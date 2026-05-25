Classement à mi-saison de la MLS : l'Inter Miami et le Nashville SC en tête, surprise des San Jose Earthquakes, mais qu'est-ce qui ne va pas pour l'Atlanta United ?

Les pauses de mi-saison sont, objectivement, une bonne chose. Il y a vraiment trop de football tout le temps pour que le corps humain puisse le supporter. Les jambes se fatiguent, les tendons s’étirent. Les blessures musculaires sont monnaie courante. Et la MLS s’accorde une longue pause. En raison de la Coupe du monde, le championnat s’arrête ainsi pendant six semaines ; la plupart des joueurs et des clubs se retrouvent donc sans matchs pendant plus d’un mois.

Si la compétitivité s’en trouve affectée, cette pause offre toutefois le moment idéal pour faire le point : une saison de MLS compte 34 matchs et chaque franchise en a déjà disputé une quinzaine. Alors que le mercato estival approche et que l’après-Coupe du monde s’annonce agité, clubs et joueurs peuvent souffler, réévaluer leurs objectifs et ajuster leur stratégie.

Certains scénarios se confirment : l’Inter Miami figure encore parmi les favoris, le Nashville SC confirme son niveau, et les Seattle Sounders devraient une nouvelle fois atteindre les play-offs. Mais des surprises émergent : les San Jose Earthquakes se prennent au sérieux, le Chicago Fire séduit, tandis que le LAFC se reconstruit toujours après le départ de Steve Cherundolo. Entre ces extrêmes, la saison réserve encore bien des rebondissements.

GOAL passe en revue les prétendants, les favoris et ceux qui préféreraient sans doute être à la plage pendant que la MLS fait relâche estivale…