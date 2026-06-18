Le système de « hors-jeu semi-automatique » et les techniques d’arbitrage modernes font partie des sujets les plus controversés de la Coupe du monde 2026. Portées par l’essor technologique censé réduire les erreurs humaines et accélérer les décisions sur le terrain, ces innovations suscitent pourtant des interrogations.

Toutefois, le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, conteste la validité des choix effectués par les officiels du tournoi au regard du système de hors-jeu semi-automatique.

Selon ce réseau spécialisé, « lors du match Angleterre-Croatie, l’équipe vidéo a utilisé un plan correspondant au moment où le ballon quitte le pied du joueur, au lieu de prendre le premier point de contact ».

Or, selon elle, cet instant n’était pas pertinent pour juger si un joueur croate se trouvait ou non en position de hors-jeu au moment du deuxième but.

Pour la plateforme, cet incident confirme les limites du dispositif, déjà pointé du doigt lors de deux actions controversées entre l’Argentine et l’Algérie, ainsi que d’une autre situation opposant la Suède à la Tunisie.

Selon le quotidien espagnol AS, cette évolution s’appuie sur un ballon intelligent capable de détecter avec précision le moment exact du contact, ainsi que sur des caméras intégrées pour les arbitres et des visualisations 3D basées sur la technologie du « jumeau numérique ».