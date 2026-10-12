Marco Canoniero
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Clarence Seedorf retrouve un banc de touche ! L’icône du Real Madrid et de l’AC Milan se voit confier la mission inattendue de sauver les Corinthians de la relégation
Un ancien milieu de terrain accepte une mission de maintien
Le géant brésilien a officiellement engagé le technicien de 50 ans jusqu’à la fin de l’année prochaine, dans l’espoir d’enrayer la crise après sept défaites consécutives en championnat. La légende du milieu de terrain vient prendre la place laissée vacante par Fernando Diniz, limogé en milieu de semaine malgré un effectif comptant des joueurs de renom comme Memphis Depay. Quelques heures plus tard, le club a subi une huitième défaite consécutive, s’inclinant 4-1 face à Palmeiras, ce qui a encore aggravé sa situation.
- Orange Pictures
L’entraîneur intérimaire soutient une nomination de premier plan
La lourde défaite dans le derby a marqué le dernier match de William Batista sur le banc en tant qu’entraîneur intérimaire, avant qu’il ne passe le relais au nouvel entraîneur. Après la rencontre sur le terrain de Palmeiras, Batista a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de son successeur devant les journalistes : « Seedorf devrait arriver au club cette semaine et je pense que ce sera important pour Corinthians. C’est un entraîneur connu dans le monde entier, qui possède le savoir-faire et la stature nécessaires au club en ce moment. »
L’entraîneur intérimaire salue les références sur la scène du football mondial
Batista est convaincu que le parcours prestigieux de cette personnalité du football international redonnera le moral à un effectif qui végète actuellement à la 16e place du classement. Poursuivant son échange avec les journalistes après le match, l’entraîneur intérimaire a ajouté : « Je pense que c’est une excellente recrue. C’est un leader remarquable, qui possède une expérience internationale. Tout ce que Seedorf peut apporter aux Corinthians est donc à la hauteur de l’envergure et du prestige du club. Je suis sûr qu’il fera du très bon travail lors des dernières journées du championnat. »
- DeFodi Images
Des matches décisifs détermineront qui évoluera dans l’élite
Une tâche redoutable attend désormais celui qui a remporté la Ligue des champions avec l’Ajax, le Real Madrid et l’AC Milan : redresser rapidement la situation de l’équipe dans cette dernière ligne droite. Il recevra d’abord Vitoria le 19 octobre, avant un déplacement crucial sur le terrain de Vasco da Gama cinq jours plus tard. Cette série de matches exigeants s’achèvera par la réception de Mirassol, où chaque point sera décisif pour assurer le maintien de l’équipe.
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