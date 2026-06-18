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FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP
Loai Mohamed

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Clarification décisive après quatre cas controversés : le système de « hors-jeu semi-automatique » a-t-il commis une erreur lors de la Coupe du monde ?

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Angleterre
Croatie
É.-U.
Argentine
Algérie

Le partenaire officiel de la FIFA confirme que cette nouvelle technologie offre une précision extrême.

Le système de « hors-jeu semi-automatique » et les techniques d’arbitrage modernes font partie des sujets les plus controversés de la Coupe du monde 2026. Portées par l’essor technologique censé réduire les erreurs humaines et accélérer les décisions sur le terrain, ces innovations suscitent pourtant des interrogations.

Toutefois, le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, conteste la validité des choix effectués par les officiels du tournoi au regard du système de hors-jeu semi-automatique.

Selon ce réseau spécialisé, « lors du match Angleterre-Croatie, l’équipe vidéo a utilisé un plan correspondant au moment où le ballon quitte le pied du joueur, au lieu de prendre le premier point de contact ».

Or, selon elle, cet instant n’était pas pertinent pour juger si un joueur croate se trouvait ou non en position de hors-jeu au moment du deuxième but.

Pour la plateforme, cet incident confirme les limites du dispositif, déjà pointé du doigt lors de deux actions controversées entre l’Argentine et l’Algérie, ainsi que d’une autre situation opposant la Suède à la Tunisie.

Selon le quotidien espagnol AS, cette évolution s’appuie sur un ballon intelligent capable de détecter avec précision le moment exact du contact, ainsi que sur des caméras intégrées pour les arbitres et des visualisations 3D basées sur la technologie du « jumeau numérique ».

  • التسلل شبه الآلي 1

    « L’amélioration de l’efficacité est un objectif fondamental. » Dans le jargon du football, cette affirmation concise rappelle que gagner en efficacité est essentiel pour performer sur le terrain.

    George Cox, ingénieur solutions chez l’un des partenaires techniques de la Fédération internationale de football (FIFA), a répondu aux critiques concernant les défaillances du nouveau système technologique et à la polémique qui a embrasé les réseaux sociaux ces dernières heures. Dans des déclarations au journal « AS », il a affirmé : « L’objectif principal est d’améliorer l’efficacité et de réduire les erreurs ».

    Il précise que les 1 248 joueurs de la compétition ont été numérisés grâce à une technologie de pointe.

    « Tous les joueurs de cette Coupe du monde ont été scannés. Chaque joueur est passé dans une cabine de scan spéciale qui nous a permis de le reproduire avec une grande précision. »

    « Nous n’avons besoin que de 30 secondes par joueur, et nous réalisons généralement ces scans dans les hôtels des sélections ou lors des journées médias. La génération du modèle 3D prend ensuite de deux à trois heures », précise-t-il.

    Il a rappelé que l’objectif de ce dispositif est d’assurer une précision extrême dans le calcul du hors-jeu afin que les images d’arbitrage reflètent fidèlement les proportions corporelles de chaque joueur.

    Le processus, extrêmement délicat, interdisait tout accessoire (montres, bracelets) susceptible de fausser les données d’analyse.

    « Nous devions nous assurer que les joueurs ne portaient rien qui puisse fausser les mesures, car l’objectif n’est pas seulement l’apparence, mais aussi la précision de l’analyse arbitrale », a-t-il conclu.

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    Accélération des décisions relatives aux hors-jeu

    Selon le rapport officiel, ce dispositif de nouvelle génération a nettement accéléré le processus de décision sur les hors-jeu durant la compétition. Les assistants arbitres reçoivent désormais des alertes directes dans leur casque et peuvent intervenir avant même la fin de l’action.

    Lors d’actions plus complexes, les arbitres s’appuient sur l’analyse détaillée des données captées par la balle connectée – jusqu’à 500 mesures par seconde – comme lors d’une action où la Suède a obtenu un but après vérification que l’attaquant avait bien touché le ballon avant son coéquipier.

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  • La technologie au service de l’arbitrage : un véritable laboratoire ouvert.

    La technologie d’arbitrage figure parmi les domaines où les expérimentations les plus avancées sont menées lors de cette Coupe du monde, grâce à la caméra « Referee View » qui offre le point de vue de l’arbitre.

    Déjà expérimentée dans plusieurs championnats européens, dont la Liga espagnole, cette solution a été perfectionnée grâce à l’intelligence artificielle afin de stabiliser l’image et d’améliorer la qualité de la diffusion.

    Selon le rapport officiel, cette version améliorée de la technologie « Referee View », soutenue par les partenaires de la Coupe du monde, offre une expérience visuelle inédite et pourrait bien devenir un outil incontournable du football moderne à court terme.