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Thomas Hindle

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Classement à mi-saison de la MLS : l'Inter Miami et le Nashville SC en tête, surprise des San Jose Earthquakes, mais qu'est-ce qui ne va pas pour l'Atlanta United ?

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF
Nashville SC
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC
Major League Soccer
Atlanta United
Austin FC
CF Montreal
Charlotte FC
Colorado Rapids
Columbus Crew
DC United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo FC
LA Galaxy
Minnesota Stars
New England Revolution
New York City FC
Orlando City
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
Red Bull New York
San Diego FC
Seattle Sounders FC
St. Louis City
Toronto FC
Kansas City Wizards
San Jose Earthquakes

Lionel Messi et ses coéquipiers restent favoris, mais les excellents débuts de Nashville, San José et Vancouver placent la ligue en bonne position à l’approche d’une longue trêve.

Les pauses de mi-saison sont, objectivement, une bonne chose. Il y a vraiment trop de football tout le temps pour que le corps humain puisse le supporter. Les jambes se fatiguent, les tendons s’étirent. Les blessures musculaires sont monnaie courante. Et la MLS s’accorde une longue pause. En raison de la Coupe du monde, le championnat s’arrête ainsi pendant six semaines ; la plupart des joueurs et des clubs se retrouvent donc sans matchs pendant plus d’un mois.

Si la compétitivité s’en trouve affectée, cette pause offre toutefois le moment idéal pour faire le point : une saison de MLS compte 34 matchs et chaque franchise en a déjà disputé une quinzaine. Alors que le mercato estival approche et que l’après-Coupe du monde s’annonce agité, clubs et joueurs peuvent souffler, réévaluer leurs objectifs et ajuster leur stratégie.

Certains scénarios se confirment : l’Inter Miami figure encore parmi les favoris, le Nashville SC confirme son niveau, et les Seattle Sounders devraient une nouvelle fois atteindre les play-offs. Mais des surprises émergent : les San Jose Earthquakes se prennent au sérieux, le Chicago Fire séduit, tandis que le LAFC se reconstruit toujours après le départ de Steve Cherundolo. Entre ces extrêmes, la saison réserve encore bien des rebondissements.

GOAL passe en revue les prétendants, les favoris et ceux qui préféreraient sans doute être à la plage pendant que la MLS fait relâche estivale…

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    Cap sur les séries éliminatoires à Cancún

    Philadelphia Union : Sans Cavan, pas de plaisir. Certes, l’équipe a dû composer avec une ou deux blessures, mais le manque d’investissement dans ce groupe est accablant. Il serait judicieux de laisser Cavan jouer.

    Atlanta United : l’entraîneur Tata Martino a reconnu il y a quelques semaines qu’il aurait probablement été limogé s’il n’avait pas déjà été une sorte de héros local. Cela paraît tout à fait juste.

    Sporting Kansas City : on ne peut qu’éprouver de la compassion pour les joueurs, car le niveau de qualité est insuffisant. La reconstruction s’annonce longue à Kansas City.

    CF Montréal : l’effet « nouvel entraîneur » a clairement porté ses fruits ; Prince Owusu a inscrit neuf buts et l’équipe n’est pas désagréable à regarder. Reste que le banc manque de profondeur et de joueurs capables de faire la différence. Il est temps d’investir.

    • Publicité
  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    Le purgatoire ! Contexte : Le terme « purgatoire » est souvent employé dans le jargon footballistique pour désigner une période de transition ou d’incertitude, généralement marquée par des résultats mitigés et une absence temporaire des compétitions de premier plan. Analyse : Pour un club, atterrir dans ce « purgatoire » signifie souvent devoir se reconstruire, tant sur le plan sportif qu’organisationnel, afin de retrouver ensuite le haut niveau et la compétitivité nécessaire pour briller à nouveau sur la scène nationale ou internationale.

    Orlando City – Aucune campagne de promotion autour d’Antoine Griezmann ne peut dissimuler le fait que le club est sur le point d’établir le record du plus grand nombre de buts encaissés de l’histoire du championnat. Il y a une ironie flagrante à voir le Français rejoindre une arrière-garde aussi perméable après avoir passé des années dans l’une des défenses les plus solides d’Europe.

    Austin FC a limogé son entraîneur et son directeur sportif, et le groupe manque aujourd’hui de profondeur pour emballer les observateurs. Le effectif n’est pas catastrophique, mais il peine à enthousiasmer. Un point positif toutefois : l’écrin de leur stade.

    D.C. United - Le club a restructuré sa direction en cours de saison dernière et a réalisé plusieurs transferts notables durant l’intersaison. Ces changements ont-ils porté leurs fruits ? Rien n’est moins sûr. Tai Baribo reste un buteur régulier, mais peu d’autres raisons d’y croire.

    Portland Timbers – Saluons Kris Velde, qui a apporté un peu de dynamisme à un effectif autrement terne. Reste à recruter un milieu de terrain, et vite.


  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    Selon nos informations, l’entraîneur chercherait un renfort immédiat pour solidifier son effectif.

    Colorado Rapids : personne ne doute des compétences de l’entraîneur Matt Wells, ni de sa volonté de proposer un jeu de qualité. Reste à savoir s’il dispose des joueurs capables de le traduire sur le terrain. Paxten Aaronson n’a pas encore convaincu, et Zack Steffen suscite quelques interrogations. Les Rapids doivent donc encore investir, ne serait-ce qu’un peu.

    St. Louis CITY SC – Un calendrier initialement très difficile ne leur a pas facilité la tâche, même s’ils ont légèrement redressé la barre récemment. Yoann Damet mérite d’être salué, car l’effectif a clairement besoin de renfort. L’arrivée de quelques attaquants et d’un milieu central supplémentaire pourrait leur permettre de remonter au classement.

