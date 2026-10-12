La lourde défaite dans le derby a marqué le dernier match de William Batista sur le banc en tant qu’entraîneur intérimaire, avant qu’il ne passe le relais au nouvel entraîneur. Après la rencontre sur le terrain de Palmeiras, Batista a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de son successeur devant les journalistes : « Seedorf devrait arriver au club cette semaine et je pense que ce sera important pour Corinthians. C’est un entraîneur connu dans le monde entier, qui possède le savoir-faire et la stature nécessaires au club en ce moment. »