebondi en remportant la FA Cup et la Carabao Cup, tout en poussant Arsenal jusqu'au bout dans la course au titre en Premier League.

    Ainsi, même si Haaland n'a pas remporté les plus grands trophées à sa disposition, sa candidature au Ballon d'Or a incontestablement été renforcée par la première participation de la Norvège à la Coupe du monde depuis 1998, où son buteur vedette en a pleinement profité en inscrivant sept buts lors du tout premier parcours de son pays jusqu'en quarts de finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-2026 : 25 buts, 14 passes décisives. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, du Trophée des champions, de la Super Coupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Les blessures ont limité l’impact que Dembele a pu avoir sur la première moitié de saison du PSG, si bien qu’une défense de son Ballon d’Or semblait hors de portée. Cependant, après son retour à 100 %, il s’est de nouveau invité dans le débat en retrouvant sa meilleure forme, notamment grâce à des performances décisives contre Liverpool et le Bayern Munich lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, avant de marquer encore en finale lors de la victoire contre Arsenal.

    Dembele devait encore avoir un impact lors de la Coupe du monde pour renforcer son dossier, et il a enfin inscrit les premiers buts de sa carrière dans le tournoi, avec comme moment fort un triplé contre la Norvège au sein d’une campagne à six buts. Cependant, il a par ailleurs été éclipsé par certains de ses coéquipiers en Amérique du Nord, ce qui signifie qu’un deuxième Ballon d’Or consécutif est désormais presque certainement hors d’atteinte.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    En 2025-2026 : Deux buts. Vainqueur de la Coupe du monde, de la FA Cup et de la Carabao Cup.

    Après son retour de la blessure au ligament croisé antérieur qui a ruiné ses espoirs de défendre son Ballon d'Or 2024, Rodri n'a pas semblé être le même joueur durant une grande partie de la campagne 2025-2026. S'il a eu ses moments sous le maillot de Manchester City, alors que son équipe a remporté deux trophées, il a continué à composer avec des problèmes de forme physique et a parfois semblé en manque de rythme.

    Cependant, tout cela a été oublié lors de la Coupe du monde, où Rodri a été l'un des joueurs les plus marquants de l'Espagne dans sa conquête d'un deuxième titre. Élu meilleur joueur du tournoi, Rodri est soudainement de retour dans la course à un autre Ballon d'Or que beaucoup pensaient hors de portée.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En 2025-2026 : 58 buts, 14 passes décisives.

    Est-ce enfin l’année où Kylian Mbappé met la main sur le Ballon d’Or ? Presque depuis le moment où il a émergé à l’adolescence à Monaco, l’attaquant est présenté comme un futur lauréat du Ballon d’Or. Mais après avoir eu 27 ans en décembre, Mbappé attend toujours son occasion de monter sur la plus haute marche du podium.

    Pendant une grande partie de la saison, il n’aurait guère pu faire davantage pour se donner la meilleure chance possible de mettre fin à cette attente, Mbappé portant un Real Madrid en difficulté, au point de contracter une blessure au genou dont il a eu du mal à se remettre complètement. Pendant ce temps, les espoirs du Real Madrid de terminer la saison avec un trophée se sont progressivement envolés. Mbappé a toutefois tendance à réserver ses meilleures performances aux Coupes du monde, et pour le troisième tournoi de suite, il a été l’un des joueurs les plus marquants, ses 10 buts lui offrant un historique deuxième Soulier d’or.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-2026 : 26 buts, 41 passes décisives. A remporté la Bundesliga, la DFB-Pokal et la DFL-Supercup.

    Quiconque pensait que Michael Olise aurait du mal à franchir le cap entre Crystal Palace et le Bayern Munich s’est lourdement trompé, l’ailier ayant enchaîné deux années de performances fantastiques avec le champion d’Allemagne. Tout aussi capable de marquer que de créer des buts pour les autres, le joueur de 24 ans est devenu l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe, tout en laissant aussi son empreinte en Ligue des champions, notamment contre le Real Madrid en quart de finale, qu’il a martyrisé pendant de longues séquences au Bernabéu avant de conclure cette double confrontation par un but de retour en Bavière.

    Les performances d’Olise en club lui ont également permis de s’installer comme titulaire dans le onze de la France malgré une concurrence intense, et il a été l’une des stars du parcours des Bleus à la Coupe du monde, sa créativité et sa qualité de passe l’ayant aidé à délivrer un total record de sept passes décisives.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-2026 : 44 buts, 30 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    On pensait que l’époque où Lionel Messi pouvait même être nommé pour le Ballon d’Or était révolue, mais après avoir guidé l’Inter Miami vers sa toute première MLS Cup, puis brillé lors d’une Coupe du monde étincelante avec l’Argentine, il existe encore une réelle possibilité que le lauréat à huit reprises ajoute un autre Ballon d’Or à sa collection.

    Messi s’est montré dans une catégorie à part en route vers un deuxième trophée consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives à lui seul lors des six matches de play-offs de Miami, et ce succès au niveau des clubs doit assurément être pris en compte lorsque les votants au Ballon d’Or rempliront leurs bulletins.

    Il a ensuite inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde de virtuose, et même s’il n’a pas pu mener l’Argentine jusqu’au bout cette fois-ci, il en a fait assez pour montrer, à 39 ans, qu’il reste l’un des meilleurs, sinon le meilleur footballeur de la planète.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelone) ⬆️

    En 2025-2026 : 26 buts, 21 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne.

    Favori des bookmakers pour le Ballon d'Or à l'approche de la saison, Lamine Yamal est en très bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter la récompense, et il n'aurait même pas besoin de la gagner en 2026 pour y parvenir ! Les performances de l'adolescent du FC Barcelone lors des derniers tours de la Ligue des champions la saison dernière l'ont fait apparaître, aux yeux de beaucoup, comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembele au vote en a été la preuve.

    Certains estiment toujours que Yamal doit produire davantage de moments décisifs dans les plus grands matches, tandis que des inquiétudes existent sur le fait que le nombre de rencontres qu'il a disputées à un si jeune âge entraîne une hausse des problèmes de blessure qui ont finalement mis prématurément fin à sa saison en club et joué un rôle dans son rendement limité avec l'Espagne à la Coupe du monde. Il a tout de même pu montrer son dynamisme unique alors que la Roja est allée au bout en Amérique du Nord, mais l'incapacité de Yamal à laisser sa propre empreinte individuelle sur le tournoi signifie qu'il pourrait bien échouer d'un rien dans la course au Ballon d'Or une nouvelle fois.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-2026 : 73 buts, huit passes décisives. A remporté la Bundesliga, la DFB-Pokal et la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours ceux qui n'apprécient pas pleinement Harry Kane, mais maintenant qu'il s'est enfin débarrassé du poids du trophée que tant de gens utilisaient pour le critiquer, l'attaquant du Bayern Munich a ressemblé à un homme en mission, totalement déterminé à montrer qu'il mérite aussi une reconnaissance individuelle, lui qui a trouvé le chemin des filets à un rythme remarquable.

    En plus d'empiler les buts, Kane a mis en valeur l'étendue de son jeu avec un effet dévastateur pour le champion de Bundesliga, tandis qu'il a marqué à six reprises avec l'Angleterre lors de son parcours jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde. Son échec en Amérique du Nord a ouvert la porte à d'autres pour lui ravir le Ballon d'Or, mais étant donné qu'il s'agit d'une récompense régulièrement attribuée au joueur ayant réalisé la meilleure saison individuelle, il est difficile de contester la présence de Kane au sommet du podium.