    LA Galaxy – Il est impossible d’évoquer l’équipe sans déplorer l’absence de Riqui Puig, forfait pour la deuxième saison consécutive en raison de graves problèmes au genou. Si le effectif conserve quelques éléments de qualité, le club californien a besoin de renfort au milieu de terrain. Problème : sa cible principale, Casemiro, semble se diriger vers l’Inter Miami.

    Toronto FC – La longue reconstruction destinée à effacer les recrutements désastreux de Federico Bernadeschi et Lorenzo Insigne s’est traduite par un début de saison décevant pour Josh Sargent, sans autre point positif notable. Les statistiques indiquent que Toronto reste en deçà de ses objectifs de buts attendus, et une progression naturelle au classement pourrait suivre. À confirmer.


  • Pascal JansenGetty

    Une belle action

    NYCFC – Les douze derniers mois ont été éprouvants pour Pascal Jansen, constamment contrarié par les blessures. Maxi Moralez est la dernière victime : le vétéran numéro 10 voit sa saison compromise par une rupture du ligament croisé antérieur. Place désormais aux spéculations autour de Mo Salah…

    Houston Dynamo – Le club texan a frappé fort cet hiver en recrutant des talents offensifs sous les ordres de l’entraîneur Ben Olsen, toujours aussi avisé. Guilherme, auteur de 12 buts en MLS, s’est montré excellent. Reste à impliquer l’ensemble du groupe.

    San Diego FC – La saison des protégés de Mikey Varas est pour l’instant difficile à lire : leur volonté de relancer depuis l’arrière leur a parfois coûté des points. Pourtant, le talent ne manque pas, et les play-offs restent à portée de main.

    Minnesota United : malgré le départ d’Eric Ramsay, le groupe reste combatif et difficile à battre. Il manque toutefois un vrai buteur pour viser sereinement les play-offs.

    Columbus Crew – Nouveau coach, nouveau départ ? La rupture du ligament croisé antérieur de Wes Abou Ali est un coup dur, mais les idées offensives du nouvel entraîneur Laurent Courtois pourraient redonner un second souffle à l’équipe, essoufflée sous Henrik Rydstrom.

  • EvanderGetty

    Sur la photo

    Seattle Sounders : toujours dans la course. L’entraîneur Brian Schmetzer se montre tout simplement excellent.

    Charlotte FC – Un cas vraiment intéressant. Bien coachée, l’équipe peut s’appuyer sur Idan Toklomati, l’un des attaquants les plus dynamiques du championnat. Si elle parvient à remplacer Wilfried Zaha et à renforcer sa défense, la saison s’annonce exceptionnelle.

    New York Red Bulls – Sans conteste l’équipe la plus divertissante de la MLS, car on ne sait jamais à quoi s’attendre. Julian Hall (neuf buts, trois passes décisives) a atteint de nouveaux sommets sous la houlette de Michael Bradley.

    FC Dallas – Une belle surprise. Si le président Sam Sarver se distingue par son enthousiasme débordant, l’équipe peut surtout compter sur Petar Musa, international croate sélectionné pour la Coupe du monde, l’un des meilleurs attaquants de la MLS. Reste à trouver davantage de créativité au milieu de terrain pour ne pas dépendre uniquement de sa star.

    FC Cincinnati – Evander se réveille enfin et Matt Miazga réalise dans l’ombre une saison remarquable. Leurs 37 buts encaissés restent toutefois alarmants : il faut absolument colmater les brèches défensives.


  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Comment s'y rendre

    Chicago Fire : Gregg Berhalter était déjà un entraîneur de premier plan en MLS avant de prendre les commandes de l’équipe nationale américaine, et il confirme son talent au plus haut niveau. Si la série de buts d’Hugo Cuypers ne devrait pas durer éternellement, ses réalisations maintiennent pour l’instant l’équipe dans la course.

    LAFC – Son Heung-Min et ses coéquipiers traversent une période plus difficile, mais le talent présent annonce un redressement rapide. Dès que l’attaquant retrouvera son efficacité, le club californien retrouvera le haut de la conférence Ouest.

    Real Salt Lake – La belle surprise de ce début de saison dans une conférence qui en avait bien besoin. Zavier Gozo est un joueur à suivre, mais le RSL possède des atouts sur toute la pelouse. Reste à peaufiner la solidité défensive.

    New England Revolution – Le recrutement de Marko Mitrović en MLS s’est rapidement révélé évident : son sens tactique et son expérience des grands rendez-vous le destinaient à guider un club vers les sommets. Malgré quelques incertitudes sur le effectif, le technicien serbe a déjà mis les Revs sur la bonne voie.

  • Lionel MessiIMAGO

    Des prétendants crédibles

    Nashville, actuellement meilleure équipe de MLS, a bâti son succès sur un jeu intelligent, une solide gestion des rencontres et une défense hermétique. Si Sam Surridge a manqué plusieurs matchs, l’arrivée de Cristian Espinoza a insufflé un nouvel élan.

    Vancouver, puissance dominante de l’Ouest, survole sa conférence malgré les performances en demi-teinte de son meilleur joueur, Thomas Müller. L’année dernière, l’équipe était à une victoire de l’objectif et rien ne dit qu’elle ne fera pas encore mieux cette fois-ci.

    San Jose – Le projet de Bruce Arena prend forme. Timo Werner attirera les projecteurs grâce à sa simple réputation, mais l’équipe est merveilleusement équilibrée ; seuls Cincinnati et l’Inter Miami ont marqué davantage.

    Inter Miami – Lionel Andrés Messi. Si Casemiro arrive, cette équipe risque de faire très peur.